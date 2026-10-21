Lịch sử 7 trận đối đầu Inter vs Shakhtar Donetsk: Từ Adriano đến Lautaro, đại diện Ukraine chờ phá dớp

Inter vs Shakhtar Donetsk: Đại diện Italia chưa từng thất bại

Inter và Shakhtar Donetsk có 7 lần chạm trán được xác minh tại các cúp châu Âu, từ vòng loại Champions League năm 2005 đến vòng bảng Champions League năm 2021. Inter thắng 3 trận, hòa 4 và chưa từng để thua, ghi tổng cộng 10 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Điều đáng chú ý là phần lớn các cuộc đối đầu đều diễn ra với thế trận chặt chẽ. Ngoại trừ chiến thắng 5-0 của Inter tại bán kết Europa League năm 2020, nhiều trận kết thúc với cách biệt tối thiểu hoặc không có bàn thắng.

Vì hai đội đã gặp nhau nhiều hơn 6 lần, những trận đáng nhớ nhất cần được nhắc đến là cuộc đối đầu đầu tiên năm 2005, chiến thắng đậm năm 2020 và lần gặp gần nhất vào năm 2021.

Shakhtar Donetsk 0-2 Inter năm 2005: Adriano mở đầu lịch sử đối đầu

Lần gặp đầu tiên giữa hai đội diễn ra ngày 10/8/2005, tại lượt đi vòng loại thứ ba Champions League. Inter khi ấy được dẫn dắt bởi Roberto Mancini và sở hữu nhiều ngôi sao đáng chú ý, trong đó có Adriano cùng Obafemi Martins.

Dù phải thi đấu trên sân khách, đại diện Serie A vẫn cho thấy bản lĩnh khi tận dụng tốt những cơ hội được tạo ra. Martins khai thông thế bế tắc trước khi Adriano ghi thêm bàn thắng, giúp Inter giành chiến thắng 2-0.

Kết quả ấy tạo ra lợi thế lớn cho đội bóng Italia trước trận lượt về. Với Shakhtar, thất bại ngay trên sân nhà khiến nhiệm vụ giành quyền tham dự vòng bảng trở nên đặc biệt khó khăn.

Hai tuần sau, Inter hòa Shakhtar 1-1 tại Giuseppe Meazza. Álvaro Recoba mở tỷ số trước khi Elano gỡ hòa cho đội khách. Chung cuộc, Inter vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 3-1 để giành quyền vào vòng bảng Champions League.

Inter 5-0 Shakhtar Donetsk năm 2020: Lautaro và Lukaku tạo nên chiến thắng lịch sử

Ngày 17/8/2020 theo giờ châu Âu, Inter và Shakhtar gặp nhau tại bán kết Europa League trên sân trung lập ở Düsseldorf, Đức. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng khi đội thắng sẽ giành quyền vào chung kết.

Inter dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte nhập cuộc với sự chắc chắn và khả năng chuyển trạng thái hiệu quả. Lautaro Martinez mở tỷ số trong hiệp một, giúp đội bóng Italia giành lợi thế trước đối thủ đến từ Ukraine.

Sang hiệp hai, Danilo D'Ambrosio nhân đôi cách biệt trước khi Lautaro Martinez tiếp tục lập công. Romelu Lukaku sau đó ghi thêm hai bàn thắng, khép lại chiến thắng 5-0 đầy thuyết phục.

Đây là trận thắng đậm nhất của Inter trước Shakhtar trong lịch sử đối đầu. Lautaro và Lukaku trở thành những nhân vật nổi bật, còn chiến thắng này đưa đại diện Serie A vào chung kết Europa League 2019/20.

Với Shakhtar, thất bại năm bàn không gỡ là ký ức khó quên. Đội bóng Ukraine từng thể hiện khả năng tấn công đáng chú ý trong hành trình trước đó nhưng không thể duy trì hiệu quả khi đối diện hệ thống phòng ngự có tổ chức của Inter.

Inter 2-0 Shakhtar Donetsk năm 2021: Lautaro lại gieo buồn tại Giuseppe Meazza

Sau những trận hòa không bàn thắng ở Champions League mùa 2020/21 và trận lượt đi mùa 2021/22, Inter tiếp tục gặp Shakhtar ngày 24/11/2021 tại Giuseppe Meazza.

Đội bóng Italia kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối phương. Trong hiệp một, Inter tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm mà chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Bước ngoặt đến ở phút 61 khi Edin Dzeko mở tỷ số. Không lâu sau, tiền đạo người Bosnia tiếp tục ghi bàn, hoàn tất cú đúp để giúp Inter thắng 2-0.

Chiến thắng này củng cố ưu thế của Inter trong lịch sử đối đầu. Quan trọng hơn, đại diện Italia đã biết cách giải quyết đối thủ sau những trận hòa liên tiếp ở đấu trường Champions League.

Nhận định Inter vs Shakhtar Donetsk: Thuram gánh trọng trách khi Lautaro vắng mặt

Inter bước vào lần tái ngộ với áp lực lớn khi chưa có điểm sau hai lượt trận Champions League mùa 2026/27. Những thất bại trước Real Madrid và Club Brugge cho thấy đội bóng của Cristian Chivu đang gặp vấn đề trong khả năng tổ chức phòng ngự.

Việc Lautaro Martinez chấn thương càng khiến tình hình khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, Marcus Thuram được kỳ vọng trở thành điểm tựa trên hàng công, còn Pio Esposito có cơ hội thể hiện khả năng tận dụng khoảng trống.

Shakhtar lại đang có những kết quả tích cực dưới sự dẫn dắt của Arda Turan. Đại diện Ukraine giành 4 điểm sau hai lượt trận và có thể gây khó khăn bằng khả năng chuyển trạng thái nhanh, đặc biệt khi Inter để lộ khoảng trống phía sau hàng tiền vệ.

Phong độ và lịch sử đối đầu Inter vs Shakhtar Donetsk

Theo dữ liệu được cung cấp, Inter thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Shakhtar toàn thắng 5 trận, cho thấy phong độ hiện tại của hai đội có sự khác biệt đáng kể.

Dẫu vậy, lịch sử vẫn nghiêng hoàn toàn về Inter. Đội bóng Italia bất bại trong 7 lần đối đầu được xác minh, ghi 10 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Inter vs Shakhtar Donetsk: Liệu đại diện Ukraine có thể lần đầu đánh bại Inter?

Từ chiến thắng của Adriano và Martins năm 2005 đến màn trình diễn của Lautaro cùng Lukaku năm 2020, Inter nhiều lần tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ trước Shakhtar Donetsk.

Đội bóng Ukraine chưa từng thắng Inter, nhưng phong độ tích cực hiện tại mang đến cơ hội thay đổi lịch sử. Nếu tận dụng tốt những hạn chế phòng ngự của đội chủ nhà, Shakhtar có thể tạo nên thử thách lớn tại Giuseppe Meazza.

Inter vẫn có lợi thế về kinh nghiệm và chất lượng đội hình, dù thiếu vắng Lautaro. Khả năng kiểm soát khu vực giữa sân cùng hiệu quả dứt điểm sẽ quyết định liệu họ có tiếp tục duy trì thành tích bất bại trước đại diện Ukraine hay không.

Nhận định tỷ số: Inter 2-1 Shakhtar Donetsk.