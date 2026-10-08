Lịch sử đối đầu Athletico-PR vs Atletico-MG: Galo giữ thế trên, Furacão chờ ngày đòi nợ tại Arena da Baixada

Athletico-PR vs Atletico-MG: Màn so tài của hai "Atletico" giàu duyên nợ

Trước màn so tài giữa Athletico-PR vs Atletico-MG tại vòng 29 VĐQG Brazil 2026, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Đây là cặp đấu có bề dày truyền thống. Riêng ở giải vô địch quốc gia, tính đến trước lần gặp hồi tháng 4/2026, hai đội đã chạm trán 58 lần, trong đó Atletico-MG thắng 25, Athletico-PR thắng 23 và 10 trận còn lại khép lại với tỷ số hòa.

Sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi mùa này, khoảng cách giữa hai đội tiếp tục được nới rộng theo hướng có lợi cho Atletico-MG. Dù vậy, Athletico-PR cũng từng có những ngày khiến Galo ôm hận, tiêu biểu là năm 2004, khi Furacão đè bẹp đội bóng áo sọc đen trắng với tỷ số 5-0. Những con số này cho thấy đây là cặp đấu cân bằng hơn nhiều so với vẻ ngoài.

Cuộc tái đấu diễn ra lúc [giờ thi đấu] ngày [ngày thi đấu] trên sân Arena da Baixada, Curitiba. Nếu quá khứ gần đây gọi tên Atletico-MG, hiện tại lại mở ra một câu chuyện khác khi Athletico-PR đứng thứ 3 và đang hướng tới tấm vé dự Copa Libertadores mùa sau.

Athletico-PR vs Atletico-MG Libertadores 2023: Hai cuộc chạm trán, mỗi bên một lần cười

Hai đội từng chạm trán nhau ở đấu trường châu lục, tại vòng bảng Copa Libertadores 2023. Ở lượt đi, Athletico-PR giành chiến thắng 2-1 trước Atletico-MG trong trận đấu thuộc bảng G. Kết quả này giúp đội bóng thành Curitiba khởi đầu đầy hứng khởi và nắm thế chủ động trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Lượt về diễn ra ngày 23/5/2023 tại Mineirão. Trước trận, Athletico-PR đang dẫn đầu bảng với 7 điểm sau hai trận thắng và một trận hòa, còn Atletico-MG được tiếp sức bởi chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp. Lợi thế sân nhà phát huy tác dụng khi Atletico-MG đáp trả bằng chiến thắng cùng tỷ số 2-1, qua đó cân bằng thành tích đối đầu tại Libertadores.

Điểm đáng chú ý là cả hai đều vượt qua vòng bảng. Ở vòng 1/8, Athletico-PR chạm trán Bolivar, trong khi Atletico-MG phải đối đầu Palmeiras. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự cân bằng về đẳng cấp giữa hai đội ở giai đoạn ấy.

Atletico-MG vs Athletico-PR chung kết Copa do Brasil 2021: Galo hoàn tất cú ăn ba lịch sử

Nếu cần chọn một cuộc đối đầu đáng nhớ nhất, đó chắc chắn là trận chung kết Copa do Brasil 2021. Khi ấy, Atletico-MG bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch Brazil, còn Athletico-PR là tân vương Copa Sudamericana. Đây được xem là màn so tài giữa hai đội bóng thành công nhất bóng đá Brazil mùa giải năm đó.

Ở lượt đi tại Mineirão ngày 12/12/2021, Atletico-MG tạo ra thế trận áp đảo. Hulk mở tỷ số ở phút 23, Keno nhân đôi cách biệt ở phút 34, trước khi Eduardo Vargas lập cú đúp trong hiệp hai. Chiến thắng 4-0 cũng đi vào lịch sử khi đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm tồn tại của Copa do Brasil có một đội thắng đậm như vậy ở lượt đi trận chung kết.

Lượt về tại Arena da Baixada không còn nhiều kịch tính. Keno và Hulk tiếp tục ghi bàn, còn Jaderson chỉ kịp gỡ lại một bàn danh dự cho đội chủ nhà. Với tổng tỷ số 6-1, Atletico-MG lên ngôi Copa do Brasil lần thứ hai và hoàn tất cú ăn ba quốc nội gồm giải bang, VĐQG và cúp quốc gia.

