Lịch sử 5 trận đối đầu U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản: Từ cú sốc 4-0 đến bàn thắng phút 90+1 của Yamada

U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản tái ngộ ở bán kết ASIAD 2026

U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản gặp nhau ngày 30/9 tại bán kết bóng đá nam ASIAD 2026, sau khi cùng trải qua hành trình toàn thắng từ đầu giải. Uzbekistan lần lượt vượt qua Philippines 5-1, Kuwait 2-0, Việt Nam 2-0 rồi đánh bại Saudi Arabia 3-0 ở tứ kết, qua đó ghi 12 bàn và mới để thủng lưới một lần.

Nhật Bản còn sở hữu thành tích phòng ngự ấn tượng hơn khi thắng Hong Kong 2-0, Kyrgyzstan 7-0, Thái Lan 3-0 rồi vượt qua Triều Tiên 1-0 ở tứ kết. Sau bốn trận, đội chủ nhà đã ghi 13 bàn và chưa nhận bàn thua nào, tạo nên cuộc bán kết giữa hai đội có hàng thủ chắc chắn bậc nhất giải. Các tỷ số của hai đội cũng được cập nhật trực tiếp trong trang kết quả ASIAD 2026 của Báo Lâm Đồng.

Một chi tiết cần làm rõ là Nhật Bản không sử dụng đội U23 đúng tuổi tối đa tại giải năm nay. JFA chính thức đăng ký đội U21 dự Asian Games Aichi-Nagoya 2026 và tiếp tục giao HLV Go Oiwa dẫn dắt, hướng tới việc chuẩn bị lực lượng cho chu kỳ Olympic tiếp theo. Vì vậy, khi nhắc tới lịch sử gần đây với Uzbekistan, cần tính cả những lần Nhật Bản thi đấu dưới tên U21 hoặc U22 trong cùng hệ thống đội Olympic.

Lịch sử 5 lần gặp gần nhất: Nhật Bản thắng 3, Uzbekistan thắng 2

Nếu tính các cuộc đối đầu giữa U23 Uzbekistan và đội Olympic Nhật Bản từ năm 2018 đến nay, hai bên đã gặp nhau 5 lần đáng chú ý. Uzbekistan thắng hai cuộc đầu tại U23 châu Á 2018 và 2022, còn Nhật Bản thắng chung kết U23 châu Á 2024 rồi tiếp tục vượt qua đối thủ ở hai trận giao hữu năm 2025 và 2026.

Cán cân chiến thắng hiện nghiêng 3-2 về Nhật Bản, nhưng tổng số bàn lại là 6-4 cho Uzbekistan vì chiến thắng 4-0 năm 2018. Đặc biệt, cả 5 trận đều phân định thắng thua và chưa xuất hiện một kết quả hòa nào, cho thấy cặp đấu này thường được quyết định bởi những thời điểm một bên tạo được bước ngoặt rõ rệt.

U23 Nhật Bản 0-4 U23 Uzbekistan năm 2018: Yakhshiboev nhấn chìm nhà vô địch

Cuộc đối đầu nổi tiếng nhất trong giai đoạn đầu diễn ra ngày 19/1/2018 tại tứ kết U23 châu Á ở Trung Quốc. Nhật Bản bước vào trận với tư cách đương kim vô địch, nhưng Uzbekistan tạo ra một trong những màn trình diễn áp đảo nhất giải khi ghi ba bàn chỉ trong tám phút cuối hiệp một.

Javokhir Sidikov mở tỷ số bằng cú sút ngoài vòng cấm ở phút 31, Dostonbek Khamdamov nhân đôi cách biệt ba phút sau trước khi Jasurbek Yakhshiboev ghi bàn thứ ba ở phút 39. Sang hiệp hai, Yakhshiboev tiếp tục lập công ở phút 47 để hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 4-0 cho Uzbekistan.

Chiến thắng ấy không chỉ loại Nhật Bản khỏi giải mà còn mở ra hành trình lịch sử cho bóng đá trẻ Uzbekistan. Đội bóng Trung Á sau đó thắng Hàn Quốc 4-1 ở bán kết rồi vượt qua U23 Việt Nam 2-1 sau hiệp phụ trong trận chung kết dưới tuyết Thường Châu để lần đầu vô địch U23 châu Á.

U23 Uzbekistan 2-0 U23 Nhật Bản năm 2022: Jaloliddinov và Norchaev định đoạt bán kết

Bốn năm sau, hai đội lại gặp nhau ở một vòng knock-out của U23 châu Á và Uzbekistan tiếp tục là đội giành quyền đi tiếp. Trận bán kết ngày 15/6/2022 tại Tashkent diễn ra cân bằng trong hiệp một, nhưng đội chủ nhà tăng tốc mạnh sau giờ nghỉ để tạo ra khác biệt.

