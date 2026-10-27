Lịch sử 43 trận đối đầu Bradford City vs Peterborough: Ivan Toney và ký ức trận cầu 4-4 khó quên

Bradford City vs Peterborough: 43 trận đối đầu và cuộc tái ngộ tại Carabao Cup

Trước màn so tài tại vòng 4 Carabao Cup 2026/27, lịch sử đối đầu giữa Bradford City và Peterborough United một lần nữa được nhắc lại. Đây là cặp đấu có nhiều duyên nợ tại các giải hạng dưới nước Anh, với những lần chạm trán kéo dài từ năm 1968 đến nay.

Theo thống kê của 11v11, hai đội đã gặp nhau 43 lần trước trận đấu ngày 27/10/2026. Thành tích cân bằng khi Bradford có 15 chiến thắng, Peterborough cũng thắng 15 trận và hai đội hòa nhau 13 lần theo cách phân loại kết quả của nguồn thống kê, bao gồm cả những trận cúp được phân định bằng luân lưu.

Cuộc tái đấu diễn ra lúc 2h45 ngày 28/10 theo giờ Việt Nam trên sân Valley Parade. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại Carabao Cup sau nhiều năm chủ yếu đối đầu ở League One và FA Cup.

Trong lịch sử, hai câu lạc bộ từng tạo ra không ít trận đấu đáng nhớ. Peterborough có chiến thắng 5-0 vào năm 1978, Bradford từng thắng 4-0 ngay trên sân đối thủ năm 2016, nhưng cuộc rượt đuổi tỷ số 4-4 tại FA Cup 2018 vẫn là ký ức đặc biệt nhất.

Peterborough vs Bradford City năm 1978: Chiến thắng đậm 5-0

Ngày 4/4/1978, Peterborough tiếp đón Bradford City trong khuôn khổ giải hạng Ba Anh. Khi ấy, cả hai đội đều đang thi đấu ở những cấp độ thấp hơn của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, nơi các cuộc đối đầu thường diễn ra với tính cạnh tranh rất cao.

Peterborough giành chiến thắng 5-0, tạo nên một trong những kết quả cách biệt lớn nhất của cặp đấu. Đội chủ nhà thể hiện sự vượt trội về khả năng tấn công, trong khi Bradford không tìm được cách ngăn chặn những đợt lên bóng của đối phương.

Kết quả ấy trở thành dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử Peterborough mỗi khi đối đầu Bradford. Dù hai đội còn gặp nhau nhiều lần sau đó, không phải trận đấu nào cũng tạo ra khoảng cách lớn đến vậy.

Peterborough vs Bradford City năm 2016: Đội khách thắng đậm 4-0

Gần bốn thập kỷ sau chiến thắng 5-0 của Peterborough, Bradford City có màn đáp trả đáng chú ý. Ngày 13/2/2016, đội bóng vùng West Yorkshire hành quân đến sân London Road trong khuôn khổ League One.

Bradford bất ngờ giành chiến thắng 4-0 ngay trên sân khách. Đây là một trong những kết quả nổi bật nhất của đội bóng trước Peterborough trong giai đoạn hiện đại, đặc biệt khi họ không được thi đấu tại Valley Parade.

Chiến thắng ấy cho thấy sự khó lường của cặp đấu. Ngay cả khi một đội sở hữu lợi thế sân nhà, kết quả vẫn có thể thay đổi hoàn toàn nếu đối phương tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

Từ chiến thắng 5-0 của Peterborough năm 1978 đến màn đáp trả 4-0 của Bradford năm 2016, lịch sử hai đội đã chứng kiến những thời điểm cán cân sức mạnh nghiêng hẳn về một phía.

Peterborough vs Bradford City ngày 1/12/2018: Hai bàn cuối trận tạo cuộc ngược dòng 2-2

Cuộc đối đầu tại vòng hai FA Cup ngày 1/12/2018 là một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất giữa hai câu lạc bộ. Peterborough được chơi trên sân ABAX và nhanh chóng tạo ra lợi thế trước Bradford.

Ivan Toney mở tỷ số ở phút 29 sau đường chuyền thuận lợi của Marcus Maddison. Ngay trước giờ nghỉ, Siriki Dembélé ghi thêm bàn thắng giúp đội chủ nhà dẫn 2-0, đặt Bradford vào tình thế rất khó khăn.

Tuy nhiên, đội khách không chấp nhận thất bại. Phút 84, Kelvin Mellor tung cú dứt điểm từ khoảng cách xa để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng này tiếp thêm động lực cho Bradford trong những phút cuối.

Phút 89, Luca Colville thực hiện pha dứt điểm khiến bóng đổi hướng đi vào lưới Peterborough, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2. Hai bàn thắng trong khoảng năm phút giúp Bradford thoát thua và buộc đối thủ phải bước vào trận đá lại.

Đây là một trong những lần Bradford thể hiện rõ tinh thần không bỏ cuộc trước Peterborough. Nhưng ít ai ngờ rằng cuộc tái đấu sau đó còn kịch tính hơn rất nhiều.

Bradford City vs Peterborough ngày 11/12/2018: Ivan Toney lập hat-trick trong trận hòa 4-4

Mười ngày sau trận hòa 2-2, Bradford và Peterborough gặp lại nhau tại Valley Parade để tranh vé vào vòng ba FA Cup. Cuộc tái đấu nhanh chóng trở thành màn rượt đuổi tỷ số đặc biệt, với tám bàn thắng xuất hiện trong 90 phút.

Ivan Toney đưa Peterborough vượt lên từ phút 18 và chỉ hai phút sau tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Bradford đáp trả bằng pha lập công của George Miller ở phút 22, nhưng Marcus Maddison giúp đội khách dẫn 3-1 trong thời gian bù giờ hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Bradford tạo nên màn ngược dòng đáng kinh ngạc. David Ball rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 53, trước khi Paul Caddis ghi bàn gỡ hòa 3-3 chỉ năm phút sau đó. Đến phút 72, George Miller hoàn tất cú đúp, đưa Bradford lần đầu vượt lên dẫn 4-3.

Tưởng như đội chủ nhà đã cầm chắc tấm vé đi tiếp, Ivan Toney một lần nữa trở thành người hùng của Peterborough. Phút 84, tiền đạo này ghi bàn hoàn tất hat-trick, đưa trận đấu về tỷ số 4-4 và buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Không có thêm bàn thắng sau 120 phút, cuộc đối đầu được quyết định bằng loạt luân lưu. Thủ môn Conor O'Malley tỏa sáng với những pha cản phá quan trọng, giúp Peterborough thắng 3-2 và giành quyền vào vòng ba.

Trận đấu ấy vẫn là một trong những ký ức đặc biệt nhất của cặp đấu. Ivan Toney, cầu thủ sau này vươn lên thi đấu tại Premier League và đội tuyển Anh, đã để lại dấu ấn lớn với ba bàn thắng trong một cuộc đối đầu mà Bradford cũng thể hiện tinh thần chiến đấu đáng nể.

Bradford City vs Peterborough ngày 14/2/2026: Pointon và Jackson ghi bàn

Hai đội tiếp tục gặp nhau tại League One ngày 14/2/2026. Bradford được chơi trên sân nhà và nhanh chóng tạo ra lợi thế khi Bobby Pointon ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5.

Bàn thắng sớm khiến Peterborough gặp khó trong việc triển khai thế trận. Đội khách cố gắng tìm bàn gỡ nhưng hàng thủ Bradford duy trì được sự tập trung, đồng thời tổ chức nhiều pha lên bóng nguy hiểm.

Phút 50, Kayden Jackson nhân đôi cách biệt, ấn định chiến thắng 2-0 cho Bradford. Kết quả này giúp đội chủ nhà cải thiện vị trí trong cuộc đua giành quyền dự vòng play-off thăng hạng.

Sau những lần đối đầu cân bằng ở các mùa trước, chiến thắng tháng 2/2026 cho thấy Bradford đang có khả năng kiểm soát tốt hơn những cuộc chạm trán với Peterborough.

