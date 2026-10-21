Lịch sử 3 trận đối đầu Hoffenheim vs Lyon: Toàn hòa, Kramaric chờ phá dớp trước đại diện Pháp

Hoffenheim vs Lyon: Ba lần chạm trán, chưa đội nào giành chiến thắng

Hoffenheim và Lyon đã gặp nhau 3 lần ở các giải đấu châu Âu, gồm hai trận tại Champions League năm 2018 và một trận ở Europa League năm 2024. Điều đáng chú ý là cả ba cuộc đối đầu đều kết thúc với tỷ số hòa.

Hai đội cùng ghi 7 bàn sau ba lần gặp, đạt trung bình 4,67 bàn thắng mỗi trận. Đây là thống kê phản ánh sự cân bằng nhưng cũng cho thấy những màn so tài giữa đại diện Đức và Pháp thường diễn ra với nhiều tình huống tấn công đáng chú ý.

Cuộc tái đấu tại Europa League 2026/27 vì vậy mở ra cơ hội để một trong hai đội lần đầu phá vỡ thế cân bằng trong lịch sử đối đầu.

Hoffenheim 3-3 Lyon năm 2018: Kramaric lập cú đúp trong màn rượt đuổi sáu bàn

Lần đầu tiên Hoffenheim gặp Lyon diễn ra ngày 23/10/2018 tại vòng bảng Champions League. Đại diện Bundesliga khi ấy được dẫn dắt bởi Julian Nagelsmann, trong khi Lyon sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Memphis Depay, Nabil Fekir và Bertrand Traoré.

Trận đấu sớm trở nên hấp dẫn khi Bertrand Traoré mở tỷ số cho Lyon. Tuy nhiên, Hoffenheim không mất nhiều thời gian để đáp trả bằng những đợt tấn công trực diện.

Andrej Kramaric trở thành nhân vật nổi bật của đội chủ nhà khi ghi hai bàn thắng, giúp Hoffenheim đảo ngược tình thế. Đại diện Đức cho thấy khả năng khai thác khoảng trống hiệu quả, nhưng Lyon cũng không dễ dàng chấp nhận thất bại.

Tanguy Ndombele và Memphis Depay lần lượt lập công để đưa Lyon vượt lên dẫn 3-2. Khi chiến thắng đã ở rất gần đội khách, Joelinton ghi bàn trong thời gian bù giờ, giúp Hoffenheim giữ lại một điểm với kết quả hòa 3-3.

Cuộc rượt đuổi sáu bàn thắng mở đầu cho lịch sử đối đầu đầy kịch tính giữa hai đội. Hoffenheim thể hiện tinh thần không bỏ cuộc, trong khi Lyon cho thấy khả năng tạo đột biến trước một đối thủ thi đấu giàu năng lượng.

Lyon 2-2 Hoffenheim năm 2018: Đại diện Đức gỡ hòa dù gặp bất lợi

Hai đội tái ngộ ngày 7/11/2018 trên sân Parc Olympique Lyonnais. Sau trận hòa 3-3 ở lượt đi, cả Hoffenheim và Lyon đều hiểu rằng một chiến thắng sẽ tạo ra lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp tại Champions League.

Lyon nhập cuộc hiệu quả và nhanh chóng tạo ra cách biệt. Nabil Fekir mở tỷ số trước khi Tanguy Ndombele nhân đôi lợi thế, giúp đại diện Pháp dẫn 2-0.

Hoffenheim tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường. Andrej Kramaric rút ngắn tỷ số trong hiệp hai, mang đến hy vọng cho đại diện Bundesliga.

Dù phải thi đấu thiếu người sau khi Kasim Adams bị truất quyền thi đấu, Hoffenheim vẫn tìm được bàn gỡ hòa. Pavel Kaderabek lập công ở những phút cuối, khép lại trận đấu với tỷ số 2-2.

Sau hai lần chạm trán tại Champions League 2018, Hoffenheim và Lyon hòa nhau cả hai trận, mỗi đội ghi 5 bàn. Đặc biệt, đại diện Đức đều có những bàn thắng quan trọng trong hiệp hai, cho thấy khả năng duy trì tinh thần thi đấu ngay cả khi rơi vào thế bất lợi.

Hoffenheim 2-2 Lyon năm 2024: Kịch bản hòa tiếp tục tái diễn tại Europa League

Sau sáu năm, Hoffenheim và Lyon gặp lại nhau tại Europa League ngày 7/11/2024. Khác với hai trận đấu năm 2018, cả hai câu lạc bộ đều đã trải qua nhiều thay đổi về nhân sự và ban huấn luyện.

Dù vậy, sự cân bằng trong kết quả vẫn không thay đổi. Lyon mở tỷ số nhờ công của Abner Vinicius, trước khi Hoffenheim đáp trả bằng bàn thắng của Max Moerstedt.

Trận đấu trở nên kịch tính trong những phút cuối khi Alexandre Lacazette đưa Lyon vượt lên dẫn 2-1. Tưởng chừng đại diện Pháp sẽ lần đầu đánh bại Hoffenheim, đội chủ nhà lại tìm được bàn gỡ hòa ở thời gian bù giờ nhờ công của Umut Tohumcu.

Kết quả 2-2 tiếp tục kéo dài chuỗi bất phân thắng bại giữa hai câu lạc bộ. Lyon có thêm một lần đánh rơi lợi thế, còn Hoffenheim chứng minh họ luôn có khả năng đáp trả trước đối thủ đến từ Ligue 1.

Nhận định Hoffenheim vs Lyon: Kramaric đối đầu Tolisso

Hoffenheim bước vào cuộc tái đấu với phong độ chưa ổn định. Đại diện Bundesliga chỉ thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, đồng thời phải nhận 12 bàn thua.

Lyon lại có kết quả tích cực hơn với 4 chiến thắng và 1 thất bại trong 5 trận gần đây theo thống kê trước trận. Đội bóng Pháp cũng đang có sự tự tin tại Europa League sau những chiến thắng trước Anderlecht và Crystal Palace.

Andrej Kramaric tiếp tục là nhân vật đáng chú ý của Hoffenheim, trong khi Corentin Tolisso mang đến kinh nghiệm và khả năng tổ chức lối chơi cho Lyon. Sự khác biệt về phong độ giúp đại diện Ligue 1 có phần nhỉnh hơn.

Phong độ và lịch sử đối đầu Hoffenheim vs Lyon

Hoffenheim chưa từng thắng Lyon sau ba lần đối đầu, nhưng cũng chưa phải nhận thất bại. Hai đội lần lượt hòa 3-3 và 2-2 tại Champions League 2018, trước khi tiếp tục chia điểm với tỷ số 2-2 ở Europa League 2024.

Cả ba trận đều có ít nhất bốn bàn thắng. Trong đó, Hoffenheim ghi 7 bàn và Lyon cũng có 7 lần lập công, tạo nên thành tích đối đầu cân bằng tuyệt đối.

Hoffenheim vs Lyon: Ai sẽ lần đầu phá vỡ thế cân bằng?

Ba lần chạm trán, ba trận hòa và 14 bàn thắng là những con số khiến cuộc tái đấu giữa Hoffenheim và Lyon trở nên đáng chờ đợi.

Kramaric từng lập cú đúp trong trận hòa 3-3 năm 2018, còn Lyon nhiều lần vượt lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế. Lần gặp này, đại diện Pháp có phong độ tốt hơn và cơ hội phá vỡ chuỗi hòa kéo dài gần một thập kỷ.

Tuy nhiên, Hoffenheim vẫn có lợi thế sân nhà và từng chứng minh khả năng ghi bàn ở những thời điểm quyết định trước Lyon.

Nhận định tỷ số: Hoffenheim 1-2 Lyon.