Lịch sử đối đầu Bayer Leverkusen vs Freiburg: Schick từng ghi 4 bàn, Tah cứu thua phút bù giờ

Bayer Leverkusen và Freiburg là hai đối thủ quen thuộc tại Bundesliga, với lịch sử đối đầu kéo dài qua nhiều mùa giải. Leverkusen chiếm ưu thế về số chiến thắng, nhưng Freiburg từng gây ra không ít khó khăn cho đại diện vùng Nordrhein-Westfalen, đặc biệt trong những cuộc chạm trán tại Europa-Park Stadion.

Bayer Leverkusen vs Freiburg năm 2022: Đội khách thắng ngược 3-2 tại BayArena

Ngày 3/9/2022, Freiburg hành quân đến sân BayArena trong khuôn khổ Bundesliga và giành chiến thắng 3-2. Đây là một trong những kết quả đáng nhớ của đội bóng vùng Baden-Württemberg trước đối thủ được đánh giá có chất lượng đội hình nhỉnh hơn.

Leverkusen là đội mở tỷ số và tạo ra lợi thế trong hiệp một. Tuy nhiên, Freiburg không chấp nhận thất bại, liên tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội và tạo nên màn lội ngược dòng.

Chiến thắng ngay tại BayArena mang ý nghĩa quan trọng với Freiburg trong giai đoạn đầu mùa giải. Kết quả cũng cho thấy đội bóng này hoàn toàn có khả năng khai thác những khoảng trống trong hàng phòng ngự Leverkusen khi đối thủ chủ động tấn công.

Freiburg vs Bayer Leverkusen năm 2024: Chiến thắng 3-2 của nhà vô địch tương lai

Ngày 17/3/2024, Leverkusen hành quân đến sân Freiburg trong hành trình hướng tới chức vô địch Bundesliga lịch sử. Đội khách giành chiến thắng 3-2 trong một trận đấu mà Freiburg liên tục gây khó khăn.

Leverkusen thể hiện khả năng tạo cơ hội và tận dụng thời điểm quyết định để duy trì lợi thế. Freiburg không dễ dàng chịu khuất phục, nhưng những nỗ lực của đội chủ nhà vẫn chưa đủ để ngăn đối thủ giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng góp phần giúp Leverkusen tiếp tục duy trì hành trình bất bại tại Bundesliga mùa giải 2023/24. Đội bóng của Xabi Alonso sau đó đăng quang mà không để thua trận nào, biến mùa giải trở thành một trong những cột mốc vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ.

Bayer Leverkusen vs Freiburg năm 2024: Schick ghi 4 bàn trong chiến thắng 5-1

Ngày 21/12/2024, Leverkusen tiếp đón Freiburg tại Bundesliga và tạo nên màn trình diễn tấn công bùng nổ với chiến thắng 5-1. Patrik Schick trở thành nhân vật nổi bật nhất khi ghi tới bốn bàn thắng.

Tiền đạo người CH Czech mở tỷ số ở phút bù giờ hiệp một. Sang hiệp hai, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt, trước khi Vincenzo Grifo ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Freiburg.

Tuy nhiên, những phút tiếp theo hoàn toàn thuộc về Schick. Anh liên tiếp lập công ở các phút 67, 74 và 77 để hoàn tất cú poker, qua đó ấn định chiến thắng 5-1 cho Leverkusen.

Đáng chú ý, Wirtz không chỉ trực tiếp ghi bàn mà còn có những đường kiến tạo quan trọng giúp Schick liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự đối thủ. Đây là một trong những màn kết hợp đáng nhớ nhất của bộ đôi tấn công Leverkusen trong mùa giải 2024/25.

Chiến thắng khép lại năm 2024 thành công của Leverkusen, đồng thời tạo nên ký ức khó quên với Freiburg mỗi khi nhắc đến những cuộc đối đầu tại BayArena.

Freiburg vs Bayer Leverkusen năm 2025: Jonathan Tah cứu thua ở phút 90+3

Ngày 4/5/2025, Freiburg tiếp đón Leverkusen và đứng trước cơ hội giành chiến thắng quan trọng trong cuộc đua dự cúp châu Âu. Đội chủ nhà tạo ra lợi thế 2-0, nhưng cuối cùng chỉ có được trận hòa 2-2.

Maximilian Eggestein mở tỷ số ở phút 44, trước khi tình huống phản lưới nhà của Piero Hincapié giúp Freiburg nhân đôi cách biệt. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, đội chủ nhà tưởng như đã nắm chắc 3 điểm.

Tuy nhiên, Florian Wirtz ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 82, thắp lại hy vọng cho Leverkusen. Đến phút bù giờ thứ ba, Jonathan Tah đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 2-2, khiến sân Europa-Park Stadion lặng đi.

Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu thứ 400 của Tah tại Bundesliga trong màu áo Leverkusen. Pha lập công của trung vệ người Đức không chỉ giúp đội khách thoát thua mà còn nối dài chuỗi trận bất bại trên sân khách của câu lạc bộ.

Với Freiburg, trận hòa để lại nhiều tiếc nuối bởi họ đã ở rất gần chiến thắng trước nhà đương kim vô địch.

Freiburg vs Bayer Leverkusen năm 2026: Sáu bàn thắng và màn gỡ hòa phút cuối

Ngày 7/3/2026, hai đội tiếp tục tạo nên một trận đấu hấp dẫn khi hòa 3-3 tại Europa-Park Stadion. Đây là cuộc chạm trán chứng kiến nhiều lần thay đổi lợi thế và những khoảnh khắc quyết định ở cuối trận.

Vincenzo Grifo mở tỷ số cho Freiburg ở phút 34, nhưng Christian Kofane nhanh chóng gỡ hòa cho Leverkusen. Yuito Suzuki tiếp tục đưa đội chủ nhà vượt lên, trước khi Alejandro Grimaldo ghi bàn cân bằng 2-2 vào cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Martin Terrier giúp Leverkusen lần đầu vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, Freiburg không từ bỏ và tìm được bàn gỡ hòa 3-3 nhờ công Matthias Ginter ở phút 86.

Sáu bàn thắng tiếp tục khẳng định sự khó lường trong những cuộc đối đầu giữa hai đội. Nếu Leverkusen từng cứu thua ở phút bù giờ năm 2025, Freiburg lần này là đội tìm được bàn thắng muộn để giữ lại một điểm.

Nhận định Bayer Leverkusen vs Freiburg: BayArena chờ thêm trận cầu hấp dẫn

Leverkusen bước vào cuộc tái đấu với phong độ tích cực và lợi thế sân nhà. Khả năng tổ chức tấn công đa dạng cùng sự hiệu quả của Patrik Schick có thể tiếp tục mang đến khó khăn cho hàng phòng ngự Freiburg.

Tuy nhiên, đội khách đang cho thấy sự ổn định và khả năng cạnh tranh trước những đối thủ mạnh. Những trận hòa 2-2 và 3-3 gần đây là minh chứng cho thấy Freiburg đủ sức tạo ra bất ngờ nếu duy trì được sự tập trung.

Cuộc tái đấu được xếp lịch lúc 20h30 ngày 17/10/2026 theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ Bundesliga. Đây cũng là một trong những trận đấu đáng chú ý trong lịch thi đấu Freiburg tại Bundesliga.