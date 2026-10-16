Lịch sử đối đầu Bologna vs Inter: Cú sốc Coppa Italia và những trận cầu khiến Nerazzurri ôm hận

Trong 33 lần gặp nhau được ghi nhận từ năm 2010 đến tháng 5/2026, Inter giành 16 chiến thắng, Bologna thắng 8 trận và hai đội hòa 9 lần. Nerazzurri ghi 60 bàn, còn Bologna có 38 pha lập công, cho thấy ưu thế đáng kể của đại diện thành Milan.

Inter vs Bologna năm 2022: Chiến thắng 6-1 của Nerazzurri

Ngày 9/11/2022, Inter tiếp đón Bologna tại Serie A và giành chiến thắng đậm 6-1. Đây là một trong những kết quả có cách biệt lớn nhất giữa hai đội trong giai đoạn gần đây, phản ánh sức mạnh tấn công vượt trội của đội bóng thành Milan.

Inter tổ chức tấn công hiệu quả và liên tục tận dụng những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đối phương. Bologna dù có bàn thắng nhưng không thể duy trì sự chắc chắn cần thiết để hạn chế sức ép của đội chủ nhà.

Chiến thắng giúp Inter khẳng định vị thế, đồng thời trở thành một trong những ký ức khó quên với Bologna trước cuộc cạnh tranh tại giải vô địch quốc gia Italia.

Inter vs Bologna năm 2023: Cú sốc tại Coppa Italia

Ngày 20/12/2023, Bologna tạo nên một trong những bất ngờ lớn khi đánh bại Inter 2-1 ngay tại Giuseppe Meazza ở vòng 1/8 Coppa Italia. Đây là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đội khách vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn sau hiệp phụ.

Inter là đội mở tỷ số, nhưng Bologna không từ bỏ và ghi hai bàn trong thời gian thi đấu thêm để lật ngược tình thế. Joshua Zirkzee để lại dấu ấn quan trọng trong những tình huống tấn công quyết định, giúp đội khách tạo nên chiến thắng đáng nhớ.

Kết quả này không chỉ đưa Bologna đi tiếp mà còn khiến Inter phải dừng bước sớm ở đấu trường cúp quốc nội. Với đội bóng thành Bologna, chiến thắng trở thành minh chứng cho khả năng cạnh tranh trước những đối thủ mạnh nhất Italia.

Bologna vs Inter năm 2025: Chiến thắng 1-0 tại Renato Dall'Ara

Ngày 20/4/2025, Bologna tiếp tục gây khó khăn cho Inter khi giành chiến thắng 1-0 tại Serie A. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Nerazzurri đang cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu bảng xếp hạng, khiến mỗi điểm số đều có ý nghĩa quan trọng.

Bologna kiên trì duy trì thế trận và tận dụng cơ hội ở thời điểm quyết định để giành trọn 3 điểm. Với Inter, thất bại này là một trong những lần sẩy chân đáng tiếc trước đối thủ không được đánh giá cao bằng.

Bologna vs Inter tại Siêu cúp Italia 2025: Chiến thắng sau loạt luân lưu

Ngày 19/12/2025, Bologna và Inter tái ngộ ở bán kết Siêu cúp Italia. Hai đội hòa 1-1 sau thời gian thi đấu trước khi Bologna giành chiến thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu.

Một lần nữa, Bologna cho thấy khả năng vượt qua Inter ở những trận đấu mang tính loại trực tiếp. Nếu chiến thắng tại Coppa Italia năm 2023 là cú sốc, kết quả ở Siêu cúp Italia 2025 tiếp tục khẳng định đội bóng này có đủ bản lĩnh để cạnh tranh với Nerazzurri.

Đây cũng là trận đấu mang lại lợi thế tâm lý quan trọng cho Bologna trước những cuộc tái đấu tiếp theo.

Bologna vs Inter năm 2026: Màn rượt đuổi 3-3

Ngày 23/5/2026, Bologna và Inter tạo nên trận hòa 3-3 tại sân Renato Dall'Ara trong khuôn khổ Serie A. Sáu bàn thắng phản ánh sự cởi mở và khả năng tấn công của cả hai đội.

Inter tiếp tục cho thấy sức mạnh hàng công, nhưng Bologna không chịu lép vế và liên tục tìm cách đáp trả. Trận hòa cũng nối dài chuỗi những cuộc chạm trán mà đội chủ nhà khiến đại diện thành Milan gặp khó khăn.

Nhận định Bologna vs Inter: Nerazzurri phải cảnh giác

Bologna bước vào cuộc tái đấu với mục tiêu cải thiện phong độ sau giai đoạn khởi đầu thiếu ổn định tại Serie A mùa giải 2026/27. Lợi thế sân nhà cùng những ký ức chiến thắng trước Inter có thể tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng này.

Inter được đánh giá cao hơn nhờ hàng công với Lautaro Martinez, Marcus Thuram cùng khả năng điều tiết của Nicolo Barella và Hakan Calhanoglu. Tuy nhiên, thành tích đối đầu những năm gần đây cho thấy Nerazzurri cần duy trì sự tập trung, đặc biệt khi Bologna tìm được cơ hội phản công hoặc kéo trận đấu vào thế giằng co.