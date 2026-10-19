Lịch sử 4 trận đối đầu Liverpool vs Villarreal: Mane gieo sầu hai lần, Anfield chờ viết tiếp lịch sử

Liverpool và Villarreal sẽ gặp nhau lúc 2h00 ngày 21/10 trên sân Anfield, thuộc lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League. Đây là cuộc tái ngộ đáng chú ý khi hai đội từng đối đầu ở bán kết Europa League 2016 và Champions League 2022.

Villarreal vs Liverpool 2016: Adrian Lopez ghi bàn phút bù giờ

Lần đầu tiên Liverpool và Villarreal gặp nhau tại một giải đấu chính thức của UEFA diễn ra ngày 28/4/2016, trong trận lượt đi bán kết Europa League.

Liverpool khi đó được dẫn dắt bởi Jurgen Klopp, còn Villarreal sở hữu lợi thế sân nhà cùng lối chơi phòng ngự chắc chắn. Hai đội tạo ra thế trận giằng co, khiến những cơ hội thực sự nguy hiểm không xuất hiện quá nhiều.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, tỷ số vẫn là 0-0. Tuy nhiên, Adrian Lopez bất ngờ ghi bàn ở phút 90+2, giúp Villarreal giành chiến thắng 1-0.

Pha lập công muộn mang lại lợi thế quan trọng cho đại diện Tây Ban Nha trước trận lượt về. Với Liverpool, thất bại này buộc họ phải giành chiến thắng tại Anfield nếu muốn tiếp tục hành trình chinh phục Europa League.

Dù vậy, bàn thắng của Adrian Lopez cũng là lần duy nhất Villarreal đánh bại Liverpool trong 4 cuộc đối đầu được ghi nhận trước mùa giải 2026/27.

Liverpool vs Villarreal 2016: Anfield bùng nổ với chiến thắng 3-0

Ngày 5/5/2016, Liverpool tiếp Villarreal trong trận lượt về bán kết Europa League. Sau thất bại 0-1 tại Tây Ban Nha, đội bóng của Jurgen Klopp bước vào trận đấu với mục tiêu đảo ngược tình thế.

Liverpool nhanh chóng tạo ra sức ép và có bàn mở tỷ số từ tình huống phản lưới nhà của Bruno Soriano ở phút thứ 7. Lợi thế sớm giúp đội chủ nhà kiểm soát tốt hơn thế trận và liên tục đẩy Villarreal vào tình trạng phải phòng ngự.

Sang hiệp hai, Daniel Sturridge nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 63, trước khi Adam Lallana ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 81.

Với kết quả này, Liverpool giành vé vào chung kết Europa League sau khi vượt qua Villarreal với tổng tỷ số 3-1. Đây là một trong những màn ngược dòng đáng nhớ của đội bóng nước Anh dưới thời Klopp.

Chiến thắng cũng khẳng định sức mạnh của Anfield trong những trận đấu loại trực tiếp tại châu Âu, nơi Liverpool thường tạo ra sức ép đặc biệt lớn trước các đối thủ.

Liverpool vs Villarreal 2022: Mane giúp The Kop thắng 2-0 tại Anfield

Sáu năm sau cuộc đối đầu ở Europa League, Liverpool và Villarreal tiếp tục gặp nhau tại bán kết Champions League 2021/22. Trận lượt đi diễn ra ngày 27/4/2022 trên sân Anfield.

Liverpool khi đó đang sở hữu hàng công chất lượng với Mohamed Salah, Sadio Mane và Luis Diaz. Trong khi đó, Villarreal được dẫn dắt bởi Unai Emery, người từng giúp đội bóng Tây Ban Nha vượt qua nhiều đối thủ mạnh để tiến vào bán kết.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, dù Liverpool là đội chủ động kiểm soát thế trận. Phải đến phút 53, đội chủ nhà mới khai thông thế bế tắc khi đường bóng của Jordan Henderson chạm Pervis Estupinan rồi đi vào lưới Villarreal.

Chỉ hai phút sau, Sadio Mane tiếp tục ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Hai pha lập công liên tiếp giúp đội bóng nước Anh tạo ra khoảng cách an toàn trước trận lượt về.

Chiến thắng này tiếp tục kéo dài thành tích toàn thắng của Liverpool trước Villarreal tại Anfield, đồng thời đưa đội bóng của Klopp đến gần hơn với trận chung kết Champions League.

