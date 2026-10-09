Lịch sử đối đầu Alaves vs Atletico Madrid: Simeone chờ nối dài ưu thế, Alaves mơ lặp lại cú sốc Mendizorroza

Alaves vs Atletico Madrid: Cặp đấu chặt chẽ của La Liga

Trước màn so tài giữa Alaves vs Atletico Madrid ở vòng 8 La Liga 2026/27, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Atletico chiếm ưu thế rõ rệt, khi Alaves mới chỉ thắng 2 lần trước đối thủ ở La Liga, trong khi đội bóng thủ đô giành hơn 10 chiến thắng.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội trong các trận gần đây không còn lớn như số liệu tổng thể. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Atletico thắng 2, hòa 2 và thua 1. Đáng chú ý, cả 5 trận đều kết thúc với cách biệt không quá 2 bàn.

Nếu quá khứ gọi tên Atletico, hiện tại lại mở ra một câu chuyện đáng chờ đợi hơn. Alaves đang đứng thứ 6, còn Atletico xếp thứ 2 và có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại La Liga.

Atletico Madrid vs Alaves 2021: Chiến thắng quan trọng trên đường đến ngôi vô địch

Mùa 2020/21, Atletico gặp Alaves hai lần trong cuộc đua vô địch La Liga và thắng cả hai trận. Ở lượt đi tại Mendizorroza tháng 1/2021, đội bóng của Simeone thắng 2-1.

Lượt về diễn ra vào tháng 3/2021 tại Wanda Metropolitano. Atletico tiếp tục thắng với tỷ số tối thiểu 1-0, trong bối cảnh họ đang chịu sức ép lớn từ Real Madrid và Barcelona ở cuộc đua vô địch.

Hai chiến thắng này góp phần quan trọng giúp Atletico giành chức vô địch La Liga mùa 2020/21. Với Alaves, đây là hai thất bại sát nút, cho thấy họ luôn biết cách khiến đối thủ gặp khó.

Alaves vs Atletico Madrid 2021: Alaves gieo sầu cho nhà vô địch

Tháng 9/2021, Atletico đến Mendizorroza với tư cách đương kim vô địch La Liga. Tuy nhiên, Alaves tạo nên bất ngờ khi thắng 1-0 trên sân nhà.

Đây là một trong số ít lần Alaves đánh bại Atletico ở La Liga. Trận đấu cho thấy khi được chơi trước khán giả nhà, đội bóng xứ Basque hoàn toàn có thể khiến đối thủ mạnh hơn phải trả giá.

Atletico đáp trả ở lượt về tháng 4/2022 bằng chiến thắng 4-1 tại Madrid. Đây là trận thắng đậm nhất của Atletico trước Alaves trong những năm gần đây.

Alaves vs Atletico Madrid 2024: Mendizorroza tiếp tục là nơi Atletico gặp khó

Tháng 4/2024, Alaves lại tạo cú sốc khi thắng Atletico 2-0 tại Mendizorroza. Atletico khi đó đang cạnh tranh suất dự Champions League, nhưng không thể tìm được bàn thắng trước hàng thủ kỷ luật của đội chủ nhà.

Đây là trận thắng cách biệt lớn nhất của Alaves trước Atletico trong các lần gặp nhau gần đây. Kết quả này một lần nữa cho thấy sân nhà là điểm tựa lớn của Alaves mỗi khi gặp đội bóng thủ đô.

Alaves vs Atletico Madrid những trận gần đây: Thế trận giằng co

Sau thất bại năm 2024, Atletico chưa thua Alaves thêm trận nào. Tháng 11/2024, đội bóng của Simeone thắng 2-1 trên sân nhà. Tuy nhiên, hai lần làm khách sau đó tại Mendizorroza, Atletico đều không thể giành chiến thắng: hòa 0-0 vào tháng 5/2025 và hòa 1-1 vào tháng 8/2025.

Lần chạm trán gần nhất diễn ra vào tháng 1/2026 tại Madrid. Atletico thắng 1-0, tiếp tục cho thấy các trận đấu giữa hai đội hiếm khi có nhiều bàn thắng.

Đây là dữ kiện quan trọng trước trận tái đấu sắp tới. Atletico đã không thắng trong 3 lần gần nhất làm khách tại Mendizorroza, gồm 1 trận thua và 2 trận hòa.

Nhận định Alaves vs Atletico Madrid: Simeone coi chừng cái bẫy Mendizorroza

Alaves đang có khởi đầu khá tích cực tại La Liga 2026/27. Họ đứng thứ 6 với 11 điểm sau 7 vòng, nhờ 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Đội chủ nhà ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới 6 lần, cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự tương đối chắc chắn.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Alaves có dấu hiệu chững lại. Họ chỉ hòa 0-0 trước Athletic Club sau hai thất bại liên tiếp trước Racing Santander và Valencia. Trước đó, đội bóng xứ Basque từng gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 5-2 trước Osasuna và 1-0 trước Villarreal.

