Lịch sử 43 trận đối đầu Le Havre vs PSG: Pouget từng gieo sầu ở Paris, Ramos cứu thua phút 90+5

Trước cuộc tái đấu tại vòng 9 Ligue 1 2026/27, PSG đang chiếm ưu thế lớn trong lịch sử đối đầu với Le Havre. Theo thống kê được PSG công bố trước trận tháng 11/2025, hai đội có 41 lần chạm trán chính thức, với 24 chiến thắng dành cho đội bóng thủ đô, 13 trận hòa và 4 thất bại. Sau đó, PSG tiếp tục thắng Le Havre 3-0 vào tháng 11/2025 và 1-0 vào tháng 2/2026, nâng tổng số cuộc gặp lên 43 trận, trong đó PSG thắng 26, hòa 13 và thua 4.

Le Havre vs PSG 1970: Trận hòa 2-2 mở đầu lịch sử đối đầu

Lần gặp đầu tiên giữa Le Havre và PSG diễn ra ngày 13/9/1970 tại giải hạng hai Pháp. Đây là thời điểm PSG vừa được thành lập, chưa sở hữu vị thế của một trong những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như hiện nay. Trận đấu được tổ chức trên sân Jules-Deschaseaux và thu hút hơn 3.600 khán giả.

PSG là đội nhập cuộc thuận lợi hơn khi Jean-Claude Bras ghi bàn mở tỷ số ở phút 18. Bàn thắng giúp đội bóng thủ đô tạo lợi thế trong hiệp một, trong khi Le Havre phải tìm cách thay đổi thế trận sau giờ nghỉ.

Phút 72, Bazaud ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Le Havre, đưa cuộc đối đầu trở lại thế cân bằng. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Jean Djorkaeff thực hiện thành công quả phạt đền, giúp PSG một lần nữa vượt lên dẫn trước 2-1.

Khi trận đấu bước sang phút 81, Yvinec ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà. Kết quả này được giữ nguyên đến hết trận, khép lại cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai câu lạc bộ bằng một màn rượt đuổi tỷ số đáng chú ý.

Trận hòa năm 1970 mang ý nghĩa đặc biệt bởi nó mở ra lịch sử đối đầu kéo dài hơn nửa thế kỷ giữa Le Havre và PSG. Khi đó, hai đội chưa có sự khác biệt lớn về vị thế, thậm chí cùng cạnh tranh ở giải hạng dưới trước khi bước vào những giai đoạn phát triển khác nhau.

Hơn 50 năm sau, PSG đã trở thành thế lực lớn của bóng đá Pháp, trong khi Le Havre nhiều lần phải trải qua các cuộc đua trụ hạng. Dù vậy, kết quả 2-2 năm 1970 vẫn là dấu mốc đầu tiên trong một cặp đấu từng chứng kiến không ít bất ngờ.

Le Havre vs PSG 1987: Pain và Vizek giúp đội chủ nhà thắng 2-0

Ngày 11/4/1987, Le Havre tiếp đón PSG tại vòng 31 giải vô địch Pháp. Đội bóng thủ đô khi đó được dẫn dắt bởi HLV Gérard Houllier và sở hữu những cầu thủ đáng chú ý như Dominique Rocheteau, Safet Sušić và thủ môn Joël Bats.

Tuy nhiên, Le Havre nhập cuộc tốt hơn và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Phút 20, Pain tận dụng cơ hội sau pha xử lý của Vizek bên cánh phải để ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

PSG nỗ lực tìm bàn gỡ trong thời gian còn lại của hiệp một, nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự Le Havre. Bước sang hiệp hai, đội bóng thủ đô tiếp tục đẩy cao đội hình, trong khi thủ môn Joël Bats phải thực hiện nhiều pha cứu thua để ngăn đối phương gia tăng cách biệt.

Đến phút 90, Le Havre được hưởng quả phạt đền. Vizek thực hiện cú sút và ghi bàn sau khi Bats cản phá nỗ lực đầu tiên, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Đây là một trong những chiến thắng đáng nhớ của Le Havre trước PSG trong thập niên 1980. Đội bóng Normandy không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn giữ sạch lưới trước một đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao tấn công.

