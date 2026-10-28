Lịch sử 5 trận đối đầu gần nhất Venezia vs Inter: Thuram nối bước Dzeko, Nerazzurri giữ mạch toàn thắng

Lịch sử đối đầu Venezia vs Inter: Inter thắng cả 5 trận từ năm 2021

Trước cuộc tái đấu tại Serie A ngày 29/10/2026, Inter đang sở hữu chuỗi thành tích áp đảo trước Venezia. Theo dữ liệu đối đầu trên Báo Lâm Đồng, đội bóng áo xanh-đen toàn thắng năm lần gặp nhau được ghi nhận từ năm 2021 đến cuối năm 2025, ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới hai lần.

Đáng chú ý, Inter từng ba lần vượt qua Venezia với cách biệt chỉ một bàn. Điều đó cho thấy dù chênh lệch về chất lượng đội hình khá lớn, Venezia vẫn có những thời điểm khiến đối thủ phải trải qua 90 phút không dễ dàng.

Cuộc gặp gần nhất chứng kiến Inter giành chiến thắng 5-1 tại Coppa Italia, trong trận đấu Marcus Thuram lập cú đúp. Tuy nhiên, những cuộc chạm trán trước đó cũng ghi dấu các bàn thắng quyết định của Dzeko, Lautaro Martinez và Matteo Darmian.

Venezia vs Inter năm 2021: Calhanoglu và Lautaro mang về chiến thắng 2-0

Ngày 27/11/2021, Venezia tiếp đón Inter tại sân Pier Luigi Penzo trong khuôn khổ Serie A. Đây là thời điểm đội bóng thành Milan được dẫn dắt bởi Simone Inzaghi và đang cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Inter gặp không ít khó khăn trước hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà, nhưng Hakan Calhanoglu đã tạo ra khác biệt ở phút 34. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đưa Inter vượt lên dẫn trước.

Sau bàn mở tỷ số, Inter duy trì quyền kiểm soát thế trận và hạn chế những tình huống tấn công nguy hiểm của Venezia. Dù vậy, phải đến phút bù giờ thứ sáu, Lautaro Martinez mới ấn định chiến thắng 2-0 bằng một quả phạt đền.

Trận thắng này mở đầu cho chuỗi năm chiến thắng liên tiếp của Inter trước Venezia. Nó cũng cho thấy đặc điểm quen thuộc của Nerazzurri trong những cuộc đối đầu với đối thủ yếu hơn: kiểm soát thế trận, chờ cơ hội và tận dụng chất lượng cá nhân để định đoạt kết quả.

Inter vs Venezia năm 2022: Dzeko ghi bàn phút 90, cứu Nerazzurri khỏi trận hòa

Cuộc gặp tiếp theo diễn ra ngày 22/1/2022 tại Giuseppe Meazza và trở thành một trong những trận đấu kịch tính nhất giữa hai đội trong giai đoạn gần đây.

Venezia bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 19 nhờ bàn thắng của Thomas Henry. Đội khách tổ chức phòng ngự chặt chẽ, khiến Inter phải mất nhiều thời gian mới tìm được đường vào khung thành.

Đến phút 40, Nicolo Barella ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Inter tiếp tục tấn công trong hiệp hai, nhưng những cơ hội lần lượt trôi qua trước sự chống trả quyết liệt của hàng thủ Venezia.

Khi trận đấu bước sang phút 90, Edin Dzeko xuất hiện đúng thời điểm. Tiền đạo người Bosnia đón đường tạt bóng của Denzel Dumfries rồi đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng muộn của Dzeko giúp Inter giữ lại ba điểm trong cuộc đua vô địch Serie A. Với Venezia, đây là một trong những lần họ tiến gần nhất đến việc chặn đứng Inter, nhưng vẫn phải nhận thất bại ở thời khắc cuối cùng.

Inter vs Venezia năm 2024: Lautaro ghi bàn, đội khách suýt tạo bất ngờ

Ngày 3/11/2024, Inter tiếp tục tiếp đón Venezia tại Serie A. Sau hai mùa giải không gặp nhau ở giải đấu cao nhất Italy, Nerazzurri vẫn được đánh giá vượt trội, nhưng trận đấu lại diễn ra căng thẳng hơn dự kiến.

