Lịch sử 3 trận giao hữu Bournemouth vs Real Sociedad: Từ thất bại 1-2 đến lần đầu gặp nhau ở cúp châu Âu

Real Sociedad vs Bournemouth từ giao hữu đến Europa League

Trận đấu diễn ra lúc 2h00 ngày 18/9 tại Anoeta, đánh dấu trận cúp châu Âu chính thức đầu tiên trong lịch sử Bournemouth.

Trước đó, hai đội đã có những lần gặp nhau trong quá trình chuẩn bị mùa giải.

Bournemouth 1-2 Real Sociedad ngày 30/7/2022

Lần gặp nổi bật đầu tiên diễn ra tại Bournemouth vào mùa hè 2022.

Real Sociedad thắng 2-1, qua đó có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa hai CLB.

Đó chỉ là giao hữu, nhưng kết quả cho thấy Sociedad đã sớm có kinh nghiệm đối đầu với phong cách thi đấu của Bournemouth.

Bournemouth 1-1 Real Sociedad ngày 9/8/2025

Ba năm sau, hai đội tổ chức hai trận giao hữu trong cùng ngày với những nhóm cầu thủ khác nhau.

Ở trận đấu kín tại trung tâm huấn luyện, Bournemouth hòa Real Sociedad 1-1. Evanilson là người ghi bàn cho đội bóng Anh.

Bournemouth 0-0 Real Sociedad ngày 9/8/2025

Sau trận đấu kín, hai đội tiếp tục gặp nhau tại Vitality Stadium và hòa 0-0.

Như vậy, trước Europa League 2026/27, Real Sociedad thắng một và hai trận còn lại kết thúc hòa.

Nhận định Real Sociedad vs Bournemouth: Giao hữu không còn ý nghĩa quyết định

Sociedad có ưu thế kinh nghiệm tại sân chơi châu Âu và lợi thế sân nhà Anoeta.

Bournemouth lại bước vào một cột mốc hoàn toàn mới. Những trận giao hữu trước Sociedad ít nhất giúp đội bóng Anh không phải đối diện một đối thủ hoàn toàn xa lạ.

Nhưng Europa League mang tới sức ép khác. Sau ba trận thử nghiệm, lần gặp thứ tư mới là cuộc đối đầu thực sự có giá trị về thành tích.