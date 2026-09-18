Lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Union Berlin: 15 trận chưa một lần Hùm xám thất bại

Bayern vs Union và cán cân chưa từng đảo chiều

Trước cuộc gặp lúc 1h30 ngày 19/9 tại Allianz Arena, dữ liệu của trang trận đấu ghi nhận Bayern thắng 10 và hòa 5 trong 15 lần gặp Union Berlin, chưa thua trận nào.

Do số trận đã vượt mốc 6, dưới đây là những màn so tài đáng chú ý nhất gần đây.

Union Berlin 1-5 Bayern ngày 20/4/2024

Bayern tạo ra một trong những chiến thắng đậm nhất của họ tại sân Union khi ghi tới 5 bàn.

Trận đấu cho thấy sự khác biệt rất lớn khi đội bóng Munich tìm được bàn mở tỷ số và buộc Union phải rời khỏi cấu trúc phòng ngự thấp.

Bayern 3-0 Union Berlin ngày 2/11/2024

Trở lại Allianz Arena, Bayern tiếp tục giữ sạch lưới và thắng 3-0.

Union không tạo ra đủ sức ép để buộc đội chủ nhà rơi vào thế phải phòng ngự kéo dài.

Union Berlin 2-3 Bayern tại Cúp quốc gia tháng 12/2025

Trận đấu cúp tháng 12/2025 lại căng thẳng hơn nhiều.

Union ghi hai bàn và đẩy Bayern vào một cuộc đấu giằng co, nhưng “Hùm xám” vẫn thắng 3-2 để đi tiếp.

Bayern 4-0 Union Berlin ngày 21/3/2026

Lần gặp gần nhất tại Allianz Arena kết thúc bằng chiến thắng 4-0 cho Bayern.

Đây tiếp tục là minh chứng cho khoảng cách lớn khi Union phải chơi trên sân của đối thủ.

Nhận định Bayern vs Union Berlin: Harry Kane đứng trước lịch sử áp đảo

Bayern hiện sở hữu nhiều mũi tấn công có thể tạo khác biệt: Harry Kane ở trung tâm, Michael Olise và Luis Diaz ở hai biên, Musiala hoạt động giữa các tuyến.

Union gần như chắc chắn cần ưu tiên sự chặt chẽ. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy lùi quá sâu trước Bayern cũng mang lại rủi ro, bởi đội bóng Munich có thể duy trì sức ép rất lâu quanh vòng cấm.

Sau 15 lần chưa biết thắng, bài toán của Union không chỉ là ngăn Kane ghi bàn mà còn là tìm cách thay đổi một cán cân đối đầu đã kéo dài nhiều mùa giải.