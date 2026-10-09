Lịch sử đối đầu Augsburg vs Bayern Munich: Kane chờ nối dài ưu thế, Augsburg mơ viết lại cú sốc derby Bavaria

Augsburg vs Bayern Munich: Trận derby Bavaria luôn nhiều bất ngờ

Trước màn so tài giữa Augsburg vs Bayern Munich ở Bundesliga, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Kể từ khi Augsburg lên chơi ở Bundesliga năm 2011, hai đội đã gặp nhau rất nhiều lần và Bayern chiếm ưu thế áp đảo.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Bayern thắng 4, Augsburg chỉ giành được 1 chiến thắng. Những trận đấu này có trung bình 4 bàn mỗi trận, cho thấy derby Bavaria hiếm khi là cuộc đối đầu nhạt nhòa.

Nếu số liệu gọi tên Bayern, lịch sử lại cho thấy Augsburg là đội từng tạo nên vài cú sốc lớn nhất trước nhà vô địch nước Đức. Đó là lý do trận đấu sắp tới vẫn đáng chờ đợi.

Augsburg vs Bayern Munich 2014: Augsburg chấm dứt chuỗi bất bại lịch sử

Tháng 4/2014, Augsburg tạo nên một trong những kết quả gây chấn động nhất lịch sử Bundesliga khi đánh bại Bayern 1-0 trên sân nhà. Khi đó, đội bóng của Pep Guardiola đã sớm vô địch và đang sở hữu chuỗi 53 trận bất bại liên tiếp tại Bundesliga.

Chiến thắng tối thiểu của Augsburg chấm dứt chuỗi trận kỷ lục ấy. Đây vẫn là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

Trận đấu cho thấy Augsburg luôn biết cách tận dụng thời điểm Bayern lơi lỏng, đặc biệt khi được chơi trước khán giả nhà.

Bayern Munich vs Augsburg 2021: Lewandowski phá kỷ lục của Gerd Müller

Tháng 5/2021, hai đội gặp nhau ở vòng cuối Bundesliga tại Allianz Arena. Bayern thắng 5-2, nhưng tâm điểm của trận đấu là Robert Lewandowski.

Ở phút cuối cùng, tiền đạo người Ba Lan ghi bàn thắng thứ 41 trong mùa giải. Bàn thắng này giúp anh phá kỷ lục 40 bàn trong một mùa Bundesliga của Gerd Müller, tồn tại suốt gần nửa thế kỷ.

Với Augsburg, đây là trận thua đậm, nhưng cũng là trận đấu đi vào lịch sử bóng đá Đức. Đây cũng là minh chứng cho sức công phá của Bayern mỗi khi gặp đội bóng láng giềng.

Augsburg vs Bayern Munich 2021: Augsburg khiến nhà vô địch ôm hận

Chỉ vài tháng sau, tháng 11/2021, Augsburg đáp trả bằng chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Khi đó, Bayern đang dẫn đầu Bundesliga và được đánh giá vượt trội hoàn toàn.

Augsburg chơi kỷ luật, phòng ngự chặt và tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi để tạo nên bất ngờ. Kết quả này một lần nữa cho thấy sân nhà của Augsburg từng là nơi Bayern gặp không ít khó khăn.

Bayern Munich vs Augsburg 2023: Cơn mưa bàn thắng tại Allianz Arena

Tháng 2/2023, Bayern và Augsburg tạo nên một trong những trận derby nhiều bàn thắng nhất khi đội chủ nhà thắng 5-3. Augsburg không hề lép vế về khả năng tấn công và liên tục khiến hàng thủ Bayern phải làm việc vất vả.

Dù vậy, chất lượng vượt trội của Bayern vẫn giúp họ giành 3 điểm. Trận đấu này phản ánh đúng đặc trưng của các cuộc đối đầu gần đây: nhiều bàn thắng, nhiều cảm xúc và Augsburg luôn có khả năng ghi bàn.

Nhận định Augsburg vs Bayern Munich: Bayern coi chừng tốc độ chuyển trạng thái của Augsburg

Augsburg đang tạo ra một khởi đầu đáng chú ý. Họ không chỉ phòng ngự chủ động mà còn tấn công khá trực diện, sẵn sàng tăng tốc ngay sau khi đoạt lại bóng. Michael Gregoritsch là điểm đến quan trọng ở phía trên, trong khi các tiền vệ và cầu thủ chạy biên liên tục hỗ trợ để tạo quân số khi bước sang phần sân đối phương.

Augsburg không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều để tạo nguy hiểm. Trước Bayern, cách tiếp cận hợp lý nhất vẫn là giữ khối đội hình chặt, hạn chế khoảng trống trung lộ rồi tận dụng những thời điểm đội khách đẩy hàng thủ lên cao. Khả năng tranh chấp và bóng cố định cũng có thể trở thành vũ khí của chủ nhà.

