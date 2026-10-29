Lịch sử 58 trận đối đầu Villarreal vs Espanyol: Pino từng ghi 4 bàn, Mikautadze nối dài mạch thắng

Trước cuộc tái đấu tại vòng 11 La Liga 2026/27, Villarreal đang sở hữu thành tích đối đầu nhỉnh hơn Espanyol. Theo dữ liệu của BDFutbol, hai đội đã gặp nhau 58 lần, Villarreal giành 23 chiến thắng, Espanyol thắng 14 trận và hai đội hòa nhau 21 lần. Villarreal ghi 81 bàn, trong khi đại diện xứ Catalonia có 59 pha lập công.

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Villarreal vs Espanyol 2020: Raúl de Tomás giúp đội khách thắng 2-1 tại La Cerámica

Ngày 19/1/2020, Villarreal tiếp đón Espanyol tại vòng 20 La Liga. Đội bóng xứ Catalonia khi đó đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng, trong khi Villarreal được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình.

Espanyol bước vào trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Abelardo Fernández, người vừa tiếp quản đội bóng trong giai đoạn khó khăn. Dù chịu nhiều áp lực về kết quả, đội khách nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng tạo ra bất ngờ.

Ngay phút thứ 5, David López đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Espanyol sau tình huống bóng được đưa vào vòng cấm. Bàn thắng sớm giúp đội khách có điều kiện triển khai thế trận phòng ngự phản công, trong khi Villarreal buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể tận dụng những cơ hội được tạo ra trong hiệp một. Đến phút 47, Raúl de Tomás tiếp tục ghi bàn bằng một pha đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-0 cho Espanyol và khiến Villarreal đối diện nguy cơ nhận thất bại ngay tại La Cerámica.

Phút 62, Santi Cazorla thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Bàn thắng này giúp Villarreal lấy lại hy vọng, đồng thời khiến những phút cuối diễn ra căng thẳng khi đội chủ nhà liên tục tìm kiếm bàn gỡ.

Cazorla có thêm cơ hội đáng chú ý ở giai đoạn cuối trận, nhưng cú dứt điểm của anh đưa bóng trúng cột dọc. Espanyol bảo vệ thành công lợi thế và giành chiến thắng 2-1, qua đó có 3 điểm quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.

Đây là một trong những chiến thắng đáng nhớ của Espanyol trước Villarreal trong giai đoạn hiện đại. Raúl de Tomás ghi bàn trong trận ra mắt La Liga cho đội bóng xứ Catalonia, còn David López mở đường cho kết quả thuận lợi bằng pha lập công sớm.

Chiến thắng này cũng tạo ra cú hích tinh thần quan trọng cho Espanyol dưới thời Abelardo. Tuy nhiên, đây vẫn là lần gần nhất đại diện xứ Catalonia đánh bại Villarreal tính đến trước cuộc tái đấu tháng 10/2026.

Villarreal vs Espanyol 2022: Yeremy Pino ghi 4 bàn trong chiến thắng lịch sử 5-1

Ngày 27/2/2022, Villarreal tiếp đón Espanyol tại vòng 26 La Liga. Đội bóng áo vàng khi đó được dẫn dắt bởi HLV Unai Emery và đang cạnh tranh vị trí dự cúp châu Âu. Trong khi đó, Espanyol hành quân đến La Cerámica với hy vọng giành điểm để cải thiện thành tích.

Trận đấu trở thành sân khấu riêng của Yeremy Pino, cầu thủ mới 19 tuổi nhưng đã thể hiện khả năng ghi bàn đáng kinh ngạc. Ngay phút 13, tiền đạo cánh người Tây Ban Nha ghi bàn mở tỷ số sau đường kiến tạo của Pervis Estupiñán.

Chỉ 7 phút sau, Pino tiếp tục lập công để nhân đôi cách biệt. Khả năng di chuyển và chọn vị trí của cầu thủ trẻ khiến hàng phòng ngự Espanyol gặp nhiều khó khăn, trong khi Villarreal liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Khi hiệp một bước vào phút cuối, Pino hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 3-0. Ba bàn thắng trong 45 phút đầu tiên giúp Villarreal tạo ra lợi thế lớn và gần như định đoạt trận đấu trước giờ nghỉ.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Pino vẫn chưa dừng lại. Phút 53, cầu thủ người Tây Ban Nha tiếp tục ghi bàn thứ tư, nâng tỷ số lên 4-0. Đây là cột mốc đặc biệt bởi Pino trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Villarreal ghi 4 bàn trong một trận đấu tại La Liga.

