Lịch sử 4 trận đối đầu Al Nassr vs Al Wasl: Ronaldo nối dài nỗi ám ảnh sau hai thất bại 0-4

Trước cuộc tái đấu tại AFC Champions League Elite 2026/27, Al Nassr đang nắm lợi thế rõ rệt về thành tích đối đầu với Al Wasl. Hai đội đã có 4 lần chạm trán được ghi nhận từ năm 2019 đến tháng 4/2026, trong đó đại diện Saudi Arabia thắng 3 trận và chỉ nhận một thất bại.

Al Wasl vs Al Nassr năm 2019: Fabio Lima tạo bất ngờ bằng chiến thắng 1-0

Lần đầu tiên Al Nassr gặp Al Wasl diễn ra ngày 4/3/2019 tại vòng bảng AFC Champions League. Khi đó, đại diện Saudi Arabia hành quân đến sân Zabeel ở Dubai với mục tiêu giành kết quả thuận lợi trong trận mở màn bảng A.

Al Wasl đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Al Nassr với tỷ số 1-0. Fabio Lima trở thành người hùng của đội chủ nhà khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 62, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng này giúp Al Wasl có khởi đầu đầy hứng khởi tại đấu trường châu Á, đồng thời khiến Al Nassr chịu sức ép ngay từ lượt trận đầu tiên. Đội bóng UAE cho thấy họ có thể gây khó khăn cho đối thủ bằng cách chơi tập trung và tận dụng tốt cơ hội quyết định.

Đến nay, đây vẫn là chiến thắng duy nhất của Al Wasl trước Al Nassr trong 4 cuộc đối đầu được ghi nhận. Tuy nhiên, niềm vui tại Dubai cũng trở thành lần cuối cùng đại diện UAE có thể đánh bại đội bóng Riyadh.

Al Nassr vs Al Wasl năm 2019: Giuliano giúp đội chủ nhà đòi lại món nợ

Hai tháng sau thất bại tại Dubai, Al Nassr tái đấu Al Wasl vào ngày 7/5/2019 tại sân King Fahd ở Riyadh. Cuộc chạm trán thuộc lượt trận thứ năm vòng bảng AFC Champions League, thời điểm đội bóng Saudi Arabia cần một chiến thắng để củng cố cơ hội đi tiếp.

Lần này, Al Nassr thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Giuliano mở tỷ số ở phút 30, trước khi Fahad bin Jumayah nhân đôi cách biệt chỉ 4 phút sau đó. Sang hiệp hai, Abdullah Al Salem ghi thêm bàn thắng giúp đội chủ nhà nắm lợi thế lớn.

Al Wasl chỉ có thể tìm được một bàn danh dự và chấp nhận thất bại 1-3. Kết quả này giúp Al Nassr giành quyền vào vòng 16 đội AFC Champions League 2019, đồng thời cân bằng thành tích đối đầu với đại diện UAE.

Nếu trận lượt đi cho thấy khả năng tạo bất ngờ của Al Wasl, cuộc tái đấu lại khẳng định sức mạnh tấn công của Al Nassr khi được thi đấu trên sân nhà. Chiến thắng này cũng mở đầu cho chuỗi 3 trận liên tiếp đánh bại đối thủ đến từ Dubai.

Al Nassr vs Al Wasl năm 2025: Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng 4-0

Sau gần 6 năm, hai đội gặp lại nhau ngày 3/2/2025 tại vòng phân hạng AFC Champions League Elite. Lần tái đấu này đặc biệt hơn khi Al Nassr đã sở hữu Cristiano Ronaldo, ngôi sao người Bồ Đào Nha gia nhập đội bóng Saudi Arabia từ cuối năm 2022.

Trên sân Al-Awwal Park, Al Nassr nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo. Ali Al-Hassan mở tỷ số bằng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, trước khi Ronaldo nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền ở cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Ronaldo tiếp tục để lại dấu ấn với pha đánh đầu chính xác từ đường chuyền của Sadio Mane. Mohammed Al-Fatil sau đó ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0, khép lại một trong những trận đấu chênh lệch nhất giữa hai đội.

Đây còn là màn trình diễn đáng nhớ của Ronaldo ngay trước sinh nhật lần thứ 40. Cú đúp vào lưới Al Wasl giúp tiền đạo người Bồ Đào Nha tiếp tục chứng minh giá trị tại đấu trường châu lục, đồng thời đưa Al Nassr vượt lên về thành tích đối đầu.

Với Al Wasl, thất bại tại Riyadh phơi bày khoảng cách đáng kể về chất lượng tấn công. Đội bóng UAE không thể ngăn Ronaldo cùng các đồng đội liên tục tạo sức ép, dù từng đánh bại Al Nassr trong lần gặp đầu tiên năm 2019.

Al Wasl vs Al Nassr tháng 4/2026: Ronaldo mở màn, Mane khép lại chiến thắng 4-0

Cuộc chạm trán gần nhất diễn ra ngày 19/4/2026 tại tứ kết AFC Champions League Two. Al Wasl trở về sân Zabeel với hy vọng tận dụng lợi thế sân nhà để chấm dứt chuỗi thất bại trước đại diện Saudi Arabia.

