Lịch sử 5 trận đối đầu U23 Iran vs U23 Trung Quốc: Cuộc đấu nhiều duyên nợ lại nóng ở ASIAD 2026

U23 Iran vs U23 Trung Quốc tái đấu tại ASIAD 2026

U23 Iran và U23 Trung Quốc không phải hai đối thủ xa lạ ở cấp độ trẻ châu Á. Dữ liệu đối đầu mở rộng ghi nhận ít nhất 5 lần chạm trán đáng chú ý từ năm 2014 đến đầu năm 2026.

Điểm chung của cặp đấu này là khoảng cách thường không lớn. Trong 5 trận kể trên, chỉ một lần cách biệt vượt quá một bàn.

Lần gần nhất trước ASIAD 2026 diễn ra đầu năm nay, khi U23 Iran giành chiến thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc trong một trận giao hữu.

U23 Trung Quốc vs U23 Iran năm 2014: Khởi đầu bằng trận hòa 0-0

Một trong những cuộc chạm trán sớm được ghi nhận giữa hai đội diễn ra ngày 8/9/2014.

U23 Trung Quốc và U23 Iran đều không thể tìm được bàn thắng, khép lại 90 phút với tỷ số 0-0. Đây cũng là trận duy nhất trong chuỗi đối đầu này hai bên bất phân thắng bại.

U23 Iran vs U23 Trung Quốc năm 2016: Màn rượt đuổi 5 bàn

Hai năm sau, U23 Iran và U23 Trung Quốc gặp nhau tại giải U23 châu Á.

Đây là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất giữa hai đội khi có tới 5 bàn thắng. U23 Iran cuối cùng thắng 3-2, qua đó giành chiến thắng đầu tiên trong chuỗi đối đầu được ghi nhận.

Tỷ số sát nút cũng phần nào cho thấy U23 Trung Quốc không dễ bị khuất phục dù phải đối mặt với một đội Iran giàu sức mạnh và tốc độ.

U23 Trung Quốc vs U23 Iran năm 2018: Trung Quốc trả món nợ 3-2

Nếu trận năm 2016 thuộc về Iran thì tới tháng 8/2018, U23 Trung Quốc đáp trả bằng đúng tỷ số 3-2.

Đây là lần hiếm hoi Trung Quốc tạo được ưu thế rõ rệt trước đối thủ Tây Á. Đáng chú ý hơn, hai trận liên tiếp giữa họ cùng xuất hiện 5 bàn, cho thấy giai đoạn này các cuộc đối đầu thường diễn ra cởi mở.

U23 Trung Quốc vs U23 Iran năm 2020: Iran thắng tối thiểu

Hai đội tiếp tục gặp nhau tại U23 châu Á 2020.

Khác với những màn rượt đuổi trước đó, trận đấu lần này chặt chẽ hơn rất nhiều. U23 Iran chỉ cần một bàn để thắng 1-0.

Đó cũng là lần đầu tiên Iran giữ sạch lưới trước Trung Quốc trong chuỗi 5 trận kể trên.

U23 Trung Quốc vs U23 Iran đầu năm 2026: Iran tiếp tục thắng 1-0

Ngày 1/1/2026, hai đội lại thử sức trong một trận giao hữu.

Kịch bản khá giống năm 2020 khi Iran tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Kết quả này giúp đội bóng Tây Á có thêm cơ sở tự tin trước lần tái đấu tại ASIAD.

Nhận định U23 Iran vs U23 Trung Quốc: 3 điểm mở màn đẩy cuộc đấu lên cao trào

U23 Iran bước vào lượt hai sau chiến thắng 3-1 trước UAE. Phải tới gần cuối hiệp một họ mới bắt đầu phá được cấu trúc phòng ngự đối phương, nhưng sau giờ nghỉ Iran tăng tốc rất nhanh.

Pouria Shahrabadi mở tỷ số, một tình huống phản lưới giúp Iran nhân đôi cách biệt trước khi Yousef Mazraeh ghi bàn phút 88 để khép lại chiến thắng.

U23 Trung Quốc cũng có khởi đầu tích cực với chiến thắng 2-1 trước Triều Tiên. Đội bóng Đông Á thiên về kiểm soát nhịp độ, giữ cấu trúc đội hình và hạn chế khoảng trống sau khi vượt lên.

Cả hai cùng có 3 điểm nên cuộc đối đầu trực tiếp mang ý nghĩa rất lớn. Một kết quả tốt có thể giúp đội thắng nắm lợi thế rõ rệt trong cuộc đua vào vòng knock-out.

Iran sở hữu khả năng tăng tốc tốt hơn, còn Trung Quốc đã cho thấy họ đủ kiên nhẫn để kéo trận đấu về thế đấu chiến thuật.

Tình hình lực lượng U23 Iran vs U23 Trung Quốc

U23 Iran có đầy đủ nhân sự.

U23 Trung Quốc cũng không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý.

Đội hình dự kiến U23 Iran vs U23 Trung Quốc

U23 Iran: Khalife; Hazbavi, Koohi, Moamelegari, Mohebi; Jafari, Latififar, Dehghan; Kahrizi, Shahrabadi, Mazrae.

U23 Trung Quốc: Hao Li; Hetao, Haofan, Zhu, Yiran; Weijie, Wu Xi, Bin Xu, Alex; Yudong, Yuning.

Phong độ U23 Iran và U23 Trung Quốc

U23 Iran thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 4 bàn và thủng lưới 2 lần.

U23 Trung Quốc có chuỗi kết quả tốt hơn với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi 8 bàn và mới nhận 2 bàn thua.

Cuộc tái đấu tại ASIAD vì thế không chỉ là câu chuyện của lịch sử. Cả hai đều đang có trạng thái đủ tốt để biến lượt trận thứ hai thành cuộc cạnh tranh trực tiếp cho vị trí dẫn đầu.