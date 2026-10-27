Lịch sử đối đầu AS Roma vs Cagliari: Từ thất bại 1-5 đến cú đúp của Donyell Malen

AS Roma vs Cagliari: Hơn 90 lần đối đầu và ưu thế của đội bóng thủ đô

Trước cuộc tái đấu tại vòng 9 Serie A 2026/27, lịch sử đối đầu giữa AS Roma và Cagliari tiếp tục cho thấy sự vượt trội của đại diện thủ đô. Hai câu lạc bộ đã gặp nhau hơn 90 lần tại các giải đấu chính thức, tạo nên nhiều trận đấu đáng nhớ kéo dài qua nhiều thế hệ cầu thủ.

Thống kê lịch sử cho thấy Roma giành hơn 40 chiến thắng, trong khi Cagliari có khoảng 25 lần đánh bại đối thủ. Đội bóng áo bã trầu cũng vượt trội về tổng số bàn thắng, nhưng không phải lúc nào cũng có được kết quả thuận lợi trước đại diện đảo Sardinia.

Đáng chú ý, Cagliari từng đánh bại Roma 5-1 năm 2010 và giành chiến thắng 3-2 trong cuộc đua trụ hạng năm 2021. Ở chiều ngược lại, Roma có những chiến thắng 4-0, 4-1 và nhiều lần tận dụng lợi thế Olimpico để giành trọn ba điểm.

Cuộc tái đấu ngày 28/10/2026 vì thế không chỉ là trận đấu giữa hai đội có vị trí khác nhau tại Serie A, mà còn mở ra cơ hội để những ngôi sao hiện tại viết tiếp lịch sử từng gắn với Francesco Totti, Daniele De Rossi, Paulo Dybala và nhiều tên tuổi nổi bật khác.

Cagliari vs AS Roma năm 2010: Thất bại 1-5 khó quên của Totti cùng đồng đội

Ngày 11/9/2010, Roma hành quân đến sân Sant'Elia trong khuôn khổ vòng hai Serie A. Đội bóng thủ đô khi ấy sở hữu nhiều ngôi sao như Francesco Totti, Daniele De Rossi và Mirko Vučinić, nhưng đã trải qua một trong những thất bại nặng nề nhất trước Cagliari.

Đội chủ nhà mở tỷ số ngay phút thứ 8 nhờ Daniele Conti, trước khi De Rossi đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở phút 18. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn xuất hiện không lâu sau đó khi trung vệ Nicolás Burdisso bị truất quyền thi đấu, khiến Roma phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Cagliari nhanh chóng tận dụng lợi thế. Alessandro Matri ghi bàn trên chấm phạt đền, Robert Acquafresca nâng tỷ số lên 3-1, trước khi Matri hoàn tất cú đúp ở đầu hiệp hai. Đến phút 88, Andrea Lazzari ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 5-1 cho đội chủ nhà.

Đây là một trong những kết quả cách biệt lớn nhất của Cagliari trước Roma. Thất bại ấy đặc biệt đáng nhớ bởi Roma bước vào mùa giải với kỳ vọng cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu, nhưng lại không thể đứng vững trước sức ép của đối thủ.

Với Cagliari, chiến thắng 5-1 trở thành cột mốc lịch sử. Đội bóng đảo Sardinia cho thấy họ hoàn toàn có thể đánh bại một đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao, ngay cả khi tương quan lực lượng không nghiêng về phía mình.

Cagliari vs AS Roma năm 2020: Mkhitaryan định đoạt màn rượt đuổi bảy bàn

Gần một thập kỷ sau thất bại 1-5, Roma trở lại Sardinia ngày 1/3/2020 và góp mặt trong một trận đấu giàu cảm xúc khác. Lần này, đội bóng thủ đô giành chiến thắng 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số liên tục.

João Pedro mở tỷ số cho Cagliari ở phút 28, nhưng niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài khoảng một phút. Nikola Kalinić lập tức ghi bàn gỡ hòa cho Roma, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 41 để đưa đội khách dẫn 2-1 khi hiệp một kết thúc.

Sau giờ nghỉ, Justin Kluivert nâng tỷ số lên 3-1 cho Roma ở phút 64. Tuy nhiên, Cagliari không bỏ cuộc và rút ngắn cách biệt nhờ Gastón Pereiro ở phút 75, khiến những phút cuối trở nên căng thẳng.

