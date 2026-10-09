Lịch sử đối đầu Aston Villa vs Brentford: Emery chờ phá thế cân bằng, Brentford quyết kéo dài mạch bất bại

Aston Villa vs Brentford: Cặp đấu cân bằng của Ngoại hạng Anh

Trước màn so tài giữa Aston Villa vs Brentford, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Hai câu lạc bộ từng gặp nhau ở giải hạng nhất nước Anh từ thập niên 1930. Tuy vậy, cặp đấu này chỉ thực sự trở nên quen thuộc kể từ khi Brentford lên chơi ở Premier League năm 2021.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Aston Villa thắng 2, hòa 1 và thua 2. Những trận đấu này có trung bình chỉ 1,8 bàn mỗi trận. Con số này cho thấy các cuộc đối đầu thường diễn ra chặt chẽ, nơi hai đội ưu tiên sự chắc chắn hơn là đôi công.

Nếu quá khứ cho thấy sự cân bằng, hiện tại lại mở ra một câu chuyện đáng chờ đợi. Đội bóng của Unai Emery đang dần tìm lại phong độ, còn Brentford bước vào trận với hình ảnh một tập thể khó bị đánh bại.

Brentford vs Aston Villa 2022: Trận thua khiến Steven Gerrard mất ghế

Lần chạm trán đáng nhớ nhất giữa hai đội ở kỷ nguyên Premier League diễn ra vào tháng 10/2022 trên sân của Brentford. Khi đó, Aston Villa dưới quyền Steven Gerrard đang trải qua giai đoạn khó khăn và rất cần một kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Brentford chơi áp đảo và thắng đậm 4-0. Ivan Toney là ngôi sao nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà. Đây vẫn là trận thắng cách biệt lớn nhất của Brentford trước Aston Villa ở Ngoại hạng Anh.

Chỉ vài giờ sau trận đấu, Aston Villa sa thải Gerrard. Ít ngày sau, Unai Emery được bổ nhiệm, mở ra giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ của đội bóng vùng Midlands với vé dự cúp châu Âu và Champions League.

Vì thế, trận thua 0-4 trước Brentford có thể xem là bước ngoặt lớn trong lịch sử gần đây của Aston Villa.

Aston Villa vs Brentford dưới thời Emery: Thế trận giằng co

Kể từ khi Emery dẫn dắt, Aston Villa không còn để thua đậm trước Brentford. Các cuộc đối đầu giữa hai đội trở nên cân bằng và chặt chẽ hơn, phản ánh sự tiến bộ của Villa về mặt tổ chức.

Dù vậy, Brentford vẫn là đối thủ rất khó chịu. Đội bóng Tây London không cần kiểm soát bóng nhiều nhưng luôn biết cách khai thác khoảng trống bằng những đường chuyền trực diện và các tình huống cố định.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, mỗi đội thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Đây là dữ kiện đáng chú ý trước cuộc tái ngộ tại Villa Park, nơi chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.

Nhận định Aston Villa vs Brentford: Villa coi chừng tốc độ chuyển trạng thái của Brentford

Aston Villa bước vào trận đấu với tâm thế tích cực hơn sau giai đoạn đầu mùa nhiều bất ổn. Những chiến thắng trước Club Brugge, Coventry rồi Tottenham cho thấy đội bóng của Unai Emery đang dần tìm lại sự kết nối giữa tuyến giữa và hàng công.

Nicolas Jackson mang đến khả năng di chuyển rộng ở phía trên. Trong khi đó, Emiliano Buendia, John McGinn và Manzambi có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương.

Vấn đề lớn của Aston Villa nằm ở lực lượng, đặc biệt là hàng thủ. Việc thiếu nhiều nhân tố khiến Emery khó duy trì cấu trúc phòng ngự ổn định. Trong bối cảnh đó, Boubacar Kamara giữ vai trò rất quan trọng khi vừa hỗ trợ thoát pressing, vừa che chắn khu vực trước hai trung vệ.

Brentford lại bước vào trận với hình ảnh một tập thể khó chịu. Họ duy trì sự cân bằng tốt, không cần kiểm soát bóng vượt trội nhưng rất hiệu quả khi đưa bóng nhanh tới Igor Thiago, Kevin Schade hay Anthony. Đội khách có khả năng kéo đối phương dâng cao rồi khai thác khoảng trống bằng những đường chuyền trực diện.

