Lịch sử 4 trận đối đầu Al Nassr vs Al Kholood: Ronaldo áp đảo, Talisca từng cứu thua phút cuối

Trước cuộc tiếp đón Al Kholood tại vòng 12 Saudi Pro League 2026/27, Al Nassr đang sở hữu thành tích đối đầu vượt trội. Trong 4 lần chạm trán kể từ tháng 10/2024, đội bóng thành Riyadh giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần. Al Kholood vẫn chưa một lần đánh bại đối thủ này.

Al Kholood vs Al Nassr 2024: Talisca cứu đội bóng của Ronaldo trong trận hòa 3-3

Lần đầu tiên Al Nassr gặp Al Kholood diễn ra ngày 25/10/2024 tại Saudi Pro League. Đó cũng là trận đấu kịch tính nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, khi Al Kholood liên tục gây bất ngờ và khiến đối thủ phải chật vật tìm bàn gỡ hòa.

Ngay phút 12, Myziane Maolida đưa Al Kholood vượt lên dẫn trước. Al Nassr nhanh chóng đáp trả bằng bàn thắng của Aymeric Laporte ở phút 16, trước khi Anderson Talisca ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 24. Tuy nhiên, lợi thế của đội khách chỉ tồn tại trong thời gian ngắn bởi Maolida hoàn tất cú đúp ở phút 28, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Bước sang hiệp hai, Al Kholood tiếp tục cho thấy họ không hề e ngại đối thủ mạnh hơn. Phút 71, Jackson Muleka tận dụng cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Bàn thắng này khiến Al Nassr đứng trước nguy cơ nhận thất bại ngay trong lần đầu tiên chạm trán đối thủ.

Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, Al Nassr được hưởng quả phạt đền sau tình huống Jackson Muleka để bóng chạm tay trong vòng cấm. Talisca thực hiện thành công ở phút 90+5, ấn định kết quả hòa 3-3 và giữ lại một điểm cho đội khách.

Trận hòa này để lại hai dấu ấn trái ngược. Al Kholood chứng minh họ có thể gây khó khăn cho một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao, còn Al Nassr phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng muộn của Talisca mới tránh được thất bại. Đây cũng là lần duy nhất Al Kholood ghi nhiều hơn một bàn trong một trận gặp Al Nassr tính đến trước cuộc tái đấu tháng 10/2026.

Al Nassr vs Al Kholood 2025: Ronaldo, Mané và Durán cùng ghi bàn trong chiến thắng 3-1

Ngày 14/3/2025, hai đội gặp lại nhau tại Al-Awwal Park trong khuôn khổ Saudi Pro League. Khác với màn rượt đuổi tỷ số ở trận lượt đi, Al Nassr lần này thể hiện sự vượt trội ngay từ những phút đầu tiên nhờ sức mạnh của hàng công có Cristiano Ronaldo, Sadio Mané và Jhon Durán.

Chỉ sau 4 phút, Ronaldo đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng sớm giúp Al Nassr dễ dàng triển khai lối chơi và liên tục đặt hàng phòng ngự Al Kholood vào thế chống đỡ. Đến phút 26, Mané nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo của Salem Al-Najdi.

Chưa dừng lại ở đó, phút 41, Jhon Durán ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau pha phối hợp với Ângelo Gabriel. Chỉ trong một hiệp đấu, Al Nassr đã tạo ra khoảng cách đủ lớn để đặt nền móng cho chiến thắng đầu tiên trước Al Kholood.

Đội khách có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 72 sau tình huống Ali Lajami phản lưới nhà. Tuy nhiên, chừng đó không đủ để Al Kholood tạo nên một cuộc lội ngược dòng như những gì họ từng khiến Al Nassr lo lắng ở lần gặp trước. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho đội bóng thành Riyadh.

Đây là trận đấu đặc biệt với Al Nassr khi cả ba ngôi sao tấn công Ronaldo, Mané và Durán đều ghi tên mình lên bảng tỷ số. Từ thế trận phải liên tục rượt đuổi ở lần gặp đầu tiên, Al Nassr đã tìm ra cách áp đặt sức mạnh và tận dụng tốt hơn những khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương.

Al Nassr vs Al Kholood 2025: Mané mở đường, Íñigo Martínez ấn định chiến thắng 2-0

Cuộc đối đầu thứ ba diễn ra ngày 14/9/2025 tại Al-Awwal Park, thuộc vòng 2 Saudi Pro League 2025/26. Al Nassr tiếp tục được đánh giá cao hơn, nhưng Al Kholood đã cho thấy sự tiến bộ trong khả năng phòng ngự khi giữ sạch lưới trong suốt hiệp một.

Phải đến phút 52, đội chủ nhà mới phá vỡ thế bế tắc. Kingsley Coman tạo cơ hội để Sadio Mané ghi bàn mở tỷ số, giúp Al Nassr giải tỏa áp lực sau 45 phút đầu tiên không thể tìm được đường vào khung thành đối thủ.

Al Kholood cố gắng duy trì thế trận và tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những nỗ lực của đội khách không mang lại kết quả. Phút 81, trung vệ Íñigo Martínez đánh đầu ghi bàn sau đường kiến tạo của Marcelo Brozović, nâng tỷ số lên 2-0 cho Al Nassr.

Đội khách có cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 89 nhưng Myziane Maolida không thực hiện thành công quả phạt đền. Kết quả 2-0 được giữ nguyên đến hết trận, giúp Al Nassr có chiến thắng thứ hai liên tiếp trước Al Kholood.

