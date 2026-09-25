Lịch sử 8 lần đối đầu gần nhất U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan: Từ cú đúp Adisak đến màn rượt đuổi 2-2

U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan tái ngộ ở tứ kết ASIAD 2026

U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan gặp nhau lúc 13h00 ngày 26/9 ở vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026. Trung Quốc đi tiếp với ngôi nhất bảng B sau khi giành 5 điểm, còn Thái Lan xếp thứ hai bảng A sau hai chiến thắng trước Kyrgyzstan, Hong Kong (Trung Quốc) và thất bại 0-3 trước Nhật Bản. Cặp đấu được xác định sau lượt trận cuối bảng A tối 23/9.

Người hâm mộ có thể theo dõi toàn bộ lịch đấu, kết quả và diễn biến của giải tại chuyên trang ASIAD 2026 của Báo Lâm Đồng. Lịch thi đấu vòng tám đội mạnh nhất cũng đã được cập nhật trong bài lịch thi đấu tứ kết ASIAD 2026, với U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan là một trong hai trận diễn ra ngày 26/9.

Đây không phải lần đầu hai nền bóng đá gặp nhau ở cấp độ U23. Tính từ ASIAD 2014 đến cuộc giao hữu CFA Team China tháng 3/2026, hai đội đã có 8 lần chạm trán được các nguồn thống kê ghi nhận. Vì số lần đối đầu khá nhiều, những trận mang ý nghĩa đặc biệt sẽ cho thấy rõ hơn cách cán cân giữa hai đội đã thay đổi ra sao trong hơn một thập niên.

ASIAD 2014: Adisak Kraisorn lập cú đúp, U23 Thái Lan loại Trung Quốc

Một trong những ký ức đẹp nhất của U23 Thái Lan trước Trung Quốc đến ở vòng 1/8 ASIAD 2014. Ngày 25/9/2014, đội bóng xứ Chùa vàng đánh bại U23 Trung Quốc 2-0 để giành quyền đi tiếp, trong trận đấu mà Adisak Kraisorn trở thành nhân vật nổi bật nhất với cả hai bàn thắng.

Đội hình Thái Lan thời điểm đó sở hữu nhiều cầu thủ sau này trở thành những gương mặt quen thuộc của đội tuyển quốc gia như Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen, Charyl Chappuis và Thanaboon Kesarat. Chiến thắng trước Trung Quốc vì vậy không chỉ có ý nghĩa về một tấm vé vào tứ kết, mà còn trở thành dấu mốc của một thế hệ cầu thủ trẻ rất đáng chú ý của bóng đá Thái Lan.

Đây cũng là lần gần nhất U23 Thái Lan đánh bại U23 Trung Quốc trong chuỗi đối đầu được ghi nhận từ ASIAD 2014 đến nay. Những cuộc gặp sau đó dần chuyển cán cân về phía đội bóng Đông Á, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2025.

U23 Trung Quốc đảo chiều cán cân với hai chiến thắng 2-1

Sau thất bại tại ASIAD 2014, U23 Trung Quốc bắt đầu giành lại ưu thế. Hai đội gặp nhau tại Dubai Cup năm 2017 và Trung Quốc thắng 2-1, trước khi tỷ số tương tự lặp lại trong một trận giao hữu năm 2019.

Hai chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số cho thấy Trung Quốc đã tìm được cách đối phó hiệu quả hơn với đối thủ Đông Nam Á. Đây không phải những trận tạo ra cách biệt lớn, nhưng lại mở đầu cho chuỗi nhiều năm U23 Thái Lan không thể đánh bại Trung Quốc.

Nếu trận ASIAD 2014 là dấu mốc của Thái Lan, giai đoạn sau đó lại cho thấy cán cân dần đổi chiều. Trung Quốc không nhất thiết áp đảo trong mọi cuộc gặp, nhưng thường biết cách tận dụng tốt hơn những thời điểm quyết định để giành kết quả có lợi.

Dubai Cup 2022: Fang Hao ghi cả 4 bàn vào lưới U23 Thái Lan

Cuộc gặp đáng nhớ tiếp theo diễn ra ngày 26/3/2022 tại Dubai Cup. U23 Trung Quốc thắng U23 Thái Lan 4-2 trong một trận đấu đặc biệt của Fang Hao, khi tiền đạo Trung Quốc ghi cả bốn bàn thắng cho đội nhà.

