Lịch sử 5 trận đối đầu U23 Philippines vs U23 Việt Nam: Từ Văn Quyết đến Thanh Nhàn, Việt Nam chưa từng thua

U23 Philippines vs U23 Việt Nam gặp lại tại ASIAD 2026

Trước cuộc đối đầu ở lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Philippines và U23 Việt Nam không phải hai đối thủ xa lạ. Tính 5 cuộc chạm trán đáng chú ý từ SEA Games 26 năm 2011 đến SEA Games 33 năm 2025, Việt Nam vẫn chưa một lần thất bại.

Cụ thể, U23 Việt Nam thắng 4 trận và hòa 1 trận, ghi tổng cộng 8 bàn trong khi Philippines có 2 bàn. Đáng chú ý, 4 cuộc đối đầu gần nhất kể từ năm 2022 chứng kiến Việt Nam chỉ để thủng lưới một lần.

Cuộc tái ngộ ngày 18/9 mang bối cảnh hoàn toàn khác. Việt Nam mới có 1 điểm sau trận hòa Kuwait 1-1, còn Philippines chưa có điểm sau thất bại 1-5 trước Uzbekistan. Trận đấu diễn ra lúc 13h30 giờ Việt Nam tại CS Asset Minato Soccer Stadium ở Nagoya.

Nếu lịch sử đang đứng về phía Việt Nam, những lần gặp trước cũng cho thấy Philippines không phải lúc nào cũng dễ bị khuất phục. Có trận Việt Nam phải ngược dòng, có trận hoàn toàn bế tắc và hai cuộc đối đầu gần nhất đều chỉ được giải quyết sau những thời điểm khó khăn.

U23 Việt Nam vs U23 Philippines năm 2011: Ngược dòng 3-1 sau khi bị dẫn trước

Lần gặp sớm nhất trong chuỗi 5 trận này diễn ra ngày 3/11/2011 tại SEA Games 26 trên sân Bung Karno, Indonesia.

U23 Việt Nam của HLV Falko Goetz nhập cuộc với vị thế được đánh giá cao hơn, nhưng Philippines mới là đội mở tỷ số. Manuel Ott lập công ở phút 37, đẩy đội bóng áo đỏ vào tình thế phải rượt đuổi ngay trong trận ra quân.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện trong hiệp hai. Phút 60, đội trưởng Mark Hartmann của Philippines đánh đầu phản lưới nhà, giúp Việt Nam đưa trận đấu về vạch xuất phát. Hoàng Thiên ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 71 trước khi Văn Quyết ấn định chiến thắng 3-1 trong thời gian bù giờ.

Đó cũng là trận đấu đặt nền móng cho ưu thế của Việt Nam trong những lần chạm trán Philippines ở cấp độ trẻ sau này. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu đã cho thấy Philippines từng đủ khả năng khiến Việt Nam rơi vào thế khó trước khi sự khác biệt xuất hiện ở giai đoạn cuối.

U23 Việt Nam vs U23 Philippines năm 2022: Bế tắc trên sân Việt Trì

Hơn 10 năm sau, hai đội gặp lại tại vòng bảng SEA Games 31 ngày 8/5/2022. Lần này, U23 Việt Nam là chủ nhà và vừa có chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở trận ra quân.

Thế nhưng Philippines lựa chọn cách tiếp cận hoàn toàn khác. Đội bóng này tổ chức hàng thủ với quân số đông, giữ cự ly thấp và hạn chế tối đa khoảng trống trước khu vực cấm địa.

U23 Việt Nam kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống tấn công nhưng không thể tìm được bàn thắng. Sau 90 phút, hai đội rời sân Việt Trì với tỷ số 0-0.

Đây đến nay vẫn là lần duy nhất Việt Nam không đánh bại Philippines trong 5 cuộc đối đầu được nhắc tới. Trận hòa năm 2022 cũng là dữ kiện đáng chú ý trước màn tái ngộ tại ASIAD 2026, bởi Philippines hoàn toàn có thể lựa chọn cách phòng ngự tương tự khi đối đầu một Việt Nam cần chiến thắng.

U23 Việt Nam vs U23 Philippines năm 2023: Hữu Tuấn đưa Việt Nam vào bán kết

Ngày 22/8/2023, hai đội cùng nằm ở bảng C giải U23 Đông Nam Á tại Thái Lan. U23 Việt Nam bước vào lượt cuối với lợi thế chỉ cần không thua là có thể giữ vị trí dẫn đầu.

HLV Hoàng Anh Tuấn thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, nhưng Việt Nam vẫn tạo được khác biệt từ khá sớm.

Phút 18, sau pha phối hợp bên cánh phải, Đăng Dương đưa bóng thuận lợi vào phía trong để Nguyễn Hữu Tuấn dứt điểm một chạm bằng chân trái, đánh bại thủ môn Philippines.

Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. U23 Việt Nam thắng 1-0, đứng đầu bảng C và giành quyền vào bán kết U23 Đông Nam Á 2023.