Điểm khác biệt lớn nhất so với hai lần gặp trước nằm ở khả năng phòng ngự của Al Nassr. Sau khi để thủng lưới 4 bàn trong 2 trận đầu tiên, đội bóng thành Riyadh lần đầu tiên giữ sạch lưới trước Al Kholood. Trong khi đó, Mané tiếp tục để lại dấu ấn bằng bàn thắng mở tỷ số, còn Martínez góp công bằng một pha lập công quan trọng.

Al Kholood vs Al Nassr 2026: Ronaldo và João Félix góp dấu ấn trong chiến thắng 3-0

Lần gặp gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 30/1/2026 trên sân của Al Kholood. Al Nassr bước vào trận đấu với mục tiêu duy trì thành tích bất bại trước đối thủ, trong khi đội chủ nhà hy vọng tận dụng lợi thế sân bãi để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

Al Kholood thi đấu tập trung trong hiệp một và giữ được tỷ số hòa 0-0 sau 45 phút. Tuy nhiên, thế cân bằng nhanh chóng bị phá vỡ khi trận đấu bước sang hiệp hai.

Phút 47, Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số sau đường kiến tạo của João Félix. Chỉ 6 phút sau, Félix tiếp tục ghi dấu ấn khi tạo cơ hội để Mohamed Simakan đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng liên tiếp khiến kế hoạch phòng ngự của Al Kholood bị phá vỡ và buộc đội chủ nhà phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Đến phút 87, Kingsley Coman thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0 cho Al Nassr. Đây là chiến thắng có cách biệt lớn nhất của đội bóng thành Riyadh trước Al Kholood trong 4 lần gặp nhau.

Ronaldo một lần nữa chứng minh khả năng tạo khác biệt ở thời điểm quan trọng, trong khi João Félix trở thành nhân vật nổi bật với hai đường kiến tạo. Sau 4 lần chạm trán, Al Nassr đã nâng thành tích lên 3 chiến thắng và 1 trận hòa, đồng thời giữ sạch lưới trong cả hai cuộc đối đầu gần nhất.

Nhận định Al Nassr vs Al Kholood: Ronaldo hướng đến chiến thắng thứ tư

Al Nassr bước vào cuộc tái đấu với phong độ tích cực khi thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng của HLV Ange Postecoglou vừa có những chiến thắng trước Al Diriyah, NEOM và Al Faisaly. Sự kết hợp giữa Ronaldo, João Félix, Sadio Mané và Kingsley Coman mang đến nhiều phương án tấn công, đặc biệt khi đối thủ phải lùi sâu phòng ngự.

Trái ngược với đội chủ nhà, Al Kholood thua 4 trong 5 trận gần nhất. Những thất bại trước Al Qadsiah, Al Faisaly và Al Ettifaq cho thấy đội khách đang gặp khó khăn trong việc hạn chế các đối thủ có khả năng tăng tốc và khai thác khoảng trống. John Buckley cùng Iker Kortajarena sẽ đóng vai trò quan trọng nếu Al Kholood muốn giữ thế trận cân bằng.

Lịch sử cũng không ủng hộ đội khách. Sau trận hòa 3-3 năm 2024, Al Kholood đã nhận 3 thất bại liên tiếp, chỉ ghi được một bàn và để thủng lưới 8 lần. Nếu Al Nassr tiếp tục duy trì hiệu quả tấn công như những trận gần đây, đội chủ nhà có nhiều cơ sở để giành chiến thắng.

Dự đoán số bàn thắng Al Nassr vs Al Kholood

Bốn lần gặp nhau trước đây giữa Al Nassr và Al Kholood xuất hiện tổng cộng 15 bàn thắng, trung bình 3,75 bàn mỗi trận. Al Nassr ghi 11 bàn, trong khi đội khách có 4 pha lập công. Đáng chú ý, cả 4 cuộc đối đầu đều có ít nhất 2 bàn thắng.

Với khả năng ghi bàn của Ronaldo cùng những phương án hỗ trợ từ Félix, Mané và Coman, Al Nassr có thể tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội trước một hàng phòng ngự đang thiếu ổn định. Al Kholood vẫn có khả năng tận dụng những tình huống phản công, nhưng khó duy trì thế trận cân bằng nếu phải chống đỡ sức ép liên tục.

Dự đoán số bàn thắng: 3-4 bàn.

Tình hình lực lượng Al Nassr vs Al Kholood

Al Nassr dự kiến không có Sultan Al-Ghannam và Salem Al-Najdi vì chấn thương. Trong khi đó, Al Kholood chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý theo thông tin lực lượng được cung cấp.

Phong độ và lịch sử đối đầu Al Nassr vs Al Kholood

Al Nassr thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng thành Riyadh đang có lợi thế về chất lượng đội hình lẫn khả năng tận dụng cơ hội.

Al Kholood thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần đây. Đội khách cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn chấm dứt chuỗi trận thất bại trước Al Nassr.

Lịch sử đối đầu ghi nhận Al Nassr thắng 3, hòa 1 và chưa thua sau 4 lần gặp Al Kholood. Đội bóng của Ronaldo ghi 11 bàn, thủng lưới 4 lần và giữ sạch lưới trong 2 trận gần nhất.

Dự đoán tỷ số Al Nassr vs Al Kholood

Al Nassr có ưu thế về thực lực, phong độ và thành tích đối đầu. Ronaldo vẫn là điểm tựa trên hàng công, trong khi João Félix cùng các cầu thủ hỗ trợ đủ khả năng tạo ra khác biệt trước một Al Kholood đang gặp nhiều vấn đề ở hàng thủ.

Đội khách có thể tìm kiếm bàn thắng từ những tình huống phản công, nhưng khả năng ngăn Al Nassr ghi bàn trong suốt 90 phút là thử thách lớn.

Dự đoán tỷ số: Al Nassr 3-1 Al Kholood.