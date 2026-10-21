Lịch sử 4 trận đối đầu Real Madrid vs RB Leipzig: Vinicius từng giải cứu Real, Bernabeu chờ màn tái ngộ

Real Madrid vs RB Leipzig: Bốn lần gặp nhau, đội bóng Hoàng gia nhỉnh hơn

Real Madrid và RB Leipzig đã có 4 lần gặp nhau tại Champions League, trải dài qua hai mùa giải 2022/23 và 2023/24. Đại diện Tây Ban Nha giành 2 chiến thắng, hòa 1 và thua 1, ghi 6 bàn và để thủng lưới 4 lần.

Dù Real Madrid được đánh giá cao hơn nhờ bề dày thành tích tại đấu trường châu Âu, Leipzig chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu. Đội bóng Đức từng đánh bại Real Madrid trên sân nhà, đồng thời khiến đại diện Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn ở vòng knock-out năm 2024.

Cuộc tái đấu ngày 22/10/2026 tại Santiago Bernabeu vì thế mang đến cơ hội để Real Madrid củng cố ưu thế, trong khi Leipzig muốn tái hiện màn trình diễn từng giúp họ đánh bại đối thủ năm 2022.

Real Madrid 2-0 RB Leipzig năm 2022: Valverde và Asensio giải quyết trận đấu

Lần đầu tiên hai đội gặp nhau diễn ra ngày 14/9/2022 tại vòng bảng Champions League. Real Madrid bước vào trận đấu với tư cách nhà đương kim vô địch và sở hữu nhiều cầu thủ từng chinh phục những trận cầu lớn ở châu Âu.

Leipzig gây không ít khó khăn bằng lối chơi giàu năng lượng, khả năng áp sát nhanh và những tình huống chuyển trạng thái. Trong phần lớn thời gian, đại diện Đức duy trì được thế trận cạnh tranh, khiến Real Madrid không dễ dàng tìm đường vào khung thành.

Phải đến phút 80, Federico Valverde mới khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà. Marco Asensio sau đó ghi thêm bàn trong thời gian bù giờ, ấn định chiến thắng 2-0.

Trận đấu đánh dấu khởi đầu thuận lợi của Real Madrid trước Leipzig, đồng thời thể hiện một phẩm chất quen thuộc của đội bóng Hoàng gia: biết cách tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định.

RB Leipzig 3-2 Real Madrid năm 2022: Nkunku góp công tạo cú sốc tại Đức

Ngày 25/10/2022, Leipzig tiếp đón Real Madrid trong trận lượt về vòng bảng và tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ của câu lạc bộ tại Champions League.

Đại diện Đức nhập cuộc mạnh mẽ và sớm vượt lên dẫn 2-0 nhờ các bàn thắng của Joško Gvardiol và Christopher Nkunku. Hai pha lập công giúp Leipzig nắm lợi thế lớn trước đối thủ giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

Vinicius Junior rút ngắn tỷ số cho Real Madrid trước giờ nghỉ, nhưng Timo Werner ghi bàn trong hiệp hai để tái lập cách biệt hai bàn. Rodrygo sau đó thực hiện thành công quả phạt đền ở thời gian bù giờ, song Real Madrid vẫn phải chấp nhận thất bại 2-3.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Leipzig trước Real Madrid. Kết quả ấy chứng minh rằng đại diện Bundesliga hoàn toàn có thể gây bất ngờ khi tận dụng tốt tốc độ và những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đối phương.

RB Leipzig 0-1 Real Madrid năm 2024: Brahim Diaz tạo khác biệt bằng khoảnh khắc cá nhân

Hai đội tái ngộ tại vòng 1/8 Champions League mùa giải 2023/24. Trận lượt đi diễn ra ngày 13/2/2024 trên sân Leipzig, nơi Real Madrid tiếp tục phải đối mặt với sức ép đáng kể từ đội chủ nhà.

Leipzig thi đấu quyết tâm, tổ chức tấn công chủ động và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, đội bóng Đức không thể tận dụng cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 48 khi Brahim Díaz thực hiện một pha xử lý kỹ thuật trước khi dứt điểm ghi bàn cho Real Madrid. Khoảnh khắc cá nhân của tiền vệ người Tây Ban Nha giúp đội khách giành chiến thắng 1-0.

Dù thua trận, Leipzig vẫn để lại dấu ấn bằng màn trình diễn có tính cạnh tranh cao. Cách biệt tối thiểu khiến cuộc tái đấu tại Bernabeu vẫn còn nhiều điều đáng chờ đợi.

Real Madrid 1-1 RB Leipzig năm 2024: Vinicius đưa đội bóng Hoàng gia đi tiếp

Trận lượt về diễn ra ngày 6/3/2024 tại Santiago Bernabeu. Real Madrid nắm lợi thế một bàn nhưng không thể chủ quan khi Leipzig tiếp tục triển khai lối chơi tấn công chủ động.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Vinicius Junior mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 65. Bàn thắng nâng tổng tỷ số sau hai lượt trận lên 2-0 và đưa Real Madrid đến gần tấm vé vào tứ kết.

Tuy nhiên, Leipzig nhanh chóng đáp trả. Willi Orbán đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 chỉ vài phút sau đó, khiến những phút còn lại trở nên căng thẳng.

Real Madrid bảo toàn kết quả hòa 1-1, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1 để đi tiếp. Dù bị loại, Leipzig chứng minh họ có thể tạo sức ép đáng kể lên nhà vô địch châu Âu ngay tại Bernabeu.

Nhận định Real Madrid vs RB Leipzig: Mbappe và Vinicius trước thử thách hàng thủ Đức

Real Madrid bước vào cuộc tái đấu với lợi thế sân nhà cùng lực lượng tấn công chất lượng. Kylian Mbappe và Vinicius Junior có thể khai thác khoảng trống bằng tốc độ, trong khi Jude Bellingham mang đến khả năng hỗ trợ tuyến giữa và xâm nhập vòng cấm.

Leipzig đang gặp những vấn đề về khả năng phòng ngự sau thất bại 1-6 trước Bayern Munich. Tuy nhiên, đội bóng Đức vẫn sở hữu những cầu thủ có khả năng chuyển trạng thái nhanh, đủ sức gây khó khăn nếu Real Madrid mất bóng ở những vị trí nguy hiểm.

Lịch sử 4 lần chạm trán cho thấy Real Madrid nhỉnh hơn nhưng không hoàn toàn áp đảo. Trong 3 lần gặp gần nhất, Leipzig chỉ thua 1, hòa 1 và thắng 1.

Phong độ và lịch sử đối đầu Real Madrid vs RB Leipzig

Real Madrid thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp. Leipzig có 3 chiến thắng và 2 thất bại trong cùng giai đoạn.

Ở lịch sử đối đầu trực tiếp, Real Madrid có 2 trận thắng, Leipzig thắng 1 và hai đội hòa nhau 1 lần. Đội bóng Tây Ban Nha ghi tổng cộng 6 bàn, hơn Leipzig 2 bàn.

Real Madrid vs RB Leipzig: Bernabeu có tiếp tục gọi tên đội bóng Hoàng gia?

Từ chiến thắng đầu tiên năm 2022 đến cuộc đối đầu căng thẳng ở vòng 1/8 năm 2024, Real Madrid và Leipzig đã tạo nên những trận đấu có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Vinicius từng ghi bàn ở cả thất bại 2-3 năm 2022 lẫn trận hòa 1-1 năm 2024. Lần tái ngộ này, anh tiếp tục là một trong những nhân vật được kỳ vọng tạo khác biệt, bên cạnh Mbappe và Bellingham.

Nhận định tỷ số: Real Madrid 3-1 RB Leipzig.