Thế trận vì vậy có thể không hoàn toàn thuộc về Aston Villa, dù đội chủ nhà được kỳ vọng cầm bóng nhiều hơn. Villa cần tránh mất bóng ở trung lộ, bởi Brentford đủ tốc độ để trừng phạt. Ngược lại, nếu Villa duy trì được sức ép và đưa bóng đều ra hai biên, họ vẫn có cơ hội xuyên phá hàng thủ Brentford đang thiếu một số lựa chọn quan trọng.

Tình hình lực lượng Aston Villa vs Brentford

Aston Villa vắng Amadou Onana, Ian Maatsen, Leon Goretzka, Pau Torres, Marco Bizot và Brian Madjo. Sự vắng mặt của Onana và Goretzka khiến tuyến giữa của Villa mỏng đi đáng kể. Thiếu Pau Torres cũng làm hàng thủ chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Brentford không có Mathias Jensen, Joshua Dasilva, Antoni Milambo, Nathan Collins, Sepp van den Berg và Kaye Furo. Ngoài ra, Dango Ouattara còn bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Việc thiếu cả Collins lẫn van den Berg buộc đội khách phải xáo trộn hàng phòng ngự.

Phong độ và lịch sử đối đầu Aston Villa vs Brentford

Aston Villa thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Các trận đấu của đội bóng vùng Midlands có trung bình 3,4 bàn mỗi trận.

Brentford bất bại trong 5 trận gần nhất, với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Đội khách không bùng nổ, nhưng lại cho thấy sự lì lợm và khó bị đánh bại.

Lịch sử đối đầu hoàn toàn cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Aston Villa thắng 2, hòa 1 và thua 2.

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Brentford

Aston Villa có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Suzuki trong khung thành. Hàng thủ gồm Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Tyrone Mings và Matteo Ruggeri. Boubacar Kamara cùng Joao Gomes đá tiền vệ trụ. Emiliano Buendia, Manzambi và John McGinn hỗ trợ cho Nicolas Jackson.

Brentford nhiều khả năng đá 4-2-3-1 với Caoimhin Kelleher bắt chính. Bộ tứ phòng ngự gồm Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Schuster và Keane Lewis-Potter. Vitaly Janelt cùng Mikkel Yarmolyuk án ngữ tuyến giữa. Kevin Schade, Mikkel Damsgaard và Anthony hỗ trợ cho Igor Thiago.

Thống kê đáng chú ý trước trận Aston Villa vs Brentford

Aston Villa và Brentford mỗi đội thắng 2 trong 5 lần gặp nhau gần nhất.

5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ có trung bình 1,8 bàn mỗi trận.

Brentford thắng Aston Villa 4-0 vào tháng 10/2022, trận đấu khiến Steven Gerrard bị sa thải và mở đường cho Unai Emery đến Villa Park.

Brentford bất bại trong 5 trận gần nhất.

Aston Villa thắng 3 trong 5 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng trước Tottenham.

Aston Villa vs Brentford: Emery và chương mới tại Villa Park

Từ trận thua 0-4 khiến Gerrard mất ghế đến giai đoạn cân bằng dưới thời Emery, Aston Villa vs Brentford luôn là cặp đấu nhiều câu chuyện. Quá khứ không gọi tên đội nào, và đó là lý do trận đấu sắp tới khó đoán.

Aston Villa có lợi thế sân nhà và đang dần tìm lại phong độ. Tuy nhiên, lực lượng mỏng ở hàng thủ là điểm yếu mà Brentford hoàn toàn có thể khai thác. Nếu đội khách giữ được cự ly đội hình và tận dụng tốt chuyển trạng thái, Villa Park có thể chứng kiến thêm một trận đấu giằng co đến những phút cuối.

Dự đoán tỷ số Aston Villa vs Brentford

Aston Villa có lợi thế sân nhà và chất lượng tấn công tốt hơn. Brentford lại là đội bóng khó chịu, có tổ chức và đang bất bại. Với lịch sử đối đầu cân bằng cùng những vấn đề lực lượng của cả hai đội, một trận hòa là kịch bản hợp lý.

Dự đoán tỷ số: Aston Villa 1-1 Brentford.