Đội trưởng Jasurbek Jaloliddinov mở tỷ số bằng cú sút từ khoảng cách hơn 30 m ở phút 60, đánh bại thủ môn Zion Suzuki. Nhật Bản buộc phải đẩy đội hình lên tìm bàn gỡ, để lộ nhiều khoảng trống phía sau và Husain Norchaev tận dụng cơ hội ở phút 89 để ấn định chiến thắng 2-0.

Kết quả đưa Uzbekistan vào chung kết U23 châu Á lần thứ hai trong ba kỳ giải. Với Nhật Bản, đây là thất bại thứ hai liên tiếp trước đối thủ Trung Á ở sân chơi này và đáng chú ý hơn, họ vẫn chưa ghi được bàn nào sau hai cuộc gặp với Uzbekistan, nhận tổng cộng 6 bàn thua.

U23 Nhật Bản 1-0 U23 Uzbekistan năm 2024: Yamada ghi bàn phút 90+1, Kokubo cứu phạt đền

Cuộc gặp năm 2024 mang ý nghĩa lớn nhất bởi hai đội đối đầu trực tiếp trong trận chung kết U23 châu Á tại Doha. Uzbekistan bước vào trận với hàng phòng ngự chưa thủng lưới từ đầu giải, còn Nhật Bản tìm kiếm chức vô địch thứ hai sau lần đăng quang năm 2016.

Hai đội giằng co suốt 90 phút và tưởng như phải bước vào hiệp phụ, nhưng Fuki Yamada tạo ra bước ngoặt ở phút 90+1. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị nhận bóng rồi dứt điểm vào góc thấp, đưa Nhật Bản vượt lên 1-0 ở thời điểm Uzbekistan gần như không còn nhiều thời gian để phản ứng.

Kịch tính vẫn chưa kết thúc bởi Uzbekistan được hưởng phạt đền trong thời gian bù giờ. Umarali Rakhmonaliev thực hiện cú sút nhưng thủ môn Leo Kokubo cản phá thành công, giữ nguyên chiến thắng 1-0 và giúp Nhật Bản lần thứ hai vô địch U23 châu Á. Đây cũng là lần đầu đội bóng xứ mặt trời mọc đánh bại Uzbekistan sau hai thất bại liên tiếp năm 2018 và 2022.

U23 Uzbekistan 0-2 U22 Nhật Bản năm 2025: Shimamoto và Inoue nối dài màn đáp trả

Hai đội gặp lại nhau ngày 28/7/2025 tại giải giao hữu U23 tổ chức ở Uzbekistan, nhưng phía Nhật Bản sử dụng đội U22 để chuẩn bị cho chu kỳ kế tiếp. Trận đấu giữ tỷ số 0-0 hết hiệp một trước khi đội khách tạo ra khác biệt trong khoảng nửa giờ cuối.

Yudai Shimamoto mở tỷ số ở phút 61, còn Aren Inoue ghi bàn thứ hai ở phút 88 để giúp Nhật Bản thắng 2-0 ngay trên đất Uzbekistan. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội Olympic Nhật Bản trước Uzbekistan, đồng thời cho thấy quá trình chuyển giao thế hệ không làm thay đổi nhiều cấu trúc chơi bóng của đội dưới thời Go Oiwa.

Đáng chú ý, Shimamoto hiện tiếp tục nằm trong lực lượng Nhật Bản dự ASIAD 2026. Tiền vệ này đã ghi hai bàn trong chiến thắng 7-0 trước Kyrgyzstan ở vòng bảng, vì vậy cuộc tái ngộ Uzbekistan mang tới một mối liên hệ trực tiếp giữa trận giao hữu năm 2025 và bán kết hiện tại.

U23 Uzbekistan 0-1 U21 Nhật Bản năm 2026: Ishii ghi bàn duy nhất tại Slovenia

Lần chạm trán gần nhất trước ASIAD diễn ra ngày 5/6/2026 tại Gorišnica Football Stadium, Slovenia. Uzbekistan sử dụng đội U23, còn Nhật Bản mang đội U21 đang được xây dựng cho Asian Games và các mục tiêu tiếp theo, chính là thế hệ hiện giữ vai trò chủ lực ở giải đấu trên sân nhà.

Hisatsugu Ishii ghi bàn duy nhất ngay phút 14 để giúp Nhật Bản thắng 1-0. Phần thời gian còn lại, Uzbekistan không tìm được bàn gỡ và phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp trước các thế hệ Olympic Nhật Bản kể từ chung kết U23 châu Á 2024.

Chi tiết này đặc biệt đáng chú ý bởi Ishii tiếp tục chơi nổi bật tại ASIAD. Anh ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Hong Kong, tiếp tục lập công ở trận thắng Kyrgyzstan và ghi bàn chỉ hai phút sau giờ nghỉ trong trận thắng Thái Lan 3-0.

