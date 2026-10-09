Lịch sử đối đầu Arsenal vs Leeds: Pháo thủ nối dài chuỗi thắng, Leeds chờ viết lại quá khứ

Arsenal vs Leeds tái hiện cuộc đối đầu giàu truyền thống của bóng đá Anh

Trước màn so tài giữa Arsenal vs Leeds tại Emirates ở vòng 6 Premier League, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Đây là cặp đấu đã diễn ra hàng chục lần ở nhiều đấu trường khác nhau, từ giải vô địch quốc gia, FA Cup cho đến Cúp Liên đoàn.

Quá khứ xa từng chứng kiến Leeds nhiều lần khiến Arsenal ôm hận ở những trận chung kết. Tuy nhiên, giai đoạn gần đây hoàn toàn thuộc về Pháo thủ. Arsenal thắng cả 5 lần gặp Leeds gần nhất, ghi 16 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Nếu những năm gần đây gọi tên Arsenal, hiện tại lại mở ra một câu chuyện đáng chờ đợi hơn nhiều. Thầy trò Mikel Arteta cần chiến thắng để vực dậy sau thất bại 0-3 trước Brighton, còn Leeds của Daniel Farke bước vào trận đấu với tư cách đội bóng chưa biết thua sau 5 vòng.

Arsenal vs Leeds chung kết League Cup 1968: Leeds giành danh hiệu lớn đầu tiên

Một trong những lần chạm trán đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra tại Wembley trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh năm 1968. Đây là thời kỳ Leeds dưới quyền Don Revie đang vươn lên mạnh mẽ và dần trở thành thế lực của bóng đá Anh.

Terry Cooper là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Leeds đánh bại Arsenal 1-0. Chiến thắng này mang về danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, đồng thời mở ra giai đoạn hoàng kim của đội bóng vùng Yorkshire.

Với Arsenal, thất bại tại Wembley là nỗi thất vọng lớn trong một giai đoạn đội bóng Bắc London còn đang tìm lại vị thế.

Arsenal vs Leeds chung kết FA Cup 1972: Allan Clarke đi vào lịch sử

Bốn năm sau, hai đội tái ngộ ở trận chung kết FA Cup 1972, trận chung kết kỷ niệm 100 năm của giải đấu. Khi đó, Arsenal bước vào trận với tư cách nhà đương kim vô địch FA Cup.

Allan Clarke đánh đầu ghi bàn duy nhất ở hiệp hai, giúp Leeds thắng 1-0. Đây cũng là chức vô địch FA Cup duy nhất trong lịch sử của Leeds.

Hai trận chung kết năm 1968 và 1972 cho thấy Leeds từng là đối thủ rất khó chịu của Arsenal ở những trận đấu mang tính quyết định. Đây là phần ký ức mà đội bóng của Daniel Farke có thể tìm đến để có thêm niềm tin.

Arsenal vs Leeds FA Cup 2012: Thierry Henry viết tiếp huyền thoại

Tháng 1/2012, Arsenal gặp Leeds ở vòng 3 FA Cup tại Emirates. Trận đấu này được nhớ đến bởi sự trở lại của Thierry Henry trong màu áo Pháo thủ theo dạng cho mượn ngắn hạn.

Vào sân từ băng ghế dự bị, Henry ghi bàn duy nhất ở phút 78 để giúp Arsenal thắng 1-0. Khoảnh khắc huyền thoại của đội bóng Bắc London lập công trong lần đầu trở lại sân nhà trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất mùa giải.

Dù chỉ là chiến thắng tối thiểu, trận đấu cho thấy Arsenal biết cách định đoạt thế trận nhờ khoảnh khắc khác biệt từ cá nhân, kể cả khi Leeds chơi chặt chẽ.

Arsenal vs Leeds mùa 2020/21: Thẻ đỏ của Pepe và cú hat-trick của Aubameyang

Khi Leeds trở lại Ngoại hạng Anh mùa 2020/21, hai cuộc đối đầu với Arsenal mang hai sắc thái hoàn toàn khác nhau.