Henrikh Mkhitaryan ghi bàn thứ tư cho Roma sau một tình huống phối hợp với Aleksandar Kolarov. Đến phút 89, João Pedro tiếp tục lập công, rút ngắn tỷ số xuống 3-4 và khiến đội khách phải trải qua khoảng thời gian bù giờ đầy áp lực.

Roma cuối cùng bảo vệ được chiến thắng. Bảy bàn thắng, những lần thay đổi cách biệt và màn tỏa sáng của Kalinić biến cuộc đối đầu này thành một trong những trận đấu hấp dẫn nhất giữa hai đội trong giai đoạn hiện đại.

Cagliari vs AS Roma năm 2021: Chiến thắng 3-2 trong cuộc đua trụ hạng

Ngày 25/4/2021, Cagliari tiếp đón Roma tại vòng 33 Serie A trong hoàn cảnh đội chủ nhà đang nỗ lực thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Đối thủ của họ là Roma, đội bóng vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và đang chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tại Europa League.

Charalampos Lykogiannis mở tỷ số ngay phút thứ 4, giúp Cagliari có khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Carles Pérez đưa Roma trở lại với bàn gỡ hòa ở phút 27, khiến hiệp một kết thúc trong thế cân bằng.

Bước sang hiệp hai, Cagliari bất ngờ tăng tốc. Răzvan Marin ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 57, trước khi João Pedro tiếp tục lập công ở phút 64, tạo ra cách biệt hai bàn cho đội chủ nhà.

Roma nỗ lực tìm đường trở lại và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 nhờ Federico Fazio ở phút 69. Dù vậy, Cagliari vẫn bảo vệ thành công chiến thắng, giành ba điểm quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng.

Trận thắng năm 2021 mang ý nghĩa lớn với Cagliari bởi họ không chỉ đánh bại một đối thủ mạnh, mà còn cải thiện đáng kể tinh thần trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Đây là minh chứng cho thấy Roma thường gặp khó khăn khi phải thi đấu tại Sardinia trong những thời điểm đội chủ nhà có động lực lớn.

AS Roma vs Cagliari năm 2024: Dybala lập cú đúp trong chiến thắng 4-0

Ngày 5/2/2024, Roma tiếp đón Cagliari tại Olimpico trong giai đoạn Daniele De Rossi vừa tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng. Trận đấu trở thành một trong những chiến thắng thuyết phục nhất của đội bóng thủ đô dưới thời cựu tiền vệ người Italia.

Lorenzo Pellegrini đưa Roma vượt lên ngay phút thứ 2, tạo ra lợi thế tâm lý rất lớn. Đến phút 23, Paulo Dybala nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp tấn công, giúp đội chủ nhà hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Đầu hiệp hai, Dybala tiếp tục ghi bàn từ chấm phạt đền, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0. Phút 59, trung vệ trẻ Dean Huijsen đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-0 cho Roma.

Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Roma kể từ khi De Rossi tiếp quản đội bóng. Quan trọng hơn, trận đấu cho thấy khả năng tạo khác biệt của Dybala cùng vai trò dẫn dắt lối chơi từ Pellegrini.

Chiến thắng 4-0 cũng trở thành một trong những kết quả đậm nhất của Roma trước Cagliari trong những năm gần đây, tạo thêm dấu ấn cho giai đoạn chuyển giao trên băng ghế huấn luyện.

Cagliari vs AS Roma ngày 7/12/2025: Gaetano khiến đội bóng thủ đô ôm hận

Cuộc chạm trán ngày 7/12/2025 tại Unipol Domus chứng kiến Cagliari tiếp tục tạo ra bất ngờ trước Roma. Đội khách bước vào trận đấu với mục tiêu giành điểm trong cuộc đua ở nhóm đầu, nhưng phải đối mặt với hệ thống phòng ngự tập trung của chủ nhà.

Cagliari nhập cuộc tích cực và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Roma gặp khó trong việc triển khai tấn công, đồng thời phải thi đấu thiếu người sau khi Zeki Çelik bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 82, khi Gianluca Gaetano ghi bàn duy nhất giúp Cagliari vượt lên dẫn 1-0. Những phút còn lại, Roma nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể thay đổi kết quả.

