Lịch sử đối đầu AS Roma vs Inter: Từ cú sốc 0-1 tại Olimpico đến màn rượt đuổi 5-2

Roma vs Inter và những cuộc đấu đáng nhớ gần đây

Roma tiếp Inter lúc 23h00 ngày 19/9 tại Olimpico trong bối cảnh cả hai cùng toàn thắng 4 vòng đầu Serie A 2026/27.

Đây là cặp đấu có lịch sử rất dài, vì vậy thay vì liệt kê toàn bộ, những trận gần và đặc biệt nhất phản ánh rõ hơn câu chuyện trước màn tái đấu.

Roma 2-4 Inter ngày 10/2/2024

Roma từng dẫn 2-1 trong hiệp một nhưng Inter lật ngược thế trận sau giờ nghỉ để thắng 4-2.

Sáu bàn thắng biến trận đấu này thành một trong những cuộc rượt đuổi đáng nhớ nhất giữa hai đội trong những mùa gần đây.

Roma 0-1 Inter ngày 20/10/2024

Trở lại Olimpico tám tháng sau, Inter không cần một trận đấu nhiều bàn. Nerazzurri thắng tối thiểu 1-0 và tiếp tục nối dài chuỗi kết quả tốt trước Roma.

Inter 0-1 Roma ngày 27/4/2025

Roma cuối cùng cũng đáp trả bằng chiến thắng 1-0 ngay tại sân của Inter.

Đây là kết quả đặc biệt bởi đội bóng thủ đô phải làm khách nhưng vẫn giữ sạch lưới, chấm dứt quãng thời gian lép vế trong những lần đối đầu trực tiếp.

Roma 0-1 Inter ngày 18/10/2025

Inter một lần nữa thắng tại Olimpico, lần này nhờ bàn thắng sớm của Ange-Yoan Bonny.

Roma không thể tìm được bàn gỡ và thêm một lần chứng kiến Inter rời thủ đô với trọn vẹn điểm số.

Inter 5-2 Roma ngày 5/4/2026

Cuộc gặp gần nhất trước mùa giải mới tạo ra tới 7 bàn.

Inter thắng 5-2 trong trận Lautaro Martinez lập cú đúp, bên cạnh các bàn của Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram và Nicolo Barella. Roma có hai bàn nhưng không thể theo kịp sức tấn công của đội chủ nhà.

Nhận định Roma vs Inter: Olimpico kiểm tra Roma phiên bản mới

Khác với nhiều lần gặp gần đây, Roma bước vào trận đấu này với trạng thái rất tốt. Bốn chiến thắng đầu mùa cùng hàng thủ chỉ mới để lọt lưới một lần cho thấy đội bóng của Gian Piero Gasperini đã tạo ra nền tảng chắc chắn hơn.

Inter vẫn là bài kiểm tra lớn nhất. Lịch sử gần đây cho thấy Nerazzurri nhiều lần tìm được cách thắng tại Olimpico, thậm chí có những trận hàng công tạo ra cách biệt lớn.

Vì thế, câu chuyện tại Rome không chỉ là cuộc đấu của hai đội có 12 điểm, mà còn là cơ hội để Roma chứng minh họ đã đủ khác so với những phiên bản từng liên tục gặp khó trước Inter.