Ở lượt đi trên sân Elland Road, hai đội hòa 0-0 trong một trận đấu căng thẳng. Nicolas Pepe nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Ezgjan Alioski, khiến Arsenal phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai.

Lượt về tại Emirates, Pierre-Emerick Aubameyang lập hat-trick giúp Arsenal thắng 4-2. Leeds vẫn kịp ghi hai bàn rút ngắn tỷ số, nhưng sức mạnh tấn công của đội chủ nhà là quá lớn.

Arsenal vs Leeds mùa 2022/23: Saka định đoạt trận đấu gián đoạn vì sự cố điện

Tháng 10/2022, Arsenal hành quân đến Elland Road và giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Bukayo Saka. Trận đấu từng bị gián đoạn khá lâu do sự cố điện ảnh hưởng đến hệ thống liên lạc của trọng tài.

Leeds có cơ hội gỡ hòa từ chấm phạt đền, nhưng Patrick Bamford sút hỏng. Pháo thủ đứng vững trước sức ép những phút cuối để mang về 3 điểm.

Ở lượt về tháng 4/2023, Arsenal thắng 4-1 tại Emirates với cú đúp của Gabriel Jesus cùng các bàn thắng của Ben White và Granit Xhaka. Chiến thắng này nối dài ưu thế của đội bóng Bắc London trước Leeds.

Arsenal vs Leeds mùa 2025/26: Hai chiến thắng cách biệt của Pháo thủ

Leeds trở lại Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 và lập tức nhận hai thất bại nặng nề trước Arsenal. Ở lượt đi tại Emirates, Pháo thủ thắng 5-0 với cú đúp của Jurrien Timber và Viktor Gyokeres. Ở lượt về, Arsenal tiếp tục thắng 4-0 trên sân Elland Road.

Điểm đáng chú ý là Arsenal giữ sạch lưới ở cả hai trận. Sau 5 lần gặp nhau gần nhất, Pháo thủ ghi 16 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Tuy nhiên, Leeds của hiện tại đã khác rất nhiều so với đội bóng từng thua đậm ở mùa giải trước. Đây là dữ kiện quan trọng trước cuộc gặp ở vòng 6, nơi phong độ hiện tại có thể khiến lợi thế lịch sử trở nên mong manh hơn.

Nhận định Arsenal vs Leeds: Pháo thủ coi chừng hàng thủ thép của Leeds

Arsenal bước vào vòng 6 Ngoại hạng Anh với quyết tâm lấy lại hình ảnh sau thất bại bất ngờ 0-3 trước Brighton. Trận thua ngày 19/9 chấm dứt chuỗi toàn thắng của thầy trò Mikel Arteta và khiến họ mất ngôi đầu bảng vào tay Man City. Dù vậy, với 12 điểm sau 5 trận, Pháo thủ vẫn duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch.

Emirates tiếp tục là điểm tựa quan trọng của Arsenal. Trong hai trận sân nhà tại Premier League mùa này, họ lần lượt đánh bại Coventry City 3-0 và Chelsea 2-1. Việc HLV Arteta gia hạn hợp đồng đến năm 2030 cũng là cú hích tinh thần đáng kể sau quãng nghỉ quốc tế.

Leeds đang là một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất đầu mùa. Đoàn quân của Daniel Farke chưa thua sau 5 vòng, với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Chiến thắng 4-1 trước Newcastle cho thấy đội khách không chỉ biết phòng ngự mà còn đủ khả năng trừng phạt đối phương khi có khoảng trống.

Điểm mạnh của Leeds nằm ở khả năng tổ chức đội hình và sự chắc chắn ở hàng thủ. Với chỉ 3 bàn thua, họ đang sở hữu một trong những hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu. Dominic Calvert-Lewin là phương án tấn công đáng chú ý nhờ khả năng không chiến và hoạt động trong vòng cấm.

Arsenal có lợi thế về chất lượng đội hình, sân nhà và lịch sử đối đầu. Tuy nhiên, những tổn thất trên hàng công có thể khiến Pháo thủ gặp khó nếu Leeds giữ được cự ly đội hình và kéo trận đấu vào thế giằng co.