Nếu trận hòa năm 2022 cho thấy Việt Nam có thể gặp khó trước hệ thống phòng ngự thấp, cuộc đối đầu năm 2023 lại chứng minh chỉ một khoảnh khắc xử lý đủ chính xác cũng có thể phá vỡ thế trận chặt chẽ mà Philippines tạo ra.

U23 Việt Nam vs U23 Philippines năm 2025: Đình Bắc và Xuân Bắc hoàn tất màn ngược dòng

Cuộc đối đầu đáng nhớ tiếp theo đến ở bán kết U23 Đông Nam Á ngày 25/7/2025 tại Indonesia.

U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội ngay từ đầu, trong đó có những lần bóng tìm tới cột dọc. Tuy nhiên, Philippines mới là đội vượt lên ở phút 36. Javier Mariona tận dụng tình huống phòng ngự không tốt của Việt Nam để ghi bàn mở tỷ số.

Phút 41, Nguyễn Đình Bắc có mặt đúng lúc sau tình huống bóng bật ra để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sang đầu hiệp hai, Nguyễn Xuân Bắc bật cao đánh đầu từ đường tạt của Phi Hoàng, hoàn tất màn ngược dòng 2-1.

Chiến thắng này đưa Việt Nam vào chung kết và sau đó bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á.

Đây cũng là trận đấu cho thấy Philippines đã tiến bộ đáng kể. Khác với khoảng cách tương đối rõ ở một số lần gặp trước, đội bóng này có khả năng phòng ngự tập trung, phản công và tận dụng những tình huống bóng được đưa nhanh vào vòng cấm.

U22 Việt Nam vs U22 Philippines năm 2025: Văn Thuận và Thanh Nhàn định đoạt bán kết SEA Games

Chưa đầy 5 tháng sau trận bán kết U23 Đông Nam Á, hai thế hệ cầu thủ này lại gặp nhau tại bán kết SEA Games 33 ngày 15/12/2025. Do quy định độ tuổi của SEA Games, hai đội thi đấu dưới tên U22 Việt Nam và U22 Philippines.

Lần này Philippines còn khiến Việt Nam vất vả hơn.

Trận đấu duy trì tỷ số 0-0 cho tới những phút cuối. Việt Nam kiểm soát nhiều bóng nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự được tổ chức với mật độ dày của đối phương.

Phút 89, Đình Bắc tham gia vào tình huống tấn công trước khi Phi Hoàng tạt bóng để Lê Văn Thuận đánh đầu mở tỷ số.

Chỉ ít phút sau, Thanh Nhàn thực hiện cú đá đưa bóng vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-0 và đưa Việt Nam vào chung kết SEA Games 33.

Đáng chú ý, hai chiến thắng trước Philippines trong năm 2025 đều diễn ra ở bán kết và đều không hề dễ dàng. Việt Nam lần lượt cần một màn ngược dòng 2-1 rồi phải chờ tới phút 89 mới phá được thế cân bằng ở cuộc gặp kế tiếp.

Thông tin trận đấu U23 Philippines vs U23 Việt Nam hôm nay 18/9/2026

U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai sau trận hòa Kuwait 1-1. Uzbekistan hiện tạo ra lợi thế ở bảng C sau chiến thắng 5-1 trước Philippines, khiến ba điểm ở trận đấu ngày 18/9 trở nên đặc biệt quan trọng với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Sau Philippines, Việt Nam còn phải gặp Uzbekistan ở lượt trận cuối. Vì thế, một kết quả thuận lợi ở cuộc đối đầu với đại diện Đông Nam Á sẽ giúp đội bóng áo đỏ có vị thế tốt hơn trước trận khó nhất bảng.

Nhận định U23 Philippines vs U23 Việt Nam: Bài học từ trận hòa năm 2022

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Việt Nam, nhưng chính 5 cuộc chạm trán trước cho thấy đây không phải cặp đấu mà đội bóng áo đỏ có thể chỉ dựa vào quá khứ.

Trận hòa 0-0 tại SEA Games 31 là ví dụ rõ nhất. Khi Philippines kéo đội hình xuống thấp, giữ quân số đông trước vòng cấm và chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng, Việt Nam từng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm khoảng trống.

Kịch bản đó có thể trở lại tại ASIAD 2026.

Ở trận ra quân gặp Kuwait, U23 Việt Nam tạo sức ép lớn và có tới 27 lần dứt điểm nhưng chỉ 6 lần đưa bóng trúng đích. Ngọc Mỹ cuối cùng ghi bàn gỡ hòa bằng pha đánh đầu sau khi vào sân từ ghế dự bị. HLV Đinh Hồng Vinh cũng thừa nhận khả năng tận dụng cơ hội là vấn đề đội cần cải thiện.

Điều này khiến trận gặp Philippines trở thành một bài kiểm tra khác hẳn Kuwait. Việt Nam không chỉ cần tạo cơ hội mà phải tìm cách giải quyết một hàng phòng ngự có thể chủ động lùi sâu trong phần lớn thời gian.