Inter tạo ra nhiều cơ hội và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đội khách. Tuy nhiên, thủ môn Filip Stankovic có một ngày thi đấu đáng chú ý, nhiều lần ngăn chặn các pha dứt điểm của đội bóng thành Milan.

Bước ngoặt chỉ đến khi Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Federico Dimarco. Pha lập công của đội trưởng Inter giúp đội chủ nhà vượt lên, nhưng Venezia không chấp nhận buông xuôi.

Đến phút 97, Venezia đưa được bóng vào lưới Inter và tưởng như đã giành lại một điểm. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi trong tình huống tấn công, khiến đội khách phải chấp nhận thất bại 0-1.

Trận đấu cho thấy Inter vẫn có thể gặp khó trước Venezia nếu không tận dụng tốt cơ hội. Chỉ một khoảnh khắc thiếu chính xác cũng có thể khiến đội bóng được đánh giá cao hơn đánh mất lợi thế.

Venezia vs Inter năm 2025: Darmian ghi bàn duy nhất tại Pier Luigi Penzo

Ngày 12/1/2025, hai đội tái đấu trên sân Pier Luigi Penzo. Một lần nữa, Inter phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân để giành chiến thắng.

Phút 16, Lautaro Martinez tung cú dứt điểm khiến thủ môn Filip Stankovic phải cản phá. Matteo Darmian nhanh chóng xuất hiện đúng vị trí để đá bồi, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Venezia sau đó nỗ lực tìm bàn gỡ và tạo ra một số tình huống đáng chú ý, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Inter. Tỷ số 0-1 được giữ đến hết trận, giúp Nerazzurri tiếp tục duy trì ưu thế trong cuộc đua tại Serie A.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Inter đánh bại Venezia với cách biệt chỉ một bàn. Dù sở hữu đội hình vượt trội, đại diện thành Milan vẫn phải thi đấu tập trung để bảo vệ kết quả trước một đối thủ kiên trì.

Inter vs Venezia năm 2025: Thuram lập cú đúp trong chiến thắng 5-1

Lần đối đầu gần nhất diễn ra ngày 3/12/2025 tại vòng 1/8 Coppa Italia. Khác với ba cuộc chạm trán trước đó, Inter không để Venezia duy trì thế trận cân bằng quá lâu.

Andy Diouf mở tỷ số ở phút 18, trước khi Francesco Pio Esposito nhân đôi cách biệt chỉ hai phút sau. Đến phút 34, Marcus Thuram ghi bàn thứ ba, giúp Inter gần như định đoạt cuộc đấu ngay trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, Thuram tiếp tục lập công ở phút 51 để hoàn tất cú đúp. Venezia có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Richie Sagrado, nhưng Ange-Yoan Bonny ghi thêm bàn thắng ở phút 76, khép lại chiến thắng 5-1 cho Nerazzurri.

Đây là trận thắng đậm nhất của Inter trước Venezia trong năm cuộc gặp được ghi nhận từ năm 2021. Nếu Dzeko từng phải chờ đến phút cuối để đánh bại đối thủ, thế hệ tấn công với Thuram, Esposito và Bonny đã giải quyết trận đấu theo cách thuyết phục hơn nhiều.

Nhận định Venezia vs Inter: Chủ nhà chờ cơ hội chặn mạch toàn thua

Inter bước vào cuộc tái đấu với lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và lịch sử đối đầu. Chiến thắng 2-1 trước Fiorentina ở trận gần nhất tiếp tục cho thấy khả năng giành kết quả tích cực ngay cả khi đội bóng thành Milan không có thế trận hoàn toàn dễ dàng.

Venezia nhiều khả năng phải ưu tiên phòng ngự, duy trì cự ly giữa các tuyến và chờ cơ hội phản công. John Yeboah cùng Akor Adams là những nhân tố có thể giúp chủ nhà tìm kiếm khoảng trống phía sau hàng thủ Inter.

Với Inter, Marcus Thuram và các phương án tấn công khác đủ sức tạo nên khác biệt. Tuy nhiên, những trận thắng sát nút trong quá khứ là lời nhắc rằng Nerazzurri cần duy trì sự kiên nhẫn nếu muốn tiếp tục nối dài chuỗi toàn thắng trước Venezia.