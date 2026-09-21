Lịch sử đối đầu áp đảo của U23 Uzbekistan trước U23 Việt Nam

U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan có lịch sử đối đầu khá dày, đặc biệt trong các giải đấu cấp độ trẻ của châu Á.

Theo thống kê trước cuộc chạm trán tại ASIAD 2026, hai đội đã gặp nhau 10 lần ở cấp độ U23/U22. Việt Nam chưa từng thắng với 4 trận hòa và 6 thất bại.

Cuộc đối đầu nổi tiếng nhất giữa hai đội diễn ra tại chung kết U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc.

U23 Việt Nam khi đó dưới thời HLV Park Hang-seo đã tạo nên hành trình lịch sử khi lần đầu tiên vào chung kết giải đấu.

Trong điều kiện thời tiết tuyết rơi dày, Nguyễn Quang Hải ghi bàn từ cú đá phạt tuyệt đẹp để đưa Việt Nam trở lại thế cân bằng.

Tuy nhiên, U23 Uzbekistan ghi bàn quyết định ở những phút cuối hiệp phụ và giành chiến thắng 2-1.

Đáng chú ý, 7 lần đối đầu gần nhất, Việt Nam cũng chưa thể giành chiến thắng trước Uzbekistan. Trận gần nhất giữa hai đội là tại U23 châu Á 2024, khi Uzbekistan thắng 3-0.

Hai đội tiếp tục nằm chung bảng C tại ASIAD 2026. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng vào 12h ngày 22/9/2026.