Lịch sử 90 trận đối đầu Wolves vs Portsmouth: Ký ức chung kết FA Cup 1939 và món nợ kéo dài 24 năm

Trước cuộc tái đấu tại Championship ngày 20/10/2026, Wolverhampton Wanderers và Portsmouth từng gặp nhau 90 lần ở các giải đấu chính thức của bóng đá Anh. Wolves đang nhỉnh hơn với 36 chiến thắng, trong khi Portsmouth thắng 28 trận và hai đội hòa nhau 26 lần.

Portsmouth vs Wolves ngày 29/4/1939: Chiến thắng 4-1 trong trận chung kết FA Cup lịch sử

Một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa Wolves và Portsmouth diễn ra ngày 29/4/1939 tại sân Wembley, trong trận chung kết FA Cup.

Wolves bước vào trận đấu với vị thế của một trong những đội bóng mạnh tại giải vô địch Anh. Tuy nhiên, Portsmouth đã tạo nên bất ngờ lớn khi thể hiện khả năng tấn công hiệu quả và tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn.

Bert Barlow đưa Portsmouth vượt lên dẫn trước trong hiệp một, trước khi John Anderson nhân đôi cách biệt, giúp đội bóng miền Nam nước Anh chiếm lợi thế lớn trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Portsmouth tiếp tục duy trì sức ép và ghi thêm bàn thắng thứ ba. Wolves sau đó rút ngắn tỷ số, nhưng những nỗ lực của đội bóng vùng West Midlands không đủ để tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Portsmouth ghi thêm một bàn thắng, khép lại trận chung kết với chiến thắng 4-1. Đây là kết quả đặc biệt quan trọng khi đội bóng lần đầu tiên giành chức vô địch FA Cup, đồng thời tạo nên một trong những dấu mốc đáng tự hào nhất lịch sử câu lạc bộ.

Chiến thắng tại Wembley năm 1939 khiến Portsmouth trở thành cái tên được nhắc đến nhiều mỗi khi hai đội tái ngộ. Dù Wolves sở hữu nhiều chiến thắng hơn trong lịch sử đối đầu, thất bại ở trận chung kết FA Cup vẫn là một trong những ký ức đáng quên nhất của đội bóng áo vàng đen.

Wolves vs Portsmouth ngày 27/12/1958: Chiến thắng 7-0 đậm nhất lịch sử đối đầu

Gần hai thập kỷ sau trận chung kết FA Cup 1939, Wolves tạo nên một trong những chiến thắng ấn tượng nhất trước Portsmouth tại giải vô địch quốc gia Anh.

Ngày 27/12/1958, Wolves tiếp đón Portsmouth trong khuôn khổ giải hạng Nhất Anh, cấp độ cao nhất của bóng đá xứ sương mù thời điểm đó.

Đây là giai đoạn Wolves đang sở hữu đội hình rất mạnh và nằm trong nhóm những câu lạc bộ hàng đầu nước Anh. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Stan Cullis, người góp công lớn xây dựng một trong những thế hệ thành công nhất lịch sử câu lạc bộ.

Trước Portsmouth, Wolves thể hiện sức mạnh vượt trội bằng khả năng tấn công liên tục và tận dụng cơ hội hiệu quả. Đại diện vùng West Midlands ghi tới 7 bàn thắng và không để đối phương có bất kỳ lần lập công nào.

Chiến thắng 7-0 trở thành một trong những kết quả có cách biệt lớn nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Đây cũng là minh chứng cho sức mạnh của Wolves trong giai đoạn họ liên tục cạnh tranh những danh hiệu lớn tại bóng đá Anh.

Với Portsmouth, thất bại này là một trong những trận đấu đáng quên nhất trước Wolves. Nó cho thấy sự chênh lệch lớn về phong độ và sức mạnh giữa hai câu lạc bộ ở thời điểm cuối thập niên 1950.

Wolves vs Portsmouth ngày 27/11/1965: Đại thắng 8-2 tại Molineux

Nếu chiến thắng 7-0 năm 1958 phản ánh sự vượt trội của Wolves trong giai đoạn đỉnh cao, cuộc đối đầu ngày 27/11/1965 tiếp tục để lại một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử cặp đấu.

