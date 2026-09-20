Lịch sử 93 trận đối đầu Fulham vs MU: Craven Cottage chờ chiến thắng đầu tiên sau 17 năm

Fulham vs MU tái đấu tại Craven Cottage

Fulham và MU gặp nhau lúc 22h30 ngày 20/9/2026 trên sân Craven Cottage, trong khuôn khổ vòng 5 Premier League. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đều cần một kết quả tích cực để thoát khỏi khởi đầu nhiều khó khăn.

Tính đến trước trận đấu này, Fulham và MU đã gặp nhau 93 lần trên mọi đấu trường. MU chiếm ưu thế với 59 chiến thắng, Fulham thắng 14 trận và 20 cuộc đối đầu còn lại kết thúc bất phân thắng bại.

Riêng tại Craven Cottage, Fulham đã trải qua một quãng thời gian rất dài không thể đánh bại MU. Chiến thắng sân nhà gần nhất của đội bóng thành London trước Quỷ đỏ diễn ra vào tháng 12/2009, khi Danny Murphy, Bobby Zamora và Damien Duff cùng ghi bàn trong trận thắng 3-0.

Kể từ dấu mốc ấy, MU thường xuyên rời Craven Cottage với kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, tình hình hiện tại khiến cuộc tái đấu trở nên khó đoán hơn. Fulham vừa tìm lại cảm giác chiến thắng ở Cúp Liên đoàn, còn đội bóng của Michael Carrick phải phản ứng sau hai thất bại liên tiếp trước Man City và Brighton.

Do hai đội đã chạm trán hơn 90 lần, lịch sử Fulham vs MU có rất nhiều kết quả khác nhau. Dưới đây là những trận đấu đặc biệt, để lại dấu ấn rõ ràng nhất trong hành trình đối đầu kéo dài qua nhiều thế hệ.

MU 1-3 Fulham năm 2003: Malbranque tạo cú sốc tại Old Trafford

Một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của Fulham trước MU diễn ra ngày 25/10/2003. Đội bóng thành London hành quân đến Old Trafford trong bối cảnh Quỷ đỏ vẫn là thế lực hàng đầu nước Anh dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson.

Lee Clark giúp Fulham vượt lên ngay trong hiệp một. MU sau đó tìm được bàn gỡ, nhưng đội khách không để thế trận đổi chiều. Steed Malbranque cùng Junichi Inamoto lần lượt lập công, khép lại chiến thắng 3-1 cho Fulham.

Đây không đơn thuần là một trận thắng trên sân khách. Fulham đã đánh bại MU bằng cách chơi tự tin, tổ chức tấn công rõ ràng và tận dụng rất tốt những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự chủ nhà.

Kết quả này trở thành một trong những bất ngờ lớn của Premier League mùa giải 2003/2004. Nó cũng cho thấy Fulham hoàn toàn có thể gây khó khăn cho MU khi duy trì được sự chủ động và không lùi quá sâu trước sức ép tại Old Trafford.

Fulham 3-0 MU năm 2009: Chiến thắng gần nhất tại Craven Cottage

Ngày 19/12/2009 đánh dấu lần gần nhất Fulham đánh bại MU trên sân nhà. Danny Murphy mở tỷ số bằng một cú dứt điểm từ xa, trước khi Bobby Zamora và Damien Duff ghi thêm hai bàn trong hiệp hai.

Fulham không chỉ thắng mà còn giữ sạch lưới trước đội hình MU sở hữu nhiều cầu thủ tên tuổi. Đội chủ sân Craven Cottage kiểm soát tốt khu vực giữa sân, liên tục gây sức ép và không để đối phương có nhiều thời gian tổ chức tấn công.

Chiến thắng 3-0 là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Fulham trước Quỷ đỏ. Đây cũng là lần thứ hai trong năm 2009 đội bóng thành London đánh bại MU trên sân nhà, sau chiến thắng 2-0 vào tháng 3.

Tuy nhiên, kể từ trận đấu đó, Fulham chưa thể lặp lại niềm vui tại Craven Cottage. Trong 10 lần tiếp MU trên sân nhà sau chiến thắng năm 2009, Fulham thua 9 và hòa một trận. Vì vậy, cuộc gặp ngày 20/9/2026 còn là cơ hội để đội bóng của Álvaro Arbeloa chấm dứt quãng chờ kéo dài gần 17 năm.

MU 2-2 Fulham năm 2014: Darren Bent khiến Old Trafford chết lặng

Cuộc đối đầu ngày 9/2/2014 được nhớ đến bởi sức ép rất lớn mà MU tạo ra nhưng vẫn không thể giữ lại chiến thắng. Fulham vượt lên nhờ bàn thắng của Steve Sidwell, sau đó lùi sâu để chống đỡ những đợt tấn công liên tục từ đội chủ nhà.