Chiến thắng tối thiểu này cho thấy Cagliari vẫn là đối thủ có khả năng gây bất ngờ, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà. Với Roma, thất bại tiếp tục nhắc nhở rằng ưu thế lịch sử không đủ để bảo đảm chiến thắng ở những cuộc đối đầu hiện tại.

AS Roma vs Cagliari ngày 9/2/2026: Malen lập cú đúp tại Olimpico

Cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 9/2/2026 tại Olimpico. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, Roma bước vào trận đấu với quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh vị trí trong nhóm dẫn đầu Serie A.

Donyell Malen trở thành nhân vật nổi bật nhất của trận đấu. Phút 25, tiền đạo người Hà Lan ghi bàn mở tỷ số, giúp Roma nắm quyền chủ động trước một Cagliari tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ.

Sau giờ nghỉ, Roma tiếp tục duy trì sức ép và tìm được bàn thắng thứ hai ở phút 65. Malen một lần nữa xuất hiện đúng lúc để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng thủ đô.

Kết quả này giúp Roma giành trọn ba điểm và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Đồng thời, Malen ghi dấu ấn trong lịch sử đối đầu với Cagliari, tiếp nối những màn trình diễn nổi bật trước đó của Dybala, Pellegrini và các ngôi sao Roma.

Đáng chú ý, cả hai lần gặp nhau mùa 2025/26 đều kết thúc với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà. Cagliari thắng 1-0 tại Sardinia, còn Roma đáp trả bằng chiến thắng 2-0 ở Olimpico.

Nhận định AS Roma vs Cagliari: Malen cùng đồng đội chiếm ưu thế

Roma bước vào cuộc tái đấu sau chuỗi kết quả tương đối ổn định, thắng 2, hòa 2 và thua một trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu trước trận. Đội bóng của Gian Piero Gasperini có lợi thế sân nhà, đồng thời sở hữu những cầu thủ đủ khả năng tạo đột biến như Matías Soulé và Donyell Malen.

Cagliari có 2 chiến thắng, một trận hòa và 2 thất bại trong cùng giai đoạn. Đội khách đang gặp khó trong khâu tấn công, đặc biệt khi phải đối mặt với những đối thủ có khả năng kiểm soát bóng và gây sức ép liên tục.

Roma vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và lợi thế Olimpico. Tuy nhiên, những chiến thắng bất ngờ của Cagliari trong quá khứ, đặc biệt năm 2010, 2021 và 2025, là lời cảnh báo rằng đội chủ nhà không thể mất tập trung.

Tình hình lực lượng AS Roma vs Cagliari

Roma được dự kiến thiếu Mile Svilar, Paulo Dybala và Manu Koné theo thông tin lực lượng trước trận. Cagliari chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý.

Đội hình dự kiến AS Roma vs Cagliari

AS Roma: Pierluigi Gollini, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso, Devyne Rensch, Marten de Roon, Bryan Cristante, Niccolò Pisilli, Wesley, Matías Soulé, Donyell Malen.

Cagliari: Elia Caprile, Zé Pedro, Alessandro Deiola, Juan Rodríguez, Adam Obert, Alessandro Romano, Roberto Gagliardini, Yanis Massolin, Daniel Maldini, Michel Adopo, Bamba Mendy.

AS Roma vs Cagliari: Từ ký ức Totti đến kỳ vọng của Malen

Lịch sử đối đầu giữa Roma và Cagliari đã trải qua nhiều thế hệ cầu thủ. Francesco Totti từng chứng kiến thất bại nặng nề 1-5 năm 2010, Paulo Dybala góp dấu ấn trong chiến thắng 4-0 năm 2024, còn Donyell Malen tiếp tục khẳng định khả năng ghi bàn với cú đúp tháng 2/2026.

Sự nối tiếp ấy tạo nên sức hút riêng của cặp đấu. Roma thường chiếm ưu thế tại Olimpico, nhưng Cagliari không ít lần khiến đối thủ phải trả giá khi tận dụng tốt những khoảng trống và thời điểm mất tập trung.

Trong lần tái đấu này, Roma có nhiều cơ sở để hướng đến chiến thắng. Nếu duy trì được khả năng kiểm soát trận đấu và tận dụng hiệu quả cơ hội, đội bóng của Gasperini có thể tiếp tục nối dài thành tích đối đầu thuận lợi trên sân nhà.

Dự đoán tỷ số: AS Roma 2-0 Cagliari.