Đây là một trong những trận có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. So với những cuộc đấu thường có thế trận tương đối cân bằng trước đó, màn so tài ở Dubai chứng kiến hàng phòng ngự Thái Lan liên tục gặp khó trước khả năng di chuyển và dứt điểm của Fang Hao.

Chiến thắng 4-2 cũng giúp Trung Quốc nối dài chuỗi kết quả thuận lợi trước Thái Lan kể từ thất bại tại ASIAD 2014. Đáng chú ý hơn, cả hai đội đều ghi được bàn và trận đấu liên tục thay đổi nhịp độ, khác hẳn hai cuộc đối đầu chặt chẽ sẽ xuất hiện vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Tháng 10/2025: Từ chiến thắng 3-1 đến trận hòa không bàn thắng

U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan có hai cuộc thử sức chỉ cách nhau bốn ngày vào tháng 10/2025. Ở trận đầu tiên ngày 10/10, Trung Quốc giành chiến thắng 3-1. Thái Lan là đội có bàn trước nhưng không duy trì được lợi thế, để chủ nhà đảo ngược tình thế và thắng cách biệt hai bàn.

Đến ngày 14/10, hai đội tái đấu và cục diện thay đổi hoàn toàn. Không còn một trận đấu có bốn bàn như vài ngày trước, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan khóa chặt nhau trong trận hòa 0-0.

Hai kết quả trái ngược trong khoảng thời gian rất ngắn phần nào cho thấy sự khó lường của cặp đấu này. Trung Quốc có thể tạo ra cách biệt khi trận đấu mở, nhưng Thái Lan cũng cho thấy khả năng điều chỉnh để kéo đối thủ vào thế trận chặt chẽ hơn khi hai bên nhanh chóng gặp lại.

U23 châu Á 2026: Trận hòa 0-0 khiến Thái Lan dừng bước

Ngày 14/1/2026, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng U23 châu Á. Với tính chất quan trọng của cuộc đua giành vé đi tiếp, cả hai chơi thận trọng và trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng.

Kết quả 0-0 mang đến hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược. U23 Trung Quốc kết thúc vòng bảng với 5 điểm để giành quyền vào tứ kết, còn U23 Thái Lan chỉ có 2 điểm và phải dừng bước.

Đây là lần thứ hai liên tiếp hai đội bất phân thắng bại mà không ghi được bàn nào, sau trận giao hữu tháng 10/2025. Từ chỗ từng tạo ra những trận đấu có nhiều bàn thắng, cặp Trung Quốc - Thái Lan bắt đầu chuyển sang những màn đấu đề cao sự chắc chắn, nơi khoảng trống giữa các tuyến ngày càng ít hơn.

Tháng 3/2026: U23 Thái Lan dẫn 2-0, Trung Quốc ngược dòng giành lại trận hòa

Cuộc đối đầu gần nhất trước tứ kết ASIAD 2026 diễn ra ngày 25/3 tại giải giao hữu CFA Team China. Đây cũng là một trong những màn so tài hấp dẫn nhất giữa hai đội trong những năm gần đây khi U23 Thái Lan dẫn trước hai bàn nhưng cuối cùng chỉ có thể rời sân với tỷ số hòa 2-2. Xem lại diễn biến trận U23 Trung Quốc 2-2 U23 Thái Lan

U23 Thái Lan tạo ra bất ngờ ngay trong hiệp một. Chehanafi Mama mở tỷ số ở phút 22 bằng pha dứt điểm sau một tình huống phản công, trước khi Chanawit tận dụng sai sót ở hàng phòng ngự Trung Quốc để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 35. Đội chủ nhà dù tạo được sức ép nhưng không có cú dứt điểm trúng đích nào trước giờ nghỉ.

Trung Quốc thay đổi cách chơi trong hiệp hai và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Wang Bohao rút ngắn tỷ số ở phút 49, trước khi Li Xinxiang xuất hiện đúng lúc để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 66. Những phút cuối, Trung Quốc tiếp tục ép sân và suýt hoàn tất cuộc ngược dòng, nhưng pha đánh đầu ở cự ly gần của Peng Xiao lại đi ra ngoài.

