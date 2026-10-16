Lịch sử đối đầu Bayern Munich vs RB Leipzig: Kane gieo ác mộng 6-0, Leipzig từng khiến Hùm xám ôm hận

Bayern Munich và RB Leipzig bắt đầu chạm trán thường xuyên từ khi Leipzig thăng hạng Bundesliga năm 2016. Trong 26 cuộc đối đầu được thống kê đến tháng 8/2026, Bayern giành 15 chiến thắng, Leipzig thắng 3 trận và hai đội hòa 8 lần.

Bayern Munich vs RB Leipzig năm 2023: Thất bại 1-3 ảnh hưởng cuộc đua vô địch

Ngày 20/5/2023, Bayern Munich tiếp đón Leipzig tại Bundesliga trong giai đoạn quyết định của cuộc đua vô địch. Hùm xám bất ngờ nhận thất bại 1-3, khiến cục diện cạnh tranh ngôi đầu trở nên vô cùng căng thẳng.

Bayern là đội mở tỷ số nhờ công Serge Gnabry, nhưng Leipzig tạo nên màn lội ngược dòng với các pha lập công của Konrad Laimer, Christopher Nkunku và Dominik Szoboszlai. Những sai lầm trong phòng ngự khiến đội chủ nhà đánh mất lợi thế ngay tại Allianz Arena.

Thất bại đẩy Bayern vào thế bất lợi trước vòng đấu cuối cùng, khi Borussia Dortmund có cơ hội vượt lên trong cuộc đua giành chức vô địch Bundesliga. Dù sau đó Hùm xám vẫn đăng quang, trận thua Leipzig trở thành một trong những ký ức đáng quên nhất mùa giải.

Bayern Munich vs RB Leipzig tại Siêu cúp Đức 2023: Dani Olmo lập hat-trick

Ngày 12/8/2023, Leipzig tiếp tục khiến Bayern Munich phải nhận thất bại ngay tại Allianz Arena, lần này ở trận tranh Siêu cúp Đức. Đội khách giành chiến thắng 3-0 nhờ cú hat-trick của Dani Olmo.

Ngôi sao người Tây Ban Nha trở thành tâm điểm khi liên tục khai thác những khoảng trống trong hàng phòng ngự Bayern. Leipzig thể hiện sự hiệu quả đáng kinh ngạc và không cho đối thủ cơ hội tạo nên màn lội ngược dòng.

Chiến thắng giúp Leipzig giành danh hiệu Siêu cúp Đức, đồng thời tạo nên một trong những kết quả đáng nhớ nhất lịch sử câu lạc bộ. Đây cũng là trận đấu khiến Bayern trải qua khởi đầu thất vọng trước mùa giải mới.

Bayern Munich vs RB Leipzig năm 2025: Harry Kane tỏa sáng trong chiến thắng 6-0

Ngày 22/8/2025, Bayern Munich tạo nên màn trả đũa mạnh mẽ khi đánh bại Leipzig 6-0 ở trận mở màn Bundesliga mùa giải 2025/26. Đây là chiến thắng có cách biệt lớn nhất của Hùm xám trong lịch sử đối đầu hai đội.

Michael Olise lập cú đúp, Luis Díaz ghi một bàn, còn Harry Kane trở thành ngôi sao nổi bật nhất với hat-trick. Bayern hoàn toàn áp đảo trước đối thủ, liên tục tạo ra cơ hội và tận dụng tốt những khoảng trống ở hàng phòng ngự Leipzig.

Sáu bàn thắng không chỉ giúp Bayern có màn ra quân ấn tượng mà còn khẳng định sức mạnh của hàng công dưới thời Vincent Kompany. Với Leipzig, thất bại này trở thành một trong những trận đấu đáng quên nhất khi đối đầu Hùm xám.

RB Leipzig vs Bayern Munich năm 2026: Chiến thắng ngược dòng 5-1

Ngày 17/1/2026, Bayern tiếp tục chứng minh sự vượt trội khi đánh bại Leipzig 5-1 ngay trên sân khách. Đáng chú ý, Leipzig mới là đội mở tỷ số trong hiệp một nhờ công Rômulo.

Tuy nhiên, Bayern tạo ra màn lội ngược dòng mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Serge Gnabry, Harry Kane, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlović và Michael Olise lần lượt ghi bàn, biến lợi thế ban đầu của Leipzig thành thất bại nặng nề.

Chiến thắng cho thấy khả năng bùng nổ đáng sợ của Bayern, đặc biệt khi các ngôi sao tấn công tìm được khoảng trống. Đây cũng là minh chứng cho sự khác biệt về khả năng duy trì cường độ và tận dụng cơ hội giữa hai đội.

Bayern Munich vs RB Leipzig tại Cúp Quốc gia Đức 2026: Hùm xám thắng 2-0

Ngày 11/2/2026, hai đội tái ngộ ở Cúp Quốc gia Đức và Bayern tiếp tục giành chiến thắng 2-0. Khác với những trận đấu có nhiều bàn thắng trước đó, Hùm xám lần này thể hiện bản lĩnh bằng khả năng kiểm soát và tận dụng cơ hội đúng thời điểm.

Kết quả giúp Bayern giành quyền đi tiếp, đồng thời kéo dài chuỗi thành tích thuận lợi trước Leipzig. Trong ba cuộc gặp chính thức liên tiếp từ tháng 8/2025 đến tháng 2/2026, Hùm xám ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới một lần.

Nhận định Bayern Munich vs RB Leipzig: Hùm xám tiếp tục nắm ưu thế

Bayern Munich bước vào cuộc tái đấu với lợi thế sân nhà Allianz Arena cùng hàng công sở hữu Harry Kane, Michael Olise và Luis Díaz. Khả năng kiểm soát khu trung tuyến và duy trì sức ép liên tục tiếp tục là điểm mạnh của đội bóng xứ Bavaria.

RB Leipzig có thể gây khó khăn bằng những tình huống phản công nhanh, nhưng cần cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự trước những đối thủ mạnh. Lịch sử cho thấy Leipzig từng thắng Bayern ngay tại Allianz Arena, song những kết quả gần đây đang nghiêng rõ rệt về phía Hùm xám.