Tình hình lực lượng Arsenal vs Leeds

Arsenal đang đối mặt bài toán nhân sự đáng lo ngại. William Saliba tiếp tục vắng mặt vì chấn thương lưng, trong khi Kai Havertz và Christos Tzolis nhiều khả năng không thể thi đấu do chấn thương gân kheo. Declan Rice, Ezri Konsa, Ben White và Cristhian Mosquera cần được đánh giá thêm về thể trạng. Martin Odegaard được kỳ vọng đủ sức ra sân.

Viktor Gyokeres nhiều khả năng được trao cơ hội đá chính sau khi ghi 4 bàn trong 4 trận cho tuyển Thụy Điển ở đợt tập trung vừa qua.

Leeds không có Joe Rodon và Mateo Joseph vì chấn thương. Harry Wilson cùng Jean-Matteo Bahoya bỏ ngỏ khả năng góp mặt, tùy thuộc quá trình hồi phục.

Phong độ và lịch sử đối đầu Arsenal vs Leeds

Arsenal thắng 4, thua 1 trong 5 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, ghi 8 bàn và thủng lưới 4 lần. Trận gần nhất, Pháo thủ thua Brighton 0-3.

Leeds thắng 2, hòa 3 trong 5 trận đầu mùa, ghi 7 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Trận gần nhất, đội bóng của Daniel Farke hòa Crystal Palace 0-0.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng hoàn toàn về Arsenal. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Pháo thủ toàn thắng, ghi 16 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Leeds

Arsenal có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với David Raya trong khung thành. Hàng thủ gồm Jurrien Timber, Ezri Konsa, Gabriel và Riccardo Calafiori. Declan Rice cùng Myles Lewis-Skelly đá tiền vệ trụ, trong khi Bukayo Saka, Martin Odegaard và Eberechi Eze hỗ trợ cho Viktor Gyokeres trên hàng công.

Leeds nhiều khả năng đá 3-4-2-1 với James Trafford bắt chính. Bộ ba trung vệ gồm James Justin, Nico Elvedi và Jaka Muharemovic. Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka và Gabriel Gudmundsson trấn giữ tuyến giữa, còn Anton Stach cùng Noah Okafor hỗ trợ cho Dominic Calvert-Lewin.

Thống kê đáng chú ý trước trận Arsenal vs Leeds

Arsenal thắng cả 5 lần gặp Leeds gần nhất, trong đó có hai chiến thắng 5-0 và 4-0 ở mùa 2025/26.

5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội có tổng cộng 18 bàn thắng, trung bình 3,6 bàn mỗi trận.

Leeds là đội bất bại duy nhất ở nhóm đầu bảng sau 5 vòng, đồng thời chỉ để thủng lưới 3 lần.

Leeds từng hai lần đánh bại Arsenal ở các trận chung kết, gồm League Cup 1968 và FA Cup 1972, đều với tỷ số 1-0.

Arsenal vs Leeds tại Ngoại hạng Anh: Pháo thủ đối diện phép thử mới

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ hai trận chung kết đáng nhớ, Arsenal vs Leeds bước vào một chương mới. Quá khứ gần gọi tên Arsenal với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, nhưng Leeds của hiện tại không còn là đội bóng dễ bị khuất phục.

Arsenal vẫn là đội được kỳ vọng nhiều hơn. Saka, Odegaard, Rice và Gyokeres giúp Pháo thủ có nhiều phương án để kiểm soát trận đấu.

Dù vậy, thất bại trước Brighton cho thấy Arsenal không thể chủ quan. Nếu Leeds kéo được trận đấu vào thế giằng co, đội bóng của Daniel Farke hoàn toàn có thể khiến Emirates trải qua thêm một buổi chiều khó khăn.

Dự đoán tỷ số Arsenal vs Leeds

Arsenal có lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, sân nhà và lịch sử đối đầu. Leeds là đội bóng khó chịu, có tổ chức và đủ bản lĩnh để gây sức ép. Dù vậy, nếu Arsenal tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà vẫn có nhiều cơ sở để giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-1 Leeds.