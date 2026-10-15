Lịch sử 8 trận đối đầu Benfica vs Celtic: Ký ức tung đồng xu năm 1969 và lời nguyền Da Luz

Benfica vs Celtic: 8 lần gặp nhau và câu chuyện kỳ lạ ở Lisbon

Benfica và Celtic từng gặp nhau 8 lần tại các giải đấu châu Âu trước cuộc tái ngộ ở Europa League ngày 15/10/2026. Đại diện Bồ Đào Nha giành 4 chiến thắng, Celtic thắng 3 trận và hai đội hòa nhau một lần. Benfica ghi 9 bàn, còn Celtic có 8 pha lập công.

Điểm đặc biệt nhất trong lịch sử đối đầu là lợi thế sân nhà gần như tuyệt đối. Benfica toàn thắng cả 4 lần tiếp đón Celtic tại Lisbon, còn đại diện Scotland thắng 3 trong 4 cuộc chạm trán tại Glasgow.

Hai đội từng tạo ra những tỷ số rất khó tin. Cả hai lượt trận năm 1969 đều kết thúc 3-0, trước khi kịch bản tương tự tái diễn vào năm 2006. Những cuộc đối đầu năm 2007 và 2012 tiếp tục chứng kiến lợi thế của đội chủ nhà.

Lần gặp nhau mới nhất trước mùa giải 2026/27 diễn ra ngày 20/11/2012, khi Benfica đánh bại Celtic 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Ezequiel Garay.

Celtic vs Benfica năm 1969: Hai chiến thắng 3-0 và màn tung đồng xu đi vào lịch sử

Cuộc đối đầu đầu tiên giữa Benfica và Celtic diễn ra ngày 12/11/1969, tại vòng hai Cúp C1 châu Âu mùa 1969/70. Celtic khi đó được dẫn dắt bởi HLV Jock Stein và đang sở hữu tập thể từng lên ngôi vô địch châu Âu năm 1967.

Trên sân Celtic Park, đội bóng Scotland giành chiến thắng 3-0 nhờ các bàn thắng của Tommy Gemmell, Willie Wallace và Harry Hood. Kết quả này giúp Celtic nắm lợi thế lớn trước chuyến làm khách tại Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, Benfica tạo nên màn đáp trả không tưởng ở lượt về ngày 26/11/1969. Eusébio mở tỷ số, Jaime Graça nhân đôi cách biệt, trước khi Diamantino ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút cuối cùng.

Sau hai lượt trận và thời gian thi đấu hiệp phụ, tổng tỷ số vẫn là 3-3. Theo quy định thời điểm đó, tấm vé đi tiếp phải được quyết định bằng cách tung đồng xu.

Celtic là đội may mắn giành quyền vào vòng tiếp theo, sau đó tiến tới trận chung kết Cúp C1 năm 1970 nhưng thất bại 1-2 trước Feyenoord.

Màn phân định năm 1969 trở thành một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất lịch sử bóng đá châu Âu. Celtic sau đó thúc đẩy việc thay đổi quy định để các cuộc đấu được quyết định bằng yếu tố chuyên môn thay vì may rủi.

Celtic vs Benfica năm 2006: Kenny Miller lập cú đúp trong chiến thắng 3-0

Phải chờ 37 năm sau, Benfica và Celtic mới gặp lại nhau tại Champions League mùa 2006/07. Cuộc chạm trán ngày 17/10/2006 tại Celtic Park đánh dấu màn trình diễn xuất sắc của tiền đạo Kenny Miller.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Miller khai thông thế bế tắc ở phút 56 rồi hoàn tất cú đúp chỉ 10 phút sau đó. Stephen Pearson ghi bàn cuối trận, ấn định chiến thắng 3-0 cho Celtic.

Chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt với thầy trò HLV Gordon Strachan, bởi nó giúp đội bóng Scotland củng cố cơ hội lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Champions League theo thể thức hiện đại.

Tuy nhiên, Benfica nhanh chóng đòi lại món nợ ở lượt về ngày 1/11/2006. Celtic trải qua một buổi tối đáng quên khi Gary Caldwell phản lưới nhà, trước khi Nuno Gomes và Andrei Karyaka lập công giúp đội chủ sân Da Luz thắng lại 3-0.