Với Athletico-PR, thất bại này là vết thương khó quên. Đội bóng vừa vô địch Nam Mỹ nhưng không thể tạo ra bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào trước Atletico-MG ở thời kỳ đỉnh cao.

Atletico-MG vs Athletico-PR vòng 38 Brasileirao 2024: Cú phạt đền hỏng và tấm vé xuống hạng

Ba năm sau trận chung kết, hai đội lại gặp nhau trong một trận đấu mang tính sống còn. Trước đó ở lượt đi ngày 16/11/2024, Athletico-PR đã đánh bại Atletico-MG với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, kết quả ấy không đủ giúp đội bóng thành Curitiba thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Bước vào vòng đấu cuối cùng trên sân Arena MRV ngày 8/12/2024, cả hai đội đều bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng, dù Athletico-PR có nguy cơ rớt hạng cao hơn đáng kể. Khi Red Bull Bragantino và Fluminense cùng thắng, trận đấu ở Belo Horizonte trở thành một trận chung kết thực sự, nơi đội thua sẽ phải xuống hạng.

Bàn thắng quyết định đến từ một pha bóng đầy kịch tính. Hulk thực hiện quả phạt đền không thành công, nhưng Rubens đã nhanh chân đá bồi để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Trước đó, thủ thành Everson có pha cản phá xuất sắc khi đẩy cú đánh đầu của Pablo chạm xà ngang.

Thất bại 0-1 khiến Athletico-PR phải xuống chơi ở Serie B sau 13 năm, đúng vào năm kỷ niệm 100 năm thành lập câu lạc bộ. Trong khi đó, Atletico-MG không chỉ trụ hạng mà còn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 12, đủ để giành vé dự Copa Sudamericana.

Atletico-MG vs Athletico-PR vòng 10 Brasileirao 2026: Galo tiếp tục làm chủ

Sau một mùa giải chơi ở hạng dưới, Athletico-PR trở lại Serie A và chạm trán Atletico-MG ngay ở lượt đi mùa 2026. Trận đấu diễn ra ngày 5/4 trên sân Arena MRV, thuộc vòng 10 giải VĐQG Brazil. Đội khách khi ấy đang có vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng, nhưng lại thường xuyên gặp khó khi phải thi đấu xa nhà.

Atletico-MG nhập cuộc đầy hứng khởi khi vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5 và kiểm soát hoàn toàn hiệp một. Victor Hugo là người mở tỷ số, trước khi Gustavo Scarpa ghi thêm bàn ở phút 78 và Julimar chỉ kịp rút ngắn cách biệt ở phút 87. Trận thắng 2-1 cũng giúp Galo lần đầu trong mùa giải có hai chiến thắng liên tiếp.

Bạn đọc có thể xem lại diễn biến chi tiết trận Atletico-MG thắng Athletico-PR 2-1 hồi tháng 4/2026. Với Athletico-PR, đây là thất bại nối dài chuỗi trận khó khăn trên sân khách, đồng thời khiến họ thêm một lần ôm hận trước cùng một đối thủ.

Chỉ số sức mạnh Athletico-PR vs Atletico-MG

Atletico-MG đang nhỉnh hơn về chỉ số sức mạnh khi sở hữu 87 điểm ELO, cao hơn mức 85 của Athletico-PR. Trên bảng xếp hạng ELO tổng thể, Atletico-MG đứng thứ 107, trong khi Athletico-PR xếp hạng 191. Xét riêng trong phạm vi bóng đá Brazil, đội khách cũng chiếm ưu thế khi đứng thứ 4, còn Athletico-PR ở vị trí thứ 11.

Tuy nhiên, xác suất chiến thắng lại nghiêng về Athletico-PR nhờ lợi thế sân nhà. Đội chủ nhà được đánh giá có 41,6% khả năng giành trọn 3 điểm, cao hơn mức 31,5% của Atletico-MG, còn khả năng hai đội chia điểm là 26,8%. Khoảng cách ELO chỉ 2 điểm cho thấy thực lực hai bên không quá chênh lệch, và lợi thế sân bãi hoàn toàn có thể trở thành yếu tố tạo khác biệt.