U23 Uzbekistan mang tới bán kết hàng phòng ngự chỉ thủng lưới một lần

Uzbekistan bước vào bán kết với bốn chiến thắng liên tiếp và hiệu số 12-1. Sau trận mở màn thắng Philippines 5-1, đội bóng Trung Á giữ sạch lưới ba trận liên tiếp trước Kuwait, Việt Nam và Saudi Arabia, một chuỗi kết quả phản ánh rõ khả năng kiểm soát không gian trước khung thành.

Trận tứ kết trước Saudi Arabia là ví dụ rõ ràng cho cách Uzbekistan xử lý một cuộc đấu loại trực tiếp. Dilshod Murtazoyev mở tỷ số từ phút 12, Azizbek Tulkinbekov tạo thêm khoảng cách ở phút 78 trước khi F. Abdurakhmonov hoàn tất chiến thắng 3-0 ở phút 86. Đội bóng Trung Á không cần liên tục đẩy nhịp độ lên cao nhưng vẫn biết tăng tốc đúng thời điểm để kết thúc trận đấu.

Đội hình hiện tại của Uzbekistan có nhiều cầu thủ trẻ và tuổi trung bình thấp, phù hợp với quá trình chuẩn bị dài hạn. Thông tin nhân sự của đội được tổng hợp trong trang U23 Uzbekistan và danh sách cầu thủ U23 Uzbekistan trên Báo Lâm Đồng.

U21 Nhật Bản chưa thủng lưới tại ASIAD 2026

Nhật Bản tạo ra hành trình còn ấn tượng hơn về mặt phòng ngự. Đội bóng của Go Oiwa thắng cả bốn trận, ghi 13 bàn và giữ sạch lưới trước Hong Kong, Kyrgyzstan, Thái Lan lẫn Triều Tiên, trong đó chiến thắng 7-0 ở lượt trận thứ hai cho thấy chiều sâu tấn công rất lớn.

Điểm đáng chú ý là bàn thắng không tập trung vào một cá nhân. Ishii Hisatsugu, Nagano Shuto, Ozeki Yuto, Nakajima Yotaro, Shimamoto Yudai, Kosugi Keita và nhiều cầu thủ khác đều đã lập công, giúp Nhật Bản có thể thay đổi người mà không làm giảm quá nhiều tốc độ triển khai bóng.

Việc sử dụng đội U21 cũng cho thấy Nhật Bản nhìn ASIAD như một phần trong quá trình đào tạo dài hạn thay vì chỉ tập trung vào thành tích tức thời. Hồ sơ và các kết quả trước đây của đội được tổng hợp tại trang U23 Nhật Bản và kết quả U23 Nhật Bản trên Báo Lâm Đồng.

Nhận định U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản: Cuộc đấu giữa hai hệ thống phòng ngự chắc chắn

Uzbekistan và Nhật Bản bước vào bán kết với cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng sở hữu khả năng kiểm soát trận đấu rất tốt. Uzbekistan có ưu thế về thể hình, tranh chấp và khả năng tấn công trực diện, trong khi Nhật Bản dựa nhiều hơn vào tốc độ luân chuyển bóng, khả năng tạo tam giác phối hợp và pressing ngay sau khi mất quyền kiểm soát.

Uzbekistan không nhất thiết phải đẩy đội hình quá cao. Ba trận giữ sạch lưới liên tiếp cho phép họ kiên nhẫn bảo vệ khu vực trung lộ, chờ Nhật Bản đưa nhiều người sang phần sân đối phương rồi tìm khoảng trống bằng những tình huống chuyển trạng thái hoặc bóng cố định. Đây cũng là cách đội bóng Trung Á từng khiến Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn ở các cuộc đối đầu năm 2018 và 2022.

Nhật Bản lại có lợi thế ở khả năng liên tục thay đổi vị trí của các cầu thủ phía trên. Những cái tên như Yotaro Nakajima, Yuto Ozeki, Yudai Shimamoto, Hisatsugu Ishii hay Uche Brian Nwadike đều có thể di chuyển vào nhiều khu vực khác nhau, khiến đối thủ khó giữ một cấu trúc kèm người cố định.

Trận chung kết U23 châu Á 2024 vẫn là ký ức gần nhất ở một trận đấu lớn

Dù Nhật Bản đã thắng thêm hai trận giao hữu sau đó, cuộc đối đầu năm 2024 vẫn là dữ kiện có giá trị nhất khi nhìn vào một trận đấu loại trực tiếp. Uzbekistan khi ấy giữ tỷ số 0-0 tới phút 90 nhưng chỉ một khoảnh khắc của Fuki Yamada đã thay đổi toàn bộ cục diện, trước khi Kokubo cản phá phạt đền để khép lại trận chung kết.

