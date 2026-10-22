Lịch sử đối đầu Aston Villa vs Man City: Gundogan từng cứu ngôi vương, Emery viết lại ký ức

Aston Villa vs Man City: Từ ký ức vô địch đến những bất ngờ tại Villa Park

Aston Villa và Man City từng nhiều lần đối đầu tại Ngoại hạng Anh, trong đó đội bóng thành Manchester thường chiếm ưu thế ở giai đoạn Pep Guardiola xây dựng một tập thể thống trị bóng đá Anh.

Tuy nhiên, lịch sử gần đây đang chứng kiến sự thay đổi. Aston Villa đã thắng 3 trong 4 lần gặp Man City gần nhất trước mùa giải 2026/27, bao gồm chiến thắng ngay tại Etihad vào tháng 5/2026.

Đáng chú ý, Villa Park đang dần trở thành địa điểm khó khăn đối với Man City. Đội bóng của Unai Emery giành chiến thắng trong hai lần gần nhất tiếp đón đối thủ này tại Ngoại hạng Anh.

Man City 3-2 Aston Villa ngày 22/5/2022: Gundogan cứu chức vô địch trong năm phút

Ngày 22/5/2022 là một trong những thời điểm đáng nhớ nhất lịch sử đối đầu giữa Man City và Aston Villa.

Bước vào vòng cuối Ngoại hạng Anh 2021/22, Man City cần chiến thắng để chắc chắn bảo vệ chức vô địch trước sự bám đuổi quyết liệt của Liverpool. Tuy nhiên, Aston Villa đã khiến đội chủ sân Etihad trải qua một trong những trận đấu căng thẳng nhất mùa giải.

Matty Cash đưa Aston Villa vượt lên dẫn trước ở phút 37. Sang hiệp hai, Philippe Coutinho tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 69, khiến Man City đứng trước nguy cơ đánh mất chức vô địch ngay trong vòng đấu cuối.

Khi thời gian trôi về những phút cuối, Ilkay Gundogan trở thành người hùng của đội chủ nhà. Tiền vệ người Đức ghi bàn rút ngắn cách biệt, trước khi Rodri quân bình tỷ số 2-2.

Đến phút 81, Gundogan tiếp tục xuất hiện đúng lúc để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City.

Ba bàn thắng chỉ trong khoảng năm phút giúp đội bóng của Pep Guardiola bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh. Aston Villa dù thi đấu đầy nỗ lực vẫn phải rời Etihad với thất bại, trong một trận đấu mà họ từng chỉ còn cách chiến thắng không xa.

Aston Villa 1-0 Man City ngày 6/12/2023: Emery đánh bại Guardiola tại Villa Park

Sau ký ức buồn năm 2022, Aston Villa bắt đầu tạo ra những kết quả tích cực hơn trước Man City.

Ngày 6/12/2023, đội bóng của Unai Emery giành chiến thắng 1-0 trên sân Villa Park. Đây là trận đấu Aston Villa tổ chức thế trận rất tốt, khiến Man City gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và tạo ra những cơ hội rõ rệt.

Leon Bailey trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất trong hiệp hai. Pha lập công giúp đội chủ nhà giành trọn ba điểm và tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ của Aston Villa dưới thời Emery.

Kết quả này mang ý nghĩa lớn bởi Man City khi ấy vẫn là một trong những tập thể mạnh nhất châu Âu. Việc đánh bại đối thủ bằng lối chơi có tổ chức giúp Aston Villa chứng minh khả năng cạnh tranh trước những đội bóng hàng đầu.

Aston Villa 2-1 Man City ngày 21/12/2024: Villa Park tiếp tục gieo buồn

Một năm sau chiến thắng 1-0, Aston Villa tiếp tục đánh bại Man City khi hai đội gặp nhau ngày 21/12/2024.

Lần này, đoàn quân của Unai Emery giành chiến thắng 2-1 trong một trận đấu họ tận dụng tốt những thời điểm đối phương để lộ khoảng trống.

Man City vẫn sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến, nhưng Aston Villa cho thấy sự tự tin lớn hơn mỗi khi đối đầu nhà đương kim vô địch.

Kết quả này giúp đội chủ sân Villa Park nối dài chuỗi chiến thắng trên sân nhà trước Man City. Từ một đối thủ thường xuyên phải chịu sức ép, Aston Villa đã trở thành thử thách thực sự với đội bóng thành Manchester.

Aston Villa 1-0 Man City ngày 26/10/2025: Thêm một chiến thắng cho Emery

Ngày 26/10/2025, Aston Villa tiếp tục có chiến thắng trước Man City tại Ngoại hạng Anh, lần này với tỷ số 1-0.

Trong một cuộc đối đầu mà đội khách được đánh giá cao về chất lượng đội hình, Villa vẫn duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng thành công cơ hội ghi bàn.

Chiến thắng tối thiểu có ý nghĩa lớn về mặt tâm lý. Aston Villa không còn bước vào cuộc gặp Man City với tâm thế chỉ cố gắng hạn chế bàn thua, mà đủ tự tin tổ chức thế trận để giành trọn ba điểm.

Man City 1-2 Aston Villa ngày 24/5/2026: Đội khách tạo bất ngờ ngay tại Etihad

Lần chạm trán gần nhất trước mùa giải 2026/27 diễn ra ngày 24/5/2026, khi Aston Villa giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Etihad.

Đây là kết quả đặc biệt bởi trước đó Villa đã liên tiếp gây khó khăn cho Man City tại sân nhà. Việc giành chiến thắng trên sân khách tiếp tục củng cố vị thế của đoàn quân Emery trong những cuộc đối đầu trực tiếp.

Nếu thất bại 2-3 năm 2022 từng khiến Aston Villa tiếc nuối, chiến thắng 2-1 năm 2026 lại mở ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Đội bóng thành Birmingham chứng minh họ đủ sức vượt qua Man City ngay tại nơi từng chứng kiến đối thủ đăng quang Ngoại hạng Anh.

Nhận định Aston Villa vs Man City: Đội khách tìm cách phá dớp Villa Park

Man City đang có khởi đầu ấn tượng tại Ngoại hạng Anh 2026/27 với 7 chiến thắng sau 7 vòng đầu tiên. Hàng công ghi 19 bàn, trong khi đội bóng thành Manchester duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Aston Villa chưa đạt được sự ổn định tương tự, nhưng những chiến thắng trước Man City trong các mùa giải gần đây mang đến sự tự tin lớn.

Cuộc tái đấu vì thế không chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng có mục tiêu khác nhau. Đây còn là thử thách để Man City chứng minh họ có thể vượt qua một đối thủ từng liên tiếp khiến mình mất điểm.

Dự đoán tỷ số Aston Villa vs Man City

Man City nhỉnh hơn về phong độ hiện tại và chất lượng đội hình, nhưng Aston Villa có điểm tựa Villa Park cùng khả năng chuyển trạng thái đáng chú ý.

Tỷ số tham khảo: Aston Villa 1-2 Man City.