Tuy nhiên, Al Nassr một lần nữa chứng minh sự vượt trội. Cristiano Ronaldo mở tỷ số ngay phút 11, trước khi Inigo Martinez và Abdulelah Al-Amri lần lượt ghi bàn giúp đội khách dẫn 3-0 chỉ sau 26 phút thi đấu.

Al Wasl cố gắng tìm kiếm bàn thắng trong phần còn lại của trận đấu, nhưng những nỗ lực của đại diện UAE không mang lại kết quả. Đến phút 80, Sadio Mane ghi bàn thứ tư, khép lại chiến thắng 4-0 cho Al Nassr ngay trên sân đối phương.

Trận thắng này đánh dấu lần thứ hai liên tiếp Al Nassr ghi 4 bàn và giữ sạch lưới trước Al Wasl. Riêng Ronaldo ghi tổng cộng 3 bàn trong hai cuộc đối đầu gần nhất, trở thành nhân vật nổi bật nhất của cặp đấu ở giai đoạn này.

Sau trận đấu tại Dubai, lịch sử đối đầu Al Nassr vs Al Wasl ghi nhận ưu thế 3 chiến thắng cho đại diện Saudi Arabia. Khoảng cách 11-2 về bàn thắng cũng cho thấy sự thay đổi lớn kể từ thất bại đầu tiên của Al Nassr năm 2019.

Nhận định Al Nassr vs Al Wasl: Ronaldo tiếp tục là khác biệt

Al Nassr bước vào cuộc tái đấu với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội bóng của HLV Ange Postecoglou vừa đánh bại Al Faisaly 3-1, sau khi cũng vượt qua Neftchi Fergana với tỷ số tương tự tại AFC Champions League Elite.

Cristiano Ronaldo vẫn đóng vai trò quan trọng ở hàng công, bên cạnh Joao Felix và Sadio Mane. Trong khi đó, Al Wasl có Mehdi Taremi, Nicolas Gimenez và Cameron Puertas để tạo ra những tình huống phản công, nhưng thành tích toàn thua ở hai lượt trận đầu tiên tại AFC Champions League Elite khiến đội khách chịu nhiều sức ép.

Lợi thế sân nhà, phong độ và lịch sử đối đầu giúp Al Nassr được đánh giá cao hơn. Dù vậy, Al Wasl vẫn có cơ hội tạo ra khó khăn nếu duy trì được tổ chức phòng ngự và tận dụng tốt những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Dự đoán số bàn thắng Al Nassr vs Al Wasl

Bốn lần đối đầu trước đây chứng kiến tổng cộng 13 bàn thắng, trung bình 3,25 bàn mỗi trận. Đặc biệt, hai trận gần nhất Al Nassr đều ghi 4 bàn mà không để thủng lưới.

Hàng công đội chủ nhà đang có phong độ tốt, trong khi Al Wasl sở hữu những cầu thủ đủ khả năng tạo ra khác biệt. Trận tái đấu có cơ sở xuất hiện khoảng 3 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Al Nassr vs Al Wasl

Al Nassr không có Sultan Al-Ghannam vì chấn thương dây chằng chéo. Kingsley Coman và Mohamed Simakan cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân, buộc ban huấn luyện phải cân nhắc các phương án thay thế.

Al Wasl chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng kể trong danh sách lực lượng được cung cấp. Đây là điều kiện thuận lợi để đại diện UAE duy trì bộ khung quen thuộc.

Phong độ Al Nassr vs Al Wasl

Al Nassr thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Saudi Arabia đang lấy lại sự ổn định, đặc biệt ở khả năng ghi bàn và tận dụng cơ hội trên hàng công.

Al Wasl thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong cùng khoảng thời gian. Tuy nhiên, đội bóng UAE chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận đầu tiên tại AFC Champions League Elite.

Đội hình dự kiến Al Nassr vs Al Wasl

Al Nassr: Bento, Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Inigo Martinez, Ayman Yahya, Abdullah Al-Khaibari, Samu Costa, Sadio Mane, Joao Felix, Angelo Gabriel, Cristiano Ronaldo.

Al Wasl: Dinko Horkas, Hugo, Sasa Ivkovic, Soufiane Bouftini, Pedro Malheiro, Rilwan Popoola, Cameron Puertas, Serginho, Nicolas Gimenez, Leandro Spadacio, Mehdi Taremi.

Al Nassr vs Al Wasl: Ronaldo hướng đến chiến thắng thứ tư

Từ thất bại 0-1 tại Dubai năm 2019 đến hai chiến thắng 4-0 liên tiếp, Al Nassr đã thay đổi hoàn toàn tương quan đối đầu với Al Wasl. Đại diện Saudi Arabia không chỉ thắng nhiều hơn mà còn sở hữu hàng công vượt trội ở những lần tái đấu gần đây.

Ronaldo tiếp tục là cầu thủ được chờ đợi nhất, nhất là khi anh từng ghi bàn trong cả hai lần gặp Al Wasl gần nhất. Với lợi thế Al-Awwal Park cùng phong độ tích cực, Al Nassr có nhiều cơ sở nối dài chuỗi thắng trước đối thủ UAE.

Dự đoán tỷ số: Al Nassr 2-1 Al Wasl.