Kết quả này cho thấy PSG không phải lúc nào cũng duy trì được ưu thế trước Le Havre, đặc biệt trong giai đoạn hai đội còn có khoảng cách trình độ không quá lớn. Với đội chủ nhà, trận thắng 2-0 trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử đối đầu tại giải vô địch Pháp.

PSG vs Le Havre 1998: Cyrille Pouget lập cú đúp, gieo sầu tại Parc des Princes

Ngày 24/1/1998, PSG tiếp Le Havre tại vòng 24 giải vô địch Pháp. Đội chủ sân Parc des Princes khi đó sở hữu nhiều ngôi sao như Raí, Marco Simone và Florian Maurice, đồng thời đang cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Trong khi PSG được đánh giá cao hơn, Le Havre lại bước vào trận đấu với quyết tâm tìm kiếm điểm số để cải thiện vị trí. Đội khách tổ chức lối chơi chặt chẽ, hạn chế khoảng trống và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công.

Phút 22, Cyrille Pouget ghi bàn mở tỷ số cho Le Havre bằng một pha đánh đầu sau đường bóng từ cánh phải. Bàn thắng này tạo ra bất ngờ lớn khi PSG phải rơi vào thế rượt đuổi ngay trên sân nhà.

Sau giờ nghỉ, đội bóng thủ đô tăng cường sức ép và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Marco Simone có tình huống dứt điểm bị cản phá ngay trước khung thành, trong khi các phương án thay người vẫn không thể giúp PSG tìm được bàn gỡ.

Đến phút 72, Pouget tiếp tục trở thành nhân vật chính. Sau đường chuyền của Vikash Dhorasoo, tiền đạo Le Havre thoát xuống và ghi bàn thứ hai, nâng tỷ số lên 2-0. Đội khách bảo vệ thành công lợi thế đến hết trận, qua đó giành chiến thắng ngay tại Parc des Princes.

Cú đúp của Pouget mang ý nghĩa đặc biệt bởi tiền đạo này từng có thời gian khoác áo PSG. Việc ghi cả hai bàn thắng vào lưới đội bóng cũ khiến chiến thắng của Le Havre càng trở nên đáng nhớ.

Đối với PSG, đây là thất bại đáng thất vọng khi đội bóng thủ đô không thể tận dụng ưu thế sân nhà và chất lượng nhân sự. Kết quả này cũng góp phần vào giai đoạn sa sút của PSG trong mùa giải 1997/98.

Với Le Havre, chiến thắng 2-0 tại Parc des Princes là một trong những kết quả nổi bật nhất trong lịch sử đối đầu, bởi đội bóng không chỉ đánh bại PSG mà còn làm được điều đó ngay trên sân của đối thủ.

Le Havre vs PSG 1999: Jean-Michel Lesage lập cú đúp trong chiến thắng 3-1

Ngày 30/10/1999, Le Havre tiếp đón PSG tại vòng 13 giải vô địch Pháp. Đây là cuộc đối đầu đặc biệt khi đội bóng Normandy đang chịu áp lực ở nhóm cuối bảng, trong khi PSG bước vào trận đấu với mục tiêu duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

PSG lúc này sở hữu những cầu thủ nổi tiếng như Bernard Lama, Ali Benarbia và Laurent Robert. Tuy nhiên, Le Havre mới là đội thi đấu quyết tâm hơn, đặc biệt ở khả năng tranh chấp và tận dụng những tình huống phản công.

Phút 34, Jean-Michel Lesage ghi bàn mở tỷ số sau đường chuyền dài của Michaël Debève. Bàn thắng giúp Le Havre bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0, đồng thời tạo áp lực lên hàng phòng ngự PSG.

Sang hiệp hai, đội bóng thủ đô cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi PSG chưa thể tạo ra khác biệt, Lesage tiếp tục xuất hiện đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 51.

Phút 67, Guillaume Beuzelin đánh đầu ghi bàn thứ ba cho Le Havre sau pha tạt bóng của Debève. PSG chỉ có thể tìm được bàn danh dự ở phút 85 nhờ công của Christian Corrêa, chấp nhận thất bại 1-3 trên sân Jules-Deschaseaux.