Nhận định Athletico-PR vs Atletico-MG: Furacão coi chừng hàng thủ của chính mình

Athletico-PR đang có mùa giải tích cực, thậm chí vượt kỳ vọng với một đội vừa trở lại Serie A. Sau 28 vòng, đội chủ nhà giành 49 điểm với thành tích 14 thắng, 7 hòa và 7 thua, ghi 43 bàn và để lọt lưới 32 lần. Họ hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng VĐQG Brazil, chỉ kém Palmeiras 8 điểm và đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Copa Libertadores.

Phong độ gần đây của Athletico-PR khá ổn với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại trong 5 vòng gần nhất. Đội bóng thành Curitiba đánh bại Botafogo 3-2, mới nhất vượt qua Bahia 2-1 và ghi bàn ở cả 5 trận. Khả năng tấn công ổn định là cơ sở để họ tin vào một kết quả tốt trên sân nhà.

Dù vậy, hệ thống phòng ngự vẫn là điểm khiến đội chủ nhà phải thận trọng. Athletico-PR đã để lọt lưới 12 bàn trong 5 trận vừa qua, bao gồm hai trận hòa 3-3 trước Coritiba và Fluminense. Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống, họ hoàn toàn có thể bị Atletico-MG trừng phạt như những lần gặp gần nhất.

Atletico-MG hiện đứng thứ 7 với 43 điểm sau 28 vòng, kém Athletico-PR 6 điểm. Đội khách có 12 chiến thắng, 7 trận hòa và 9 thất bại, ghi 37 bàn và cũng nhận 32 bàn thua. Thành tích này cho thấy Galo vẫn đủ sức cạnh tranh nhóm trên nếu duy trì được nhịp độ hiện tại.

Điểm sáng lớn nhất của Atletico-MG là sự cải thiện ở hàng thủ. Họ đánh bại Fluminense 3-1, vượt qua Santos ở đấu trường cúp, hòa Chapecoense 1-1 rồi thắng Bragantino 1-0, chỉ nhận 2 bàn thua trong 4 trận gần nhất. Khi gặp một Athletico-PR thiên về tấn công, sự chắc chắn này có thể trở thành vũ khí lợi hại.

Phong độ và lịch sử đối đầu Athletico-PR vs Atletico-MG

Athletico-PR có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và nhận 12 bàn thua. Đội chủ nhà vừa đánh bại Bahia 2-1 và đang đứng thứ 3 với 49 điểm sau 28 vòng.

Atletico-MG có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đại diện Minas Gerais đang có chuỗi 4 trận bất bại và vừa thắng Bragantino 1-0 ở trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về Atletico-MG. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Galo thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1, trong đó có chiến thắng 2-1 ở cuộc chạm trán mới nhất vào tháng 4/2026.

Athletico-PR vs Atletico-MG: Furacão chờ ngày đòi nợ

Từ trận chung kết Copa do Brasil 2021, cú phạt đền hỏng định đoạt suất xuống hạng năm 2024 cho đến thất bại tại Arena MRV mùa này, Athletico-PR đã nhiều lần phải ôm hận trước Atletico-MG. Quá khứ gần vì thế gọi tên Galo với ưu thế rõ ràng trong những trận cầu mang tính bước ngoặt.

Tuy nhiên, Athletico-PR của hiện tại đã khác. Đội bóng thành Curitiba trở lại mạnh mẽ sau một mùa giải ở hạng dưới, đang đứng trong top 3 và sẽ được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Nếu khắc phục được những lỗ hổng phòng ngự, đây là cơ hội tốt để Furacão viết lại câu chuyện đối đầu với Galo.

Dự đoán tỷ số Athletico-PR vs Atletico-MG

Athletico-PR sở hữu lợi thế sân nhà, thứ hạng cao hơn và khả năng tấn công ổn định, nhưng hàng thủ vẫn thường xuyên để lộ khoảng trống. Atletico-MG đang có phong độ tốt, hàng thủ chắc chắn hơn cùng thành tích đối đầu thuận lợi trong những năm gần đây.

Với tương quan lực lượng không quá chênh lệch, một thế trận giằng co và khả năng hai đội chia điểm là kịch bản khá sáng.

Dự đoán tỷ số: Athletico-PR 1-1 Atletico-MG.