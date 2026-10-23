Lịch sử đối đầu Atletico Madrid vs Deportivo: Falcao từng ghi 5 bàn, Griezmann nối dài ác mộng cho đội khách

Trước cuộc tái đấu giữa Atletico Madrid và Deportivo La Coruna ở vòng 10 La Liga 2026/27, những ký ức về các lần chạm trán trong quá khứ đang nghiêng rõ rệt về đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Atletico không chỉ sở hữu thành tích đối đầu vượt trội mà còn từng tạo ra một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất lịch sử câu lạc bộ trước Deportivo.

Atletico Madrid vs Deportivo 2012: Falcao ghi 5 bàn trong chiến thắng 6-0

Ngày 9/12/2012 là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất lịch sử Atletico Madrid. Đội bóng của Diego Simeone tiếp đón Deportivo tại sân Vicente Calderon và tạo nên chiến thắng 6-0, trong đó Radamel Falcao ghi tới 5 bàn thắng.

Diego Costa mở tỷ số ở phút 23, trước khi Falcao bắt đầu màn trình diễn khiến hàng phòng ngự Deportivo hoàn toàn bất lực. Tiền đạo người Colombia ghi hai bàn trong hiệp một, giúp Atletico bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3-0.

Sang hiệp hai, Falcao tiếp tục lập công ba lần, trong đó có một bàn trên chấm phạt đền. Chỉ riêng chân sút người Colombia đã ghi nhiều bàn hơn tổng số bàn thắng mà Deportivo tạo ra trong nhiều lần gặp Atletico trước đó.

Chiến thắng 6-0 trở thành một trong những trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp của Falcao tại Tây Ban Nha. Anh cũng trở thành cầu thủ Atletico đầu tiên sau nhiều thập kỷ ghi 5 bàn trong một trận La Liga, khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu thời điểm ấy.

Với Deportivo, đây là thất bại nặng nề, đồng thời mở ra giai đoạn họ thường xuyên gặp khó khăn mỗi khi đối đầu Atletico Madrid.

Atletico Madrid vs Deportivo 2014: Saul và Arda Turan giúp chủ nhà thắng 2-0

Ngày 30/11/2014, Atletico Madrid tiếp tục giành chiến thắng trước Deportivo tại Vicente Calderon. Đội chủ nhà thắng 2-0 trong trận đấu phản ánh sự hiệu quả của hệ thống chiến thuật do Simeone xây dựng.

Saul Niguez mở tỷ số vào cuối hiệp một, trước khi Arda Turan ghi thêm bàn thắng ở hiệp hai. Atletico chủ động kiểm soát thế trận bằng khả năng tranh chấp ở tuyến giữa và duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự.

Khác với chiến thắng 6-0 năm 2012, lần này Atletico không tạo ra quá nhiều bàn thắng nhưng vẫn giành kết quả thuyết phục. Đội bóng thủ đô cho thấy khả năng đánh bại đối thủ theo nhiều cách khác nhau, từ tấn công bùng nổ đến kiểm soát chặt chẽ thế trận.

Đối với Deportivo, việc xuyên thủng hàng phòng ngự Atletico tiếp tục trở thành bài toán khó mỗi khi hành quân đến Madrid.

Atletico Madrid vs Deportivo 2016: Griezmann, Saul và Correa cùng ghi bàn

Ngày 12/3/2016, Atletico Madrid tiếp đón Deportivo và giành chiến thắng 3-0 tại La Liga. Đây là trận đấu chứng kiến sự tỏa sáng của những cầu thủ đã trở thành trụ cột quan trọng trong hệ thống chiến thuật Simeone.

Saul Niguez mở tỷ số bằng pha đánh đầu ở phút 18, giúp Atletico sớm chiếm lợi thế. Sang hiệp hai, Antoine Griezmann nhân đôi cách biệt trước khi Angel Correa ghi bàn ấn định chiến thắng.

Griezmann tiếp tục chứng minh vai trò quan trọng trên hàng công, không chỉ bởi khả năng ghi bàn mà còn ở những pha di chuyển tạo khoảng trống cho đồng đội. Trong khi đó, hàng phòng ngự Atletico duy trì sự tập trung và không cho Deportivo nhiều cơ hội rõ ràng.

Chiến thắng 3-0 nối dài chuỗi kết quả thuận lợi của Atletico trước đối thủ, đồng thời khẳng định sức mạnh của đội bóng thủ đô trong giai đoạn cạnh tranh những vị trí cao tại La Liga.

Deportivo vs Atletico Madrid 2017: Partey ghi bàn phút bù giờ

Ngày 4/11/2017, Atletico Madrid hành quân đến sân Riazor và trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất trước Deportivo trong giai đoạn này.