Đây là chiến thắng đặc biệt của Le Havre trong lịch sử đối đầu với PSG. Lesage trở thành nhân vật nổi bật với cú đúp, còn Debève góp công lớn vào khả năng tổ chức những đợt tấn công của đội chủ nhà.

Trận thắng 3-1 cũng có ý nghĩa quan trọng với Le Havre khi họ đang cần điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Đội bóng Normandy chứng minh rằng dù sở hữu lực lượng không nổi bật, họ vẫn có thể đánh bại một đối thủ được đánh giá cao hơn bằng sự quyết tâm và khả năng tận dụng cơ hội.

Đáng chú ý, đây cũng là chiến thắng chính thức gần nhất của Le Havre trước PSG tính đến trước cuộc tái đấu tháng 10/2026. Kể từ đó, đội bóng thủ đô dần thiết lập sự vượt trội và không còn để đối thủ tạo ra những bất ngờ tương tự.

Le Havre vs PSG 2020: Neymar, Mbappé và Icardi tạo nên chiến thắng giao hữu 9-0

Ngày 12/7/2020, PSG gặp Le Havre trong một trận giao hữu chuẩn bị cho giai đoạn thi đấu tiếp theo. Dù không thuộc các giải chính thức, cuộc đối đầu này vẫn trở thành dấu mốc đáng nhớ bởi tỷ số đặc biệt lớn cùng màn trình diễn của những ngôi sao hàng đầu đội bóng thủ đô.

PSG nhập cuộc với đội hình sở hữu Neymar, Kylian Mbappé và Mauro Icardi. Sự khác biệt về chất lượng tấn công nhanh chóng được thể hiện khi Icardi ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 8, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 19.

Chỉ 2 phút sau, Neymar tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 29, Mbappé lập công, giúp PSG tạo ra cách biệt bốn bàn khi trận đấu chưa trôi qua nửa giờ.

Trước khi hiệp một khép lại, Neymar thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 43, đưa PSG dẫn trước 5-0. Đội bóng thủ đô cho thấy sức mạnh tấn công vượt trội, trong khi Le Havre gần như không thể ngăn cản những pha phối hợp tốc độ cao của đối thủ.

Sang hiệp hai, PSG tiếp tục duy trì sức ép dù thay đổi nhiều vị trí. Idrissa Gueye ghi bàn ở phút 50, Pablo Sarabia lập công ở phút 52, trước khi Arnaud Kalimuendo nâng tỷ số lên 8-0 ở phút 59.

Đến phút 61, Sarabia hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 9-0 cho PSG. Đây là một trong những trận giao hữu có cách biệt lớn nhất giữa hai đội được ghi nhận trong giai đoạn hiện đại.

Dù chỉ là một trận giao hữu, kết quả này vẫn phản ánh sự khác biệt rất lớn về chất lượng nhân sự giữa hai câu lạc bộ. PSG khi đó sở hữu nhiều ngôi sao tấn công đẳng cấp thế giới, còn Le Havre gặp khó khăn trong việc chống đỡ các đợt lên bóng liên tục.

Tuy nhiên, chiến thắng 9-0 không được tính vào thành tích đối đầu chính thức của hai đội. Đây là dấu mốc riêng ở các trận giao hữu, nhưng vẫn đáng nhắc đến bởi sự hiện diện của Neymar, Mbappé và Icardi cùng màn trình diễn tấn công đặc biệt ấn tượng.

PSG vs Le Havre 2024: Gonçalo Ramos cứu thua phút 90+5 trong trận hòa 3-3

Ngày 27/4/2024, PSG tiếp đón Le Havre tại vòng 31 Ligue 1. Đội bóng thủ đô khi đó đang tiến gần đến chức vô địch, trong khi đại diện Normandy cần điểm để cải thiện vị trí ở cuộc đua trụ hạng.

Trước một đối thủ có chất lượng đội hình vượt trội, Le Havre bất ngờ nhập cuộc hiệu quả. Phút 19, Christopher Operi ghi bàn mở tỷ số cho đội khách, khiến PSG phải rơi vào thế rượt đuổi ngay tại Parc des Princes.

Phút 29, Bradley Barcola ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Le Havre tiếp tục cho thấy khả năng tận dụng cơ hội khi André Ayew lập công ở phút 38, giúp đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-1.