Một lần nữa, hai đội kết thúc cặp trận với cùng tỷ số nhưng chiến thắng chia đều cho mỗi bên. Celtic cuối cùng giành quyền vào vòng knock-out, còn Benfica phải dừng bước ở vòng bảng.

Benfica vs Celtic năm 2007: Oscar Cardozo ghi bàn quyết định ở phút 87

Tại Champions League mùa 2007/08, Benfica và Celtic tiếp tục nằm chung bảng. Hai đội gặp nhau ngày 24/10/2007 tại Lisbon trong hoàn cảnh đều cần điểm để duy trì hy vọng đi tiếp.

Benfica chủ động tấn công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Oscar Cardozo trở thành tâm điểm khi có hai tình huống dứt điểm đưa bóng tìm đến khung gỗ, khiến đội chủ nhà tưởng chừng phải chấp nhận kết quả hòa.

Đến phút 87, tiền đạo người Paraguay tận dụng đường chuyền của Angel Di Maria để ghi bàn thắng duy nhất. Chiến thắng 1-0 giúp Benfica giành những điểm số đầu tiên ở vòng bảng mùa giải đó.

Ở trận lượt về ngày 6/11/2007, Celtic đáp trả bằng chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Aiden McGeady. Kết quả này tiếp tục duy trì đặc điểm đáng chú ý trong lịch sử đối đầu: đội chủ nhà thường là bên giành chiến thắng.

Benfica vs Celtic năm 2012: Ezequiel Garay định đoạt trận đấu tại Da Luz

Ngày 20/11/2012, Benfica tiếp đón Celtic ở lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League. Đây là cuộc đấu có ý nghĩa quan trọng với cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8.

Ola John đưa Benfica vượt lên từ sớm, nhưng Georgios Samaras đánh đầu gỡ hòa cho Celtic trước khi hiệp một khép lại. Với kết quả này, đội bóng Scotland có thể giành quyền đi tiếp ngay trong đêm.

Tuy nhiên, Ezequiel Garay tạo nên bước ngoặt ở phút 71 bằng cú vô-lê ghi bàn quyết định. Benfica thắng 2-1, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Dẫu vậy, Celtic cuối cùng là đội giành vé đi tiếp nhờ chiến thắng trước Spartak Moscow ở lượt cuối. Benfica khép lại vòng bảng ở vị trí thứ ba.

Đây cũng là trận đấu gần nhất giữa hai đội trước cuộc tái ngộ tại Europa League 2026/27.

Nhận định Benfica vs Celtic: Da Luz tiếp tục là điểm tựa

Benfica bước vào màn tái đấu với lợi thế lịch sử rất đáng chú ý. Trong 4 trận sân nhà trước Celtic, đại diện Bồ Đào Nha đều giành chiến thắng, ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới một lần.

Ở lượt mở màn Europa League 2026/27, Benfica đánh bại AC Milan 2-0 ngay trên sân khách, còn Celtic thất bại 1-3 trước Ferencvaros. Kết quả này giúp đội bóng Bồ Đào Nha có sự chuẩn bị thuận lợi hơn về mặt điểm số.

Theo bộ dữ liệu ELO mô phỏng được cung cấp, Benfica đạt 92 điểm so với 86 của Celtic. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng tương ứng là 2,66 và 0,95. Đây là số liệu mô phỏng phục vụ nhận định, không phải thống kê kết quả thực tế.

Dù vậy, Celtic từng nhiều lần khiến Benfica gặp khó khăn bằng lối chơi giàu thể lực và khả năng tận dụng cơ hội. Những chiến thắng tại Glasgow cho thấy đại diện Scotland không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Lịch sử đang đứng về phía Benfica khi thi đấu tại Lisbon, nhưng Celtic có động lực chấm dứt chuỗi bốn trận toàn thua trên sân đối phương.

Dự đoán tỷ số Benfica vs Celtic

Benfica có lợi thế sân nhà, khởi đầu tích cực tại Europa League và sở hữu hiệu suất tấn công được đánh giá cao hơn trong dữ liệu mô phỏng.

Celtic có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng để hạn chế sức ép của đối phương, trước khi tìm kiếm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái nhanh.

Dự đoán tỷ số: Benfica 2-1 Celtic.