Hai đội gặp nhau tại Molineux trong khuôn khổ giải hạng Hai Anh. Dù không còn thi đấu tại hạng đấu cao nhất, Wolves vẫn sở hữu khả năng tấn công đáng chú ý khi được chơi trước khán giả nhà.

Trận đấu diễn ra với thế trận áp đảo của đội chủ nhà. Wolves liên tục tạo ra những cơ hội ghi bàn và khiến hàng phòng ngự Portsmouth gặp rất nhiều khó khăn.

Kết quả, Wolves giành chiến thắng với tỷ số 8-2. Tổng cộng 10 bàn thắng xuất hiện trong trận đấu, biến đây thành một trong những cuộc chạm trán có số bàn thắng nhiều nhất giữa hai câu lạc bộ.

Chiến thắng này còn giúp Wolves tiếp tục khẳng định ưu thế trên sân Molineux. Trong lịch sử đối đầu, đội bóng áo vàng đen từng nhiều lần tạo ra những kết quả cách biệt lớn khi tiếp đón Portsmouth.

Tuy nhiên, những thành tích ấy dần trở thành ký ức xa khi Portsmouth bắt đầu cải thiện kết quả trong các cuộc đối đầu sau này.

Portsmouth vs Wolves ngày 17/1/2002: Chiến thắng 3-2 cuối cùng của Bầy sói

Bước sang thế kỷ XXI, Wolves và Portsmouth tiếp tục tạo ra những cuộc đối đầu đáng chú ý tại giải hạng Nhất Anh, tiền thân của Championship ngày nay.

Ngày 17/1/2002, Wolves hành quân đến sân Fratton Park để gặp Portsmouth trong một trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc cạnh tranh tại giải hạng Nhất.

Hai đội tạo ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, với tổng cộng 5 bàn thắng được ghi. Wolves thể hiện khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn và giành chiến thắng chung cuộc 3-2 ngay trên sân khách.

Đây là kết quả đặc biệt đáng chú ý khi trở thành chiến thắng gần nhất của Wolves trước Portsmouth tính đến trước cuộc tái đấu tháng 10/2026.

Kể từ sau trận đấu này, Bầy sói không thể đánh bại Portsmouth trong 6 lần gặp nhau tiếp theo. Chuỗi kết quả thiếu tích cực kéo dài qua nhiều mùa giải, bao gồm cả những cuộc đối đầu tại Championship và Ngoại hạng Anh.

Vì vậy, chiến thắng 3-2 tại Fratton Park năm 2002 mang ý nghĩa lớn hơn một kết quả thông thường. Nó trở thành dấu mốc mà Wolves muốn tái hiện sau gần một phần tư thế kỷ.

Wolves vs Portsmouth ngày 3/10/2009: Portsmouth thắng 1-0 ngay tại Molineux

Sau nhiều năm không gặp nhau tại giải đấu cao nhất nước Anh, Wolves và Portsmouth có dịp tái ngộ ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2009/10.

Trận lượt đi diễn ra ngày 3/10/2009 trên sân Molineux. Wolves được thi đấu trước khán giả nhà và hướng đến một kết quả tích cực trong cuộc cạnh tranh trụ hạng.

Tuy nhiên, Portsmouth đã khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Đại diện miền Nam nước Anh lựa chọn cách tiếp cận hiệu quả và tận dụng cơ hội để vượt lên dẫn trước.

Hassan Yebda trở thành nhân vật nổi bật khi ghi bàn thắng duy nhất, giúp Portsmouth giành chiến thắng 1-0. Wolves không thể tìm được bàn gỡ trong thời gian còn lại và chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng với Portsmouth khi giúp họ chấm dứt chuỗi trận toàn thua ở giai đoạn đầu mùa giải. Đồng thời, đội bóng tiếp tục duy trì thành tích tích cực mỗi khi đối đầu Wolves.

Với đại diện vùng West Midlands, thất bại 0-1 tại Molineux cho thấy Portsmouth không phải đối thủ dễ vượt qua, ngay cả khi Wolves được thi đấu trên sân nhà.