MU đưa bóng vào vòng cấm bằng hàng loạt tình huống từ hai biên. Sức ép ấy cuối cùng giúp Robin van Persie gỡ hòa, trước khi Michael Carrick ghi bàn đưa Quỷ đỏ dẫn 2-1 ở những phút cuối.

Khi phần lớn khán giả tại Old Trafford chờ đợi chiến thắng cho đội chủ nhà, Fulham bất ngờ đáp trả. Darren Bent xuất hiện đúng lúc để ghi bàn ở phút bù giờ, giúp đội khách giành lại một điểm.

Trận hòa 2-2 trở thành ví dụ điển hình cho sự kiên trì của Fulham trước MU. Đội bóng thành London có thể chịu sức ép trong phần lớn thời gian, nhưng chỉ cần một cơ hội ở cuối trận để thay đổi kết quả.

MU 1-2 Fulham năm 2024: Iwobi chấm dứt 21 năm chờ đợi

Ngày 24/2/2024, Fulham tạo nên một dấu mốc khác khi đánh bại MU 2-1 ngay tại Old Trafford. Calvin Bassey mở tỷ số cho đội khách trong hiệp hai, nhưng Harry Maguire đưa trận đấu trở lại thế cân bằng khi thời gian thi đấu chính thức sắp khép lại.

Tưởng như Fulham sẽ phải rời Manchester với một điểm, Alex Iwobi bất ngờ lên tiếng ở phút bù giờ. Tiền vệ người Nigeria xử lý bình tĩnh trước khi dứt điểm đánh bại Andre Onana, mang về chiến thắng cho đội khách.

Đây là lần đầu tiên Fulham thắng MU tại Old Trafford kể từ trận đấu năm 2003. Khoảng cách 21 năm khiến bàn thắng của Iwobi càng trở nên đáng nhớ.

Chiến thắng ấy cũng chỉ ra cách Fulham có thể khai thác MU. Khi Quỷ đỏ đẩy đội hình lên cao và để lộ khoảng trống, tốc độ chuyển trạng thái cùng khả năng xử lý của các cầu thủ tấn công Fulham có thể tạo ra khác biệt.

MU 1-1 Fulham năm 2025: Bernd Leno đưa đội khách đi tiếp tại FA Cup

Hai đội tiếp tục tạo ra một trận đấu đáng nhớ tại vòng 5 FA Cup ngày 2/3/2025. Calvin Bassey một lần nữa ghi bàn vào lưới MU, giúp Fulham vượt lên trước khi hiệp một kết thúc.

Bruno Fernandes gỡ hòa cho đội chủ nhà trong hiệp hai. Sau 120 phút, hai đội vẫn hòa 1-1 và phải phân định tấm vé đi tiếp bằng loạt sút luân lưu.

Bernd Leno trở thành nhân vật nổi bật khi ngăn cản hai lượt sút của MU. Fulham thắng 4-3 ở loạt luân lưu, qua đó có lần đầu tiên loại Quỷ đỏ khỏi FA Cup kể từ năm 1908. Reuters ghi nhận Leno là người tạo khác biệt lớn nhất trong chiến thắng này.

Trận đấu cho thấy Fulham không còn bị quá khứ áp đảo về tâm lý mỗi khi gặp MU. Ngay tại Old Trafford, họ vẫn đủ bình tĩnh để chống đỡ sức ép và giành chiến thắng trong thời khắc quyết định.

MU 3-2 Fulham năm 2026: Sesko định đoạt màn rượt đuổi năm bàn

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 1/2/2026 tại Old Trafford. MU khởi đầu thuận lợi khi Casemiro mở tỷ số, trước khi Matheus Cunha nhân đôi cách biệt.

Fulham không chấp nhận buông xuôi. Raul Jimenez rút ngắn tỷ số ở phút 85, sau đó Kevin ghi bàn gỡ hòa 2-2 khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ.

Tưởng như Fulham đã hoàn tất màn trở lại khó tin, Benjamin Sesko xuất hiện ở phút 94. Từ đường kiến tạo của Bruno Fernandes, tiền đạo MU ghi bàn quyết định, giúp đội chủ nhà thắng 3-2.

Màn rượt đuổi năm bàn là lời nhắc nhở cho cả hai đội trước lần tái đấu tại Craven Cottage. MU cho thấy khả năng tạo khác biệt ở thời điểm cuối trận, nhưng việc đánh mất lợi thế hai bàn cũng phơi bày vấn đề trong khả năng kiểm soát thế trận. Fulham thất bại nhưng đã chứng minh họ đủ sức gây áp lực cho đến những phút cuối cùng.

