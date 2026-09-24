Lịch sử 4 trận đối đầu Myanmar vs Đông Timor: Kyi Lin từng lập cú đúp, Myanmar chưa biết thua

Myanmar vs Đông Timor tái ngộ sau gần 5 năm

Myanmar và Đông Timor gặp nhau lúc 19h00 ngày 24/9/2026 trên sân Mong Kok, Hong Kong, trong lượt trận đầu tiên bảng B Challenge Division FIFA ASEAN Cup 2026. Bảng đấu còn có Campuchia, mỗi đội chỉ thi đấu hai trận và đội đứng đầu giành quyền vào chung kết của hạng đấu.

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Trước lần tái ngộ này, Myanmar và Đông Timor đã gặp nhau 4 lần ở cấp đội tuyển quốc gia. Myanmar thắng 3 trận, hai đội hòa 1 trận, còn Đông Timor chưa có chiến thắng. Tổng tỷ số là 7-2 nghiêng về Myanmar.

Điểm đáng chú ý là cả 4 cuộc đối đầu trước đây đều thuộc hệ thống giải vô địch Đông Nam Á, từ Tiger Cup 2004, các vòng loại AFF Suzuki Cup 2012 và 2014 cho tới vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020 tổ chức năm 2021. Vì số lần gặp nhau chưa vượt quá 6, toàn bộ lịch sử giữa hai đội được nhắc lại đầy đủ dưới đây.

Myanmar 3-1 Đông Timor năm 2004: Cuộc gặp đầu tiên tại Bukit Jalil

Lần đầu Myanmar và Đông Timor chạm trán diễn ra ngày 16/12/2004 tại sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur, trong khuôn khổ Tiger Cup 2004. Đây cũng là giai đoạn đầu Đông Timor góp mặt ở sân chơi đội tuyển khu vực sau khi trở thành thành viên của bóng đá quốc tế.

Myanmar nhập cuộc rất nhanh và có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền của Soe Myat Min ở phút thứ 4. Đông Timor đáp trả ở phút 15 khi Simon Diamantino cũng thực hiện thành công một quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tuy nhiên, Myanmar vẫn là đội kiểm soát tốt hơn phần còn lại. San Day Thien giúp đội bóng áo trắng tái lập lợi thế ở phút 43, trước khi Myo Hlaing Win ghi bàn thứ ba ở phút 51 để ấn định chiến thắng 3-1.

Chiến thắng này góp phần giúp Myanmar kết thúc vòng bảng với thành tích 3 thắng, 1 hòa và giành quyền đi tiếp. Với Đông Timor, bàn thắng của Diamantino trở thành pha lập công đầu tiên của họ trong lịch sử đối đầu Myanmar.

Cuộc gặp đầu tiên vì thế đã đặt nền móng cho một cán cân khá rõ rệt. Đông Timor có thể tạo ra thời điểm gây khó khăn, nhưng Myanmar vẫn biết cách tận dụng ưu thế về kinh nghiệm và khả năng tổ chức để giành chiến thắng.

Myanmar 2-1 Đông Timor năm 2012: Kyi Lin lập cú đúp tại Yangon

Hai đội phải chờ gần 8 năm mới gặp lại nhau. Ngày 7/10/2012, Myanmar tiếp Đông Timor tại Youth Training Centre ở Yangon trong khuôn khổ vòng loại AFF Suzuki Cup 2012.

Bối cảnh lần này khác hẳn năm 2004. Đông Timor bước vào trận đấu với sự tự tin cao sau khi thắng Campuchia 5-1 ở lượt mở màn, chiến thắng đầu tiên của họ tại một chiến dịch vòng loại AFF Championship. Myanmar cũng đã có 3 điểm, khiến cuộc đối đầu trở nên quan trọng trong cuộc đua giành quyền dự vòng chung kết.

Kyi Lin trở thành nhân vật trung tâm của trận đấu. Tiền vệ Myanmar mở tỷ số ở phút 38, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế. Đông Timor không dễ dàng buông xuôi và tìm được bàn gỡ ở phút 55 nhờ Alan.