Espanyol có bàn danh dự ở phút 65 nhờ công Keidi Bare, nhưng không thể thay đổi cục diện. Đến phút 86, Boulaye Dia ghi bàn thứ năm cho Villarreal sau đường kiến tạo của Moi Gómez, ấn định chiến thắng 5-1.

Chiến thắng này trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu giữa Villarreal và Espanyol. Bốn bàn thắng của Pino không chỉ giúp đội chủ nhà giành 3 điểm mà còn đưa tên tuổi cầu thủ trẻ vào lịch sử câu lạc bộ.

Đáng chú ý, Pino ghi ba bàn trong hiệp một và hoàn tất bàn thứ tư ngay đầu hiệp hai. Màn trình diễn này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của cầu thủ sinh năm 2002, người khi đó đang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của bóng đá Tây Ban Nha.

Với Espanyol, thất bại 1-5 phản ánh những hạn chế lớn trong khả năng phòng ngự trước một đối thủ có tốc độ tấn công cao. Đội bóng xứ Catalonia gần như không thể ngăn cản Pino trong suốt thời gian anh có mặt trên sân.

Villarreal vs Espanyol 2023: Capoue lập cú đúp trong màn ngược dòng thắng 4-2

Ngày 27/4/2023, Villarreal tiếp Espanyol tại vòng 31 La Liga. Đội chủ nhà bước vào trận đấu với mục tiêu giành điểm để cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, trong khi Espanyol đang chịu áp lực rất lớn ở cuộc đua trụ hạng.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Espanyol vẫn nhập cuộc quyết tâm và tạo ra nhiều khó khăn cho Villarreal. Phút 45, Javi Puado ghi bàn mở tỷ số cho đội khách, giúp đại diện xứ Catalonia bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0.

Sang hiệp hai, Villarreal nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 53, Étienne Capoue ghi bàn gỡ hòa 1-1 bằng một cú sút từ ngoài vòng cấm. Bàn thắng giúp đội bóng áo vàng giải tỏa áp lực và tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm lợi thế.

Đến phút 63, Dani Parejo đưa Villarreal vượt lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, Espanyol không chấp nhận thất bại dễ dàng. Phút 73, Joselu tận dụng đường kiến tạo của Martin Braithwaite để ghi bàn gỡ hòa 2-2, khiến trận đấu một lần nữa trở lại thế cân bằng.

Khi hai đội đang giằng co, Nicolas Jackson trở thành người tạo ra bước ngoặt. Phút 80, tiền đạo Villarreal ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 sau đường chuyền của Alberto Moreno, giúp đội chủ nhà lần thứ hai vượt lên dẫn trước.

Trong thời gian bù giờ, Capoue tiếp tục ghi bàn ở phút 90+2, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 4-2 cho Villarreal.

Sáu bàn thắng cùng những lần thay đổi tỷ số khiến cuộc đối đầu này trở thành một trong những trận đấu hấp dẫn nhất giữa hai đội. Espanyol hai lần tạo ra lợi thế hoặc đưa trận đấu về thế cân bằng, nhưng cuối cùng không thể ngăn Villarreal giành chiến thắng.

Capoue trở thành nhân vật nổi bật với cú đúp, trong khi Dani Parejo và Nicolas Jackson đều góp công quan trọng. Chiến thắng giúp Villarreal tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh ở nhóm dự cúp châu Âu.

Với Espanyol, thất bại 2-4 càng khiến cuộc đua trụ hạng trở nên khó khăn. Đội bóng xứ Catalonia cho thấy khả năng ghi bàn, nhưng những khoảng trống trong phòng ngự khiến họ phải trả giá trước sức tấn công của Villarreal.

Espanyol vs Villarreal 2024: Ayoze Pérez lập cú đúp, giúp đội khách thắng ngược 2-1

Ngày 26/9/2024, Espanyol tiếp Villarreal tại vòng 7 La Liga. Đội chủ nhà có lợi thế sân bãi và đặt mục tiêu giành điểm, trong khi Villarreal đang tìm cách duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Hiệp một diễn ra khá giằng co khi Villarreal có thời điểm kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng Espanyol vẫn tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Đến phút 45+1, Jofre Carreras ghi bàn mở tỷ số, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay trước giờ nghỉ.

Tuy nhiên, lợi thế của Espanyol không kéo dài. Chỉ ít phút sau, Ayoze Pérez đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Villarreal, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, cả hai đội tiếp tục tìm kiếm bàn thắng. Espanyol có một số cơ hội đáng chú ý, nhưng Villarreal lại tận dụng tốt hơn những khoảng trống ở hàng phòng ngự đối phương.

Phút 63, Ayoze Pérez một lần nữa ghi tên mình lên bảng tỷ số sau đường kiến tạo của Álex Baena, nâng tỷ số lên 2-1 cho Villarreal. Đội khách bảo vệ thành công lợi thế trong thời gian còn lại, qua đó giành chiến thắng ngược ngay trên sân Espanyol.

