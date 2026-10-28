Lịch sử 31 trận đối đầu AC Milan vs Bologna: Ndoye từng khiến Rossoneri mất cúp, Pulisic chờ đòi nợ

Lịch sử đối đầu AC Milan vs Bologna: Rossoneri áp đảo nhưng từng ôm hận ở chung kết

AC Milan và Bologna đã tạo nên nhiều cuộc chạm trán đáng nhớ tại Serie A và Coppa Italia. Theo thống kê đối đầu AC Milan vs Bologna trên Báo Lâm Đồng, trong 31 trận được ghi nhận từ năm 2010 đến tháng 2/2026, Milan thắng 21, hòa 7 và chỉ thua ba trận.

Đội bóng thành Milan ghi tổng cộng 58 bàn thắng, trong khi Bologna có 25 lần đưa bóng vào lưới đối thủ. Những con số này cho thấy sự vượt trội của Rossoneri trong phần lớn thời gian hai đội gặp nhau.

Tuy nhiên, Bologna đã tạo ra một trong những chiến thắng quan trọng nhất lịch sử câu lạc bộ khi vượt qua Milan 1-0 ở chung kết Coppa Italia tháng 5/2025. Dan Ndoye là người ghi bàn duy nhất, giúp Bologna chấm dứt 51 năm chờ đợi một danh hiệu lớn.

Trước cuộc tái đấu tại San Siro ngày 29/10/2026, lịch sử vẫn đứng về phía Milan. Dù vậy, chính Bologna đã chứng minh rằng họ đủ khả năng đánh bại đối thủ trong những trận đấu mang tính quyết định.

AC Milan vs Bologna năm 2024: Loftus-Cheek lập cú đúp vẫn không thể mang về chiến thắng

Ngày 27/1/2024, Milan tiếp đón Bologna tại San Siro trong trận đấu có nhiều diễn biến bất ngờ. Joshua Zirkzee đưa đội khách vượt lên ở phút 29, khiến Rossoneri phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

Ruben Loftus-Cheek trở thành nhân vật nổi bật của Milan khi ghi bàn cân bằng tỷ số ở cuối hiệp một. Đến phút 83, tiền vệ người Anh tiếp tục lập công, hoàn tất cú đúp và giúp đội chủ nhà dẫn ngược 2-1.

Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay Milan, Bologna bất ngờ tìm được bàn gỡ ở thời gian bù giờ. Riccardo Orsolini thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Đáng chú ý, Milan đã bỏ lỡ hai quả phạt đền trước đó, lần lượt do Olivier Giroud và Theo Hernandez thực hiện. Những cơ hội bị phung phí khiến đội bóng của Stefano Pioli không thể giành trọn ba điểm.

Trận hòa này trở thành một trong những cuộc đối đầu nhiều tiếc nuối nhất của Milan trước Bologna. Hai bàn thắng của Loftus-Cheek vẫn không đủ để Rossoneri vượt qua đối thủ trên sân nhà.

AC Milan vs Bologna tháng 5/2025: Gimenez và Pulisic tạo màn ngược dòng 3-1

Ngày 9/5/2025, Milan tiếp đón Bologna tại Serie A, chỉ vài ngày trước khi hai đội bước vào trận chung kết Coppa Italia. Đây được xem là màn chạy đà quan trọng trước cuộc đối đầu tranh danh hiệu.

Bologna khởi đầu tốt hơn và vượt lên nhờ bàn thắng của Riccardo Orsolini ở phút 49. Tuy nhiên, những thay đổi trên hàng công giúp Milan tạo nên màn ngược dòng trong phần còn lại của hiệp hai.

Santiago Gimenez ghi bàn gỡ hòa ở phút 73 sau đường chuyền của Christian Pulisic. Sáu phút sau, chính Pulisic lập công, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-1.

Đến phút bù giờ thứ hai, Gimenez tiếp tục ghi bàn để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho Milan. Rossoneri giành ba điểm bằng màn trình diễn tấn công hiệu quả và tạo được lợi thế tâm lý trước trận chung kết.

Tuy nhiên, cuộc tái đấu ít ngày sau đó lại mở ra một câu chuyện hoàn toàn khác.

AC Milan vs Bologna chung kết Coppa Italia 2025: Ndoye ghi bàn, Bologna chờ 51 năm để vô địch

Ngày 14/5/2025, Milan và Bologna gặp nhau tại sân Olimpico ở Rome trong trận chung kết Coppa Italia. Rossoneri bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng 3-1 trước đối thủ tại Serie A, nhưng Bologna không để kịch bản cũ lặp lại.

Hai đội trải qua hiệp một khá chặt chẽ, với những cơ hội không thực sự rõ ràng. Milan sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, nhưng hàng phòng ngự Bologna duy trì được sự tập trung và hạn chế khoảng trống trước khung thành.

Bước ngoặt đến ở phút 53. Sau tình huống bóng bật ra trong vòng cấm, Dan Ndoye nhanh chóng kiểm soát rồi tung cú dứt điểm đánh bại Mike Maignan, đưa Bologna vượt lên dẫn trước.

Milan nỗ lực tìm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu. Rafael Leao, Joao Felix và các cầu thủ tấn công liên tục tìm cách tiếp cận khung thành, nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đối thủ.

Chiến thắng 1-0 giúp Bologna giành chức vô địch Coppa Italia đầu tiên kể từ năm 1974. Với Milan, thất bại này càng đáng tiếc bởi họ đã đánh bại chính Bologna chỉ năm ngày trước đó.

Đây là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Bologna không thắng Milan quá thường xuyên, nhưng lại giành được chiến thắng ở trận đấu có giá trị lớn nhất.

Bologna vs AC Milan năm 2026: Rossoneri thắng 3-0 tại Renato Dall'Ara

Ngày 3/2/2026, Milan hành quân đến sân Renato Dall'Ara và có màn trình diễn thuyết phục trước Bologna. Khác với những cuộc đối đầu căng thẳng trong năm 2025, Rossoneri lần này kiểm soát tốt thế trận và sớm tạo ra lợi thế.

Ruben Loftus-Cheek mở tỷ số ở phút 20, trước khi Christopher Nkunku nhân đôi cách biệt ở phút 39. Hai bàn thắng trong hiệp một giúp Milan bước vào giờ nghỉ với lợi thế rất lớn.

Ngay đầu hiệp hai, Adrien Rabiot ghi thêm bàn thắng ở phút 48, đưa tỷ số lên 3-0. Bologna không thể tìm được câu trả lời và chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Chiến thắng này giúp Milan khẳng định lại ưu thế trước đối thủ sau những cuộc chạm trán khó khăn ở mùa giải trước. Nó cũng cho thấy Bologna có thể gặp nhiều vấn đề nếu để Rossoneri kiểm soát được khu vực giữa sân và liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ.

Nhận định AC Milan vs Bologna: Pulisic và Modric trước hàng thủ đội khách

AC Milan bước vào cuộc tái đấu tại San Siro sau chiến thắng 2-0 trước Udinese, trong khi Bologna cũng có được kết quả tích cực trước Cagliari. Cả hai đều có những phương án tấn công đáng chú ý, nhưng Milan sở hữu lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội.

Christian Pulisic được kỳ vọng tạo ra khác biệt nhờ khả năng di chuyển và xử lý trong không gian hẹp. Luka Modric cùng Ardon Jashari có thể giúp đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ, trong khi Bologna trông chờ vào Federico Bernardeschi, Jens Odgaard và Nicolò Cambiaghi.

Lịch sử cho thấy Milan thường chiếm ưu thế trước Bologna, nhưng trận chung kết Coppa Italia 2025 là lời cảnh báo rõ ràng. Rossoneri cần duy trì sự tập trung nếu không muốn tiếp tục phải trả giá trước đối thủ từng khiến họ đánh mất danh hiệu.