Thế cân bằng chỉ tồn tại chưa đầy 20 phút. Phút 74, Kyi Lin phá bẫy việt vị rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Đông Timor, hoàn tất cú đúp và đưa Myanmar vượt lên 2-1. AFF xác nhận hai bàn thắng của Kyi Lin là yếu tố quyết định giúp Myanmar giành trọn 3 điểm.

Đông Timor không thể tìm được bàn gỡ trong thời gian còn lại. Sau hai lần gặp nhau, Myanmar có hai chiến thắng liên tiếp, nhưng Đông Timor vẫn ghi được bàn trong cả hai trận.

Myanmar 0-0 Đông Timor năm 2014: Lần duy nhất Myanmar không thắng

Chỉ hai năm sau, hai đội gặp nhau lần thứ ba tại vòng loại AFF Suzuki Cup 2014. Trận đấu diễn ra ngày 14/10/2014 trên sân New Laos National Stadium ở Vientiane, Lào.

Nếu hai cuộc đối đầu trước tạo ra tổng cộng 7 bàn thắng, trận đấu năm 2014 lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Đông Timor tổ chức phòng ngự chắc chắn hơn, thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm và không cho Myanmar dễ dàng tạo ra những tình huống dứt điểm thuận lợi.

Myanmar cầm bóng và tìm cách đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự đối phương. Đông Timor cũng không tạo được đủ sức ép để tìm bàn thắng và hai đội khép lại 90 phút với tỷ số 0-0.

Đây là lần đầu và cho tới nay vẫn là lần duy nhất Đông Timor tránh được thất bại trước Myanmar. Kết quả này cũng giúp họ chặn chuỗi hai trận liên tiếp để thủng lưới trước đối thủ.

Dù bị Đông Timor chia điểm, Myanmar sau đó vẫn thi đấu tốt ở vòng loại và giành vị trí dẫn đầu để đi tiếp. Với Đông Timor, trận hòa không bàn thắng là một trong những kết quả đáng chú ý của họ trong chiến dịch năm ấy.

Myanmar 2-0 Đông Timor năm 2021: Than Paing và Maung Maung Lwin lên tiếng

Lần gặp gần nhất diễn ra ngày 8/12/2021 tại National Stadium ở Singapore, thuộc vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020. Giải đấu phải lùi sang cuối năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cả hai đội đều chịu áp lực trước giờ bóng lăn. Myanmar vừa thua chủ nhà Singapore 0-3 ở trận ra quân, còn Đông Timor thất bại 0-2 trước Thái Lan. Vì vậy, 3 điểm trở thành mục tiêu quan trọng để duy trì hy vọng tại bảng A.

Myanmar nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo ra khác biệt. Than Paing đánh đầu mở tỷ số khoảng phút 14, giúp đội bóng áo trắng giải tỏa sức ép. Đông Timor cố gắng đẩy cao đội hình sau bàn thua nhưng không tạo được bước ngoặt trước hệ thống phòng ngự Myanmar.

Đến phút 50, Maung Maung Lwin ghi bàn thứ hai từ một tình huống phản công, giúp Myanmar nâng tỷ số lên 2-0. Đội bóng của Đông Timor không thể đáp trả trong thời gian còn lại và phải nhận thất bại thứ hai tại giải.

Chiến thắng này giúp Myanmar có 3 điểm đầu tiên tại AFF Cup năm đó, đồng thời kéo dài thành tích bất bại trước Đông Timor lên 4 trận. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Myanmar giữ sạch lưới trước đối thủ.

Toàn bộ 4 lần đối đầu Myanmar vs Đông Timor

Bốn cuộc đối đầu trải dài từ năm 2004 đến 2021 cho thấy Myanmar chiếm ưu thế khá rõ.

Sau 4 trận, Myanmar có 3 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi 7 bàn và nhận 2 bàn thua. Đông Timor chưa từng đánh bại Myanmar và cũng không ghi bàn trong hai lần gặp gần nhất.

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Điểm đáng chú ý nhất trong chuỗi này là khả năng phòng ngự của Myanmar ngày càng được cải thiện khi gặp Đông Timor. Họ để thủng lưới ở cả hai trận đầu tiên, nhưng giữ sạch lưới trong hai cuộc đối đầu tiếp theo vào năm 2014 và 2021.

Nhận định Myanmar vs Đông Timor: Quá khứ tiếp thêm tự tin cho Myanmar

Myanmar bước vào trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 với phong độ khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 và thua 3, ghi 12 bàn nhưng cũng nhận 11 bàn thua. Hai chiến thắng đáng chú ý là màn vùi dập Lào 7-2 và trận thắng Philippines 4-1 trên sân khách.

Những kết quả này cho thấy điểm mạnh của Myanmar nằm ở khả năng tăng tốc khi gặp đối thủ để lộ khoảng trống. Chỉ trong hai trận gặp Lào và Philippines, họ đã ghi tổng cộng 11 bàn. Khi các tiền vệ có đủ thời gian xử lý bóng và hàng công tìm được khoảng trống phía sau tuyến phòng ngự, Myanmar có thể tạo ra sức ép liên tục.

Tuy nhiên, hình ảnh của họ thay đổi rõ khi gặp những đối thủ tổ chức tốt hơn. Những thất bại trước Malaysia, Việt Nam và Thái Lan cho thấy Myanmar vẫn gặp khó trong việc duy trì cấu trúc khi bị pressing hoặc phải chống những pha chuyển trạng thái tốc độ cao.

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Đông Timor cần giải bài toán hàng thủ sau chuỗi 4 trận không ghi bàn

Đông Timor bước vào trận đấu tại Hong Kong với phong độ đáng lo hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội tuyển này thắng 1 và thua 4. Chiến thắng duy nhất là trận thắng Brunei 3-1 ngày 9/6, trước khi họ lần lượt thua Việt Nam 0-7, Singapore 0-2, Indonesia 0-3 và Campuchia 0-3.

Như vậy, Đông Timor đã trải qua 4 trận liên tiếp không ghi bàn, đồng thời nhận 15 bàn thua trong cùng giai đoạn. Con số này phản ánh hai vấn đề song song: hàng phòng ngự khó giữ được cự ly khi chịu sức ép liên tục, còn tuyến trên không duy trì được khả năng giữ bóng đủ lâu để giảm áp lực cho phía dưới.

So với Myanmar, Đông Timor nhiều khả năng phải dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ bảo vệ khu vực trước vòng cấm. Dylan Niski cùng hàng phòng ngự sẽ phải đặc biệt chú ý những tình huống Myanmar tăng tốc sau khi đoạt bóng, bởi đây là cách đối thủ đã tạo ra nhiều bàn thắng trong các trận gần đây.

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Myanmar có lợi thế gì từ lịch sử đối đầu?

Bốn cuộc gặp trong quá khứ tạo ra một điểm tựa rõ ràng cho Myanmar. Họ chưa từng thất bại, thắng ba trận và chỉ một lần bị cầm hòa. Quan trọng hơn, hai cuộc đối đầu gần nhất đều khép lại mà Đông Timor không ghi được bàn.

Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy các trận đấu không phải lúc nào cũng diễn ra dễ dàng. Năm 2012, Myanmar phải nhờ bàn thắng thứ hai của Kyi Lin ở phút 74 mới đánh bại đối thủ 2-1. Hai năm sau, họ thậm chí không thể ghi bàn và phải chấp nhận tỷ số 0-0.

Điều đó khiến bài toán của Myanmar ở lần tái ngộ này không đơn thuần là đẩy cao đội hình. Đội bóng cần duy trì nhịp độ đủ tốt để buộc Đông Timor phải lùi sâu, nhưng vẫn phải giữ sự cân bằng phía sau nhằm tránh những tình huống phản công bất ngờ.

Với Đông Timor, trận hòa năm 2014 là bằng chứng rằng họ từng có thể khiến Myanmar bế tắc nếu bảo vệ được cự ly đội hình. Sau chuỗi trận phòng ngự khó khăn gần đây, việc tái tạo được sự chắc chắn ấy sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất.

FIFA ASEAN Cup 2026 khiến trận mở màn càng quan trọng

Myanmar và Đông Timor nằm tại bảng B Challenge Division cùng Campuchia. Khác với các bảng 4 đội thường thấy, mỗi đội ở hạng đấu này chỉ chơi hai trận vòng bảng, sau đó đội đứng đầu vào thẳng chung kết.

Điều đó đồng nghĩa một kết quả bất lợi ngay trận ra quân sẽ để lại ảnh hưởng rất lớn. Myanmar gặp Campuchia ở lượt tiếp theo ngày 27/9, còn Đông Timor đối đầu Campuchia ngày 30/9.

Vì số trận ít, khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng sẽ có ý nghĩa lớn hơn một giải đấu vòng bảng dài. Myanmar có lợi thế từ lịch sử và phong độ tấn công tốt hơn, nhưng Đông Timor cũng hiểu rằng họ không có nhiều cơ hội để sửa sai nếu tiếp tục mắc những lỗi phòng ngự giống giai đoạn vừa qua.

Tình hình lực lượng Myanmar vs Đông Timor

Theo thông tin ban đầu trước trận, hai đội không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý. Myanmar có thể tiếp tục dựa vào những cầu thủ như Kyaw Min Oo, Win Naing Tun, Than Paing và Myat Kaung Khant, trong khi Đông Timor sở hữu một tập thể trẻ với nhiều nhân tố đang được trao cơ hội.

Việc Challenge Division chỉ có hai lượt trận vòng bảng cũng khiến khả năng xoay tua bị hạn chế. Cả hai HLV đều có lý do để sử dụng bộ khung mạnh ngay từ trận đầu thay vì giữ quá nhiều nhân sự cho lượt đấu còn lại.

Đội hình dự kiến Myanmar vs Đông Timor

Myanmar: Zin Nyi Nyi Aung; Zwe Khant Min, Soe Moe Kyaw, Hein Zeyar Lin, Min Phone Khant; Wai Lin Aung, Kyaw Min Oo, La Min Aung; Than Paing, Win Naing Tun, Myat Kaung Khant.

Đông Timor: Dylan Niski; Olagar Xavier, Eric Silva, João Varudo, Ryan Harris Jom, Liam Farrugia; João Rangel, Tristan Arrarte, Claudio Osorio, Zion Cruz; Zenivio Mota.

Myanmar vs Đông Timor: Từ Diamantino đến chuỗi hai trận sạch lưới

Lịch sử Myanmar vs Đông Timor bắt đầu bằng trận thắng 3-1 của Myanmar tại Tiger Cup 2004, nơi Diamantino ghi bàn đầu tiên cho Đông Timor trong cặp đấu này. Tám năm sau, Alan tiếp tục chọc thủng lưới Myanmar, nhưng cú đúp của Kyi Lin vẫn giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1.

Từ đó, cán cân phòng ngự thay đổi. Đông Timor cầm hòa Myanmar 0-0 năm 2014, nhưng đến lần gặp năm 2021, Than Paing và Maung Maung Lwin giúp Myanmar thắng 2-0. Sau 4 trận, Myanmar vẫn bất bại và đã trải qua hai cuộc đối đầu liên tiếp không để đối thủ ghi bàn.

Năm năm sau lần gặp gần nhất, hai đội bước vào một bối cảnh mới tại FIFA ASEAN Cup. Myanmar mang theo ưu thế của 3 chiến thắng và 1 trận hòa, còn Đông Timor cần tìm cách chấm dứt cả chuỗi bất bại của đối thủ lẫn quãng thời gian dài chưa thể ghi bàn trong cặp đấu này. Chính những dữ kiện đó khiến lịch sử đối đầu trở thành câu chuyện đáng chú ý nhất trước màn tái ngộ tại Mong Kok.