Lịch sử 6 trận đối đầu U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên: Nhật Bản thắng 5, ký ức tứ kết ASIAD 2023

U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên tái hiện tứ kết ASIAD sau 3 năm

U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên sẽ gặp nhau lúc 17h30 ngày 26/9 trên sân Toyota Stadium, trong trận tứ kết cuối cùng của bóng đá nam ASIAD 2026. Nhật Bản giành ngôi đầu bảng A với 3 trận toàn thắng, còn Triều Tiên xếp thứ hai bảng B sau chiến thắng 4-1 trước U23 Iran ở lượt cuối.

Lịch thi đấu, kết quả và các cặp đấu còn lại được Báo Lâm Đồng cập nhật tại chuyên trang ASIAD 2026. ASIAD 2026 - Báo Lâm Đồng Độc giả cũng có thể theo dõi đầy đủ bốn cặp đấu tại bài lịch tứ kết, trong đó U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên là trận diễn ra muộn nhất. Lịch thi đấu tứ kết ASIAD 2026

Theo dữ liệu đối đầu được AiScore tổng hợp, hai đội trẻ Nhật Bản và Triều Tiên đã có 6 lần gặp nhau kể từ năm 2007. Nhật Bản thắng 5 trận, Triều Tiên thắng 1, không có trận hòa; tổng tỷ số qua sáu cuộc đấu là 11-6 nghiêng về Nhật Bản.

Có một chi tiết cần lưu ý khi đọc chuỗi thống kê này. Tại East Asian Games 2009 và 2013, Nhật Bản sử dụng lực lượng trẻ hơn cấp U23, trong đó RSSSF ghi nhận họ cử đội U20, nhưng các cơ sở dữ liệu đối đầu vẫn xếp những trận này vào chuỗi H2H giữa hai đội trẻ Nhật Bản và Triều Tiên.

Năm 2007: Nhật Bản mở màn lịch sử đối đầu bằng chiến thắng 2-1

Cuộc gặp đầu tiên trong chuỗi dữ liệu hiện có diễn ra ngày 1/8/2007 tại giải giao hữu U22 Four Nations Tournament ở Thẩm Dương, Trung Quốc. Nhật Bản tạo lợi thế hai bàn ngay trong hiệp một trước khi Triều Tiên rút ngắn cách biệt sau giờ nghỉ, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1 dành cho đội bóng xứ mặt trời mọc.

Đây là thời điểm cả hai đang chuẩn bị lực lượng trẻ hướng tới những mục tiêu lớn của bóng đá châu Á. Nhật Bản chưa tạo được cách biệt quá lớn, nhưng chiến thắng ở Thẩm Dương mở đầu cho xu hướng đối đầu thuận lợi kéo dài trong phần lớn những lần chạm trán sau đó.

Tỷ số 2-1 cũng trở thành một kết quả khá quen thuộc giữa hai đội. Ba trong sáu cuộc gặp được ghi nhận kết thúc với tỷ số này, cho thấy dù Nhật Bản thắng nhiều hơn, Triều Tiên thường không để đối thủ tạo ra khoảng cách quá lớn.

East Asian Games 2009: Nhật Bản thắng 2-1 trong cuộc đua ngôi đầu bảng

Hai năm sau, Nhật Bản và Triều Tiên gặp lại tại East Asian Games 2009 ở Hong Kong. Nhật Bản sử dụng đội U20 trong khi Triều Tiên mang lực lượng U23, nhưng màn đối đầu này vẫn được nhiều hệ thống H2H đưa vào chuỗi thành tích giữa hai đội trẻ.

Nhật Bản mở tỷ số ở phút 30 nhờ Otsuka, trước khi Choe Chol Man đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở phút 52. Triều Tiên chỉ giữ được tỷ số 1-1 trong bảy phút bởi Suzuki ghi bàn ở phút 59, giúp Nhật Bản thắng chung cuộc 2-1.

Kết quả ấy có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua bảng A. Nhật Bản kết thúc vòng bảng với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số 7-1, trong khi Triều Tiên đứng thứ hai với 3 điểm. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Nhật Bản trước đối thủ trong chuỗi đối đầu được ghi nhận.

East Asian Games 2013: Takuma Asano ghi bàn nhưng Triều Tiên ngược dòng

Ngày 6/10/2013 tại Tianjin, cán cân lần đầu đảo chiều. Nhật Bản vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Takuma Asano ở phút 30, nhưng Triều Tiên chỉ cần khoảng thời gian cuối hiệp một để thay đổi hoàn toàn cục diện.