Đội chủ nhà tổ chức phòng ngự tập trung và khiến Atletico không thể tìm được bàn thắng trong phần lớn thời gian. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, kết quả hòa không bàn thắng tưởng như đã được định đoạt.

Tuy nhiên, Thomas Partey bất ngờ ghi bàn ở phút 90+1, mang về chiến thắng 1-0 cho đội bóng thủ đô. Pha lập công muộn khiến Deportivo đánh rơi một điểm dù đã duy trì thế trận chắc chắn gần như suốt 90 phút.

Chiến thắng này cho thấy bản lĩnh của Atletico dưới thời Simeone. Ngay cả khi không tạo được thế trận áp đảo, đội bóng vẫn biết cách tìm kiếm khoảnh khắc quyết định để giành kết quả có lợi.

Với Deportivo, bàn thua trong thời gian bù giờ trở thành một trong những ký ức đáng tiếc nhất khi đối đầu Atletico.

Atletico Madrid vs Deportivo 2018: Gameiro ghi bàn duy nhất

Ngày 1/4/2018, Atletico Madrid tiếp đón Deportivo tại sân Metropolitano và giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Kevin Gameiro.

Trận đấu diễn ra với thế trận chặt chẽ. Deportivo nỗ lực duy trì cự ly đội hình nhằm hạn chế những tình huống tấn công của Atletico, nhưng đội chủ nhà vẫn tìm được cơ hội để vượt lên.

Gameiro thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 34, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Atletico sau đó duy trì sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự để bảo vệ lợi thế.

Chiến thắng tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng của đội bóng thủ đô trước Deportivo trên sân nhà. Đây cũng là lần chạm trán cuối cùng giữa hai đội tại La Liga trước khi Deportivo phải trải qua quãng thời gian dài vắng bóng ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

Deportivo vs Atletico Madrid 2026: Griezmann ghi bàn đưa đội khách vào tứ kết Cúp Nhà vua

Ngày 13/1/2026, Atletico Madrid và Deportivo tái ngộ tại vòng 1/8 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha sau nhiều năm không đối đầu ở La Liga.

Trận đấu diễn ra tại sân Riazor, nơi Deportivo nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả nhà. Đội chủ nhà thi đấu quyết tâm, nỗ lực duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và tìm kiếm cơ hội phản công trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, sự khác biệt về đẳng cấp xuất hiện ở phút 61 khi Antoine Griezmann ghi bàn bằng một cú sút phạt đẹp mắt. Pha lập công của tiền đạo người Pháp trở thành khoảnh khắc quyết định, giúp Atletico giành chiến thắng 1-0.

Deportivo không thể tìm được bàn gỡ trong thời gian còn lại và phải dừng bước tại Cúp Nhà vua. Trong khi đó, Atletico tiếp tục hành trình ở giải đấu với dấu ấn của một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình.

Chiến thắng này gợi nhớ những lần Griezmann từng ghi bàn vào lưới Deportivo ở La Liga. Từ năm 2016 đến đầu năm 2026, tiền đạo người Pháp tiếp tục trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ.

Nhận định Atletico Madrid vs Deportivo: Baena đối đầu Aubameyang

Atletico Madrid đang có phong độ rất cao trước vòng 10 La Liga. Đội bóng thủ đô đứng thứ hai với 22 điểm sau 9 trận, đồng thời toàn thắng 5 trận gần nhất. Alex Baena là điểm sáng trên hàng công khi ghi 5 bàn thắng từ đầu mùa.

Deportivo xếp thứ 9 với 11 điểm sau 9 vòng và chưa thắng trong 5 trận gần đây. Pierre-Emerick Aubameyang đang là nhân tố đáng chú ý nhất trên hàng công với 5 pha lập công, nhưng đội khách vẫn gặp khó trong việc duy trì sự ổn định.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng rõ rệt về Atletico Madrid, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà. Đội bóng của Simeone từng nhiều lần khiến Deportivo không thể ghi bàn, trong khi hàng công luôn biết cách tạo khác biệt từ những ngôi sao lớn.

Dù vậy, Deportivo vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng tốt những tình huống chuyển trạng thái. Aubameyang sẽ là cái tên mà hàng phòng ngự Atletico phải đặc biệt chú ý.

Từ màn trình diễn 5 bàn thắng của Falcao năm 2012 đến cú sút phạt quyết định của Griezmann đầu năm 2026, Atletico Madrid đã tạo nên nhiều ký ức đẹp trước Deportivo. Cuộc tái đấu tại Metropolitano sẽ là cơ hội để đội bóng thủ đô tiếp tục duy trì ưu thế, trong khi Deportivo tìm cách viết lại lịch sử sau nhiều năm lép vế.