Năm lần đối đầu gần nhất: MU chưa thua Fulham trong 90 phút

Trong 5 lần gặp nhau gần đây trên mọi đấu trường, MU thắng 3 và hòa 2 nếu chỉ tính kết quả sau thời gian thi đấu chính thức. Fulham không giành được chiến thắng trong 90 phút, dù từng vượt qua Quỷ đỏ ở loạt luân lưu tại FA Cup 2025.

Năm trận này xuất hiện tổng cộng 11 bàn, trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Khoảng cách giữa hai đội nhìn chung không lớn, với ba trận được quyết định bằng cách biệt một bàn và hai trận kết thúc bất phân thắng bại.

MU vẫn duy trì ưu thế về kết quả, nhưng Fulham đã ghi bàn trong 4 lần đối đầu gần nhất. Con số đó cho thấy đội bóng thành London ngày càng biết cách khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ.

Nhận định Fulham vs MU: Carrick đối mặt sức ép tại Craven Cottage

Fulham bước vào vòng 5 Premier League với áp lực lớn sau khi chưa giành được chiến thắng nào trong bốn trận đầu tiên. Dù vậy, đội bóng của Álvaro Arbeloa vừa nhận được cú hích tinh thần từ chiến thắng 3-2 trước West Ham tại Cúp Liên đoàn.

Trước đó, Fulham cũng cầm hòa Liverpool ngay tại Anfield. Những kết quả này cho thấy đội chủ sân Craven Cottage đang dần thích nghi với cách chơi mới, dù hiệu quả tại Premier League chưa đạt mức mong muốn.

Fulham ưu tiên kiểm soát bóng, kéo giãn đội hình đối phương bằng các tình huống triển khai ở hai cánh rồi đưa bóng vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ. Josh King, Alex Iwobi và Oscar Bobb là những cầu thủ giữ vai trò quan trọng trong cách vận hành này.

Vấn đề lớn nhất của Fulham nằm ở hiệu quả trong vòng cấm. Gonzalo García cần làm tốt hơn nhiệm vụ giữ bóng, làm tường và tạo khoảng trống cho các vệ tinh. Antonee Robinson cùng Timothy Castagne cũng phải tính toán thời điểm dâng cao bởi MU sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ ở hai biên.

MU hành quân đến Craven Cottage với sức ép còn lớn hơn. Đội bóng của Michael Carrick vừa thua Brighton 2-3 ở Cúp Liên đoàn dù từng dẫn trước hai bàn. Thất bại này đến ngay sau trận thua Man City, khiến Quỷ đỏ cần một phản ứng mạnh mẽ.

Vấn đề của MU không chỉ nằm ở kết quả. Đội bóng này nhiều lần không duy trì được cường độ thi đấu và dễ để mất quyền kiểm soát sau khi tạo lợi thế. Chính lần gặp Fulham vào tháng 2/2026 cũng cho thấy hạn chế đó, khi MU dẫn 2-0 nhưng bị gỡ hòa trước khi Sesko ghi bàn quyết định.

Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo vẫn là hai nguồn sáng tạo quan trọng nhất của đội khách. Nếu đủ thể trạng để ra sân, Benjamin Sesko có thể giúp MU tăng khả năng hiện diện trong vòng cấm, đồng thời mang đến một điểm nhận bóng rõ ràng cho các đường chuyền từ hai biên.

Fulham có lợi thế sân nhà và tinh thần được cải thiện sau chiến thắng trước West Ham. MU lại sở hữu chất lượng cá nhân nhỉnh hơn, đặc biệt ở khu vực tấn công. Khả năng kiểm soát thời điểm chuyển trạng thái có thể trở thành yếu tố quyết định trận đấu.

Kịch bản bàn thắng Fulham vs MU

Năm trận gần nhất của Fulham xuất hiện tổng cộng 14 bàn, trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Các trận đấu của đội chủ sân Craven Cottage thường trở nên cởi mở khi họ đẩy cao đội hình và để lộ khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên.

Năm trận gần nhất của MU có tới 21 bàn, đạt trung bình 4,2 bàn mỗi trận. Quỷ đỏ sở hữu nhiều phương án tấn công nhưng chưa duy trì được sự chắc chắn khi phải chống đỡ những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội tạo ra 11 bàn. Fulham đã ghi bàn trong 4 trận gần đây gặp MU, còn đội khách vẫn có Bruno Fernandes, Mbeumo, Matheus Cunha và Sesko để tạo đột biến.

Với những vấn đề đang tồn tại ở hàng thủ hai đội, trận đấu có khả năng xuất hiện khoảng 3 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Fulham vs MU

Fulham không có sự phục vụ của Tom Cairney vì chấn thương. Khả năng thi đấu của Ryan Sessegnon vẫn còn bỏ ngỏ.