Sim Hyon-Jin san bằng tỷ số ở phút 41, trước khi Kim Ju-Song ghi bàn thứ hai chỉ hai phút sau đó. Triều Tiên bảo vệ được lợi thế trong toàn bộ hiệp hai để thắng 2-1, qua đó tạo nên thất bại duy nhất của Nhật Bản trong 6 cuộc đối đầu được các nguồn thống kê hiện tại ghi nhận.

Đây cũng là trận đấu đặc biệt khi Asano, người sau này trở thành tuyển thủ quốc gia Nhật Bản và từng thi đấu nhiều năm tại châu Âu, xuất hiện trong đội hình trẻ. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của anh không đủ giúp Nhật Bản giữ lại điểm số trước màn phản ứng nhanh của Triều Tiên.

U23 châu Á 2016: Naomichi Ueda định đoạt trận đấu ngay phút thứ 5

Cuộc đối đầu ngày 13/1/2016 mang ý nghĩa lớn hơn khi hai đội gặp nhau ngay lượt mở màn U23 châu Á tại Qatar, giải đồng thời đóng vai trò vòng loại Olympic Rio. Nhật Bản chỉ cần năm phút để tạo khác biệt khi trung vệ Naomichi Ueda lên tham gia tình huống cố định, đón quả phạt góc của Ryosuke Yamanaka rồi tung cú vô-lê ghi bàn.

Triều Tiên không thể tìm được bàn gỡ trong phần thời gian còn lại và Nhật Bản bảo vệ tỷ số 1-0 đến hết trận. So với những cuộc đấu trước vốn đều có ít nhất ba bàn, màn so tài tại Doha cho thấy một kịch bản khác khi sự chắc chắn và khả năng kiểm soát thế trận trở thành yếu tố quyết định.

Chiến thắng trước Triều Tiên cũng mở đầu cho hành trình đáng nhớ của thế hệ Nhật Bản khi đó. Đội bóng của HLV Makoto Teguramori sau đó tiến một mạch tới chung kết và giành chức vô địch U23 châu Á, đồng thời đoạt vé dự Olympic Rio 2016.

U23 châu Á 2018: Miyoshi, Hatate giúp Nhật Bản thắng 3-1

Hai năm sau, Nhật Bản và Triều Tiên tiếp tục nằm chung bảng tại U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc. Trước lượt cuối ngày 16/1, Nhật Bản đã bảo đảm suất vào tứ kết nhưng vẫn duy trì được hiệu quả cao để giành chiến thắng 3-1, qua đó kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Takahiro Yanagi và Koji Miyoshi giúp Nhật Bản tạo lợi thế hai bàn ngay trong hiệp một. Kim Yu-song rút ngắn tỷ số cho Triều Tiên ở phút 52, nhưng Reo Hatate thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 72 để ấn định chiến thắng 3-1.

Đây là trận có cách biệt lớn nhất nghiêng về Nhật Bản trong lịch sử 6 lần gặp được thống kê. Triều Tiên vẫn tạo ra được sức ép và có bàn thắng trong hiệp hai, nhưng khả năng tận dụng thời cơ của Nhật Bản giúp đội bóng này không để đối thủ đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tứ kết ASIAD 2023: Uchino mở tỷ số, Matsumura đưa Nhật Bản vào bán kết

Cuộc gặp gần nhất cũng là trận có nhiều điểm tương đồng nhất với lần tái đấu năm 2026. Ngày 1/10/2023 tại Xiaoshan Sports Centre Stadium, Nhật Bản và Triều Tiên chạm trán ở tứ kết Asian Games tại Hàng Châu, đồng nghĩa đội thua phải dừng hành trình ngay sau 90 phút.

Hai đội không ghi được bàn trong hiệp một trước khi Kotaro Uchino đưa Nhật Bản vượt lên ở phút 51. Triều Tiên kiên trì gây sức ép và có bàn gỡ ở phút 74, nhưng Nhật Bản một lần nữa giành quyền quyết định trận đấu khi Yuta Matsumura thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 80.

Những phút cuối diễn ra căng thẳng nhưng Nhật Bản bảo vệ được tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết. HLV Go Oiwa sau trận thừa nhận đây là cuộc đấu khó khăn khi đội bóng của ông không thể triển khai hoàn toàn theo ý muốn, nhưng Nhật Bản vẫn tìm được cách vượt qua sức ép và có mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất.

Ba năm sau, Nhật Bản và Triều Tiên lại gặp nhau đúng tại tứ kết ASIAD. Bối cảnh ấy khiến trận đấu năm 2023 trở thành ký ức gần nhất và có giá trị tham khảo đáng kể trước lần tái ngộ tại Toyota Stadium.

