Lịch sử đối đầu Betis vs Feyenoord: Antony từng gieo sầu, đại diện Hà Lan chờ đòi nợ

Betis vs Feyenoord: Đại diện Tây Ban Nha nắm lợi thế từ lần gặp đầu tiên

Real Betis và Feyenoord không có lịch sử chạm trán dày đặc tại các giải đấu châu Âu. Trong dữ liệu đối đầu được xác minh, hai đội từng gặp nhau tại vòng phân hạng Europa League ngày 30/1/2026, khi Betis giành chiến thắng 2-1 trên sân Estadio de La Cartuja.

Kết quả ấy giúp đội bóng Tây Ban Nha nắm lợi thế về thành tích đối đầu trước khi tái ngộ Feyenoord tại Champions League mùa giải 2026/27. Đáng chú ý, khoảng cách giữa hai lần gặp chỉ chưa đầy một năm, khiến ký ức về cuộc đấu trước đó vẫn còn tương đối mới với hai đội.

Nếu như Betis muốn tiếp tục khẳng định ưu thế trước đại diện Hà Lan, Feyenoord lại có cơ hội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước đối thủ từng khiến họ thất bại tại Europa League.

Betis 2-1 Feyenoord ngày 30/1/2026: Antony mở màn, Ezzalzouli nhân đôi cách biệt

Lần đối đầu được xác minh giữa hai đội diễn ra tại Estadio de La Cartuja ở vòng phân hạng Europa League 2025/26. Betis có lợi thế sân nhà và nhanh chóng tận dụng điều đó để tạo ra cách biệt ngay trong hiệp một.

Phút 17, Antony mở tỷ số cho đội bóng Tây Ban Nha sau đường kiến tạo của Chimy Ávila. Bàn thắng sớm giúp Betis chủ động hơn trong cách tổ chức thế trận, đồng thời buộc Feyenoord phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

Đến phút 32, Antony tiếp tục để lại dấu ấn khi kiến tạo cho Abde Ezzalzouli nhân đôi cách biệt. Hai cầu thủ tấn công của Betis phối hợp hiệu quả, giúp đội chủ nhà dẫn 2-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Feyenoord không bỏ cuộc sau hai bàn thua. Đại diện Hà Lan có những sự điều chỉnh trong hiệp hai và đến phút 77, Casper Tengstedt ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Dù vậy, nỗ lực trong quãng thời gian còn lại không đủ giúp Feyenoord tránh thất bại. Betis bảo toàn chiến thắng 2-1, qua đó tạo nên cột mốc đầu tiên trong lịch sử đối đầu được ghi nhận giữa hai đội.

Trận đấu cũng cho thấy một chi tiết đáng chú ý: Betis kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Feyenoord vẫn có khả năng tạo cơ hội và gây sức ép khi cần thiết. Đây là yếu tố có thể khiến cuộc tái đấu tại Champions League trở nên khó lường hơn.

Nhận định Betis vs Feyenoord: Antony tiếp tục là điểm nóng

Betis bước vào trận đấu sau thất bại 2-5 trước Barcelona tại La Liga. Kết quả này bộc lộ những vấn đề trong khả năng phòng ngự, đặc biệt khi đội bóng của Manuel Pellegrini phải chống đỡ các tình huống tấn công tốc độ cao.

Feyenoord lại đang có sự tự tin lớn nhờ chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp. Đội bóng Hà Lan ghi 21 bàn và chỉ nhận 5 bàn thua trong giai đoạn này, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tương đối tốt.

Antony và Ezzalzouli từng là hai nhân vật quyết định chiến thắng của Betis ở lần gặp trước. Tuy nhiên, Feyenoord hiện sở hữu hàng công đang hoạt động hiệu quả, hứa hẹn tạo nên một cuộc tái đấu cân bằng hơn.

Phong độ và lịch sử đối đầu Betis vs Feyenoord

Theo số liệu được cung cấp, Betis thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần đây, ghi 12 bàn và để thủng lưới 10 lần. Feyenoord toàn thắng 5 trận, ghi 21 bàn và nhận 5 bàn thua.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Betis với chiến thắng 2-1 tại Europa League. Dẫu vậy, sự khác biệt về phong độ hiện tại khiến lợi thế ấy không còn quá lớn.

Betis vs Feyenoord: Cuộc tái ngộ mang theo món nợ Europa League

Chiến thắng của Betis hồi tháng 1/2026 gắn liền với dấu ấn của Antony và Ezzalzouli, nhưng cuộc tái đấu lần này diễn ra trong hoàn cảnh khác. Feyenoord đang có hiệu suất ghi bàn cao, trong khi Betis cần nhanh chóng khắc phục những vấn đề sau thất bại trước Barcelona.

Trên sân nhà, đại diện Tây Ban Nha vẫn có thể chủ động triển khai lối chơi quen thuộc. Tuy nhiên, một Feyenoord giàu tốc độ và đang đạt phong độ cao đủ sức khiến cuộc đối đầu trở nên căng thẳng đến những phút cuối.

Nhận định tỷ số: Betis 1-1 Feyenoord.