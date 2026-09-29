Lịch sử 4 lần đối đầu gần nhất U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản: Từ cú sốc 0-4 đến món nợ chung kết

U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản tái hiện duyên nợ ở bán kết ASIAD 2026

U23 Uzbekistan gặp U23 Nhật Bản lúc 17h30 ngày 30/9 theo giờ Việt Nam tại bán kết bóng đá nam ASIAD 2026. Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản xác nhận trận đấu diễn ra lúc 19h30 giờ địa phương tại Nagai Stadium, Osaka, nơi một trong hai đội sẽ giành quyền góp mặt ở trận tranh HCV ngày 3/10.

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có hành trình gần như hoàn hảo từ đầu giải. Uzbekistan lần lượt thắng U23 Philippines 5-1, U23 Kuwait 2-0, U23 Việt Nam 2-0 rồi vượt qua U23 Saudi Arabia 3-0 ở tứ kết, qua đó ghi 12 bàn và mới thủng lưới một lần. Toàn bộ kết quả của giải cũng được cập nhật liên tục tại trang kết quả ASIAD 2026 của Báo Lâm Đồng.

Nhật Bản thậm chí còn chưa nhận bàn thua nào. Đội bóng của HLV Go Oiwa thắng U23 Hồng Kông 2-0, U23 Kyrgyzstan 7-0, U23 Thái Lan 3-0 rồi đánh bại U23 Triều Tiên 1-0 ở tứ kết, ghi tổng cộng 13 bàn sau bốn trận. Đáng chú ý, Nhật Bản dự ASIAD bằng đội U21, với mục tiêu xây dựng lực lượng cho chu kỳ Olympic tiếp theo thay vì sử dụng toàn bộ cầu thủ ở giới hạn tuổi tối đa của giải.

Nếu chỉ tính các trận chính thức ở AFC U23 Asian Cup, Uzbekistan và Nhật Bản đã gặp nhau ba lần, Uzbekistan thắng hai còn Nhật Bản thắng một. Khi tính thêm trận giao hữu U22 tại Tashkent tháng 7/2025 giữa lứa kế cận của hai đội, cán cân bốn cuộc chạm trán gần nhất trở thành 2-2.

U23 châu Á 2018: Uzbekistan thắng Nhật Bản 4-0 và mở đường tới chức vô địch

Lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại U23 châu Á diễn ra ngày 19/1/2018 ở vòng tứ kết tại Jiangyin, Trung Quốc. Nhật Bản bước vào trận với tư cách đương kim vô địch, nhưng Uzbekistan tạo nên một trong những chiến thắng gây tiếng vang nhất lịch sử giải khi đánh bại đối thủ tới 4-0.

Javokhir Sidikov mở tỷ số bằng cú sút từ ngoài vòng cấm ở phút 31. Chỉ ba phút sau, Dostonbek Khamdamov nâng tỷ số lên 2-0, trước khi Jasurbek Yakhshiboev ghi bàn thứ ba ở phút 39 và hoàn tất cú đúp chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Trong vòng 16 phút từ cuối hiệp một tới đầu hiệp hai, Uzbekistan đã ghi bốn bàn vào lưới nhà vô địch Nhật Bản.

Chiến thắng ấy trở thành bước ngoặt của Uzbekistan tại giải đấu năm 2018. Đội bóng Trung Á tiếp tục thắng U23 Hàn Quốc 4-1 sau hiệp phụ ở bán kết rồi vượt qua U23 Việt Nam 2-1 trong trận chung kết tại Thường Châu để lần đầu vô địch U23 châu Á. Trận thắng Nhật Bản vì thế không chỉ là một kết quả đậm mà còn mở đầu cho hành trình tạo nên thế hệ thành công nhất của bóng đá trẻ Uzbekistan thời điểm đó.

U23 châu Á 2022: Uzbekistan lại chặn Nhật Bản ở bán kết

Bốn năm sau, hai đội gặp lại nhau trong một trận đấu có ý nghĩa còn lớn hơn. U23 Uzbekistan được chơi trên sân nhà tại Tashkent và đối đầu Nhật Bản ở bán kết U23 châu Á 2022, trong khi đội bóng của Go Oiwa khi ấy sử dụng lực lượng trẻ hơn độ tuổi tối đa của giải để chuẩn bị cho Olympic Paris 2024.