6 lần đối đầu U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên

Tính theo chuỗi H2H được ghi nhận từ năm 2007, Nhật Bản thắng 5 trong 6 lần gặp Triều Tiên. Đội bóng xứ mặt trời mọc ghi 11 bàn, nhận 6 bàn thua và chỉ một lần thất bại, chính là trận thua 1-2 tại East Asian Games 2013.

1/8/2007: U23 Nhật Bản 2-1 U23 Triều Tiên - Four Nations Tournament.

2/12/2009: U23 Nhật Bản 2-1 U23 Triều Tiên - East Asian Games.

6/10/2013: U23 Nhật Bản 1-2 U23 Triều Tiên - East Asian Games.

13/1/2016: U23 Nhật Bản 1-0 U23 Triều Tiên - U23 châu Á.

16/1/2018: U23 Nhật Bản 3-1 U23 Triều Tiên - U23 châu Á.

1/10/2023: U23 Nhật Bản 2-1 U23 Triều Tiên - tứ kết ASIAD.

Điểm đáng chú ý là bốn trong sáu trận chỉ được quyết định với cách biệt một bàn. Nhật Bản có ưu thế rõ ràng về số chiến thắng, nhưng lịch sử cũng cho thấy Triều Tiên thường đủ khả năng giữ trận đấu trong trạng thái giằng co thay vì để đối thủ dễ dàng tạo ra khoảng cách lớn.

Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên: Ký ức Hàng Châu trở lại tại Toyota Stadium

U23 Nhật Bản bước vào tứ kết ASIAD 2026 với hành trình hoàn hảo. Đội chủ nhà thắng cả ba trận vòng bảng, ghi 12 bàn và chưa để thủng lưới, trong đó có chiến thắng 7-0 trước Kyrgyzstan và trận thắng 3-0 trước Thái Lan ở lượt cuối. Kết quả này giúp Nhật Bản giành ngôi đầu bảng A và tiếp tục thể hiện sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát bóng, sức tấn công cùng độ chắc chắn ở hàng phòng ngự.

Độc giả có thể theo dõi lịch đấu và kết quả mới nhất của đội chủ nhà tại trang U23 Nhật Bản trên Báo Lâm Đồng. Lịch thi đấu U23 Nhật Bản tại ASIAD 2026

Triều Tiên trải qua hành trình khó khăn hơn rất nhiều. Họ thua Trung Quốc 1-2 ở trận ra quân, hòa UAE 0-0 rồi bước vào lượt cuối với nhiệm vụ phải giành kết quả thuận lợi trước Iran. Trong thời điểm áp lực lớn nhất, Triều Tiên lại tạo ra màn trình diễn tốt nhất khi ngược dòng thắng Iran 4-1 để lấy vị trí thứ hai bảng B và giành vé vào tứ kết.

Báo Lâm Đồng cũng đang cập nhật lịch thi đấu, kết quả và phong độ của U23 Triều Tiên tại trang đội bóng riêng. U23 Triều Tiên - lịch thi đấu, kết quả và phong độ

Khác biệt lớn nhất giữa hai đội sau vòng bảng nằm ở sự ổn định. Nhật Bản duy trì cùng một mức độ kiểm soát qua ba trận và chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng, còn Triều Tiên trải qua hai lượt đầu tương đối khó khăn trước khi bùng nổ ở trận quyết định với Iran.

Tuy nhiên, trận tứ kết ASIAD 2023 cho thấy Triều Tiên có thể khiến Nhật Bản phải chơi một trận rất vất vả. Khi đó Nhật Bản không tạo được ưu thế trong hiệp một, bị gỡ hòa sau khi vượt lên và chỉ định đoạt tấm vé vào bán kết ở khoảng 10 phút cuối. Ba năm trôi qua và lực lượng hai đội đã thay đổi đáng kể, nhưng cách Triều Tiên gây áp lực và duy trì cường độ tranh chấp vẫn là yếu tố Nhật Bản cần tính đến.

U23 Nhật Bản sở hữu hàng công đạt hiệu suất cao

Nhật Bản ghi 17 bàn và chưa thủng lưới trong 5 trận gần nhất theo chuỗi số liệu trước tứ kết. Riêng tại ASIAD 2026, 12 bàn sau ba lượt trận cho thấy họ không phụ thuộc vào một kịch bản tấn công duy nhất, bởi đội bóng này có thể tổ chức phối hợp ở trung lộ, đưa bóng xuống biên hoặc khai thác khoảng trống khi đối phương bắt đầu mất cự ly.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở phía sau. Ba trận vòng bảng không thủng lưới giúp Nhật Bản có thể kiên nhẫn triển khai bóng mà không cần đẩy trận đấu vào trạng thái quá vội vàng, trong khi khả năng thu hồi bóng nhanh giúp họ duy trì sức ép sau khi mất quyền kiểm soát.