MU thiếu Carlos Baleba, Amad Diallo, Manuel Ugarte và Tom Heaton. Luke Shaw cùng Matthijs de Ligt cần được kiểm tra trước trận, trong khi tình trạng của Benjamin Sesko cũng phải chờ đánh giá cuối cùng.

Đội hình dự kiến Fulham vs MU

Fulham có thể xuất phát với Bernd Leno trong khung thành. Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey và Antonee Robinson tạo thành hàng phòng ngự. Sander Berge cùng Shea Charles thi đấu ở trung tuyến, phía trên là Oscar Bobb, Josh King, Alex Iwobi và Gonzalo García.

MU nhiều khả năng sử dụng Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Patrick Dorgu; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

Phong độ Fulham vs MU

Fulham thắng 2, hòa một và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Chiến thắng trước West Ham giúp đội bóng của Álvaro Arbeloa giải tỏa phần nào áp lực, nhưng họ vẫn đang tìm kiếm trận thắng đầu tiên tại Premier League mùa này.

MU cũng có 2 chiến thắng, một trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần đây. Hai trận thua liên tiếp trước Man City và Brighton khiến chuyến làm khách tại Craven Cottage mang ý nghĩa đặc biệt với Michael Carrick.

Thống kê đáng chú ý trước trận Fulham vs MU

MU đang bất bại trong 5 lần đối đầu gần nhất với Fulham nếu chỉ tính kết quả sau 90 phút, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Fulham chưa thắng MU trên sân Craven Cottage kể từ tháng 12/2009. Trong 10 lần tiếp đón Quỷ đỏ sau đó, đội bóng thành London hòa một và thua 9.

Fulham đã ghi bàn trong 4 lần gần nhất đối đầu MU. Trận duy nhất họ không thể lập công trong chuỗi này là thất bại 0-1 tại Craven Cottage vào tháng 1/2025.

Ba trong 5 cuộc đối đầu gần đây được định đoạt với cách biệt đúng một bàn. Hai trận còn lại đều kết thúc với tỷ số hòa sau thời gian thi đấu chính thức.

Cuộc gặp gần nhất chứng kiến MU thắng 3-2 nhờ bàn quyết định của Benjamin Sesko ở phút bù giờ. Đáng chú ý, Fulham đã ghi hai bàn trong những phút cuối để san bằng cách biệt trước khi để thủng lưới lần thứ ba.

Fulham vs MU: Craven Cottage chờ một dấu mốc mới

Lịch sử đối đầu đang nghiêng rõ rệt về MU. Quỷ đỏ thắng 59 trong 93 lần gặp Fulham và cũng chưa từng thất bại trong 10 chuyến gần nhất tới Craven Cottage.

Tuy nhiên, quá khứ không đảm bảo cho đội khách một trận đấu dễ dàng. MU đang gặp vấn đề trong khả năng duy trì lợi thế, còn Fulham vừa tìm lại sự tự tin sau chiến thắng tại Cúp Liên đoàn.

Đội bóng của Arbeloa có thể tận dụng lợi thế sân nhà, khả năng giữ bóng và tốc độ của Iwobi, Bobb cùng Josh King để gây áp lực. Nếu MU tiếp tục để lộ khoảng trống khi chuyển trạng thái, Fulham đủ khả năng tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Với MU, Bruno Fernandes tiếp tục là nhân vật trung tâm. Khả năng kết nối của tiền vệ người Bồ Đào Nha với Mbeumo, Cunha và Sesko có thể quyết định việc Quỷ đỏ có vượt qua được hàng phòng ngự chủ nhà hay không.

Gần 17 năm đã trôi qua kể từ lần Fulham gần nhất đánh bại MU tại Craven Cottage. Đội chủ nhà đang đứng trước cơ hội viết lại dấu mốc ấy, còn Quỷ đỏ cần bảo vệ ưu thế lịch sử bằng một màn trình diễn ổn định hơn.

Dự đoán tỷ số Fulham vs MU

Fulham có lợi thế sân nhà, tinh thần được cải thiện và từng nhiều lần gây khó khăn cho MU trong những cuộc đối đầu gần đây. Tuy nhiên, đội bóng thành London vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề hiệu quả trong vòng cấm.

MU đang chịu áp lực sau hai thất bại liên tiếp, nhưng đội khách sở hữu nhiều cá nhân có khả năng định đoạt trận đấu. Nếu hạn chế được sai lầm và duy trì sự tập trung đến cuối trận, Quỷ đỏ vẫn có cơ sở giành kết quả thuận lợi.

Dự đoán tỷ số: Fulham 1-2 MU.