Sang hiệp hai, PSG tăng cường sức ép và tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, bất ngờ tiếp tục xuất hiện ở phút 61 khi Abdoulaye Touré thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 3-1 cho Le Havre.

Bị dẫn trước hai bàn, PSG đứng trước nguy cơ nhận thất bại ngay trên sân nhà. HLV Luis Enrique thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng sức mạnh tấn công, trong đó Gonçalo Ramos trở thành nhân tố quan trọng ở giai đoạn cuối trận.

Phút 78, Achraf Hakimi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3, thắp lại hy vọng cho PSG. Le Havre cố gắng duy trì sự tập trung để bảo vệ lợi thế, nhưng sức ép liên tục của đội bóng thủ đô khiến hàng phòng ngự đội khách phải làm việc rất vất vả.

Khi trận đấu bước sang phút 90+5, Gonçalo Ramos đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 3-3, giúp PSG tránh thất bại trong những giây cuối cùng. Trận đấu khép lại với kết quả hòa đầy kịch tính, đồng thời khiến đội bóng thủ đô phải chờ thêm để chính thức đăng quang Ligue 1.

Đây là một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa hai đội trong lịch sử hiện đại. Le Havre từng có thời điểm dẫn PSG tới hai bàn ngay tại Parc des Princes, nhưng cuối cùng không thể giữ được chiến thắng.

Với PSG, bàn thắng của Ramos trở thành khoảnh khắc thể hiện bản lĩnh của đội bóng đang tiến gần đến chức vô địch. Trong khi đó, Le Havre dù tiếc nuối vẫn có thể tự hào khi ghi tới 3 bàn vào lưới một trong những đội bóng mạnh nhất nước Pháp.

Le Havre vs PSG 2024: Dembélé và Barcola ghi bàn, PSG thắng 4-1 ở trận mở màn Ligue 1

Ngày 16/8/2024, Le Havre tiếp PSG tại vòng mở màn Ligue 1 2024/25. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của đội bóng thủ đô tại giải quốc nội sau khi Kylian Mbappé rời câu lạc bộ, khiến khả năng ghi bàn của PSG trở thành tâm điểm chú ý.

Tuy nhiên, đội khách không mất nhiều thời gian để mở tỷ số. Ngay phút thứ 3, Lee Kang-in ghi bàn giúp PSG vượt lên dẫn trước, tạo lợi thế quan trọng trong một trận đấu mà Le Havre được thi đấu trên sân nhà.

Sau giờ nghỉ, Gautier Lloris ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Le Havre ở phút 48. Kết quả này khiến cuộc đối đầu trở nên cân bằng hơn khi đội chủ nhà cho thấy quyết tâm tìm kiếm điểm số trước đối thủ mạnh.

Thế trận giằng co kéo dài đến những phút cuối, trước khi PSG liên tiếp tạo ra khác biệt. Phút 84, Ousmane Dembélé ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ 2 phút sau, Bradley Barcola tiếp tục lập công, đưa đội khách vượt lên dẫn 3-1.

Đến phút 90, Randal Kolo Muani thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 4-1 cho PSG.

Ba bàn thắng trong khoảng 6 phút cuối trận giúp PSG giành chiến thắng thuyết phục dù đã trải qua phần lớn hiệp hai trong thế giằng co. Kết quả này cho thấy đội bóng của Luis Enrique vẫn sở hữu nhiều phương án tấn công hiệu quả ngay cả khi không còn Mbappé.

Với Le Havre, thất bại 1-4 để lại nhiều tiếc nuối bởi họ từng giữ được tỷ số hòa 1-1 đến gần cuối trận. Tuy nhiên, sự khác biệt về chiều sâu đội hình và khả năng tận dụng cơ hội khiến đội chủ nhà không thể duy trì thế cân bằng.

Le Havre vs PSG 2026: Bradley Barcola ghi bàn duy nhất, Mory Diaw cản phá phạt đền

Lần gặp gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 28/2/2026 trên sân Stade Océane. PSG bước vào trận đấu với mục tiêu giành 3 điểm để duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch, trong khi Le Havre hy vọng tận dụng sân nhà để chấm dứt chuỗi trận không thắng trước đối thủ.