Portsmouth vs Wolves ngày 1/5/2010: Chiến thắng 3-1 trước khi hai đội chia xa

Lần chạm trán gần nhất giữa Wolves và Portsmouth trước mùa giải 2026/27 diễn ra ngày 1/5/2010 tại Fratton Park, thuộc vòng đấu cuối của Ngoại hạng Anh.

Portsmouth khi đó đang trải qua mùa giải đầy khó khăn và đã phải nhận kết cục xuống hạng. Tuy nhiên, đội bóng vẫn thể hiện tinh thần thi đấu tích cực trước Wolves.

Đội chủ nhà tận dụng tốt những cơ hội tạo ra và giành chiến thắng với tỷ số 3-1, khép lại cuộc đối đầu bằng một kết quả đáng nhớ trước khi hai câu lạc bộ bước sang những hành trình khác nhau.

Với Portsmouth, chiến thắng này giúp họ hoàn tất cú đúp trước Wolves tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2009/10, sau khi đã thắng 1-0 ở lượt đi.

Trong khi đó, Wolves tiếp tục trải qua thêm một trận đấu không thể đánh bại đối thủ. Hai thất bại ở mùa giải 2009/10 khiến chuỗi không thắng của Bầy sói trước Portsmouth kéo dài lên 6 trận.

Sau cuộc gặp tại Fratton Park, hai câu lạc bộ không còn chạm trán trong suốt 16 năm. Portsmouth trải qua nhiều biến động và phải thi đấu ở các giải hạng dưới, còn Wolves có những giai đoạn trở lại Ngoại hạng Anh.

Màn tái đấu vào tháng 10/2026 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, khi hai đội cùng trở lại đối đầu tại Championship sau quãng thời gian dài xa cách.

Nhận định Wolves vs Portsmouth: Bầy sói chờ chấm dứt chuỗi 24 năm không thắng

Wolves bước vào cuộc tiếp đón Portsmouth sau chiến thắng 2-1 trước Burnley tại Championship. Fer Lopez và Tawanda Chirewa là những người lập công, giúp đội bóng của HLV Cesar Peixoto tìm lại niềm vui sau hai thất bại liên tiếp.

Chiến thắng này giúp Wolves củng cố vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm giành vé thăng hạng trực tiếp nếu tiếp tục có kết quả thuận lợi.

Portsmouth cũng đang sở hữu tinh thần tích cực sau hai chiến thắng liên tiếp trước Sheffield United và Norwich City. Đội bóng của HLV John Mousinho cải thiện phong độ và hướng đến mục tiêu duy trì chuỗi kết quả thuận lợi trên sân khách.

Đáng chú ý, Portsmouth đã bất bại trong 6 lần đối đầu gần nhất với Wolves, đồng thời không thua trong 6 chuyến làm khách gần nhất tại Molineux.

Wolves có lợi thế sân nhà và động lực chấm dứt chuỗi kết quả không tốt, nhưng Portsmouth đang sở hữu điểm tựa tinh thần đáng kể từ những lần gặp nhau trước đây.

Phong độ và lịch sử đối đầu Wolves vs Portsmouth

Trong 6 trận gần nhất tại Championship, Wolves giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Đội bóng áo vàng đen vừa đánh bại Burnley 2-1 sau hai thất bại trước Middlesbrough và Bolton.

Portsmouth có thành tích tương tự với 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại trong 6 vòng đấu gần nhất. Đội bóng của John Mousinho đang có chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp, qua đó cải thiện đáng kể tinh thần trước chuyến làm khách tại Molineux.

Xét toàn bộ lịch sử đối đầu trước trận đấu, Wolves giành 36 chiến thắng, Portsmouth thắng 28 lần và hai đội hòa nhau 26 trận.

Tuy nhiên, thành tích trong những năm gần đây lại nghiêng về Portsmouth. Đại diện miền Nam nước Anh bất bại 6 trận liên tiếp trước Wolves kể từ sau thất bại 2-3 vào tháng 1/2002.