Villarreal vs Liverpool 2022: Mane kết thúc hy vọng ngược dòng của Tàu ngầm vàng

Ngày 3/5/2022, Villarreal tiếp Liverpool trong trận lượt về bán kết Champions League. Dù thua 0-2 ở lượt đi, đại diện Tây Ban Nha vẫn nuôi hy vọng tạo nên cú ngược dòng trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Villarreal khởi đầu đầy ấn tượng khi Boulaye Dia mở tỷ số ngay phút thứ 3. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép và khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Đến phút 41, Francis Coquelin tiếp tục ghi bàn, giúp Villarreal dẫn 2-0 và san bằng tổng tỷ số 2-2 sau hai lượt trận.

Tuy nhiên, Liverpool nhanh chóng lấy lại thế trận trong hiệp hai. Fabinho ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 62, trước khi Luis Diaz đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2 ở phút 67.

Đến phút 74, Sadio Mane ghi bàn thắng thứ ba, ấn định chiến thắng 3-2 cho Liverpool.

Kết quả này giúp Liverpool vượt qua Villarreal với tổng tỷ số 5-2 để giành vé vào chung kết Champions League 2022. Mane tiếp tục để lại dấu ấn trong cuộc đối đầu với đại diện Tây Ban Nha, giống như trận lượt đi tại Anfield.

Nhận định Liverpool vs Villarreal: Wirtz tìm cách tạo khác biệt tại Anfield

Liverpool bước vào cuộc tái đấu sau chiến thắng 2-1 trước Brentford tại Ngoại hạng Anh. Kết quả này giúp đội bóng của Andoni Iraola lấy lại sự tự tin sau thất bại 0-3 trước Manchester City.

Trên hàng công, Florian Wirtz đóng vai trò kết nối các tuyến, còn Bradley Barcola và Rio Ngumoha mang đến tốc độ cùng khả năng tạo đột biến. Lợi thế Anfield cũng là điểm tựa quan trọng để Liverpool chủ động áp đặt thế trận.

Villarreal không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện Tây Ban Nha vừa đánh bại Napoli 3-1 tại Champions League, cho thấy khả năng tổ chức tấn công và tận dụng những khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương.

Dù vậy, Liverpool vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu châu Âu. Nếu kiểm soát tốt khu vực trung tuyến, đội chủ nhà có cơ sở để hướng đến một kết quả thuận lợi.

Phong độ và tình hình lực lượng Liverpool vs Villarreal

Liverpool thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất theo thống kê được cung cấp trước trận. Hàng công ghi 12 bàn nhưng hàng phòng ngự cũng phải nhận 8 bàn thua, cho thấy khả năng kiểm soát thế trận vẫn cần được cải thiện.

Villarreal thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần đây, ghi 9 bàn và nhận 4 bàn thua. Đội bóng Tây Ban Nha có sự cân bằng tương đối tốt giữa tấn công và phòng ngự.

Liverpool đang gặp vấn đề nhân sự khi Conor Bradley, Giovanni Leoni và Hugo Ekitike chấn thương. Villarreal cũng thiếu Nicolas Pepe và Tajon Buchanan, ảnh hưởng phần nào đến những phương án tấn công của đội khách.

Liverpool vs Villarreal 2026: Anfield có tiếp tục là điểm tựa?

Lịch sử 4 lần đối đầu đang ủng hộ Liverpool với 3 chiến thắng, 8 bàn thắng và chỉ 3 lần thủng lưới. Đặc biệt, Villarreal chưa từng ghi bàn tại Anfield trong hai cuộc chạm trán chính thức trước đây.

Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha từng khiến Liverpool trải qua những thời điểm khó khăn, nhất là khi dẫn trước 2-0 trong trận lượt về bán kết Champions League 2022.

Cuộc tái đấu năm 2026 vì vậy sẽ là thử thách mới cho cả hai. Liverpool muốn nối dài chuỗi trận toàn thắng trước Villarreal trên sân nhà, còn Tàu ngầm vàng tìm kiếm một kết quả tốt để thay đổi thành tích đối đầu.

Với lợi thế Anfield và sức mạnh tấn công nhỉnh hơn, Liverpool có nhiều cơ sở giành chiến thắng, dù khó khăn từ Villarreal là điều không thể xem nhẹ.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 1-0 Villarreal.