PSG chủ động kiểm soát bóng và liên tục tổ chức tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Le Havre thi đấu tập trung, khiến đội bóng thủ đô phải chờ đến phút 37 mới có bàn mở tỷ số.

Sau đường chuyền của Lee Kang-in từ cánh phải, Bradley Barcola đánh đầu ghi bàn, đưa PSG vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp một, dù đội khách tiếp tục tạo ra một số cơ hội nguy hiểm.

Bước sang hiệp hai, PSG duy trì thế trận tấn công nhưng không thể gia tăng cách biệt. Khvicha Kvaratskhelia có tình huống dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, trong khi thủ môn Mory Diaw liên tục thực hiện những pha cứu thua quan trọng.

Phút 79, PSG có cơ hội nhân đôi cách biệt khi được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Désiré Doué không thể đánh bại Mory Diaw, người có pha cản phá xuất sắc để giữ hy vọng giành điểm cho Le Havre.

Những phút cuối, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua hệ thống phòng ngự PSG. Thủ môn Matvey Safonov cũng có những tình huống xử lý quan trọng để bảo vệ lợi thế cho đội khách.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho PSG, giúp đội bóng thủ đô tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu Ligue 1.

Khác với những chiến thắng đậm trước đây, cuộc gặp tháng 2/2026 cho thấy Le Havre vẫn có thể gây khó khăn cho PSG bằng cách tổ chức phòng ngự tập trung. Mory Diaw trở thành nhân vật nổi bật với hàng loạt pha cứu thua, đặc biệt là tình huống ngăn Désiré Doué ghi bàn trên chấm phạt đền.

Tuy nhiên, sự khác biệt về khả năng tận dụng cơ hội vẫn giúp PSG giành chiến thắng. Barcola tiếp tục để lại dấu ấn trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, đồng thời trở thành một trong những cầu thủ tấn công đáng chú ý nhất của đội bóng thủ đô ở giai đoạn gần đây.

Nhận định Le Havre vs PSG: Luis Enrique hướng đến chiến thắng tiếp theo

Le Havre bước vào vòng 9 Ligue 1 2026/27 trong bối cảnh phong độ đáng lo ngại. Đội bóng Normandy vừa trải qua 4 thất bại liên tiếp và tiếp tục gặp nhiều vấn đề trong khả năng tổ chức phòng ngự. Trước PSG, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách chơi thận trọng, duy trì đội hình thấp và chờ đợi những cơ hội phản công.

Trong khi đó, PSG đang có trạng thái tích cực với 5 chiến thắng liên tiếp. Dù thiếu một số cầu thủ quan trọng, đoàn quân của Luis Enrique vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng nhờ tuyến giữa có Vitinha, João Neves và Fabián Ruiz. Trên hàng công, Désiré Doué cùng những nhân tố giàu tốc độ có thể tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự thiếu ổn định của Le Havre.

Lịch sử đối đầu cũng mang đến lợi thế lớn cho đội khách. Trong 6 lần gặp nhau gần nhất tại Ligue 1, PSG thắng 5 và hòa 1, ghi 15 bàn và chỉ để thủng lưới 5 lần. Đội bóng thủ đô cũng giành chiến thắng trong cả 4 cuộc chạm trán gần nhất, bao gồm trận thắng 1-0 trên sân Stade Océane hồi tháng 2/2026.

Trước cuộc đối đầu Le Havre vs PSG tại vòng 9 Ligue 1, đội khách được đánh giá cao hơn về lực lượng, phong độ và khả năng kiểm soát thế trận. Le Havre vẫn có thể gây khó khăn nếu duy trì hệ thống phòng ngự chặt chẽ, nhưng sẽ phải cải thiện đáng kể khả năng tận dụng cơ hội để hy vọng giành điểm.

Dự đoán số bàn thắng Le Havre vs PSG

Trong 6 cuộc đối đầu gần nhất tại Ligue 1, hai đội ghi tổng cộng 20 bàn thắng, trung bình 3,33 bàn mỗi trận. PSG đóng góp 15 bàn, trong khi Le Havre ghi 5 bàn. Đáng chú ý, 4 trong 6 cuộc chạm trán này có ít nhất 3 pha lập công.