Tình hình lực lượng Wolves vs Portsmouth

Wolves tiếp tục thiếu vắng tiền đạo Raul Jimenez sau ca phẫu thuật đầu gối. Rodrigo Gomes cũng chưa thể trở lại vì chấn thương mắt cá, trong khi Boubacar Traore và Bertrand Traore gặp những vấn đề khác nhau về thể trạng.

Adam Armstrong bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi vắng mặt ở trận thắng Burnley. Nếu tiền đạo này tiếp tục không thể thi đấu, Sean Neve có thể được trao cơ hội đá chính.

Portsmouth cũng đang chịu nhiều tổn thất về lực lượng. Connor Ogilvie, Conor Shaughnessy, Benjamin Arthur, Mark Kosznovszky, John Swift, Luke Brooke-Smith, Franco Umeh và Thomas Waddingham nằm trong danh sách chấn thương.

Đáng chú ý, Keshi Anderson phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương gân kheo. Colby Bishop cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi gặp vấn đề ở đầu gối trước trận gặp Norwich.

Đội hình dự kiến Wolves vs Portsmouth

Wolves: Sa; Tchatchoua, Djiga, Toti, Konan; Munetsi, Andre; Mane, Lopez, Said; Neve.

Portsmouth: Schmid; Swanson, Poole, Dia, Meghoma; Adams, Pack; Kamara, Segecic, Kavuma-McQueen; Marezi.

Thống kê đáng chú ý trước trận Wolves vs Portsmouth

Wolves đang chiếm ưu thế trong toàn bộ lịch sử đối đầu với 36 chiến thắng sau 90 trận, trong khi Portsmouth có 28 chiến thắng và 26 trận hòa.

Chiến thắng có cách biệt lớn nhất của Wolves trước Portsmouth là tỷ số 7-0 năm 1958. Ngoài ra, Bầy sói từng giành chiến thắng 8-2 vào năm 1965, trong một trong những trận đấu nhiều bàn thắng nhất giữa hai đội.

Về phía Portsmouth, chiến thắng đáng nhớ nhất chắc chắn là tỷ số 4-1 ở chung kết FA Cup 1939. Đây cũng là một trong những danh hiệu quan trọng nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

Trong 6 lần đối đầu gần nhất, Portsmouth bất bại trước Wolves. Đáng chú ý, đội bóng này cũng không thua trong 6 chuyến làm khách gần đây tại Molineux, gồm 5 trận hòa và 1 chiến thắng.

Wolves vs Portsmouth tại Championship 2026: Molineux có thể chứng kiến bước ngoặt lịch sử?

Sau 16 năm không gặp nhau, Wolves và Portsmouth chuẩn bị viết tiếp câu chuyện đối đầu đã kéo dài hơn một thế kỷ.

Những ký ức về chung kết FA Cup 1939, chiến thắng 7-0 năm 1958 hay màn rượt đuổi tỷ số 3-2 năm 2002 vẫn là những dấu mốc đáng nhớ mỗi khi hai đội tái ngộ.

Tuy nhiên, màn so tài lần này mang một ý nghĩa đặc biệt với Wolves. Đội bóng áo vàng đen đã trải qua gần 24 năm không thể đánh bại Portsmouth, dù vẫn là câu lạc bộ giành nhiều chiến thắng hơn trong toàn bộ lịch sử đối đầu.

Portsmouth lại có cơ hội nối dài thành tích tích cực tại Molineux. Hai chiến thắng liên tiếp trước Sheffield United và Norwich cho thấy đội bóng của John Mousinho đang có sự tự tin đáng kể, đặc biệt trong các trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Wolves được kỳ vọng tận dụng lợi thế sân nhà cùng màn trình diễn tích cực trước Burnley để tạo ra khác biệt. Tuy nhiên, hàng phòng ngự cần duy trì sự tập trung trước những pha phản công của đội khách.

Wolves có cơ sở để hướng đến chiến thắng nhờ lợi thế Molineux và động lực cải thiện vị trí, nhưng Portsmouth không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Sau 90 cuộc chạm trán trong quá khứ, màn tái đấu thứ 91 có thể trở thành bước ngoặt giúp Bầy sói chấm dứt chuỗi gần một phần tư thế kỷ không thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ.