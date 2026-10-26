Lịch sử 41 trận đối đầu PSG vs Lyon: Từ cú poker của Mbappe đến nỗi đau Endrick tại Paris

PSG và Lyon là hai đối thủ quen thuộc của bóng đá Pháp, với nhiều lần chạm trán tại Ligue 1 và các giải cúp quốc nội. Trong 41 trận được hệ thống dữ liệu ghi nhận từ năm 2010 đến tháng 4/2026, PSG giành 27 chiến thắng, Lyon thắng 8 trận và hai đội hòa nhau 6 lần.

Lyon vs PSG năm 2012: Màn rượt đuổi 8 bàn và khoảnh khắc của Hoarau

Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất giữa Lyon và PSG diễn ra ngày 25/2/2012 tại sân Stade de Gerland. Khi đó, PSG đang trong giai đoạn đầu xây dựng đội hình dưới thời Carlo Ancelotti, còn Lyon vẫn sở hữu nhiều ngôi sao từng làm nên vị thế của đội bóng tại Ligue 1.

Guillaume Hoarau mở tỷ số cho PSG ở phút 21, nhưng Lyon nhanh chóng đảo ngược tình thế. Bafétimbi Gomis, Lisandro Lopez và Michel Bastos lần lượt lập công, giúp đội chủ nhà dẫn 3-1 chỉ sau 40 phút thi đấu.

Nenê rút ngắn cách biệt xuống 2-3 trước giờ nghỉ, song Jimmy Briand tiếp tục đưa Lyon vượt lên trong hiệp hai. Khi tỷ số là 4-2, đội chủ nhà tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng trước một PSG gặp nhiều khó khăn ở hàng phòng ngự.

Dẫu vậy, đại diện thủ đô không bỏ cuộc. Ceara ghi bàn ở phút 73, trước khi Hoarau hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu ở phút 90+4, ấn định kết quả hòa 4-4 đầy kịch tính.

Trận đấu trở thành một trong những màn rượt đuổi tỷ số đáng nhớ của Ligue 1. Với PSG, khoảnh khắc Hoarau ghi bàn vào những giây cuối cho thấy tinh thần không bỏ cuộc, yếu tố tiếp tục xuất hiện trong nhiều cuộc đối đầu với Lyon những năm sau đó.

PSG vs Lyon năm 2018: Mbappe ghi 4 bàn trong chiến thắng 5-0

Ngày 7/10/2018, PSG tiếp đón Lyon tại Parc des Princes trong trận đấu thuộc vòng 9 Ligue 1. Khi đó, đội bóng thủ đô sở hữu hàng công với Neymar, Edinson Cavani và Kylian Mbappe, những ngôi sao đủ khả năng tạo ra khác biệt trước bất kỳ đối thủ nào.

Neymar đưa PSG vượt lên từ chấm phạt đền, nhưng tâm điểm thực sự của trận đấu là Mbappe. Tiền đạo người Pháp có màn trình diễn bùng nổ trong hiệp hai, ghi liên tiếp 4 bàn chỉ trong vòng 13 phút.

Chiến thắng 5-0 trở thành một trong những kết quả chênh lệch nhất ở lịch sử đối đầu hiện đại giữa hai đội. Riêng Mbappe lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi 4 bàn trong một trận Ligue 1 trong vòng 45 năm tính đến thời điểm đó.

Đây cũng là trận đấu cho thấy PSG đã vượt lên đáng kể về sức mạnh và chất lượng đội hình. Lyon vốn được xem là một trong những đối thủ có khả năng cạnh tranh với đại diện thủ đô, nhưng không thể ngăn cản tốc độ cùng khả năng dứt điểm của Mbappe.

PSG vs Lyon năm 2020: Chung kết kéo dài 120 phút và chức vô địch của Paris

Hai đội tái ngộ ngày 31/7/2020 trong trận chung kết Coupe de la Ligue, giải Cúp Liên đoàn Pháp. Đây là cuộc đối đầu mang ý nghĩa đặc biệt bởi đội chiến thắng sẽ trở thành nhà vô địch của mùa giải cuối cùng trước khi giải đấu bị khai tử.

Khác với những trận đấu thường xuyên xuất hiện nhiều bàn thắng, lần này PSG và Lyon chơi thận trọng hơn. Hàng phòng ngự hai đội duy trì sự tập trung trong phần lớn thời gian, khiến những ngôi sao tấn công không dễ tìm được khoảng trống.

Sau 90 phút chính thức và hai hiệp phụ, trận đấu khép lại với tỷ số 0-0. Hai đội phải bước vào loạt luân lưu để phân định nhà vô địch, trong bối cảnh PSG được đánh giá cao hơn nhưng chưa thể giải quyết trận đấu bằng những cơ hội tạo ra.

Cuối cùng, PSG giành chiến thắng 6-5 ở loạt sút quyết định. Pablo Sarabia thực hiện thành công lượt đá cuối cùng, giúp đội bóng thủ đô nâng cao chiếc cúp Coupe de la Ligue thứ 9 trong lịch sử.

Danh hiệu này tiếp tục khẳng định ưu thế của PSG trước Lyon ở những trận đấu mang tính quyết định. Tuy nhiên, màn so tài cũng chứng minh rằng đại diện vùng Rhône hoàn toàn có khả năng kéo đối thủ mạnh hơn vào thế trận khó khăn.

PSG vs Lyon năm 2024: Dembele và Fabian Ruiz định đoạt chung kết Cúp Quốc gia

Ngày 25/5/2024, PSG và Lyon một lần nữa gặp nhau trong trận chung kết, lần này tại Coupe de France. Cuộc đối đầu diễn ra trên sân Pierre-Mauroy và được chờ đợi khi cả hai đội đều quyết tâm khép lại mùa giải bằng một danh hiệu lớn.

PSG nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo ra khác biệt. Ousmane Dembele mở tỷ số ở phút 22, trước khi Fabian Ruiz ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 34, đưa đại diện thủ đô nắm lợi thế lớn ngay trong hiệp một.

Lyon không chấp nhận thất bại dễ dàng. Jake O'Brien rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 55, mở ra hy vọng ngược dòng khi trận đấu vẫn còn nhiều thời gian.

Dù vậy, PSG bảo vệ thành công lợi thế và giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Đội bóng của HLV Luis Enrique qua đó có lần thứ 15 vô địch Cúp Quốc gia Pháp, tiếp tục củng cố vị thế ở đấu trường quốc nội.

Trận đấu cho thấy khác biệt giữa hai đội không chỉ nằm ở chất lượng nhân sự mà còn ở khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng. Lyon đủ sức tạo ra sức ép, nhưng PSG vẫn tìm được cách giữ chiến thắng trong tay.

Lyon vs PSG tháng 11/2025: Joao Neves định đoạt trận đấu ở phút 90+5

Cuộc chạm trán ngày 9/11/2025 tại Groupama Stadium là một trong những trận đấu kịch tính nhất giữa hai đội trong những mùa gần đây. PSG hành quân đến sân Lyon với áp lực cạnh tranh ngôi đầu Ligue 1, trong khi đội chủ nhà muốn tận dụng lợi thế khán giả để tạo bất ngờ.

Warren Zaire-Emery mở tỷ số cho PSG ở phút 26, nhưng Afonso Moreira nhanh chóng gỡ hòa cho Lyon chỉ 4 phút sau. Khvicha Kvaratskhelia tiếp tục đưa đội khách vượt lên ở phút 33, khép lại hiệp một với lợi thế 2-1 cho đại diện thủ đô.

Sang hiệp hai, Ainsley Maitland-Niles ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 50. Lyon sau đó duy trì sự kiên cường trong phòng ngự, khiến PSG phải liên tục tìm kiếm phương án xuyên phá khi thời gian thi đấu dần cạn.

Đến phút 90+5, Joao Neves xuất hiện đúng lúc với pha đánh đầu cận thành, ghi bàn quyết định giúp PSG thắng 3-2. Khoảnh khắc này đưa đại diện thủ đô trở lại ngôi đầu Ligue 1, đồng thời khiến Lyon đánh rơi điểm số ngay trước khi trận đấu kết thúc.

Chiến thắng của PSG thêm một lần cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Tuy nhiên, Lyon cũng chứng minh họ không còn dễ bị áp đảo như trong các thất bại cách biệt lớn trước đây.

PSG vs Lyon tháng 4/2026: Endrick và Moreira khiến Parc des Princes im lặng

Lần gặp nhau gần nhất trước mùa giải 2026/27 diễn ra ngày 19/4/2026 tại Parc des Princes. Đây là cuộc đối đầu thuộc vòng 30 Ligue 1, khi PSG tiếp tục được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà.

Tuy nhiên, Lyon đã tạo nên một trong những bất ngờ đáng chú ý của mùa giải. Endrick mở tỷ số ngay phút thứ 6, trước khi Afonso Moreira nhân đôi cách biệt ở phút 18, khiến PSG rơi vào thế bị dẫn 0-2 từ rất sớm.

Đội bóng thủ đô nỗ lực tìm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu. Goncalo Ramos từng đứng trước cơ hội rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền, nhưng không thể đánh bại thủ môn Dominik Greif.

Mãi đến phút 90+4, Kvaratskhelia mới ghi bàn giúp PSG rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để đại diện thủ đô tránh khỏi thất bại ngay tại Parc des Princes.

Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Lyon trong những cuộc đối đầu trực tiếp với PSG. Endrick và Moreira trở thành những nhân vật nổi bật, đồng thời để lại lời cảnh báo trước cuộc tái đấu vào tháng 10/2026.

Nhận định PSG vs Lyon: Paris tìm cách đòi lại món nợ sân nhà

PSG bước vào vòng 8 Ligue 1 sau chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội bóng thủ đô vừa đánh bại Barcelona 4-2 và Manchester City 4-2 tại Champions League, bên cạnh chiến thắng 3-1 trước Strasbourg ở giải quốc nội.

Dù vậy, việc Dembele, Kvaratskhelia và Marquinhos gặp vấn đề chấn thương ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của Luis Enrique. Trong khi đó, Lyon có 14 điểm sau 7 vòng, ngang PSG và sở hữu lợi thế về hiệu số bàn thắng bại trước cuộc đối đầu.

Lyon cũng có cơ sở tự tin từ chiến thắng 2-1 hồi tháng 4/2026. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng phong độ tấn công tích cực vẫn giúp PSG được đánh giá nhỉnh hơn.

Dự đoán số bàn thắng PSG vs Lyon

Lịch sử gần đây cho thấy PSG và Lyon thường tạo ra những trận đấu có nhiều bàn thắng. Trong 5 lần đối đầu từ tháng 5/2024 đến tháng 4/2026, hai đội ghi tổng cộng 18 bàn, trung bình 3,6 bàn mỗi trận.

PSG có hàng công hiệu quả nhưng đang thiếu một số trụ cột, trong khi Lyon đủ khả năng tận dụng khoảng trống để phản công. Trận đấu có thể xuất hiện từ 3 đến 4 bàn thắng.

Tình hình lực lượng PSG vs Lyon

PSG thiếu Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Marquinhos vì chấn thương. Đây đều là những nhân tố có vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu của HLV Luis Enrique.

Lyon không có Keito Nakamura theo thông tin lực lượng trước trận. Sự vắng mặt này ảnh hưởng đến các phương án nhân sự của đội khách.

Phong độ PSG vs Lyon

PSG toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 16 bàn và nhận 7 bàn thua. Khả năng tấn công đang là điểm mạnh nổi bật, dù hệ thống phòng ngự vẫn có những thời điểm thiếu chắc chắn.

Lyon thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần đây, ghi 10 bàn và thủng lưới 8 lần. Đội khách vừa trải qua thất bại 0-3 trước Hoffenheim tại Europa League, nhưng vẫn duy trì vị trí cạnh tranh ngôi đầu Ligue 1.

Đội hình dự kiến PSG vs Lyon

PSG: Matvey Safonov, Warren Zaire-Emery, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, Lucas Digne, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Maghnes Akliouche, Ferran Torres, Desire Doue.

Lyon: Dominik Greif, Zachary Athekame, Clinton Mata, Moussa Niakhate, Abner Vinicius, Tyler Morton, Mads Bidstrup, Ernest Nuamah, Corentin Tolisso, Kail Boudache, Pavel Sulc.

PSG vs Lyon tại Ligue 1 2026/27: Liệu lịch sử có lặp lại?

Từ trận hòa 4-4 năm 2012, cú poker của Mbappe năm 2018 đến chiến thắng bất ngờ của Lyon hồi tháng 4/2026, cuộc đối đầu giữa PSG và Lyon luôn mang đến những câu chuyện khó đoán. Dù đại diện thủ đô chiếm ưu thế về tổng số chiến thắng, đội bóng vùng Rhône vẫn nhiều lần tạo ra khác biệt ở thời điểm không được đánh giá cao.

Cuộc tái đấu tại Parc des Princes lần này còn mang ý nghĩa cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu Ligue 1. PSG muốn đòi lại món nợ sân nhà, trong khi Lyon có cơ hội chứng minh chiến thắng ở mùa trước không phải kết quả nhất thời.

Với phong độ tích cực cùng lợi thế sân nhà, PSG được kỳ vọng giành chiến thắng. Tuy nhiên, khả năng phản công của Lyon có thể khiến đội bóng thủ đô tiếp tục trải qua một trận đấu không dễ dàng.

Dự đoán tỷ số: PSG 3-1 Lyon.