Trước Atletico, Alaves nhiều khả năng ưu tiên sự an toàn, duy trì khối đội hình thấp và chờ cơ hội phản công. Lợi thế sân nhà cùng hàng thủ mới chỉ nhận 6 bàn sau 7 trận là cơ sở để họ tự tin gây khó khăn cho đối thủ.

Atletico bước vào trận với vị thế cao hơn. Họ đứng thứ 2 với 16 điểm, kém Barcelona 5 điểm và hơn Alaves 5 điểm. Sau 7 vòng, đoàn quân của Simeone thắng 5, hòa 1 và thua 1, ghi 16 bàn và chỉ nhận 7 bàn thua. Đáng chú ý, Atletico vừa thắng Real Madrid 2-1, Osasuna 4-0 và Real Sociedad 3-0 trong ba trận La Liga liên tiếp.

Khả năng tấn công của đội khách đang cải thiện rõ rệt, trong khi hệ thống phòng ngự vẫn giữ được sự chắc chắn đặc trưng dưới thời Simeone. Atletico có lợi thế về đẳng cấp. Dù vậy, lịch sử gần đây cho thấy Mendizorroza chưa bao giờ là chuyến làm khách dễ dàng với họ.

Tình hình lực lượng Alaves vs Atletico Madrid

Alaves không có cầu thủ nào vắng mặt. Đây là cơ sở để đội chủ nhà tung ra đội hình mạnh nhất.

Atletico Madrid cũng có lực lượng đầy đủ. Alexander Sørloth đã trở lại tập luyện cùng đội và có thể được sử dụng. Ademola Lookman trở lại sau đợt tập trung đội tuyển. Alejandro Grimaldo đã bình phục nhưng chưa chắc ra sân ngay từ đầu.

Phong độ và lịch sử đối đầu Alaves vs Atletico Madrid

Alaves thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 7 bàn và để thủng lưới 5 lần. Đáng lo ngại, họ đã trải qua 2 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng.

Atletico Madrid thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 10 bàn và để thủng lưới 6 lần. Ba trận La Liga gần nhất, đội bóng thủ đô ghi trung bình 3 bàn mỗi trận.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng nhẹ về Atletico. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Atletico thắng 2, hòa 2 và Alaves thắng 1.

Đội hình dự kiến Alaves vs Atletico Madrid

Alaves có thể sử dụng sơ đồ 4-3-3 với Antonio Sivera trong khung thành. Hàng thủ gồm Nahuel Tenaglia, Nicolás Valentini, Jonny Otto và Abde Rebbach. Tuyến giữa gồm Pablo Ibáñez, Ander Guevara và Carlos Protesoni. Yusi, Lucas Boyé và Mariano Díaz đá trên hàng công.

Atletico Madrid nhiều khả năng đá 3-4-2-1 với Jan Oblak bắt chính. Bộ ba trung vệ gồm Marc Pubill, Cristian Romero và Dávid Hancko. Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Pablo Barrios và Alejandro Grimaldo đá ở tuyến giữa. Giuliano Simeone cùng Kang-in Lee hỗ trợ cho Jonathan David.

Thống kê đáng chú ý trước trận Alaves vs Atletico Madrid

Alaves mới chỉ thắng Atletico 2 lần ở La Liga, và cả hai trận đều diễn ra tại Mendizorroza (1-0 năm 2021, 2-0 năm 2024).

Atletico không thắng trong 3 lần gần nhất làm khách tại Mendizorroza.

5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội chỉ có tổng cộng 8 bàn thắng.

Atletico thắng 3 trận La Liga liên tiếp, trong đó có chiến thắng 2-1 trước Real Madrid.

Alaves chỉ thủng lưới 6 bàn sau 7 vòng, thuộc nhóm hàng thủ tốt nhất La Liga.

Alaves vs Atletico Madrid: Mendizorroza chờ chương mới

Từ hai chiến thắng trên đường đến chức vô địch năm 2021 đến cú sốc 0-2 năm 2024, Alaves vs Atletico Madrid luôn là cặp đấu nhiều bất ngờ. Số liệu tổng thể gọi tên Atletico, nhưng Mendizorroza là nơi Alaves từng nhiều lần khiến đội bóng của Simeone phải ra về tay trắng.

Atletico vẫn là đội được kỳ vọng nhiều hơn. Lực lượng đầy đủ, phong độ cao và hàng công đang khởi sắc giúp đội khách có nhiều phương án để kiểm soát trận đấu.

Dù vậy, Alaves đang có hàng thủ chắc chắn và lợi thế sân nhà. Nếu đội chủ nhà giữ được cự ly đội hình và kéo trận đấu vào thế giằng co, Atletico hoàn toàn có thể trải qua thêm một chuyến làm khách đầy khó khăn.

Dự đoán tỷ số Alaves vs Atletico Madrid

Atletico có lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng. Alaves là đội bóng khó chịu, phòng ngự tốt và luôn biết cách gây khó dễ cho Atletico trên sân nhà. Dù vậy, nếu Atletico tận dụng tốt cơ hội, đội khách vẫn có nhiều cơ sở để giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Alaves 1-2 Atletico Madrid.