Trận hòa 2-2 tạo ra một chi tiết đáng chú ý trước lần tái đấu tại ASIAD. Thái Lan cho thấy họ có thể xuyên thủng hàng thủ Trung Quốc bằng những pha chuyển trạng thái nhanh, nhưng đội bóng Đông Á cũng chứng minh khả năng điều chỉnh và trở lại sau khi bị đẩy vào tình thế khó khăn.

Lịch sử đối đầu U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan cho thấy điều gì?

Nếu chỉ nhìn vào chuỗi gần đây, U23 Trung Quốc đang chiếm ưu thế. Kể từ trận thắng 4-2 tại Dubai Cup 2022, Trung Quốc có thêm chiến thắng 3-1 vào tháng 10/2025, sau đó hai đội hòa ba trận liên tiếp với các tỷ số 0-0, 0-0 và 2-2. Thái Lan vì thế chưa thể tái lập chiến thắng trước Trung Quốc kể từ ASIAD 2014.

Tuy nhiên, các tỷ số cũng chỉ ra rằng khoảng cách giữa hai đội không phải lúc nào cũng lớn. Hai trận hòa 0-0 và màn rượt đuổi 2-2 trong ba cuộc gặp gần nhất cho thấy Thái Lan đã tìm được nhiều cách để hạn chế Trung Quốc, đồng thời đủ khả năng gây nguy hiểm khi có khoảng trống để phản công.

Cuộc gặp tại tứ kết ASIAD 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là trận loại trực tiếp đầu tiên giữa hai đội tại Asian Games kể từ năm 2014. Khi đó Thái Lan là đội đi tiếp; 12 năm sau, Trung Quốc bước vào cuộc tái ngộ với vị thế khác và một hệ thống phòng ngự đang có độ ổn định cao hơn.

Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan: Hàng thủ Trung Quốc gặp thử thách từ tốc độ của Thái Lan

U23 Trung Quốc kết thúc vòng bảng ASIAD 2026 với 5 điểm sau chiến thắng 2-1 trước U23 Triều Tiên cùng hai trận hòa 0-0 trước U23 Iran và U23 UAE. Họ chỉ ghi hai bàn nhưng cũng mới nhận một bàn thua, đồng thời giữ sạch lưới ở hai lượt trận liên tiếp. Cách đi tiếp của Trung Quốc cho thấy đội bóng này không phụ thuộc vào việc phải liên tục đẩy cao đội hình mà ưu tiên giữ cấu trúc và hạn chế rủi ro.

Sự chắc chắn đó có thể trở thành nền tảng quan trọng ở vòng loại trực tiếp. Trung Quốc từng cho thấy họ sẵn sàng giảm nhịp độ, bảo vệ khu vực trước vòng cấm rồi chờ cơ hội từ những pha chuyển trạng thái. Hạn chế dễ thấy nằm ở hàng công, bởi hai bàn sau ba lượt trận chưa phải hiệu suất cao đối với một đội nhất bảng.

U23 Thái Lan lại đi theo con đường rất khác. Họ thắng Kyrgyzstan 3-2 và Hong Kong (Trung Quốc) 5-1, ghi tám bàn chỉ sau hai lượt đầu, trước khi hàng công bị Nhật Bản khóa chặt trong thất bại 0-3 ở trận cuối bảng. Kết quả đó khiến Thái Lan xếp nhì bảng A và phải đối đầu Trung Quốc tại tứ kết.

Hai trận thắng đầu tiên cho thấy Thái Lan đặc biệt nguy hiểm khi có khoảng trống để tăng tốc. Tuy nhiên, thất bại trước Nhật Bản cũng đặt ra câu hỏi về khả năng xuyên phá một hệ thống được tổ chức chặt chẽ, và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục thử thách họ theo cách tương tự.

Điểm chờ đợi lớn nhất vì vậy nằm ở cuộc đấu giữa hàng thủ mới thủng lưới một lần của Trung Quốc và những cầu thủ tấn công giàu tốc độ bên phía Thái Lan. Ký ức từ trận hòa 2-2 hồi tháng 3 cũng đủ để Trung Quốc hiểu rằng nếu để đối phương có khoảng trống phía sau hàng thủ, Thái Lan hoàn toàn có khả năng tạo ra khác biệt.

