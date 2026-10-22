Lịch sử đối đầu Arsenal vs Everton: Havertz cứu hy vọng, Arteta chờ nối dài mạch thắng

Arsenal vs Everton: Những cuộc đối đầu nghiêng về Pháo thủ

Arsenal và Everton là hai câu lạc bộ có lịch sử đối đầu lâu đời tại bóng đá Anh. Trong những mùa giải gần đây, Arsenal chiếm ưu thế đáng kể, đặc biệt khi được thi đấu trên sân Emirates.

Sáu cuộc đối đầu gần nhất trước mùa giải 2026/27 chứng kiến Arsenal giành 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Everton không thể đánh bại Pháo thủ trong giai đoạn này, dù từng có những thời điểm gây ra khó khăn đáng kể.

Đáng chú ý, các cuộc chạm trán giữa hai đội không phải lúc nào cũng xuất hiện nhiều bàn thắng. Trong một số trận gần đây, Everton lựa chọn lối chơi phòng ngự tập trung và khiến Arsenal phải chờ đến những thời điểm cuối mới tìm được sự khác biệt.

Arsenal 4-0 Everton ngày 1/3/2023: Saka và Martinelli tạo nên chiến thắng đậm

Ngày 1/3/2023, Arsenal có một trong những chiến thắng thuyết phục nhất trước Everton trong những năm gần đây khi đánh bại đối thủ 4-0 tại Emirates.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Pháo thủ đang cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu Ngoại hạng Anh. Arsenal cần chiến thắng để duy trì lợi thế, trong khi Everton tìm cách giành điểm nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Bukayo Saka mở tỷ số, trước khi Gabriel Martinelli nhân đôi cách biệt trong thời gian bù giờ hiệp một.

Sang hiệp hai, Martin Odegaard tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Gabriel Martinelli sau đó hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng bốn bàn không gỡ cho đội chủ nhà.

Đây là trận đấu thể hiện rõ khả năng tấn công của Arsenal khi những cầu thủ chủ chốt đạt phong độ cao. Các pha phối hợp nhanh và sự linh hoạt trong di chuyển khiến Everton gặp nhiều khó khăn để duy trì hệ thống phòng ngự.

Arsenal 2-1 Everton ngày 19/5/2024: Havertz ghi bàn muộn trong cuộc đua vô địch

Một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa Arsenal và Everton diễn ra ngày 19/5/2024, ở vòng cuối Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24.

Khi ấy, Arsenal vẫn còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch với Man City. Để nuôi hy vọng, Pháo thủ buộc phải đánh bại Everton, đồng thời chờ đối thủ cạnh tranh trực tiếp sảy chân.

Tuy nhiên, đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 40 nhờ bàn thắng của Idrissa Gueye. Chỉ ba phút sau, Takehiro Tomiyasu ghi bàn gỡ hòa 1-1, giúp Arsenal đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, đội chủ sân Emirates liên tục gia tăng sức ép nhưng gặp nhiều khó khăn trước sự tập trung của hàng phòng ngự Everton.

Phải đến phút 89, Kai Havertz mới ghi bàn quyết định, giúp Arsenal giành chiến thắng 2-1.

Dù hoàn thành nhiệm vụ trước Everton, Pháo thủ vẫn không thể giành chức vô địch khi Man City đánh bại West Ham ở trận đấu cùng giờ. Arsenal khép lại mùa giải với vị trí á quân, nhưng bàn thắng của Havertz vẫn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của trận đấu.

Everton 0-1 Arsenal ngày 20/12/2025: Pháo thủ giành chiến thắng trên sân khách

Ngày 20/12/2025, Arsenal tiếp tục duy trì thành tích đối đầu thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 trước Everton.

Khác với những trận thắng đậm trong quá khứ, cuộc đối đầu này cho thấy Arsenal có khả năng giành kết quả tích cực ngay cả khi không tạo ra cách biệt lớn.

Everton cố gắng duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, nhưng đội bóng thành London vẫn tìm được bàn thắng quyết định để giành trọn ba điểm.

Chiến thắng này tiếp tục nối dài chuỗi bất bại của Arsenal trước Everton, đồng thời phản ánh khả năng kiểm soát trận đấu ngày càng tốt hơn của Pháo thủ.

Arsenal 2-0 Everton ngày 14/3/2026: Lợi thế Emirates tiếp tục được khẳng định

Lần gặp gần nhất trước mùa giải 2026/27 diễn ra ngày 14/3/2026, khi Arsenal đánh bại Everton 2-0 trên sân Emirates.

Đây là kết quả cho thấy Pháo thủ tiếp tục duy trì ưu thế trong những cuộc đối đầu trực tiếp. Everton vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, đặc biệt khi đối thủ tổ chức phòng ngự có kỷ luật.

Chiến thắng hai bàn không gỡ cũng giúp Arsenal bước vào cuộc tái đấu tiếp theo với sự tự tin lớn, khi họ chưa để Everton đánh bại trong 6 lần gặp gần nhất.

Nhận định Arsenal vs Everton: Pháo thủ hướng đến chiến thắng tiếp theo

Arsenal đang duy trì phong độ tích cực với 5 chiến thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Lợi thế Emirates cùng chất lượng đội hình giúp đội bóng của Mikel Arteta được đánh giá cao.

Everton đang cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự tương đối tốt, nhưng hàng công thiếu hiệu quả có thể khiến đội khách gặp khó khăn.

Arsenal vẫn là đội có nhiều cơ sở để giành chiến thắng, dù Everton hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào thế giằng co trong phần lớn thời gian.

Dự đoán tỷ số Arsenal vs Everton

Arsenal có lợi thế về phong độ, sân nhà và lịch sử đối đầu. Everton nhiều khả năng sẽ ưu tiên phòng ngự, nhưng Pháo thủ vẫn có đủ phương án để tìm kiếm bàn thắng.

Tỷ số tham khảo: Arsenal 2-0 Everton.