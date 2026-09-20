Lịch sử đối đầu Atletico Madrid vs Real Madrid: Derby 5-2 vẫn còn nguyên sức nóng

Atletico Madrid vs Real Madrid: Derby không còn là cuộc đấu một chiều

Real Madrid sở hữu lịch sử đối đầu vượt trội trong thời gian dài, nhưng Atletico đã nhiều lần thay đổi cán cân ở những trận derby gần đây.

Đặc biệt, chiến thắng 5-2 của Atletico tại Metropolitano mùa trước trở thành một trong những kết quả đáng nhớ nhất của derby Madrid trong những năm gần đây và cũng là bước ngoặt lớn của mùa giải Real.

Atletico Madrid 5-2 Real Madrid: Đêm Metropolitano bùng nổ

Trận thắng 5-2 không đơn thuần mang ý nghĩa 3 điểm.

Atletico đã biến một trận derby vốn thường chặt chẽ thành màn áp đảo hiếm thấy, qua đó tạo sức ép rất lớn lên Real Madrid.

Kết quả ấy chắc chắn vẫn còn được nhắc lại khi hai đội trở lại Metropolitano.

Nhận định Atletico Madrid vs Real Madrid: Mbappe đối đầu hệ thống của Simeone

Atletico bước vào derby sau hai chiến thắng liên tiếp trước Real Sociedad và Osasuna, ghi 7 bàn và không thủng lưới.

Jonathan David mang tới thêm khả năng tấn công trực diện, còn Ademola Lookman, Lee Kang-in và Alex Baena giúp đội bóng có thêm nhiều cách đưa bóng lên phía trước.

Real Madrid thắng 4 trong 5 trận gần đây và ghi 13 bàn.

Kylian Mbappe tiếp tục là điểm đến nguy hiểm nhất trên hàng công, nhưng trận thắng Elche 3-2 cũng cho thấy Real vẫn có những giai đoạn mất quyền kiểm soát.

Trung tuyến vì thế có thể trở thành khu vực quyết định derby. Atletico muốn hạn chế không gian dành cho Mbappe và Vinicius, còn Real phải tránh để chủ nhà liên tục phản công vào khoảng trống phía sau.

Tình hình lực lượng

Atletico Madrid thiếu Julian Alvarez và Pablo Barrios.

Real Madrid không có Eder Militao, Ferland Mendy và Rodrygo.

Đội hình dự kiến

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee Kang-in, Koke, Johnny Cardoso, Alex Baena; Ademola Lookman, Jonathan David.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Yan Diomande, Arda Guler, Vinicius; Mbappe.