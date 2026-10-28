Lịch sử 32 trận đối đầu Genoa vs Juventus: Simeone từng hạ Buffon, Pandev gieo ác mộng tại Luigi Ferraris

Lịch sử đối đầu Genoa vs Juventus: Bianconeri áp đảo nhưng từng nhiều lần thất bại tại Luigi Ferraris

Genoa và Juventus đã tạo nên nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý tại Serie A. Theo thống kê đối đầu Genoa vs Juventus trên Báo Lâm Đồng, trong 32 trận được ghi nhận từ năm 2010 đến tháng 4/2026, Juventus thắng 22, Genoa thắng bốn và hai đội hòa nhau sáu lần.

Juventus ghi tổng cộng 56 bàn thắng, trong khi Genoa có 24 lần lập công. Những con số này phản ánh sự vượt trội của đội bóng thành Turin, đặc biệt trong giai đoạn họ thống trị bóng đá Italy.

Tuy nhiên, Genoa từng nhiều lần khiến Juventus phải nhận thất bại tại sân Luigi Ferraris. Những chiến thắng 3-1 năm 2016, 2-0 năm 2019 và 2-1 năm 2022 là minh chứng rõ ràng cho khả năng tạo bất ngờ của đội bóng vùng Liguria.

Đáng chú ý, những cuộc đối đầu này đều gắn với các nhân vật nổi bật. Giovanni Simeone từng lập cú đúp vào lưới Gianluigi Buffon, Goran Pandev ghi bàn trong chiến thắng 2-0, còn Domenico Criscito mang về ba điểm bằng pha lập công ở phút bù giờ.

Trước cuộc tái đấu tại Serie A ngày 29/10/2026, Juventus vẫn có lợi thế lớn về lịch sử đối đầu. Tuy nhiên, Luigi Ferraris luôn là nơi Genoa có thể tạo ra những khó khăn cho đối thủ được đánh giá cao hơn.

Genoa vs Juventus năm 2016: Giovanni Simeone lập cú đúp, Buffon nhận ba bàn thua

Ngày 27/11/2016, Genoa tiếp đón Juventus tại Luigi Ferraris trong trận đấu thuộc Serie A. Khi đó, đội bóng thành Turin đang sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu và được đánh giá vượt trội so với chủ nhà.

Tuy nhiên, Genoa đã tạo nên một trong những màn khởi đầu ấn tượng nhất lịch sử đối đầu giữa hai đội. Ngay phút thứ ba, Giovanni Simeone ghi bàn mở tỷ số sau tình huống hàng phòng ngự Juventus xử lý thiếu chắc chắn.

Chỉ 10 phút sau, tiền đạo người Argentina tiếp tục đánh đầu ghi bàn, nhân đôi cách biệt cho Genoa. Juventus chưa kịp tìm lại sự cân bằng thì tiếp tục nhận bàn thua thứ ba ở phút 29 sau tình huống phản lưới nhà của Alex Sandro.

Bị dẫn 0-3 ngay trong hiệp một, đội bóng của Massimiliano Allegri phải đối mặt với nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Juventus cố gắng đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ nhưng không thể tạo ra màn ngược dòng.

Miralem Pjanic ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 82 bằng một cú sút phạt đẹp mắt, song chừng đó không đủ giúp đội khách tránh thất bại 1-3.

Chiến thắng này trở thành một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của Genoa trước Juventus. Giovanni Simeone, con trai của HLV Diego Simeone, là nhân vật trung tâm khi hai lần đánh bại Buffon chỉ trong 13 phút đầu tiên.

Genoa vs Juventus năm 2019: Sturaro và Pandev khiến nhà vô địch nhận thất bại 0-2

Ngày 17/3/2019, Genoa tiếp tục tiếp đón Juventus tại Luigi Ferraris. Đội khách bước vào trận đấu với vị thế ứng viên vô địch Serie A, nhưng Genoa một lần nữa chứng minh họ không dễ bị khuất phục trên sân nhà.

Hai đội trải qua hiệp một khá cân bằng, khi Juventus gặp khó trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự chủ nhà. Genoa tổ chức đội hình chặt chẽ và tận dụng tốt những thời điểm đối phương để lộ khoảng trống.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 72. Stefano Sturaro, cầu thủ từng khoác áo Juventus, ghi bàn mở tỷ số cho Genoa sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Chín phút sau, Goran Pandev tiếp tục lập công, nhân đôi cách biệt và gần như định đoạt kết quả trận đấu. Juventus không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 0-2.

Đây là trận thua đầu tiên của Juventus tại Serie A mùa giải 2018/19. Với Genoa, chiến thắng trước đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là khi những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Sturaro và Pandev tạo ra sự khác biệt.

Nếu Simeone từng khiến Buffon trải qua một buổi chiều khó quên năm 2016, Sturaro và Pandev tiếp tục nối dài những ký ức đẹp của Genoa trước Juventus tại Luigi Ferraris.

Juventus vs Genoa Coppa Italia 2021: Rafia ghi bàn trong hiệp phụ, kết thúc trận cầu 5 bàn

Ngày 13/1/2021, Juventus tiếp đón Genoa tại vòng 1/8 Coppa Italia. Đội bóng thành Turin có khởi đầu thuận lợi và sớm tạo ra lợi thế hai bàn.

Dejan Kulusevski mở tỷ số ngay phút thứ hai, trước khi Alvaro Morata nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 23. Juventus tưởng như sẽ có chiến thắng dễ dàng khi liên tục khai thác được những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đội khách.

Tuy nhiên, Genoa không chấp nhận buông xuôi. Lennart Czyborra rút ngắn tỷ số ở phút 28, giúp đội khách duy trì hy vọng trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Filippo Melegoni ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 74, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Juventus phải bước vào hiệp phụ dù từng dẫn trước hai bàn chỉ sau 23 phút thi đấu.

Đến phút 104, Hamza Rafia trở thành người hùng của đội chủ nhà khi ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho Juventus.

Trận đấu cho thấy Genoa có khả năng gây khó khăn cho Juventus ngay cả khi phải thi đấu trên sân khách. Dù không giành quyền đi tiếp, màn gỡ hòa từ thế bị dẫn hai bàn vẫn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đội bóng vùng Liguria tại Coppa Italia.

Genoa vs Juventus năm 2022: Criscito ghi bàn phút 96, chủ nhà thắng ngược 2-1

Ngày 6/5/2022, Genoa tiếp đón Juventus trong trận đấu thuộc Serie A. Khác với những lần chạm trán trước đó, đội chủ nhà bước vào cuộc đấu trong bối cảnh chịu nhiều áp lực và rất cần một kết quả tích cực.

Juventus có lợi thế khi Paulo Dybala ghi bàn mở tỷ số ở phút 48. Đội khách sau đó tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng không thể ghi thêm bàn để kết thúc trận đấu.

Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn ít phút, Genoa bất ngờ vùng lên. Albert Gudmundsson ghi bàn gỡ hòa ở phút 87, mở ra cơ hội giành điểm cho đội chủ nhà.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Đến phút bù giờ thứ sáu, Genoa được hưởng quả phạt đền và Domenico Criscito thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-1.

Từ thế bị dẫn trước đến gần cuối trận, Genoa đã ghi hai bàn để đánh bại Juventus. Đây là một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất của đội bóng áo đỏ-xanh trước đại diện thành Turin.

Bàn thắng của Criscito cũng cho thấy Juventus từng phải trả giá vì không tận dụng tốt cơ hội và đánh mất sự tập trung ở thời điểm quyết định.

Genoa vs Juventus năm 2024: Bianconeri thắng 3-0 tại Luigi Ferraris

Ngày 28/9/2024, Juventus trở lại Luigi Ferraris và có màn trình diễn hiệu quả hơn những chuyến làm khách đầy khó khăn trước đó. Đội bóng thành Turin giành chiến thắng 3-0, qua đó khẳng định sự vượt trội về chất lượng đội hình.

Khác với những thất bại năm 2016, 2019 và 2022, Juventus lần này duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội tạo ra ở phần sân đối phương.

Genoa không thể tìm được bàn thắng danh dự và chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà. Kết quả này mở đầu cho chuỗi trận Juventus liên tục giữ sạch lưới trước đối thủ trong giai đoạn tiếp theo.

Đến tháng 3/2025, Juventus tiếp tục thắng Genoa 1-0, trước khi giành thêm chiến thắng 1-0 trên sân Luigi Ferraris vào tháng 8/2025. Gần nhất, đội bóng thành Turin đánh bại Genoa 2-0 vào tháng 4/2026.

Chuỗi kết quả này cho thấy Juventus đã cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát những cuộc đối đầu với Genoa, đặc biệt trong việc hạn chế cơ hội ghi bàn của đối thủ.

Nhận định Genoa vs Juventus: Luigi Ferraris chờ thêm một bất ngờ

Genoa bước vào cuộc tái đấu với lợi thế sân nhà nhưng phong độ chưa thực sự ổn định. Đội bóng của Daniele De Rossi cần tận dụng khả năng tranh chấp và duy trì cự ly đội hình nếu muốn gây khó khăn cho Juventus.

Ở phía đối diện, Juventus sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt như Randal Kolo Muani và Nick Woltemade. Dù đội hình đang gặp những vấn đề về lực lượng, đội khách vẫn được đánh giá cao hơn về chất lượng ở các vị trí quan trọng.

Lịch sử cho thấy Juventus có ưu thế rất lớn, nhưng những chiến thắng của Genoa năm 2016, 2019 và 2022 vẫn là lời cảnh báo. Nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt lợi thế Luigi Ferraris, chủ nhà hoàn toàn có thể tạo ra một trận đấu khó khăn cho Bianconeri.