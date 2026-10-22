Lịch sử đối đầu Al Faisaly vs Al Nassr: Trước thời Ronaldo, Talisca từng tạo khác biệt

Al Faisaly vs Al Nassr: Những cuộc chạm trán đáng nhớ trước thời Ronaldo

Al Faisaly và Al Nassr từng gặp nhau nhiều lần tại giải vô địch Saudi Arabia, với thành tích đối đầu nhìn chung nghiêng về đội bóng thành Riyadh. Tuy nhiên, lịch sử không chỉ ghi nhận những chiến thắng của Al Nassr mà còn có các trận đấu Al Faisaly tạo ra bất ngờ.

Đáng chú ý, những cuộc chạm trán trước khi Cristiano Ronaldo gia nhập Al Nassr từng chứng kiến nhiều ngôi sao tạo dấu ấn như Anderson Talisca, Pity Martínez hay Nordin Amrabat.

Khi hai đội gặp lại nhau trong mùa giải 2026/27, Ronaldo tiếp tục được kỳ vọng là nhân vật trung tâm. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy Al Faisaly không phải đối thủ luôn dễ dàng bị khuất phục, ngay cả khi Al Nassr sở hữu chất lượng đội hình vượt trội.

Al Faisaly 3-2 Al Nassr ngày 7/3/2020: Bất ngờ trước đội bóng thành Riyadh

Một trong những chiến thắng đáng chú ý của Al Faisaly trước Al Nassr diễn ra ngày 7/3/2020 tại Saudi Pro League. Khi ấy, Al Nassr bước vào trận đấu với vị thế của một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.

Tuy nhiên, Al Faisaly đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để tạo ra cuộc đối đầu giàu kịch tính. Hai đội liên tục triển khai những đợt tấn công, khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn thay vì chỉ nghiêng về một phía.

Sau 90 phút, Al Faisaly giành chiến thắng 3-2, qua đó tạo ra một trong những kết quả đáng nhớ của họ trước Al Nassr trong giai đoạn này.

Chiến thắng ấy cho thấy Al Faisaly vẫn có khả năng gây bất ngờ khi tận dụng tốt cơ hội và không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ mạnh hơn.

Al Nassr 4-3 Al Faisaly ngày 5/5/2021: Màn rượt đuổi bảy bàn thắng

Ngày 5/5/2021, hai đội tạo nên một trong những trận đấu hấp dẫn nhất lịch sử đối đầu khi Al Nassr giành chiến thắng 4-3 trước Al Faisaly.

Đội bóng thành Riyadh nhập cuộc mạnh mẽ và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút đầu tiên nhờ Nordin Amrabat. Tuy nhiên, Al Faisaly nhanh chóng đáp trả bằng bàn gỡ của Guilherme ở phút 12.

Sami Al Naji tiếp tục đưa Al Nassr vượt lên ở phút 15, nhưng Al Faisaly một lần nữa tìm được bàn gỡ nhờ Hicham Faik. Diễn biến ăn miếng trả miếng khiến trận đấu trở nên căng thẳng ngay từ hiệp một.

Trước giờ nghỉ, Al Nassr tái lập lợi thế dẫn bàn. Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục tạo ra những tình huống nguy hiểm và nâng tổng số pha lập công lên bảy bàn.

Chiến thắng 4-3 không chỉ giúp Al Nassr giành trọn điểm số mà còn trở thành minh chứng cho tính khó lường của cặp đấu này. Al Faisaly từng hai lần gỡ hòa trong hiệp một và liên tục gây sức ép, dù cuối cùng vẫn không thể tránh thất bại.

Al Faisaly 2-1 Al Nassr ngày 19/8/2021: Đội chủ nhà tiếp tục gây bất ngờ

Chỉ vài tháng sau màn rượt đuổi bảy bàn thắng, Al Faisaly và Al Nassr gặp lại nhau vào ngày 19/8/2021. Lần này, đội bóng được đánh giá thấp hơn đã giành chiến thắng 2-1.

Đây là kết quả đáng chú ý bởi Al Nassr vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt hơn. Tuy nhiên, Al Faisaly cho thấy khả năng tổ chức đội hình chặt chẽ và tận dụng những thời điểm đối phương mất tập trung.

Chiến thắng 2-1 cũng khẳng định Al Faisaly đủ khả năng tạo ra khó khăn cho Al Nassr khi có lợi thế sân nhà. Sau những thất bại trước đó, đội bóng này đã tìm được kết quả tích cực trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Al Nassr 4-0 Al Faisaly ngày 15/1/2022: Talisca góp mặt trong chiến thắng đậm

Cuộc đối đầu ngày 15/1/2022 lại chứng kiến thế trận hoàn toàn khác khi Al Nassr đánh bại Al Faisaly với tỷ số 4-0.

Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi nhờ bàn thắng của Khalid Al Ghannam ngay phút thứ hai. Tuy nhiên, phải đến hiệp hai, Al Nassr mới thực sự tạo ra cách biệt lớn.

Phút 74, Anderson Talisca ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 4 phút sau, Pity Martínez tiếp tục lập công trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 80, ấn định chiến thắng bốn bàn không gỡ.

Đây là trận đấu cho thấy sức mạnh tấn công của Al Nassr khi các cầu thủ đạt phong độ tốt. Đặc biệt, việc ghi ba bàn chỉ trong ít phút cuối hiệp hai phản ánh khả năng tận dụng thời cơ và duy trì sức ép của đội bóng thành Riyadh.

Nhận định Al Faisaly vs Al Nassr: Ronaldo hướng đến chương mới

Ở cuộc tái đấu năm 2026, Al Nassr đang sở hữu những ngôi sao tấn công nổi bật như Cristiano Ronaldo, Joao Felix và Sadio Mane. Chất lượng đội hình cùng vị trí trong nhóm đầu Saudi Pro League giúp đội khách được đánh giá cao hơn.

Trong khi đó, Al Faisaly đang gặp nhiều khó khăn sau giai đoạn khởi đầu mùa giải thiếu ổn định. Dù vậy, những chiến thắng trước Al Nassr trong quá khứ vẫn cho thấy đội chủ nhà không hoàn toàn thiếu cơ hội tạo bất ngờ.

Dự đoán tỷ số Al Faisaly vs Al Nassr

Al Nassr có lợi thế về chất lượng cầu thủ và khả năng ghi bàn, nhưng cần duy trì sự tập trung trước một Al Faisaly từng nhiều lần gây khó khăn trong quá khứ.

Tỷ số tham khảo: Al Faisaly 1-3 Al Nassr.