Tình hình lực lượng U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan

Hai đội chưa ghi nhận tổn thất nhân sự đáng chú ý trước trận tứ kết trong dữ liệu hiện có. U23 Trung Quốc vì vậy có cơ sở duy trì bộ khung đã giúp họ chỉ nhận một bàn thua tại vòng bảng, trong khi U23 Thái Lan cũng có thể tiếp tục sử dụng những nhân tố chính từng góp mặt trong ba lượt trận đầu tiên.

Với Trung Quốc, những cái tên như Li Hao, Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, He Yiran, Mao Weijie, Xu Bin, Wu Xi, Wang Yudong và Zhang Yuning đều nằm trong nhóm phương án đã được sử dụng hoặc tính đến ở ASIAD 2026. Bộ khung tương tự từng xuất hiện trong các bài nhận định trước trận của Báo Lâm Đồng.

U23 Thái Lan có những lựa chọn như Sorawat Phosaman, Chanon Thamma, Chanpatch Buapan, Atthaphon Saengthong, Usamma Tiangkam, Sitta Boonla, Thanakrit Chotmuangpak, Chavalwit Saelao, Priphan Wongsa, Jehanafi Mama và Thanawut Phochai. Đây cũng là nhóm cầu thủ được sử dụng trong giai đoạn vòng bảng ASIAD 2026.

Phong độ U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan

U23 Trung Quốc đang có chuỗi 5 trận gần nhất bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, ghi 6 bàn và mới để thủng lưới một lần. Hai trận sạch lưới liên tiếp tại ASIAD trước Iran và UAE càng củng cố hình ảnh của một đội bóng ưu tiên sự an toàn và tính tổ chức.

U23 Thái Lan thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn nhưng nhận 14 bàn thua. Những con số đối lập cho thấy hàng công Thái Lan có khả năng tạo đột biến cao hơn, nhưng sự ổn định của hàng phòng ngự vẫn là vấn đề, đặc biệt sau thất bại 0-3 trước Nhật Bản.

Sự khác biệt về phong cách khiến tứ kết ngày 26/9 trở nên đáng chờ đợi. Trung Quốc muốn đưa trận đấu về thế chặt chẽ và hạn chế khoảng trống, còn Thái Lan cần tìm cách đẩy tốc độ lên cao hơn để khai thác khả năng di chuyển của hàng công.

U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan: Chương mới sau 12 năm

Từ cú đúp của Adisak Kraisorn tại ASIAD 2014, màn trình diễn bốn bàn của Fang Hao ở Dubai Cup 2022 đến cuộc ngược dòng 2-2 hồi tháng 3/2026, lịch sử U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan đã trải qua nhiều kịch bản khác nhau. Trung Quốc đang có chuỗi kết quả đối đầu tốt hơn trong những năm gần đây, nhưng ba cuộc gặp gần nhất đều kết thúc bất phân thắng bại.

Tứ kết ASIAD 2026 vì vậy không chỉ là cuộc đấu giành vé vào bán kết mà còn là lần tái hiện một cặp đấu loại trực tiếp từng để lại dấu ấn tại Asian Games. Thái Lan có ký ức đẹp từ chiến thắng năm 2014, còn Trung Quốc bước vào trận đấu với hàng phòng ngự đang đạt độ ổn định cao.

Một chi tiết có thể quyết định trận đấu nằm ở khả năng đội nào buộc đối phương phải rời khỏi cách chơi quen thuộc trước. Nếu Trung Quốc giữ được cấu trúc phòng ngự và làm giảm tốc độ lên bóng của Thái Lan, thế trận có thể trở nên chặt chẽ. Ngược lại, nếu Thái Lan tạo được những tình huống chuyển trạng thái giống hiệp một trận hòa 2-2 hồi tháng 3, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với thử thách rất khác so với hai trận giữ sạch lưới cuối vòng bảng.

Dự đoán tỷ số: U23 Trung Quốc 1-1 U23 Thái Lan sau 90 phút.