Tuy nhiên, Bayern sở hữu quá nhiều phương án để phá vỡ một hệ thống phòng ngự thấp. Harry Kane có thể vừa làm điểm kết thúc, vừa lùi xuống kết nối. Michael Olise và Luis Diaz cung cấp tốc độ cũng như khả năng tạo đột biến từ hai hành lang. Joshua Kimmich và Aleksandar Pavlovic giúp Bayern duy trì áp lực liên tục bằng khả năng thu hồi bóng ngay sau khi mất quyền kiểm soát.

Việc Jamal Musiala vắng mặt khiến Bayern mất một cầu thủ có khả năng xoay trở trong không gian hẹp, nhưng chiều sâu đội hình vẫn cho phép Vincent Kompany thay đổi cấu trúc tấn công. Augsburg đủ sức tạo ra một trận đấu khó chịu, nhưng chống đỡ sức ép của Bayern suốt 90 phút vẫn là thử thách rất lớn.

Tình hình lực lượng Augsburg vs Bayern Munich

Augsburg vắng Banks, Steve Mounie, Sakar và Suso. Breithaupt và Anton Kade còn bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Nếu cả hai không kịp bình phục, chiều sâu đội hình của đội chủ nhà sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Bayern chỉ vắng Jamal Musiala. Đây là cơ sở để HLV Vincent Kompany duy trì bộ khung quen thuộc, đặc biệt ở tuyến giữa và hàng công.

Phong độ và lịch sử đối đầu Augsburg vs Bayern Munich

Augsburg thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Các trận đấu của họ có trung bình khoảng 3,8 bàn, cho thấy đội chủ nhà chơi cởi mở và có khả năng ghi bàn tốt.

Bayern bất bại trong 5 trận gần nhất, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. “Hùm xám” tiếp tục duy trì sức mạnh tấn công đáng sợ với trung bình khoảng 4 bàn mỗi trận.

Lịch sử đối đầu nghiêng rõ về Bayern. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayern thắng 4, Augsburg chỉ thắng 1.

Đội hình dự kiến Augsburg vs Bayern Munich

Augsburg có thể sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 với Dahmen trong khung thành. Bộ ba trung vệ gồm Matsima, Gouweleeuw và Brackelmann. Wolf, Massengo, Rieder và Behrens đá ở tuyến giữa. Fellhauer cùng Claude-Maurice hỗ trợ cho Michael Gregoritsch.

Bayern nhiều khả năng đá 4-2-3-1 với Manuel Neuer bắt chính. Bộ tứ phòng ngự gồm Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah và Alphonso Davies. Joshua Kimmich cùng Aleksandar Pavlovic án ngữ tuyến giữa. Michael Olise, Saibari và Luis Diaz hỗ trợ cho Harry Kane.

Thống kê đáng chú ý trước trận Augsburg vs Bayern Munich

Bayern thắng 4 trong 5 lần gặp Augsburg gần nhất.

5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội có trung bình 4 bàn mỗi trận.

Augsburg là đội chấm dứt chuỗi 53 trận bất bại tại Bundesliga của Bayern vào năm 2014.

Lewandowski phá kỷ lục ghi bàn một mùa Bundesliga của Gerd Müller trong trận gặp Augsburg năm 2021.

Augsburg vs Bayern Munich: Derby Bavaria mở chương mới

Từ cú sốc năm 2014 đến kỷ lục của Lewandowski năm 2021, Augsburg vs Bayern Munich luôn là trận derby mang nhiều câu chuyện. Quá khứ gần gọi tên Bayern, nhưng Augsburg đã chứng minh họ có thể tạo bất ngờ khi được thi đấu trên sân nhà.

Bayern vẫn là đội được kỳ vọng nhiều hơn. Kane, Olise, Luis Diaz và Kimmich giúp đội khách có nhiều phương án để kiểm soát trận đấu.

Dù vậy, Augsburg đang có phong độ tốt và lối chơi chuyển trạng thái nhanh. Nếu kéo được trận đấu vào thế giằng co, đội chủ nhà hoàn toàn có thể khiến Bayern trải qua một buổi tối khó khăn.

Dự đoán tỷ số Augsburg vs Bayern Munich

Bayern có lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, phong độ và lịch sử đối đầu. Augsburg là đội bóng khó chịu, chơi trực diện và đủ khả năng ghi bàn. Dù vậy, nếu Bayern duy trì sức ép và tận dụng tốt cơ hội, đội khách vẫn có nhiều cơ sở để giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Augsburg 1-3 Bayern Munich.