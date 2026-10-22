Lịch sử 3 trận đối đầu Hoffenheim vs Lyon: Kramaric và những màn thoát thua phút cuối

Hoffenheim vs Lyon: Ba lần gặp nhau, chưa đội nào giành chiến thắng

Hoffenheim và Lyon từng chạm trán 3 lần tại các giải đấu châu Âu trước cuộc tái đấu mùa 2026/27. Điều đặc biệt là cả 3 trận đều kết thúc bất phân thắng bại, với tổng cộng 7 bàn thắng dành cho mỗi đội.

Hai lần gặp đầu tiên diễn ra tại vòng bảng Champions League mùa 2018/19, khi Hoffenheim hòa Lyon 3-3 trên sân nhà và 2-2 trên đất Pháp. Đến Europa League 2024/25, hai đội tiếp tục chia điểm với tỷ số 2-2.

Cả ba cuộc đối đầu đều có chung một kịch bản đáng nhớ: Hoffenheim ghi bàn gỡ ở những phút cuối. Chính điều này biến cặp đấu giữa đại diện Đức và Pháp thành một trong những cuộc đối đầu giàu kịch tính, dù số lần gặp nhau chưa nhiều.

Hoffenheim 3-3 Lyon ngày 23/10/2018: Kramaric tỏa sáng, Joelinton giải cứu đội chủ nhà

Lần chạm trán đầu tiên diễn ra ngày 23/10/2018 tại vòng bảng Champions League. Lyon bước vào trận đấu với đội hình sở hữu những nhân tố tấn công nổi bật như Memphis Depay, Nabil Fekir và Bertrand Traoré, trong khi Hoffenheim đặt nhiều kỳ vọng vào Andrej Kramaric.

Đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 26 nhờ pha lập công của Bertrand Traoré. Tuy nhiên, lợi thế của Lyon không kéo dài lâu khi Kramaric ghi bàn gỡ hòa ở phút 32, trước khi tiếp tục đưa Hoffenheim vượt lên 2-1 ngay đầu hiệp hai.

Tưởng chừng cú đúp của tiền đạo Croatia sẽ giúp Hoffenheim giành chiến thắng, Lyon lại tạo ra màn lội ngược dòng. Tanguy Ndombele quân bình tỷ số 2-2 ở phút 59, trước khi Memphis Depay ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 chỉ 8 phút sau đó.

Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, Joelinton trở thành người hùng của Hoffenheim. Tiền đạo Brazil ghi bàn ở phút 90+2, giúp đội chủ nhà giành lại một điểm bằng kết quả hòa 3-3 đầy cảm xúc.

Sáu bàn thắng cùng những lần thay đổi đội dẫn trước khiến cuộc gặp đầu tiên giữa hai đội trở thành một trong những trận đấu đáng nhớ ở vòng bảng Champions League năm ấy.

Lyon 2-2 Hoffenheim ngày 7/11/2018: Kaderabek ghi bàn khi đội khách chỉ còn 10 người

Chưa đầy ba tuần sau, Lyon và Hoffenheim tái đấu tại Pháp trong trận lượt về vòng bảng. Đội chủ nhà nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng tạo ra lợi thế lớn trước đối thủ.

Nabil Fekir mở tỷ số ở phút 19, trước khi Tanguy Ndombele nhân đôi cách biệt ở phút 28. Hai bàn thắng sớm giúp Lyon kiểm soát thế trận và tiến gần đến chiến thắng đầu tiên trước Hoffenheim.

Khó khăn tiếp tục chồng chất với đội khách khi Kasim Adams phải rời sân ở phút 51. Hoffenheim bị dẫn hai bàn và chỉ còn 10 cầu thủ, khiến cơ hội giành điểm trở nên rất mong manh.

Tuy nhiên, Andrej Kramaric một lần nữa lên tiếng bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 65. Pha lập công này tiếp thêm động lực cho Hoffenheim, giúp đội bóng Đức duy trì hy vọng dù thi đấu thiếu người.

Đến phút 90+2, Pavel Kaderabek bất ngờ ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau tình huống phối hợp trong vòng cấm. Hoffenheim giành lại một điểm tưởng chừng đã mất, còn Lyon phải chấp nhận kết quả hòa dù từng dẫn trước hai bàn và có lợi thế hơn người.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Hoffenheim thoát thua trước Lyon nhờ bàn thắng trong thời gian bù giờ, tạo nên một sự trùng hợp đáng nhớ trong lịch sử đối đầu.

Hoffenheim 2-2 Lyon ngày 7/11/2024: Tohumcu viết tiếp kịch bản phút bù giờ

Sáu năm sau những màn rượt đuổi tại Champions League, Hoffenheim và Lyon gặp lại nhau ở Europa League ngày 7/11/2024. Dù đội hình và nhiều nhân vật đã thay đổi, cuộc đối đầu vẫn diễn ra kịch tính như những gì từng xuất hiện trong quá khứ.

Hoffenheim có bàn mở tỷ số ở phút 47 nhờ Valentin Gendrey. Tuy nhiên, Lyon nhanh chóng tìm lại thế cân bằng khi Abner Vinicius ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 66.

Trận đấu bước vào thời gian bù giờ với tỷ số hòa, trước khi Alexandre Lacazette khiến cổ động viên đội khách vỡ òa bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 90+4.

Tưởng chừng Lyon cuối cùng đã phá được chuỗi trận hòa trước Hoffenheim, Umut Tohumcu bất ngờ ghi bàn ở phút 90+5, đưa trận đấu trở lại tỷ số 2-2.

Bàn thắng của Tohumcu không chỉ giúp Hoffenheim tránh thất bại mà còn nối dài một thống kê đặc biệt: cả ba trận gặp Lyon, đại diện Bundesliga đều có bàn gỡ trong thời gian bù giờ.

Nhận định Hoffenheim vs Lyon: Liệu lần thứ tư có xuất hiện đội chiến thắng?

Trước cuộc tái đấu tại Europa League 2026/27, Hoffenheim đang gặp nhiều khó khăn khi thua 4 trong 5 trận gần nhất. Dù vừa đánh bại Borussia Monchengladbach 2-1, đại diện Bundesliga vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự.

Lyon bước vào trận đấu với phong độ tích cực hơn khi thắng 4 trong 5 trận gần đây. Những cầu thủ như Corentin Tolisso, Tyler Morton và Pavel Sulc có thể mang đến sự khác biệt nhờ khả năng tổ chức và khai thác khoảng trống.

Lịch sử cho thấy Hoffenheim luôn rất khó bị đánh bại trong những cuộc chạm trán Lyon. Dù vậy, với phong độ hiện tại, đại diện Ligue 1 đang có cơ sở để hướng tới chiến thắng đầu tiên.

Dự đoán tỷ số Hoffenheim vs Lyon

Ba cuộc đối đầu trước đây đều xuất hiện ít nhất 4 bàn thắng, cho thấy hai đội thường tạo ra thế trận cởi mở. Lyon đang có lợi thế về phong độ, trong khi Hoffenheim vẫn sở hữu những cầu thủ đủ khả năng tạo đột biến.

Tỷ số tham khảo: Hoffenheim 1-2 Lyon.