Bradford City vs Peterborough ngày 15/8/2026: Chủ nhà tiếp tục thắng 2-0

Cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 15/8/2026 tại League One. Bradford tiếp tục được chơi trên sân Valley Parade và hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp trước Peterborough.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, dù Bradford tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tăng tốc và tìm được bàn mở tỷ số ở phút 54 nhờ pha đánh đầu của Macaulay Gillesphey.

Peterborough nỗ lực đáp trả nhưng không thể tận dụng cơ hội. Phút 75, Nick Powell ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau đường chuyền của Adam Phillips, giúp Bradford tạo ra lợi thế an toàn.

Chiến thắng này tiếp tục kéo dài chuỗi kết quả tích cực của Bradford trước Peterborough. Đáng chú ý, cả hai lần gặp nhau trong năm 2026, đội chủ sân Valley Parade đều thắng 2-0 và giữ sạch lưới.

Đây là cơ sở quan trọng để Bradford tự tin trước cuộc tái đấu tại Carabao Cup, nơi chỉ một trận đấu sẽ quyết định đội giành quyền vào tứ kết.

Nhận định Bradford City vs Peterborough: Lợi thế nghiêng về chủ nhà

Bradford bước vào trận đấu với phong độ tương đối ổn định, thắng 2 và hòa 3 trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu trước trận. Khả năng tổ chức phòng ngự cùng lợi thế sân nhà là hai điểm tựa quan trọng của đội bóng do Michael Duff dẫn dắt.

Peterborough thắng 2, hòa 2 và thua một trong 5 trận gần đây. Đội khách có khả năng tạo ra khác biệt bằng những pha chuyển trạng thái nhanh, nhưng cần cải thiện hiệu quả tấn công nếu muốn phá vỡ hệ thống phòng ngự của Bradford.

Lịch sử từng chứng kiến Peterborough giành quyền đi tiếp sau màn rượt đuổi tám bàn năm 2018. Tuy nhiên, hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 2-0 trong năm 2026 cho thấy Bradford đang có ưu thế rõ ràng hơn ở thời điểm hiện tại.

Tình hình lực lượng Bradford City vs Peterborough

Bradford City được dự kiến có đầy đủ lực lượng, đủ khả năng duy trì bộ khung đã giúp đội bóng thi đấu ổn định trong thời gian gần đây. Peterborough cũng chưa ghi nhận thiếu vắng đáng chú ý theo thông tin trước trận.

Đội hình dự kiến Bradford City vs Peterborough

Bradford City: Jon McCracken, Matt Pennington, Aden Baldwin, George Pratt, Corey O'Keeffe, Antoni Sarcevic, Callum Connolly, Ibou Touray, George Lapslie, Will Swan, Kayden Jackson.

Peterborough: Alex Bass, Carl Johnston, Josh Feeney, Lucca Mendonça, Harley Mills, Liam Kelly, Matt Garbett, Bolu Shofowoke, Ethan Williams, Owura Edwards, Harry Leonard.

Bradford City vs Peterborough: Ký ức FA Cup 2018 có lặp lại?

Sau 43 cuộc đối đầu, Bradford và Peterborough gần như không có sự chênh lệch về số chiến thắng. Tuy nhiên, những trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đội thường xuất hiện ở các giải cúp, nơi mọi sai lầm đều có thể khiến một đội phải trả giá.

Peterborough từng giành quyền đi tiếp sau trận hòa 4-4 đầy kịch tính năm 2018. Tám năm sau, Bradford có cơ hội đáp trả khi tiếp tục được chơi tại Valley Parade và đang sở hữu thành tích đối đầu tốt hơn trong thời gian gần đây.

Nếu duy trì được khả năng phòng ngự như hai lần gặp gần nhất, Bradford có nhiều cơ sở để giành chiến thắng và tiến vào tứ kết Carabao Cup.

Dự đoán tỷ số: Bradford City 2-1 Peterborough.