Bài học với Uzbekistan nằm ở việc một trận đấu cân bằng vẫn có thể bị quyết định chỉ trong vài phút cuối. Với Nhật Bản, chiến thắng đó cho thấy đội bóng có thể kiên trì duy trì cấu trúc dù không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng, rồi tận dụng thời điểm đối phương bắt đầu mất tập trung.

Hai năm sau, nhiều nhân vật đã thay đổi nhưng triết lý của hai nền bóng đá vẫn còn dấu vết tương tự. Uzbekistan tiếp tục dựa vào nền tảng thể chất và tính tổ chức, còn đội U21 Nhật Bản vẫn ưu tiên giữ bóng, phối hợp nhanh và tạo sức ép liên tục bằng khả năng di chuyển.

Tình hình lực lượng U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

Thông tin ban đầu cho rằng Khusniddin Alikulov vắng mặt bên phía Uzbekistan và Rihito Yamamoto chấn thương bên phía Nhật Bản không còn phù hợp với danh sách ASIAD 2026. Alikulov không xuất hiện trong bản đăng ký hiện tại của U23 Uzbekistan, còn Yamamoto thuộc thế hệ U23 Nhật Bản vô địch châu Á năm 2024 chứ không nằm trong đội U21 mà Go Oiwa mang tới Asian Games năm nay.

Uzbekistan hiện có những cầu thủ như Saidkhon Khamidov, Dilshod Abdullaev, Dilshod Murtazayev, Saidumarkhon Saidnurullaev, Asilbek Jumaev và Sardorbek Bakhromov trong lực lượng. Nhật Bản sử dụng nhóm gồm Rui Araki, Rion Ichihara, Keita Kosugi, Yuto Ozeki, Yotaro Nakajima, Yudai Shimamoto, Yumeki Yokoyama, Uche Brian Nwadike và Hisatsugu Ishii, tạo nên một đội hình trẻ nhưng đã có thời gian thi đấu cùng nhau.

Đội hình dự kiến U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

U23 Uzbekistan có thể tiếp tục sử dụng bộ khung đã giúp họ vượt qua Saudi Arabia, với hàng phòng ngự ưu tiên sự chắc chắn và những tiền vệ như Dilshod Murtazayev, Azizbek Tulkinbekov hay Saidumarkhon Saidnurullaev đảm nhiệm vai trò đưa bóng lên phía trên. Các phương án tấn công của đội bóng Trung Á có thể tiếp tục xoay quanh khả năng tăng tốc ở giai đoạn cuối trận, điều đã được thể hiện rõ ở tứ kết.

Nhật Bản có thể bố trí Rui Araki hoặc Alexandre Pisano trong khung thành; Rion Ichihara, Keita Kosugi, Kaito Tsuchiya cùng các lựa chọn khác ở hàng thủ; Yuto Ozeki, Yotaro Nakajima, Yudai Shimamoto và Nelson Ishiwatari cạnh tranh ở tuyến giữa; còn Hisatsugu Ishii, Yumeki Yokoyama và Uche Brian Nwadike là những phương án phía trên. Go Oiwa đã xoay vòng nhân sự khá nhiều từ vòng bảng nên đội hình xuất phát chỉ được xác nhận sát giờ thi đấu.

U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản: Cán cân đã đảo chiều sau tám năm

Năm 2018, Uzbekistan khiến Nhật Bản choáng váng bằng chiến thắng 4-0 và sau đó bước lên ngôi vô địch U23 châu Á. Bốn năm sau, đội bóng Trung Á tiếp tục thắng 2-0 ở bán kết, tạo ra chuỗi hai trận mà Nhật Bản không thể ghi nổi một bàn trước đối thủ.

Nhưng từ phút 90+1 trong trận chung kết năm 2024, lịch sử bắt đầu đảo chiều. Fuki Yamada mở ra chiến thắng đầu tiên, trước khi các thế hệ U22 và U21 Nhật Bản tiếp tục thắng Uzbekistan 2-0 năm 2025 và 1-0 vào tháng 6/2026, đưa cán cân 5 trận gần nhất thành 3-2 cho đội bóng xứ mặt trời mọc.

Bán kết ASIAD 2026 vì thế nối liền hai câu chuyện rất rõ ràng. Uzbekistan muốn tìm lại ưu thế từng giúp họ áp đảo Nhật Bản ở các giải U23 châu Á, còn thế hệ U21 của Go Oiwa bước vào trận với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp trước đối thủ và chưa thủng lưới tại giải năm nay. Sau cú sốc 4-0 năm 2018 và bàn thắng phút 90+1 của Yamada năm 2024, lần tái ngộ tại Nhật Bản mở ra thêm một chương đáng chú ý cho một cặp đấu đang ngày càng trở nên quen thuộc ở bóng đá trẻ châu Á.