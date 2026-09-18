Lịch sử 5 trận đối đầu U23 Iran vs U23 Trung Quốc: Hai chiến thắng 1-0 và cuộc tái đấu ASIAD

U23 Iran vs U23 Trung Quốc và 12 năm đối đầu

Hai đội gặp nhau lúc 12h00 ngày 20/9 tại Wave Stadium Kariya ở lượt hai bảng B ASIAD 2026. Iran và Trung Quốc đều có 3 điểm, khiến cuộc đối đầu trực tiếp mang ý nghĩa lớn với vị trí đầu bảng.

Dữ liệu từ năm 2014 ghi nhận 5 lần chạm trán trước trận đấu này. Iran thắng 3, Trung Quốc thắng một và hai đội hòa một trận.

Trung Quốc 0-0 Iran năm 2014

Lần gặp đầu tiên trong chuỗi dữ liệu diễn ra ngày 8/9/2014. Không đội nào tìm được bàn thắng và trận giao hữu khép lại với tỷ số 0-0.

Đó là khởi đầu khá thận trọng cho cặp đấu sau này thường được quyết định bằng cách biệt rất nhỏ.

Iran 3-2 Trung Quốc tại U23 châu Á 2016

Ngày 19/1/2016, hai đội gặp lại tại vòng bảng U23 châu Á. Iran thắng 3-2 trong trận đấu có 5 bàn.

Đây vẫn là một trong những màn so tài cởi mở nhất giữa hai đội. Trung Quốc ghi được hai bàn nhưng không thể giữ lại điểm số.

Trung Quốc 3-2 Iran năm 2018

Hai năm sau, Trung Quốc trả lại đúng tỷ số 3-2 trong trận giao hữu ngày 9/8/2018.

Kết quả này giúp Trung Quốc có chiến thắng đầu tiên trong chuỗi đối đầu được ghi nhận, đồng thời cho thấy khoảng cách giữa hai đội ở cấp độ trẻ không quá lớn.

Trung Quốc 0-1 Iran tại U23 châu Á 2020

Ngày 15/1/2020, Iran thắng 1-0 ở vòng bảng U23 châu Á. Đây là trận đấu Iran buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không đủ giúp họ vượt qua vòng bảng.

Dù vậy, chiến thắng tiếp tục đưa cán cân đối đầu trở lại phía đội bóng Tây Á.

Trung Quốc 0-1 Iran đầu năm 2026

Hai đội vừa gặp nhau đầu năm 2026 và Iran tiếp tục thắng với tỷ số 1-0.

Như vậy, Iran bước vào ASIAD với hai chiến thắng 1-0 liên tiếp trước Trung Quốc, một chi tiết khiến trận đấu tại Wave Stadium càng đáng chú ý.

Nhận định U23 Iran vs U23 Trung Quốc: Khó tạo cách biệt lớn

Iran vừa thắng UAE 3-1, cho thấy khả năng tăng tốc tốt sau giờ nghỉ. Trung Quốc cũng có khởi đầu thuận lợi và không còn là đối thủ dễ bị Iran áp đặt hoàn toàn.

Ba trong 5 lần gặp có cách biệt tối đa một bàn, còn hai trận còn lại đều kết thúc 3-2. Lịch sử vì thế gợi mở một cuộc đấu có thể được định đoạt bởi khả năng tận dụng những thời điểm đối phương mất tập trung hơn là sự vượt trội kéo dài trong suốt 90 phút.