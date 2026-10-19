Lịch sử 92 trận đối đầu Tottenham vs Coventry: Ký ức đau buồn Wembley 1987 trở lại ám ảnh Gà trống

Tottenham và Coventry sẽ gặp nhau lúc 2h00 ngày 20/10 trên sân Tottenham Hotspur Stadium, thuộc vòng 7 Ngoại hạng Anh. Đây là cuộc tái ngộ đặc biệt khi hai đội từng đối đầu thường xuyên trong quá khứ, trước khi Coventry trải qua nhiều năm vắng bóng tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Tottenham vs Coventry 1919: Chiến thắng 5-0 mở đầu lịch sử đối đầu

Một trong những cuộc gặp đầu tiên được ghi nhận giữa hai đội diễn ra ngày 30/8/1919 tại giải hạng Nhì Anh. Tottenham khi đó hành quân đến sân Coventry và giành chiến thắng đậm 5-0.

Kết quả này mở đầu cho lịch sử đối đầu kéo dài hơn một thế kỷ giữa hai câu lạc bộ. Chỉ một tuần sau, Tottenham tiếp tục đánh bại Coventry 4-1 trên sân nhà, qua đó sớm thiết lập ưu thế trước đối thủ.

Những cuộc chạm trán sau đó diễn ra qua nhiều giai đoạn khác nhau của bóng đá Anh. Khi Coventry từng bước khẳng định vị trí tại giải đấu cao nhất, khoảng cách giữa hai đội dần được thu hẹp, mở đường cho những trận đấu giàu cảm xúc.

Tottenham vs Coventry 1987: Thất bại 2-3 tại chung kết FA Cup

Ngày 16/5/1987, Tottenham và Coventry gặp nhau tại Wembley trong trận chung kết FA Cup. Đây vẫn là cuộc đối đầu đáng nhớ nhất lịch sử giữa hai đội bóng.

Tottenham khởi đầu thuận lợi khi Clive Allen mở tỷ số ngay phút thứ 2. Tuy nhiên, Dave Bennett nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng bàn gỡ cho Coventry.

Trước giờ nghỉ, Gary Mabbutt giúp Tottenham vượt lên dẫn 2-1. Đội bóng thành London tưởng như đang tiến gần đến chức vô địch, nhưng Coventry không từ bỏ hy vọng.

Phút 63, Keith Houchen thực hiện pha đánh đầu đẹp mắt để gỡ hòa 2-2. Bàn thắng sau này trở thành một trong những khoảnh khắc nổi tiếng nhất lịch sử FA Cup.

Khi trận đấu bước vào hiệp phụ, Tottenham tiếp tục gặp bất lợi. Trong nỗ lực cản phá đường chuyền của Lloyd McGrath, Gary Mabbutt vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Coventry giành chiến thắng 3-2.

Kết quả này đưa Coventry lên ngôi vô địch FA Cup 1987, đồng thời khiến Tottenham đánh mất danh hiệu trong một trận chung kết đầy tiếc nuối.

Đến nay, chiến thắng tại Wembley vẫn là một trong những ký ức đẹp nhất của người hâm mộ Coventry, còn với Tottenham, đó là minh chứng rõ ràng rằng ưu thế về danh tiếng không bảo đảm chiến thắng.

Coventry vs Tottenham 1997: Chiến thắng đậm 4-0 tại Ngoại hạng Anh

Ngày 13/12/1997, Coventry tiếp Tottenham tại Ngoại hạng Anh và tạo ra một trong những chiến thắng ấn tượng nhất trước đối thủ thành London.

Đội chủ nhà đánh bại Gà trống với tỷ số 4-0, cho thấy khả năng tận dụng lợi thế sân nhà và khai thác những hạn chế nơi hàng phòng ngự Tottenham.

Đây là trận thắng có cách biệt lớn nhất của Coventry trước Tottenham trong lịch sử đối đầu được ghi nhận. Kết quả ấy cũng phản ánh giai đoạn mà đội bóng này đủ sức cạnh tranh với nhiều đối thủ tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, sau thời kỳ cuối những năm 1990, Coventry dần đánh mất vị thế. Hai đội không còn gặp nhau thường xuyên tại giải đấu cao nhất, khiến những cuộc tái đấu sau này chủ yếu diễn ra ở các giải cúp.

Tottenham vs Coventry 2013: Gareth Bale và Dempsey giúp Gà trống thắng 3-0

Ngày 5/1/2013, Tottenham tiếp Coventry tại vòng 3 FA Cup. Đội chủ nhà nhanh chóng thể hiện sự vượt trội khi giành chiến thắng 3-0 ngay tại White Hart Lane.

Clint Dempsey trở thành nhân vật nổi bật với hai bàn thắng, còn Gareth Bale cũng góp một pha lập công. Tottenham giải quyết trận đấu ngay trong hiệp một khi sớm tạo ra cách biệt an toàn.

Chiến thắng này tiếp tục kéo dài chuỗi trận thuận lợi của Gà trống trước Coventry. Đáng chú ý, đó cũng là giai đoạn Bale đang trở thành một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất tại Ngoại hạng Anh.

Với Coventry, thất bại 0-3 phản ánh khoảng cách đáng kể về chất lượng đội hình khi phải đối đầu một đại diện đang thi đấu ở đẳng cấp cao hơn.

Coventry vs Tottenham 2024: Johnson ghi bàn phút bù giờ, Gà trống thắng 2-1

Ngày 18/9/2024, hai đội tái ngộ tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Đây là cuộc chạm trán gần nhất giữa Tottenham và Coventry trước mùa giải 2026/27.

Coventry bất ngờ vượt lên ở phút 63 nhờ bàn thắng của Brandon Thomas-Asante. Đội chủ nhà thi đấu đầy nỗ lực và khiến Tottenham đứng trước nguy cơ sớm bị loại.

Tuy nhiên, Gà trống tạo nên màn ngược dòng trong những phút cuối. Djed Spence ghi bàn gỡ hòa ở phút 88, trước khi Brennan Johnson lập công ở phút 90+2, ấn định chiến thắng 2-1.

Hai bàn thắng muộn giúp Tottenham tránh được thất bại đáng tiếc. Ngược lại, Coventry phải nhận kết quả cay đắng dù đã tiến rất gần đến chiến thắng.

Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Tottenham đánh bại Coventry tại các giải cúp kể từ năm 2013.

Nhận định Tottenham vs Coventry: Solanke trước thử thách mang tên Lampard

Tottenham đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chưa thắng trận nào sau 6 vòng đấu Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Roberto De Zerbi vừa hòa Manchester United 1-1, nhưng vẫn gặp vấn đề trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Coventry lại có sự chuẩn bị tích cực hơn sau chiến thắng 4-1 trước Newcastle. Đoàn quân của Frank Lampard đang cho thấy khả năng chuyển trạng thái nhanh và khai thác khoảng trống hiệu quả.

Tottenham có lợi thế sân nhà cùng chất lượng nhân sự nhỉnh hơn, nhưng sẽ phải thận trọng trước khả năng phản công của Coventry. Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, Gà trống hoàn toàn có thể gặp khó khăn.

Tottenham vs Coventry 2026: Gà trống muốn nối dài chuỗi thắng

Lịch sử 92 lần đối đầu đang nghiêng về Tottenham, đặc biệt với 5 chiến thắng liên tiếp trong các cuộc gặp gần nhất. Tuy nhiên, những thống kê này không bảo đảm cho đội chủ nhà một trận đấu dễ dàng.

Coventry từng đánh bại Tottenham tại Wembley năm 1987 và tạo ra chiến thắng 4-0 năm 1997. Đó là những dấu mốc cho thấy đội bóng này có khả năng gây bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Cuộc tái đấu tại Ngoại hạng Anh 2026/27 mang ý nghĩa quan trọng với cả hai. Tottenham cần chiến thắng đầu tiên để giải tỏa sức ép, còn Coventry muốn chứng minh họ đủ sức cạnh tranh sau khi trở lại giải đấu cao nhất.

Dự đoán tỷ số: Tottenham 2-1 Coventry.