Le Havre đang gặp khó khăn ở hàng phòng ngự sau 4 thất bại liên tiếp, còn PSG sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng ghi bàn và tạo ra cơ hội. Dù thiếu một số ngôi sao tấn công, đội bóng thủ đô vẫn có thể duy trì hiệu suất ghi bàn nhờ khả năng tổ chức lối chơi tập thể.

Với ưu thế về chất lượng đội hình và phong độ, PSG có nhiều cơ sở để tạo ra một trận đấu có nhiều bàn thắng, trong khi Le Havre có thể phải dành phần lớn thời gian cho nhiệm vụ phòng ngự.

Dự đoán số bàn thắng: Khoảng 3 bàn.

Tình hình lực lượng Le Havre vs PSG

Le Havre dự kiến không có Elias Jelert, Timothée Pembélé, Felix Mambimbi, Stephan Zagadou và Lionel Mpasi. Những sự thiếu hụt này có thể ảnh hưởng đến khả năng tổ chức phòng ngự của đội chủ nhà.

PSG dự kiến thiếu Nuno Mendes, Marquinhos, Ousmane Dembélé và Khvicha Kvaratskhelia theo thông tin lực lượng được cung cấp. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô vẫn sở hữu nhiều phương án thay thế để duy trì khả năng kiểm soát và tổ chức tấn công.

Phong độ và lịch sử đối đầu Le Havre vs PSG

Le Havre không thắng trong 5 trận gần nhất, hòa 1 và thua 4. Đội bóng Normandy đang gặp khó khăn trong khả năng phòng ngự và chưa cho thấy sự ổn định cần thiết trước cuộc tiếp đón PSG.

PSG thắng cả 5 trận gần đây, thể hiện phong độ tích cực và duy trì khả năng tạo cơ hội ổn định. Đội bóng của Luis Enrique cũng đang có thành tích rất tốt khi phải thi đấu xa nhà.

Trong 6 lần chạm trán gần nhất tại Ligue 1, PSG thắng 5 và hòa 1, ghi 15 bàn và nhận 5 bàn thua. Le Havre chưa có chiến thắng nào trước đội bóng thủ đô kể từ tháng 10/1999.

Le Havre vs PSG tại Ligue 1 2026/27: Quá khứ nghiêng về Paris, chủ nhà chờ bất ngờ

Hơn nửa thế kỷ kể từ lần gặp đầu tiên năm 1970, Le Havre và PSG đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Những chiến thắng của Le Havre năm 1987, 1998 và 1999 cho thấy đội bóng Normandy từng đủ khả năng gây khó khăn cho đối thủ, trong khi trận hòa 3-3 năm 2024 là minh chứng gần nhất cho tinh thần thi đấu kiên cường của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, PSG của hiện tại đã khác rất xa so với những giai đoạn trước. Đội bóng thủ đô sở hữu lực lượng có chiều sâu, khả năng kiểm soát bóng tốt và những cầu thủ có thể định đoạt trận đấu bằng khoảnh khắc cá nhân.

Le Havre có thể tìm kiếm cơ hội bằng lối chơi phòng ngự tập trung, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và chờ đợi những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Tuy nhiên, để chấm dứt chuỗi trận không thắng trước PSG, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút.

PSG vẫn là đội được kỳ vọng nhiều hơn. Những chiến thắng gần đây cho thấy đoàn quân của Luis Enrique đang duy trì khả năng tận dụng cơ hội tốt, trong khi Le Havre chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt ở hàng phòng ngự.

Dự đoán tỷ số Le Havre vs PSG

PSG chiếm ưu thế rõ ràng về chất lượng đội hình, phong độ và lịch sử đối đầu. Đội bóng thủ đô cũng đang duy trì chuỗi chiến thắng tích cực, trong khi Le Havre gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với những đội bóng có khả năng luân chuyển và kiểm soát bóng tốt.

Nếu tiếp tục thể hiện sự hiệu quả trong tấn công, PSG có nhiều cơ sở để giành chiến thắng. Le Havre vẫn có thể gây khó khăn trong một số thời điểm, nhưng khả năng duy trì thế trận cân bằng trước đội khách là thử thách rất lớn.

Dự đoán tỷ số: Le Havre 0-3 PSG.