Cú đúp của Ayoze trở thành điểm nhấn lớn nhất của trận đấu. Tiền đạo người Tây Ban Nha không chỉ ghi cả hai bàn thắng mà còn giúp Villarreal thay đổi cục diện sau khi bị đối thủ dẫn trước.

Álex Baena cũng đóng vai trò quan trọng khi kiến tạo cả hai bàn thắng của Villarreal. Khả năng tạo cơ hội của tiền vệ này giúp đội khách duy trì sự nguy hiểm ngay cả khi Espanyol tổ chức phòng ngự tập trung.

Chiến thắng 2-1 tiếp tục kéo dài thành tích thuận lợi của Villarreal trước Espanyol, đồng thời cho thấy đội bóng áo vàng có nhiều phương án để xoay chuyển trận đấu khi rơi vào thế bất lợi.

Espanyol vs Villarreal 2025: Gerard Moreno và Moleiro tạo chiến thắng 2-0

Ngày 8/11/2025, Villarreal hành quân đến sân Espanyol tại vòng 12 La Liga. Đội bóng áo vàng bước vào cuộc đối đầu với mục tiêu tiếp tục duy trì thành tích tốt trước đối thủ, trong khi Espanyol hy vọng tận dụng lợi thế sân nhà để chấm dứt chuỗi trận không thắng.

Trận đấu diễn ra khá cân bằng trong khoảng thời gian đầu khi hai đội đều cố gắng kiểm soát khu vực giữa sân. Espanyol có một số tình huống lên bóng, nhưng Villarreal thể hiện sự hiệu quả hơn trong những pha tấn công quyết định.

Phút 43, Gerard Moreno ghi bàn mở tỷ số cho Villarreal sau đường kiến tạo của Santi Comesaña. Bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giúp đội khách tạo lợi thế quan trọng và khiến Espanyol phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Sang hiệp hai, Villarreal tiếp tục duy trì sức ép. Phút 57, Alberto Moleiro ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, giúp đội bóng áo vàng tiến gần đến chiến thắng.

Espanyol cố gắng tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt bằng những sự điều chỉnh trên hàng công, nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự đối phương. Villarreal bảo vệ thành công lợi thế và giành chiến thắng 2-0 trên sân khách.

Đây là một trong những trận đấu cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự của Villarreal trong giai đoạn gần đây. Gerard Moreno vẫn chứng minh khả năng tận dụng cơ hội ở những thời điểm quan trọng, trong khi Moleiro tiếp tục để lại dấu ấn trên hàng công.

Chiến thắng 2-0 cũng giúp Villarreal nối dài chuỗi kết quả thuận lợi trước Espanyol. Khác với những màn rượt đuổi tỷ số trước đây, đội bóng áo vàng lần này kiểm soát tốt thế trận sau khi tạo ra cách biệt.

Với Espanyol, thất bại trên sân nhà cho thấy những khó khăn trong việc tạo ra cơ hội trước đối thủ có khả năng tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái hiệu quả.

Villarreal vs Espanyol 2026: Mikautadze, Pépé và Moleiro tạo chiến thắng 4-1

Lần gặp gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 9/2/2026 tại Estadio de la Cerámica. Villarreal bước vào trận đấu với mục tiêu cải thiện vị trí trong cuộc đua dự cúp châu Âu, trong khi Espanyol đang trải qua giai đoạn phong độ không tốt.

Đội chủ nhà nhanh chóng tạo ra thế trận thuận lợi nhờ khả năng phối hợp và tổ chức tấn công hiệu quả. Phút 35, Georges Mikautadze ghi bàn mở tỷ số, giúp Villarreal tạo lợi thế sau hơn nửa giờ thi đấu.

Đến phút 41, José Salinas phản lưới nhà, khiến Espanyol bị dẫn 0-2 khi hiệp một khép lại. Hai bàn thua liên tiếp đặt đội khách vào thế khó, trong khi Villarreal có điều kiện triển khai lối chơi chủ động hơn sau giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Villarreal tiếp tục tăng tốc. Phút 50, Nicolas Pépé ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 5 phút sau, Alberto Moleiro tiếp tục lập công, đưa cách biệt lên bốn bàn và gần như định đoạt trận đấu.

Espanyol nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự trong thời gian còn lại. Phút 88, Leandro Cabrera ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-4, nhưng chừng đó không đủ để thay đổi kết quả.

Chiến thắng này giúp Villarreal kéo dài chuỗi thắng trước Espanyol lên con số 5. Đáng chú ý, đội bóng áo vàng ghi bốn bàn chỉ trong khoảng 20 phút giữa hai hiệp, thể hiện khả năng tận dụng cơ hội rất tốt.

