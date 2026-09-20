Lịch sử đối đầu AC Milan vs Lecce: 16 trận bất bại và ký ức San Siro

AC Milan bất bại 16 trận Serie A trước Lecce

Theo thống kê được dẫn trong nguồn, Milan bất bại 16 lần gần nhất gặp Lecce tại Serie A, với 11 chiến thắng và 5 trận hòa.

Riêng 5 cuộc đối đầu gần nhất tại giải, Milan toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Đây là một trong những chuỗi đối đầu rõ ràng nhất trong loạt trận vòng này.

AC Milan 3-0 Lecce tháng 9/2025: San Siro không khoan nhượng

Ngày 23/9/2025, Milan gặp Lecce tại Coppa Italia và thắng 3-0.

Rossoneri kiểm soát thế trận tốt và không để đối thủ tìm được cơ hội trở lại.

AC Milan 1-0 Lecce tháng 1/2026: Một bàn là đủ

Đến ngày 18/1/2026, Milan tiếp tục đánh bại Lecce tại Serie A.

Lần này tỷ số chỉ là 1-0, nhưng kết quả vẫn kéo dài chuỗi trận Lecce không thể vượt qua đối thủ.

Nhận định AC Milan vs Lecce: Rossoneri tìm phản ứng tại San Siro

Milan trở lại sân nhà sau những trận đấu có dấu hiệu bất ổn ở khả năng phòng ngự.

Luka Modric mang lại kinh nghiệm ở trung tuyến, trong khi đội chủ nhà có thể sử dụng sơ đồ ba trung vệ để tăng quân số trong quá trình triển khai.

Lecce có tinh thần tích cực hơn sau chiến thắng trước Monza nhưng sẽ phải đối diện với một đối thủ có thành tích lịch sử rất tốt tại San Siro.

Tình hình lực lượng

AC Milan có đầy đủ lực lượng theo dữ liệu nguồn.

Lecce thiếu Willem Geubbels, Medon Berisha và Omri Gandelman.

Đội hình dự kiến

AC Milan: Maignan; Pavlovic, Winter, Gila; Estupinan, Rabiot, Modric, Chukwueze; Cisse, Loftus-Cheek; Ramos.

Lecce: Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh, Ilic; N’Dri, Stulic, Monteiro.