Hiệp một diễn ra chặt chẽ và không có bàn thắng, nhưng Uzbekistan tăng tốc mạnh sau giờ nghỉ. Jasurbek Jaloliddinov phá vỡ thế cân bằng trước khi Husain Norchaev ghi thêm bàn thứ hai, giúp đội chủ nhà thắng 2-0 và lần thứ hai liên tiếp vượt qua Nhật Bản ở vòng knock-out U23 châu Á.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Uzbekistan kiểm soát trận đấu. HLV Timur Kapadze sau đó tiết lộ đội bóng đã nghiên cứu kỹ lối chơi Nhật Bản trước trận, còn chính Nhật Bản thừa nhận họ chỉ thực sự bắt được nhịp khi mọi thứ đã trở nên quá muộn. Uzbekistan giành quyền vào chung kết, trong khi Nhật Bản sau đó thắng Australia 3-0 để kết thúc giải với vị trí thứ ba.

Hai chiến thắng 4-0 năm 2018 và 2-0 năm 2022 tạo ra một thống kê đặc biệt: sau hai lần đầu gặp Uzbekistan tại U23 châu Á, Nhật Bản không ghi nổi một bàn và nhận tới sáu bàn thua. Cán cân chỉ bắt đầu thay đổi khi hai đội bước vào trận đấu lớn nhất của giải hai năm sau.

Chung kết U23 châu Á 2024: Yamada ghi bàn phút 90+1, Kokubo cứu Nhật Bản

Ngày 3/5/2024 tại Doha, Nhật Bản và Uzbekistan lần đầu gặp nhau trong một trận chung kết U23 châu Á. Uzbekistan bước vào trận đấu với thành tích toàn thắng và chưa thủng lưới bàn nào từ đầu giải, đồng thời đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên hai lần vô địch sân chơi này. Nhật Bản cũng hướng tới danh hiệu thứ hai sau lần đăng quang năm 2016.

Khác hoàn toàn hai lần gặp trước, Nhật Bản lần này kiên nhẫn chịu sức ép và giữ trận đấu ở thế cân bằng. Uzbekistan kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo được không ít cơ hội, nhưng hàng thủ của Go Oiwa đứng vững cho tới những phút cuối cùng.

Bước ngoặt đến ở phút 90+1. Fuki Yamada, cầu thủ được đưa vào sân từ ghế dự bị, nhận bóng bên ngoài khu vực cấm địa rồi dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Abduvakhid Nematov để đưa Nhật Bản vượt lên 1-0. Nhưng cao trào của trận đấu vẫn chưa kết thúc.

Uzbekistan được hưởng phạt đền sâu trong thời gian bù giờ sau tình huống Hiroki Sekine để bóng chạm tay. Umarali Rakhmonaliev đứng trước cơ hội đưa trận chung kết vào hiệp phụ, nhưng thủ môn Leo Kokubo đổ người cản phá thành công, bảo vệ chiến thắng 1-0 cho Nhật Bản.

Khoảnh khắc ấy giúp Nhật Bản trở thành đội đầu tiên hai lần vô địch U23 châu Á, đồng thời chấm dứt chuỗi hai thất bại liên tiếp trước Uzbekistan ở giải đấu. Với Uzbekistan, đó lại là một thất bại đặc biệt cay đắng khi họ đã tiến đến trận cuối cùng với thành tích năm trận toàn thắng và không thủng lưới.

Giao hữu U22 năm 2025: Nhật Bản thắng 2-0 ngay tại Tashkent

Cuộc gặp gần nhất của lứa cầu thủ kế cận hai đội diễn ra ngày 28/7/2025 tại Tashkent trong khuôn khổ Mirabror Usmanov Memorial Cup. Cần lưu ý đây được JFA ghi nhận chính thức là trận đấu giữa U22 Nhật Bản và U22 Uzbekistan, tức nhóm cầu thủ đang trên hành trình hướng tới các giải U23 tiếp theo.

Hai đội không ghi bàn trong hiệp một, trước khi Yudai Shimamoto mở tỷ số cho Nhật Bản ở phút 61. Alen Inoue ghi thêm bàn ở phút 88, giúp đội bóng của Go Oiwa thắng 2-0 ngay trên sân của Uzbekistan.

Trận đấu này đặc biệt đáng chú ý khi nhìn về ASIAD 2026 bởi một số cầu thủ Nhật Bản ngày ấy tiếp tục xuất hiện trong lực lượng hiện tại. Shimamoto, người mở tỷ số trước Uzbekistan năm 2025, hiện cũng nằm trong đội U21 Nhật Bản dự Đại hội thể thao châu Á và từng lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 trước Kyrgyzstan ở vòng bảng.

Như vậy, bốn lần chạm trán gần nhất của các lứa U23/U22 mang tới một cán cân cân bằng tuyệt đối về số chiến thắng: Uzbekistan thắng hai trận đầu, Nhật Bản thắng hai trận sau. Tuy nhiên, cách hai đội tạo ra chiến thắng rất khác nhau. Uzbekistan từng áp đảo Nhật Bản bằng sức mạnh và khả năng chuyển trạng thái, còn Nhật Bản dần tìm ra lời giải bằng tính kỷ luật, khả năng chịu áp lực và sự hiệu quả ở thời điểm quyết định.

Nhận định U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản: Cuộc chiến của hai hàng thủ tốt nhất giải

Uzbekistan bước vào bán kết với bốn chiến thắng liên tiếp và thành tích ghi 12 bàn, chỉ thủng lưới một lần. Sau màn thắng Philippines 5-1 ở ngày ra quân, đội bóng Trung Á lần lượt giữ sạch lưới trước Kuwait, Việt Nam và Saudi Arabia, trong đó chiến thắng 3-0 ở tứ kết cho thấy họ càng chơi chắc chắn khi giải bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Trận thắng Saudi Arabia là minh chứng rõ nhất. Dilshod Murtazoyev mở tỷ số từ phút 12, trước khi Uzbekistan ghi thêm hai bàn trong khoảng cuối trận nhờ A. Tulkinbekov và F. Abdurakhmonov để khép lại chiến thắng 3-0. Kết quả này tiếp tục nối dài một giải đấu mà đội bóng Trung Á vừa tấn công hiệu quả vừa hạn chế tối đa cơ hội của đối phương.

Trước đó, Uzbekistan cũng từng đánh bại U23 Việt Nam 2-0 ở lượt cuối vòng bảng. Kết quả của trận đấu và toàn bộ hành trình của U23 Việt Nam tại giải được lưu tại trang kết quả U23 Việt Nam ở ASIAD 2026 trên Báo Lâm Đồng, trong khi độc giả có thể đặt trận bán kết vào bức tranh chung của giải qua chuyên trang ASIAD 2026.

Điểm mạnh của Uzbekistan nằm ở sự cân bằng. Họ có thể áp đặt trận đấu khi gặp đối thủ yếu hơn nhưng cũng sẵn sàng lùi đội hình, tranh chấp quyết liệt ở trung tuyến rồi tăng tốc bằng những pha chuyển trạng thái trực diện. Khả năng tận dụng tình huống cố định cũng là vũ khí đáng chú ý, đặc biệt trong một trận bán kết mà khoảng trống có thể xuất hiện ít hơn nhiều so với vòng bảng.

U21 Nhật Bản trẻ hơn nhưng chưa để thủng lưới

Nếu Uzbekistan gây ấn tượng bằng ba trận giữ sạch lưới liên tiếp, Nhật Bản còn sở hữu thống kê phòng ngự tốt hơn khi chưa thủng lưới từ đầu ASIAD. Đội bóng của Go Oiwa thắng Hong Kong 2-0, Kyrgyzstan 7-0 và Thái Lan 3-0 trước khi vượt qua Triều Tiên 1-0 ở tứ kết.

JFA xác nhận Nhật Bản thực tế sử dụng đội U21 ở giải đấu này. Danh sách gồm nhiều cầu thủ vẫn đang thi đấu ở các trường đại học hoặc những đội bóng trong nước, bên cạnh Rion Ichihara tại AZ Alkmaar, Keita Kosugi ở Eintracht Frankfurt, Nelson Ishiwatari thuộc Sint-Truidense và Uche Brian Nwadike đang khoác áo AaB tại Đan Mạch.

Việc sử dụng một tập thể trẻ hơn không khiến Nhật Bản đánh mất sự đồng bộ. Cách họ kiểm soát bóng, di chuyển không bóng và pressing sau khi mất quyền kiểm soát vẫn mang đặc trưng quen thuộc của các đội trẻ Nhật Bản. Trận thắng U23 Thái Lan 3-0 là ví dụ khi Yotaro Nakajima, Keita Kosugi và Hisatsugu Ishii lần lượt ghi bàn, giúp đội bóng của Go Oiwa kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Trước giải, cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá trẻ cũng từng xuất hiện trong các bài nhận định ASIAD của Báo Lâm Đồng. Riêng hành trình của Nhật Bản tại vòng bảng có thể nối tự nhiên với bài nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan tại ASIAD 2026, trận đấu sau đó khép lại bằng chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Uzbekistan có thể kéo Nhật Bản vào trận đấu thể lực

Uzbekistan có cơ sở để không đẩy tốc độ lên quá cao ngay từ đầu. Ba trận gần nhất không thủng lưới cho thấy họ đủ tự tin với cấu trúc phòng ngự hiện tại, đặc biệt khi hàng tiền vệ giữ được cự ly tốt và hạn chế khoảng trống trước khu vực cấm địa.

Thể hình và khả năng tranh chấp có thể giúp Uzbekistan tìm cách phá nhịp phối hợp của Nhật Bản ở khu vực giữa sân. Khi đối thủ mất bóng, đội bóng Trung Á có xu hướng đưa bóng lên phía trước nhanh hơn thay vì luân chuyển qua quá nhiều nhịp, qua đó tạo cơ hội cho những cầu thủ có tốc độ khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Nhật Bản.

Lịch sử cũng cho Uzbekistan lý do tin vào cách tiếp cận này. Trong hai chiến thắng ở U23 châu Á 2018 và 2022, họ đều không để Nhật Bản ghi bàn, đồng thời ghi tổng cộng sáu bàn. Tuy nhiên, trận chung kết năm 2024 cho thấy Nhật Bản đã tiến bộ rõ rệt trong khả năng chịu sức ép và chờ đúng thời điểm để tung ra đòn quyết định.

Nhật Bản cần tránh kịch bản của năm 2018 và 2022

Những thất bại trước Uzbekistan trong quá khứ đều có một điểm chung: Nhật Bản gặp khó khi đối thủ đẩy cường độ tranh chấp lên cao và không cho họ đủ thời gian xử lý ở tuyến giữa. Đặc biệt năm 2018, Uzbekistan chỉ cần khoảng 16 phút để ghi bốn bàn, biến một trận tứ kết tưởng như cân bằng thành chiến thắng áp đảo.

Dù vậy, đội bóng của Go Oiwa hiện có khả năng luân chuyển bóng nhanh hơn và nhiều phương án tấn công hơn. Yuto Ozeki, Yotaro Nakajima, Nelson Ishiwatari và Yudai Shimamoto có thể giúp Nhật Bản thay đổi nhịp độ ở tuyến giữa, trong khi Yumeki Yokoyama hay Uche Brian Nwadike mang đến tốc độ ở phía trên. Danh sách chính thức của JFA xác nhận tất cả những cầu thủ này đều góp mặt tại ASIAD 2026.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Shimamoto đã từng ghi bàn vào lưới chính Uzbekistan trong trận giao hữu U22 năm 2025. Tiền vệ này tiếp tục cho thấy khả năng xâm nhập khu vực cấm địa ở ASIAD khi lập cú đúp trước Kyrgyzstan, vì vậy anh có thể trở thành phương án quan trọng nếu Nhật Bản cần thay đổi thế trận trong hiệp hai.

Khả năng xuất hiện bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

Những con số tại ASIAD cho thấy cả hai đều có hàng công hiệu quả. Uzbekistan ghi 12 bàn sau bốn trận, còn Nhật Bản có 13 bàn. Tuy nhiên, thống kê phòng ngự mới là điểm đáng chú ý hơn khi Uzbekistan chỉ nhận một bàn, còn Nhật Bản chưa thủng lưới.

Ba cuộc đối đầu chính thức tại U23 châu Á cũng chỉ một lần có hơn hai bàn, chính là chiến thắng 4-0 của Uzbekistan năm 2018. Hai trận sau đó lần lượt kết thúc 2-0 và 1-0, cho thấy khi hai đội hiểu nhau hơn, khoảng cách về tỷ số có xu hướng thu hẹp đáng kể.

Bán kết ASIAD càng khiến tính thận trọng tăng lên bởi chỉ một sai lầm có thể quyết định tấm vé vào chung kết. Uzbekistan có lý do để tin vào hàng phòng ngự đang vận hành ổn định, còn Nhật Bản khó từ bỏ cách kiểm soát bóng nhưng cũng không cần đẩy toàn bộ đội hình lên cao quá sớm. Vì vậy, trận đấu có cơ sở diễn ra chặt chẽ hơn những màn thắng đậm của hai đội ở vòng bảng.

Tình hình lực lượng U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

Uzbekistan bước vào bán kết với bộ khung đã thi đấu ổn định từ đầu giải. Khusniddin Alikulov được ghi nhận gặp vấn đề chấn thương trong thông tin trước trận, trong khi phần còn lại của lực lượng chủ chốt vẫn sẵn sàng sau chiến thắng 3-0 trước Saudi Arabia.

Nhật Bản dự giải với danh sách U21 do Go Oiwa dẫn dắt. JFA đăng ký ba thủ môn Masataka Kobayashi, Alexandre Pisano và Rui Araki; hàng thủ có Rion Ichihara, Rei Umeki, Keita Kosugi, Shuto Nagano, Kaito Tsuchiya, Tariqkani Hayato Okabe, Mihiro Sato và Soichiro Mori. Tuyến giữa gồm Yuto Ozeki, Kenshin Yasuda, Nelson Ishiwatari, Hisatsugu Ishii, Yotaro Nakajima và Yudai Shimamoto, còn hàng công có Shusuke Furuya, Uche Brian Nwadike, Yuya Fukunaga, Yumeki Yokoyama, Yutaka Michiwaki và Sena Ishibashi.

Đội hình dự kiến U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

U23 Uzbekistan có thể tiếp tục sử dụng Muratbayev trong khung thành, phía trên là bộ khung gồm Saidxon Hamidov, Dilshod Murtazoyev, G’iyosjon Rizaqulov, Xushvaqtov, Bahromov, Saidnurullayev, Asilbek Jumayev, Muhammadali O’rinboyev To’lqinbekov và Abdurahmonov. Cách Uzbekistan bố trí nhân sự nhiều khả năng vẫn hướng tới việc giữ sự cân bằng ở trung tuyến trước khi đưa bóng nhanh lên phía trên.

Nhật Bản có nhiều lựa chọn sau khi Go Oiwa liên tục xoay vòng đội hình từ đầu giải. Những cầu thủ như Rui Araki, Rei Umeki, Rion Ichihara, Mihiro Sato, Tariqkani Hayato Okabe, Yuto Ozeki, Yotaro Nakajima, Nelson Ishiwatari, Yumeki Yokoyama và Uche Brian Nwadike đều nằm trong nhóm có khả năng được sử dụng ở trận bán kết.

Phong độ và lịch sử đối đầu U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

Uzbekistan đang có chuỗi bốn chiến thắng tại ASIAD 2026, ghi 12 bàn và thủng lưới một lần. Nhật Bản cũng toàn thắng bốn trận, ghi 13 bàn và chưa nhận bàn thua nào, khiến bán kết trở thành cuộc đối đầu giữa hai đội sở hữu thành tích tốt nhất từ đầu giải.

Xét ba cuộc gặp chính thức ở cấp U23, Uzbekistan thắng Nhật Bản 4-0 tại tứ kết U23 châu Á 2018 và 2-0 ở bán kết năm 2022, còn Nhật Bản thắng 1-0 trong trận chung kết năm 2024. Nếu tính thêm trận giao hữu U22 của lứa kế cận năm 2025, Nhật Bản thắng 2-0 và đưa cán cân bốn lần chạm trán gần nhất về mức hai chiến thắng cho mỗi bên.

Điều thú vị là không trận nào trong bốn cuộc gặp này kết thúc với tỷ số hòa và cũng chưa lần nào cả hai đội cùng ghi bàn. Uzbekistan giữ sạch lưới ở hai chiến thắng đầu tiên, còn Nhật Bản không thủng lưới trong hai lần gặp gần nhất, khiến lịch sử đối đầu càng làm nổi bật vai trò của bàn mở tỷ số.

Thống kê đáng chú ý trước trận U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

Uzbekistan từng ghi sáu bàn và không thủng lưới trong hai lần đầu gặp Nhật Bản tại U23 châu Á. Đến hai cuộc đối đầu gần nhất, Nhật Bản đáp trả bằng hai chiến thắng với tổng tỷ số 3-0, cho thấy cán cân giữa hai nền bóng đá trẻ đã thay đổi đáng kể qua từng chu kỳ.

Cả hai cũng từng vô địch U23 châu Á. Uzbekistan đăng quang năm 2018, còn Nhật Bản vô địch các năm 2016 và 2024; Go Oiwa sau đó tiếp tục đưa Nhật Bản giành chức vô địch U23 châu Á 2026, giúp đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc trở thành tập thể giàu thành tích nhất giải đấu.

Nhật Bản còn sở hữu một chi tiết đáng chú ý tại ASIAD năm nay: họ sử dụng đội U21 nhưng vẫn thắng cả bốn trận và chưa nhận bàn thua. Việc lứa cầu thủ trẻ hơn hai tuổi vẫn tiến tới bán kết cho thấy chiều sâu của hệ thống đào tạo Nhật Bản, đồng thời khiến cuộc đối đầu với một Uzbekistan giàu thể lực và kinh nghiệm trở thành bài kiểm tra đặc biệt cho Go Oiwa.

U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản: Từ Yakhshiboev đến Yamada, duyên nợ bước sang chương mới

Năm 2018, Yakhshiboev cùng Uzbekistan khiến Nhật Bản rời U23 châu Á bằng thất bại 0-4. Năm 2022, Jaloliddinov và Norchaev tiếp tục chặn Samurai xanh ở bán kết. Đến năm 2024, Yamada cùng Kokubo giúp Nhật Bản trả món nợ trong trận chung kết nghẹt thở tại Doha.

Cuộc gặp năm 2026 lại mang một bối cảnh khác. Không còn nhiều nhân vật của trận chung kết Doha, nhưng câu chuyện giữa hai nền bóng đá trẻ vẫn được tiếp nối bởi những thế hệ mới. Uzbekistan mang tới ASIAD một tập thể mạnh về thể lực, tổ chức và khả năng kết thúc tình huống, còn Nhật Bản lựa chọn đội U21 nhưng vẫn duy trì được cách chơi đồng bộ cùng thành tích phòng ngự hoàn hảo.

Nếu quá khứ từng nghiêng hẳn về Uzbekistan rồi chuyển dần sang Nhật Bản, bán kết tại Osaka sẽ là cơ hội xác định cán cân hiện tại đang thuộc về ai. Với 25 bàn thắng và chỉ một bàn thua cộng lại sau tám trận của hai đội tại ASIAD, cuộc đối đầu này không chỉ là màn tái ngộ của hai đối thủ nhiều duyên nợ mà còn là thử thách lớn nhất của cả Uzbekistan lẫn Nhật Bản từ đầu giải.

Nhận định tỷ số U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

Uzbekistan có lợi thế về thể hình, khả năng tranh chấp và sự chắc chắn của hàng phòng ngự, trong khi Nhật Bản nhỉnh hơn ở tốc độ luân chuyển bóng và khả năng phối hợp trong phạm vi hẹp. Thành tích giữ sạch lưới của hai đội cho thấy trận đấu khó diễn ra theo kịch bản cởi mở như những chiến thắng đậm ở vòng bảng.

Lịch sử ba lần gặp chính thức tại U23 châu Á cũng chưa từng chứng kiến hai đội cùng ghi bàn. Với tính chất của một trận bán kết và sự cân bằng hiện tại, 90 phút có thể không đủ để tạo ra khoảng cách lớn giữa hai đội.

Tỷ số tham khảo: U23 Uzbekistan 1-1 U23 Nhật Bản sau 90 phút.