Lê Phát, Thanh Nhàn, Quốc Việt cùng những cầu thủ có tốc độ ở hai biên có thể giữ vai trò quan trọng. Thay vì liên tục đưa bóng thẳng vào khu vực đông người, Việt Nam cần kéo giãn hàng thủ đối phương, tạo các tình huống phối hợp ở biên trước khi đưa bóng trở lại khoảng trống phía trong.

Ngọc Mỹ cũng mang tới một phương án khác. Bàn thắng trước Kuwait cho thấy tiền đạo này có thể tạo ảnh hưởng khi Việt Nam cần tăng sự hiện diện trong vòng cấm.

Philippines không chỉ có thất bại 1-5 trước Uzbekistan

Nhìn vào tỷ số trận mở màn, Philippines có thể tạo cảm giác đã lép vế hoàn toàn trước Uzbekistan. Diễn biến thực tế lại cho thấy bức tranh phức tạp hơn.

Philippines giữ được khoảng cách 0-1 trong hiệp một và vẫn tạo ra những tình huống phản công. Sau khi phải thi đấu thiếu người đầu hiệp hai, họ vẫn đưa bóng trúng xà ngang rồi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ Joshua Meriño.

Chỉ trong khoảng 20 phút cuối, Uzbekistan mới ghi liên tiếp ba bàn để khép lại trận đấu với tỷ số 5-1. Liên đoàn bóng đá Philippines cũng đánh giá đội U23 của họ đã duy trì được thế trận cạnh tranh trong phần lớn thời gian trước khi suy giảm về thể lực.

Bởi vậy, U23 Việt Nam cần đặc biệt chú ý những thời điểm mất bóng khi đội hình đang dâng cao. Philippines có những cầu thủ đủ tốc độ để chuyển trạng thái nhanh và từng khiến Việt Nam trả giá bằng bàn mở tỷ số ở bán kết U23 Đông Nam Á 2025.

Tình hình lực lượng U23 Philippines vs U23 Việt Nam

U23 Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp vắng mặt đáng chú ý trước lượt trận thứ hai.

Phía Philippines sẽ thiếu tiền vệ phòng ngự Gavin Muens. Cầu thủ này bị truất quyền thi đấu ở đầu hiệp hai trận gặp Uzbekistan, khiến Philippines mất một nhân tố quan trọng ở khu vực giữa sân.

Đây có thể ảnh hưởng tới khả năng bảo vệ khoảng trống phía trước hàng phòng ngự của Philippines, đặc biệt khi họ phải đối mặt với một Việt Nam nhiều khả năng cầm bóng và tổ chức tấn công trong phần lớn thời gian.

Lịch sử đối đầu có lợi, nhưng U23 Việt Nam vẫn phải giải bài toán dứt điểm

Sau 5 cuộc chạm trán được nhắc tới, Việt Nam vẫn bất bại trước Philippines với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Ba trận gần nhất, Việt Nam đều thắng và chỉ nhận một bàn thua.

Tuy nhiên, tỷ số không phản ánh hết khó khăn.

Việt Nam từng bị Philippines cầm hòa 0-0 năm 2022, phải ngược dòng từ 0-1 năm 2025 và ở lần gặp gần nhất phải chờ tới phút 89 mới có bàn mở tỷ số.

Quá khứ vì thế mang tới lợi thế tâm lý nhưng cũng đồng thời là lời cảnh báo.

U23 Việt Nam có khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng trận hòa Kuwait đã cho thấy số cơ hội tạo ra sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu những pha xử lý cuối cùng thiếu chính xác. Trước một Philippines có thể chủ động dựng khối phòng ngự thấp, sự kiên nhẫn và hiệu quả ở khu vực 1/3 cuối sân sẽ quyết định rất nhiều đến kết quả.

Dự đoán số bàn thắng U23 Philippines vs U23 Việt Nam

Bốn lần gặp gần nhất giữa hai đội đều không vượt quá 3 bàn. Các tỷ số lần lượt là 0-0, 1-0, 2-1 và 2-0.

Philippines có lý do để ưu tiên sự chắc chắn sau thất bại 1-5 trước Uzbekistan, còn Việt Nam cần tránh lặp lại vấn đề dứt điểm đã xuất hiện ở trận gặp Kuwait.

Với bối cảnh đó, trận đấu có thể không quá cởi mở trong giai đoạn đầu.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Dự đoán tỷ số U23 Philippines vs U23 Việt Nam

Việt Nam có ưu thế về lịch sử đối đầu và vừa tạo ra thế trận tốt trước Kuwait. Điểm cần cải thiện rõ nhất nằm ở khả năng kết thúc những cơ hội đã tạo ra.

Philippines nhiều khả năng sẽ không chơi theo cách quá cởi mở như những phút cuối trận gặp Uzbekistan. Một hệ thống phòng ngự thấp có thể khiến Việt Nam phải kiên nhẫn tương tự những gì từng xảy ra tại SEA Games 31 và SEA Games 33.

Nếu khai thác tốt hai biên và cải thiện độ chính xác trong vòng cấm, U23 Việt Nam có cơ sở để hướng tới chiến thắng đầu tiên tại ASIAD 2026.

Dự đoán tỷ số: U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam.