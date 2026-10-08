Lịch sử 37 trận đối đầu Sunderland vs Brighton: Mèo đen chờ phá dớp, Mòng biển giữ thế thượng phong

Sunderland vs Brighton: Cặp đấu cân bằng với 37 lần chạm trán

Trước màn so tài giữa Sunderland vs Brighton tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Đây là cặp đấu có bề dày hơn 60 năm, chủ yếu diễn ra ở các hạng đấu thấp hơn trước khi cả hai cùng góp mặt tại Premier League. Tính tổng cộng, hai đội đã gặp nhau 37 lần, trong đó Brighton thắng 15, Sunderland thắng 14 và 8 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Sự cân bằng ấy chỉ đúng khi nhìn vào toàn bộ lịch sử. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Brighton thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1, đồng thời chưa để thủng lưới trước Sunderland kể từ năm 2005. Đây là dữ kiện khiến thầy trò Régis Le Bris không thể chủ quan, dù được thi đấu trên sân nhà.

Cuộc tái đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 10/10 (giờ Việt Nam) trên sân Stadium of Light. Nếu quá khứ xa gọi tên một cuộc đua song mã, hiện tại lại cho thấy Brighton đang nắm lợi thế rõ rệt cả về phong độ lẫn thành tích đối đầu.

Sunderland vs Brighton 1973: Mèo đen thắng đậm nhất lịch sử đối đầu

Ở mùa giải Second Division 1972/73, hai đội gặp nhau hai lần với kịch bản hoàn toàn khác biệt. Lượt đi trên sân của Brighton kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Đến lượt về ngày 6/1/1973, Sunderland đè bẹp đối thủ với tỷ số 4-0 ngay trên sân nhà.

Đây vẫn là chiến thắng cách biệt lớn nhất của Sunderland trong lịch sử đối đầu với Brighton. Trận đấu cũng thuộc mùa giải đáng nhớ bậc nhất của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh, khi họ làm nên kỳ tích vô địch FA Cup năm 1973 dù chỉ đang chơi ở hạng hai.

Với Brighton, thất bại này là lời nhắc nhở về khoảng cách trình độ giữa hai đội ở thời điểm ấy. Dù vậy, chỉ vài năm sau, đội bóng miền Nam nước Anh đã vươn lên mạnh mẽ và tạo ra thế cân bằng mới.

Sunderland vs Brighton giai đoạn 1980-1983: Brighton làm chủ ở hạng đấu cao nhất

Trước kỷ nguyên Premier League, hai đội từng có ba mùa giải liên tiếp cùng chơi ở First Division, khi đó là hạng đấu cao nhất nước Anh. Đây là giai đoạn Brighton tỏ ra vượt trội trước Sunderland. Họ thắng 2-1 ở cả hai lượt trận mùa 1980/81, trong đó có chiến thắng ngay trên sân của Sunderland, rồi tiếp tục thắng 2-1 trên sân nhà ở lượt đi mùa 1981/82.

Sunderland chỉ có màn đáp trả đáng chú ý vào ngày 1/5/1982 với chiến thắng 3-0 trên sân nhà. Ở mùa 1982/83, Brighton thắng 3-2 tại lượt đi trong một trận đấu nhiều bàn thắng, trước khi hai đội hòa 1-1 ở lượt về.

Sau 6 lần gặp nhau ở hạng đấu cao nhất giai đoạn này, Brighton thắng 4, hòa 1 và chỉ thua 1. Đây là nền tảng giúp đội bóng miền Nam vượt lên trong tổng thành tích đối đầu và giữ lợi thế ấy đến tận hôm nay.

Brighton vs Sunderland 1987: Chiến thắng sân khách đậm nhất của Sunderland

Mùa giải 1986/87 chứng kiến một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Sunderland trước Brighton. Sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, đội bóng vùng Đông Bắc hành quân đến sân của Brighton ngày 7/2/1987 và giành chiến thắng 3-0.

Đây vẫn là chiến thắng sân khách cách biệt lớn nhất của Sunderland trong lịch sử đối đầu với Brighton. Dù vậy, chỉ vài tháng sau, cả hai cùng rơi xuống Third Division và lại gặp nhau ở mùa 1987/88. Ở mùa giải đó, Brighton thắng 3-1 trên sân nhà còn Sunderland thắng 1-0 ở lượt về.

Giai đoạn cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 cũng là quãng thời gian Sunderland chiếm ưu thế. Họ thắng 4 trận liên tiếp trước Brighton từ năm 1989 đến 1991, trong đó có chiến thắng 4-2 vào tháng 10/1991.

Sunderland vs Brighton 2004-2011: Bước ngoặt của Mòng biển

Sau hơn một thập kỷ không chạm trán, hai đội tái ngộ tại Championship mùa 2004/05. Sunderland thắng 2-0 ở lượt đi trên sân nhà, nhưng Brighton đáp trả bằng chiến thắng 2-1 ở lượt về. Đó cũng là mùa giải Sunderland vô địch Championship để giành vé lên Premier League.

Lần gặp tiếp theo diễn ra ngày 23/8/2011 tại vòng 2 League Cup. Khi ấy, Sunderland đang chơi ở Premier League còn Brighton vừa thăng hạng lên Championship, nhưng đại diện miền Nam vẫn giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà.

Đây là trận đấu đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Kể từ đó đến nay, Sunderland chưa thể đánh bại Brighton, thậm chí còn không ghi được bàn thắng nào vào lưới đối thủ.

Brighton vs Sunderland Premier League 2025/26: Lần đầu gặp nhau ở kỷ nguyên mới

Mùa giải 2025/26 đánh dấu lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại Premier League. Ở lượt đi trên sân Amex ngày 20/12/2025, hai bên cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Kết quả này phản ánh thế trận chặt chẽ khi Sunderland, đội vừa thăng hạng, chơi rất kỷ luật trước đối thủ giàu kinh nghiệm hơn.

Lượt về tại Stadium of Light ngày 14/3/2026 mới thực sự để lại dấu ấn. Ngay đầu hiệp hai, Chris Rigg tưởng như đã đưa Sunderland vượt lên, nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Không lâu sau, Yankuba Minteh đưa bóng vào lưới từ một pha xử lý nửa sút nửa chuyền, đánh lừa thủ thành Melker Ellborg ở góc gần.

Chiến thắng 1-0 giúp Brighton vượt qua Sunderland để vào nửa trên bảng xếp hạng. Bàn thắng ấy cũng giúp Minteh chấm dứt chuỗi 20 trận tịt ngòi tại Premier League. Ngược lại, Sunderland nhận thất bại thứ ba liên tiếp trên sân nhà và mất thêm Dan Ballard vì chấn thương gân kheo.

Nhận định Sunderland vs Brighton: Mèo đen coi chừng tốc độ của Mòng biển

Phong độ tháng 9 cho thấy Sunderland thi đấu thất thường nhưng giàu sức chiến đấu. Họ đánh bại Hull City 1-0 ở Carabao Cup, vượt qua AZ Alkmaar 1-0 tại Europa League và cầm hòa Brentford 1-1 trên sân khách. Dù vậy, thất bại 0-2 trước Arsenal cho thấy đội bóng của Régis Le Bris vẫn gặp khó khi phải đối đầu với những hệ thống kiểm soát bóng chất lượng.

Đáng chú ý nhất là trận thua Man City 3-5 ngày 20/9, nơi Sunderland ghi tới 3 bàn tại Etihad. Brian Brobbey lập hat-trick và chứng minh hàng công của Sunderland có thể gây tổn thương cho bất kỳ đối thủ nào nếu được cung cấp đủ bóng. Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan cùng Habib Diarra và Romaine Mundle đều đang chấn thương, khiến sức mạnh của đội chủ nhà bị ảnh hưởng không nhỏ.

Brighton bước vào trận đấu với phong độ rất đáng gờm. Đội bóng của Fabian Hürzeler đã ghi 11 bàn chỉ trong 3 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 5-0 trước Coventry và màn hạ Arsenal 3-0 đầy thuyết phục. Trước đó, họ cũng đánh bại Man Utd 3-2 tại Old Trafford ở Carabao Cup.

Những kết quả này phản ánh khả năng chuyển trạng thái rất nhanh của Brighton, cùng hiệu suất tận dụng cơ hội cao khi khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Dù vậy, trận thua Chelsea 3-4 tại Stamford Bridge cho thấy đội khách vẫn có thể để lộ sơ hở khi trận đấu diễn ra với tốc độ cao.

Lịch sử đối đầu gần đây càng khiến Sunderland phải thận trọng. Brighton chưa thua trong 4 lần gặp Sunderland gần nhất và chưa để thủng lưới trước đối thủ này suốt hơn 20 năm. Với lực lượng tốt hơn cùng phong độ tấn công vượt trội, đội khách đang có nhiều lợi thế trước chuyến làm khách tại Stadium of Light.

Tình hình lực lượng Sunderland vs Brighton

Sunderland sẽ phải thi đấu mà không có Brian Brobbey, Habib Diarra và Romaine Mundle vì chấn thương. Việc mất cầu thủ vừa lập hat-trick vào lưới Man City là tổn thất lớn, buộc HLV Régis Le Bris phải đặt niềm tin vào Wilson Isidor và Nilson Angulo trên hàng công.

Brighton còn gặp nhiều khó khăn hơn về lực lượng khi Evan Ferguson, Femi Azeez, Jack Hinshelwood, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer và Pascal Struijk đều chấn thương. Dù vậy, chiều sâu đội hình vẫn giúp Fabian Hürzeler có đủ phương án để duy trì sức mạnh ở cả hai đầu sân.

Phong độ và lịch sử đối đầu Sunderland vs Brighton

Sunderland có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất, ghi 6 bàn và để thủng lưới 8 lần. Đội chủ nhà thi đấu không ổn định, nhưng vẫn cho thấy khả năng gây bất ngờ trước những đối thủ mạnh.

Brighton có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất, ghi tới 15 bàn và để thủng lưới 7 lần. Đội khách không chỉ thắng nhiều hơn mà còn đang sở hữu một trong những hàng công bùng nổ nhất giải đấu ở thời điểm hiện tại.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng rõ về Brighton. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Brighton thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1. Lần gần nhất Sunderland đánh bại Brighton đã diễn ra từ tháng 10/2004.

Đội hình dự kiến Sunderland vs Brighton

Sunderland có thể sử dụng sơ đồ 4-4-2 với Robin Roefs trong khung thành. Hàng thủ gồm Nordi Mukiele, Kevin Danso, Omar Alderete và Mandava. Tuyến giữa là Granit Xhaka, Thomas Meunier, Enzo Le Fée và Noah Sadiki, còn Wilson Isidor đá cặp cùng Nilson Angulo trên hàng công.

Brighton nhiều khả năng giao khung thành cho Bart Verbruggen. Bộ tứ phòng ngự gồm Ferdi Kadıoğlu, Luka Vušković, Lewis Dunk và Olivier Boscagli. Pascal Gross cùng Malick Yalcouyé án ngữ tuyến giữa, phía trên là Diego Gómez, Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas và Andrés.

Sunderland vs Brighton: Mèo đen chờ phá dớp

Sau 37 lần chạm trán, Sunderland và Brighton gần như ngang tài ngang sức về tổng thành tích. Tuy nhiên, hơn hai thập kỷ qua đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt khi Brighton không thua trong 4 lần gặp nhau liên tiếp, còn Sunderland chưa thể ghi bàn vào lưới đối thủ.

Sunderland của hiện tại vẫn là đội bóng giàu năng lượng, có thể ghi tới 3 bàn trên sân của Man City và sẵn sàng tạo bất ngờ trước bất kỳ ai. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và khai thác được khoảng trống mà Brighton để lại, Mèo đen hoàn toàn có thể chấm dứt chuỗi trận không thắng kéo dài từ năm 2004.

Dự đoán tỷ số Sunderland vs Brighton

Brighton có lợi thế về phong độ, sức mạnh tấn công và thành tích đối đầu gần đây. Họ đang ghi bàn với hiệu suất rất cao và đủ khả năng trừng phạt mọi sai lầm của hàng thủ Sunderland.

Sunderland có lợi thế sân nhà và tinh thần chiến đấu tốt, nhưng việc vắng Brian Brobbey khiến hàng công giảm đáng kể sức nguy hiểm. Nếu Brighton duy trì được tốc độ trong các pha chuyển trạng thái, đội khách có nhiều cơ sở để mang về trọn vẹn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Sunderland 1-3 Brighton.