Lịch sử đối đầu Betis vs Barcelona: Messi từng bất lực tại Camp Nou, Yamal chờ nối dài ưu thế

Barcelona chiếm ưu thế rõ rệt trong lịch sử chạm trán Real Betis, đặc biệt ở những mùa giải gần đây. Trong 30 trận được ghi nhận từ năm 2012 đến tháng 5/2026, Barcelona giành 23 chiến thắng, Betis thắng 2 trận và hai đội hòa 5 lần.

Barcelona vs Betis năm 2018: Messi ghi cú đúp vẫn thua 3-4

Ngày 11/11/2018, Betis tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất lịch sử câu lạc bộ khi đánh bại Barcelona 4-3 ngay tại Camp Nou. Đây là cú sốc lớn bởi đội chủ nhà đang dẫn đầu La Liga và sở hữu hàng công có Lionel Messi cùng Luis Suárez.

Junior Firpo mở tỷ số ở phút 20, trước khi Joaquín nhân đôi cách biệt cho Betis. Messi rút ngắn tỷ số bằng quả phạt đền, nhưng Giovani Lo Celso tiếp tục ghi bàn giúp đội khách duy trì lợi thế.

Arturo Vidal và Messi lần lượt lập công cho Barcelona, song Sergio Canales đã ghi bàn thắng thứ tư để giúp Betis giành chiến thắng. Dù Messi có cú đúp, đội bóng xứ Catalonia vẫn phải nhận thất bại ngay trên sân nhà, dù Messi đã ghi hai bàn thắng. Đây là một trong những trận đấu hiếm hoi mà Betis vượt qua Barcelona trong giai đoạn siêu sao người Argentina còn khoác áo đội bóng xứ Catalonia.

Barcelona vs Betis năm 2021: Đội khách thắng 1-0 tại Camp Nou

Ngày 4/12/2021, Betis tiếp tục tạo nên bất ngờ khi đánh bại Barcelona 1-0 ngay tại Camp Nou. Đây là chiến thắng đáng nhớ của đại diện Andalusia trong giai đoạn Barcelona đang trải qua quá trình chuyển giao lực lượng sau sự ra đi của Lionel Messi.

Juanmi trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 79. Trước đó, Barcelona kiểm soát bóng nhiều hơn và tìm cách gây sức ép, nhưng hàng phòng ngự Betis duy trì được sự tập trung để bảo vệ khung thành.

Chiến thắng giúp Betis tiếp tục ghi dấu ấn tại Camp Nou, đồng thời cho thấy đội bóng này vẫn có thể đánh bại Barcelona bằng khả năng tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội.

Barcelona vs Betis năm 2023: Chiến thắng 5-0 của đội chủ nhà

Ngày 16/9/2023 theo giờ địa phương, Barcelona tạo nên một trong những chiến thắng đậm nhất trước Betis khi đánh bại đối thủ 5-0 tại La Liga. Trận đấu chứng kiến sự vượt trội toàn diện của đội bóng xứ Catalonia.

João Félix và Robert Lewandowski lần lượt lập công trong hiệp một, trước khi Ferran Torres, Raphinha và João Cancelo ghi thêm ba bàn sau giờ nghỉ. Betis gần như không có cơ hội tạo ra bất ngờ khi hàng phòng ngự liên tục bị đặt dưới sức ép.

Năm bàn thắng giúp Barcelona khẳng định ưu thế trong lịch sử đối đầu. Với Betis, đây là một trong những thất bại nặng nề nhất trước đối thủ trong những mùa giải gần đây.

Barcelona vs Betis tại Cúp Nhà vua 2025: Lamine Yamal tỏa sáng trong chiến thắng 5-1

Ngày 15/1/2025 theo giờ Tây Ban Nha, Barcelona tiếp đón Betis tại vòng 1/8 Cúp Nhà vua và giành chiến thắng 5-1. Đây là trận đấu mà đội bóng của Hansi Flick thể hiện sức mạnh tấn công đáng kể.

Gavi mở tỷ số từ rất sớm, trước khi Jules Koundé nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai, Raphinha, Ferran Torres và Lamine Yamal lần lượt ghi bàn để giúp Barcelona tạo ra khoảng cách lớn.

Chiến thắng đưa Barcelona tiến sâu hơn tại Cúp Nhà vua, đồng thời đánh dấu thêm một màn trình diễn đáng nhớ của Yamal. Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy khả năng tạo khác biệt trong những trận đấu lớn.

Betis vs Barcelona năm 2025: Màn rượt đuổi tám bàn thắng

Ngày 6/12/2025 theo giờ địa phương, Betis và Barcelona tạo nên một trong những trận đấu hấp dẫn nhất lịch sử đối đầu gần đây. Tám bàn thắng xuất hiện trong chiến thắng 5-3 của Barcelona ngay trên sân đối phương.

Khác với những cuộc chạm trán có thế trận chặt chẽ, cả hai đội đều thể hiện khả năng tấn công đáng chú ý. Barcelona tận dụng tốt những cơ hội để liên tục tạo lợi thế, còn Betis không từ bỏ và ghi ba bàn vào lưới đối thủ.

Kết quả này tiếp tục kéo dài ưu thế cho đội bóng xứ Catalonia. Tuy nhiên, việc Betis ghi được ba bàn thắng cũng cho thấy đại diện Andalusia đủ khả năng gây khó khăn nếu khai thác được khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Barcelona.

Barcelona vs Betis năm 2026: Chiến thắng 3-1 tại Camp Nou

Ngày 18/5/2026, Barcelona tiếp đón Betis trong khuôn khổ La Liga và giành chiến thắng 3-1. Đây là cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội trước màn tái đấu ở mùa giải 2026/27.

Barcelona tiếp tục duy trì khả năng tấn công hiệu quả để tạo ra cách biệt hai bàn. Betis dù tìm được bàn thắng nhưng không đủ sức thay đổi kết quả, qua đó phải nhận thêm một thất bại trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Đáng chú ý, trong 5 cuộc đối đầu gần nhất tính đến tháng 5/2026, Barcelona giành 3 chiến thắng và hòa 2 trận. Đội bóng xứ Catalonia tiếp tục cho thấy khả năng duy trì ưu thế trước Betis, bất kể phải thi đấu trên sân nhà hay sân khách.

Nhận định Betis vs Barcelona: Yamal đứng trước thử thách

Betis bước vào trận đấu với phong độ tích cực, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công và chuyển trạng thái. Isco cùng các đồng đội có thể tận dụng lợi thế sân nhà để gây khó khăn cho Barcelona, nhất là khi đội khách thường xuyên đẩy cao hàng phòng ngự.

Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn nhờ hàng công có Lamine Yamal cùng khả năng kiểm soát bóng và tạo cơ hội của tuyến giữa. Tuy nhiên, những chiến thắng lịch sử của Betis tại Camp Nou năm 2018 và 2021 là lời nhắc nhở rằng đội bóng xứ Catalonia không thể chủ quan.

Trận Betis vs Barcelona thuộc vòng 9 La Liga 2026/27 được xếp lịch lúc 23h30 ngày 17/10 theo giờ Việt Nam. Lịch thi đấu và kết quả của hai đội cũng đã được cập nhật trên trang lịch sử đối đầu Barcelona vs Real Betis của Báo Lâm Đồng.