Triều Tiên lại có điểm tựa từ màn ngược dòng trước Iran. Việc ghi bốn bàn sau khi rơi vào thế bị dẫn cho thấy đội bóng này có khả năng thay đổi trạng thái trận đấu và không dễ mất tinh thần khi gặp bất lợi, một đặc điểm rất quan trọng trong trận đấu loại trực tiếp.

Tình hình lực lượng U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên

Theo những thông tin hiện có trước trận, hai đội chưa ghi nhận tổn thất lớn buộc phải thay đổi toàn bộ bộ khung. Nhật Bản vì vậy có cơ sở tiếp tục sử dụng nhóm cầu thủ đã giúp họ toàn thắng vòng bảng, trong khi Triều Tiên cũng có thể duy trì phần lớn đội hình vừa tạo ra chiến thắng 4-1 trước Iran.

Với Nhật Bản, những cầu thủ như Pisano, Keita Kosugi, Rion Ichihara, Kenshin Yasuda, Yotaro Nakajima, Yutaka Michiwaki hay Shusuke Furuya nằm trong nhóm lựa chọn đáng chú ý. Phía Triều Tiên có Ri Un Chol, Kang Kuk Chol, Pak Kwang Hun, Ri Kang Jin, Cho Kuk, Pak Chol Min, Kim Ju Song và Ra Myong Song.

Đội hình dự kiến U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên

U23 Nhật Bản: Pisano; Keita Kosugi, Kaito Tsuchiya, Rion Ichihara, Soichiro Mori; Kenshin Yasuda, Hisatsugu Ishii, Yotaro Nakajima; Sena Ishibashi, Yutaka Michiwaki, Shusuke Furuya.

U23 Triều Tiên: Ri Un Chol; Kim Kook Jin, Kang Kuk Chol, Kim Yu Song, Pak Kwang Hun; Kim Kuk Jin, Ri Kang Jin, Cho Kuk; Pak Chol Min, Kim Ju Song, Ra Myong Song.

Đội hình trên là phương án tham khảo trước giờ thi đấu. Danh sách chính thức sẽ được xác định sau khi ban tổ chức công bố đội hình đăng ký của hai đội.

Phong độ U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên

U23 Nhật Bản thắng cả 5 trận gần nhất, ghi 17 bàn và không để thủng lưới. Chuỗi thành tích ấy được nối dài bằng ba chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng ASIAD 2026, giúp đội chủ nhà bước vào vòng loại trực tiếp với phong độ ổn định và hệ thống phòng ngự chưa mắc sai lầm phải trả giá.

U23 Triều Tiên thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần đây, ghi 9 bàn và nhận 5 bàn thua. Thành tích của họ không đều như Nhật Bản, nhưng chiến thắng 4-1 trước Iran ở trận quyết định cho thấy Triều Tiên bước vào tứ kết với trạng thái tinh thần rất khác so với sau hai lượt đầu.

U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên: Lần thứ hai liên tiếp gặp nhau ở tứ kết ASIAD

Sáu cuộc đối đầu trong gần hai thập kỷ tạo nên một cán cân nghiêng rõ về Nhật Bản, nhưng những tỷ số cho thấy khoảng cách thực tế thường không quá lớn. Nhật Bản thắng 5 trận nhưng có tới bốn chiến thắng chỉ cách biệt đúng một bàn, còn thất bại duy nhất của họ cũng kết thúc với tỷ số 1-2.

Ký ức gần nhất tại Hàng Châu càng làm cuộc tái đấu đáng chú ý. Nhật Bản phải trải qua 80 phút đầy khó khăn mới có bàn quyết định để thắng 2-1, và ba năm sau hai đội lại đứng trước nhau ở đúng vòng tứ kết Asian Games.

Lần này Nhật Bản bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà, phong độ toàn thắng và hàng thủ chưa để lọt lưới tại giải. Triều Tiên lại mang theo sự hưng phấn từ màn ngược dòng 4-1 trước Iran, vì vậy cuộc đấu tại Toyota Stadium có thể trở thành thử thách đáng kể nhất của Nhật Bản kể từ đầu ASIAD 2026.

Nếu Nhật Bản giữ được khả năng kiểm soát và sự cân bằng đã thể hiện ở vòng bảng, họ có cơ sở duy trì thế chủ động. Triều Tiên cần tái hiện tinh thần và khả năng chuyển trạng thái ở trận gặp Iran, đồng thời hạn chế tối đa khoảng trống trước một hàng công đã ghi 12 bàn sau ba lượt trận.

Tỷ số tham khảo: U23 Nhật Bản 2-1 U23 Triều Tiên.