Mikautadze, Pépé và Moleiro lần lượt tạo ra dấu ấn, cho thấy Villarreal sở hữu nhiều phương án tấn công khác nhau. Đây cũng là một trong những chiến thắng có cách biệt lớn nhất của đội chủ sân La Cerámica trước Espanyol trong những mùa giải gần đây.

Với Espanyol, thất bại 1-4 tiếp tục phản ánh những hạn chế trong phòng ngự. Đội bóng xứ Catalonia không thể ngăn Villarreal duy trì sức ép, đặc biệt trong giai đoạn đầu hiệp hai.

Nhận định Villarreal vs Espanyol: Gerard Moreno hướng đến chiến thắng thứ sáu liên tiếp

Villarreal bước vào vòng 11 La Liga 2026/27 với sự tự tin sau chiến thắng 5-0 trước Manacor tại Cúp Nhà vua. Đội bóng áo vàng cũng vừa đánh bại Valencia trên sân khách, cho thấy khả năng phản ứng tích cực sau những kết quả chưa thuận lợi. Alberto Moleiro, Tajon Buchanan, Gerard Moreno và Georges Mikautadze mang đến nhiều phương án tấn công cho đội chủ nhà.

Espanyol đang gặp khó khăn khi chưa thắng trong 5 trận gần nhất tại La Liga theo dữ liệu trước cuộc đối đầu. Thất bại 3-4 sau hiệp phụ trước Sestao River tại Cúp Nhà vua cũng khiến đội bóng xứ Catalonia phải đối diện với những thay đổi về nhân sự trên băng ghế huấn luyện.

Trong cuộc đối đầu Villarreal vs Espanyol tại vòng 11 La Liga, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu giúp Villarreal được đánh giá cao hơn. Espanyol vẫn có thể gây khó khăn bằng những tình huống phản công, nhưng đội khách cần cải thiện khả năng duy trì sự tập trung trước sức ép của đối thủ.

Dự đoán số bàn thắng Villarreal vs Espanyol

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội xuất hiện tổng cộng 17 bàn thắng, trung bình 3,4 bàn mỗi trận. Villarreal ghi 13 bàn và chỉ để Espanyol có 4 pha lập công. Đáng chú ý, hai lần gặp nhau trên sân La Cerámica gần đây kết thúc với các tỷ số 1-0 và 4-1 dành cho đội chủ nhà.

Villarreal đang có nhiều phương án ghi bàn, trong khi Espanyol vẫn chưa tạo được sự chắc chắn cần thiết ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, đội khách có khả năng tận dụng những khoảng trống khi đối thủ dâng cao đội hình.

Dự đoán số bàn thắng: Khoảng 3 bàn.

Tình hình lực lượng Villarreal vs Espanyol

Villarreal dự kiến không có Pape Gueye theo danh sách lực lượng tham khảo. Carlos Romero, Nathan Saliba và Ilias Akhomach cần được đánh giá thêm về khả năng ra sân.

Espanyol dự kiến thiếu Kike García và Jofre Carreras vì chấn thương. Đội khách cũng phải điều chỉnh quá trình chuẩn bị sau những biến động trên băng ghế huấn luyện.

Phong độ và lịch sử đối đầu Villarreal vs Espanyol

Villarreal thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận được thống kê trước cuộc đối đầu, ghi 8 bàn và thủng lưới 7 lần. Đội bóng áo vàng đang tìm cách cải thiện sự ổn định để tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Espanyol hòa 1 và thua 4 trong 5 trận La Liga gần nhất, ghi 4 bàn và nhận 9 bàn thua. Đội khách đang gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hiệu quả tấn công lẫn phòng ngự.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng hoàn toàn về Villarreal khi đội bóng áo vàng thắng cả 5 lần gặp Espanyol gần nhất, ghi 13 bàn và nhận 4 bàn thua. Đáng chú ý, Espanyol chưa đánh bại Villarreal kể từ tháng 1/2020.

Dự đoán tỷ số Villarreal vs Espanyol

Villarreal có lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình tốt hơn và thành tích đối đầu vượt trội. Gerard Moreno, Moleiro cùng những cầu thủ tấn công đủ khả năng tạo ra khác biệt trước một Espanyol đang gặp nhiều vấn đề trong phòng ngự.

Đội khách có thể tìm kiếm bàn thắng từ những tình huống phản công, nhưng nếu Villarreal tiếp tục duy trì khả năng tận dụng cơ hội như các cuộc đối đầu gần đây, đội chủ nhà có nhiều cơ sở để giành chiến thắng.

Dự đoán tỷ số: Villarreal 2-1 Espanyol.