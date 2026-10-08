Lịch sử 25 trận đối đầu Chelsea vs Bournemouth: The Blues áp đảo, Stamford Bridge từng là nơi Cherries gây sốc

Chelsea vs Bournemouth: Ưu thế của The Blues sau 25 lần chạm trán

Trước màn so tài giữa Chelsea vs Bournemouth tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Đây là cặp đấu chủ yếu diễn ra ở kỷ nguyên Premier League, kể từ khi Bournemouth lần đầu lên chơi ở hạng đấu cao nhất nước Anh năm 2015. Tính tổng cộng, hai đội đã gặp nhau 25 lần trên mọi đấu trường, trong đó Chelsea thắng 15, hòa 5 và chỉ thua 5.

Điểm đáng chú ý là ba trong năm chiến thắng của Bournemouth trước Chelsea đều diễn ra ngay tại Stamford Bridge. Ngược lại, The Blues đã bất bại trong 9 lần gặp Bournemouth gần nhất. Tuy nhiên, họ không thể thắng ở 3 trận gần nhất khi đều bị đối thủ cầm hòa.

Cuộc tái đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 10/10 (giờ Việt Nam) trên sân Stamford Bridge. Nếu thành tích tổng thể gọi tên Chelsea, những cuộc chạm trán gần đây lại cho thấy Bournemouth đã trở thành đối thủ khó chịu bậc nhất với đội chủ nhà.

Chelsea vs Bournemouth 2015: Glenn Murray gieo sầu cho Mourinho

Lần đầu hai đội gặp nhau tại Premier League diễn ra ngày 5/12/2015, cũng là trận đấu đi vào lịch sử Bournemouth. Khi ấy, Chelsea là đương kim vô địch nước Anh, còn Bournemouth chỉ là tân binh đang nằm trong nhóm xuống hạng với 10 điểm và chuỗi 9 trận không thắng. Đây được xem là trận đấu một chiều trên giấy tờ.

Diễn biến trên sân lại hoàn toàn khác. Chelsea dù chơi lấn lướt nhưng không thể tìm được đường vào khung thành đội khách. Ở phút 82, Glenn Murray, người vào sân thay Joshua King chưa đầy hai phút, đánh đầu cận thành từ một tình huống tranh chấp lộn xộn để định đoạt trận đấu. Pha lập công này còn gây tranh cãi khi Murray được cho là đã ở vị trí việt vị.

Thất bại 0-1 là trận thua thứ 8 sau 15 vòng của Chelsea, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 14 và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 3 điểm. Trước đó, The Blues đã bất bại trong 43 trận sân nhà gặp đội mới lên hạng. HLV Jose Mourinho chỉ trụ thêm một vòng đấu tại Premier League trước khi bị sa thải.

Chelsea vs Bournemouth 2018: Cherries tiếp tục gây sốc tại Stamford Bridge

Sau cú sốc năm 2015, Chelsea đáp trả bằng chuỗi chiến thắng thuyết phục. Họ thắng 4-1 trên sân Bournemouth ở mùa 2015/16, rồi thắng cả hai lượt trận mùa 2016/17 với tỷ số 3-0 và 3-1. Đội bóng thành London cũng thắng 1-0 ở lượt đi mùa 2017/18 và vượt qua Bournemouth 2-1 tại tứ kết League Cup.

Tuy nhiên, ngày 31/1/2018, Bournemouth một lần nữa khiến Stamford Bridge chết lặng. Đội bóng của Eddie Howe đánh bại chủ nhà với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách. Đây vẫn là thất bại sân nhà nặng nề nhất của Chelsea trong lịch sử đối đầu với Bournemouth.

Chiến thắng này cho thấy Bournemouth không chỉ biết phòng ngự chờ thời. Khi đối thủ dâng cao và để lộ khoảng trống, đội bóng vùng duyên hải miền Nam nước Anh hoàn toàn có thể tung ra những đòn phản công chết người.

Bournemouth vs Chelsea 2019: Cơn ác mộng 4-0 của Sarri

Nếu cần chọn trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu, đó chắc chắn là chiến thắng 4-0 của Bournemouth ngày 30/1/2019 tại sân Vitality. Đây vẫn là thất bại đậm nhất của Chelsea trước Bournemouth. Thầy trò Maurizio Sarri kiểm soát thế trận trong hiệp một, nhưng gần như không tạo ra cơ hội đáng kể nào.

Mọi thứ sụp đổ sau giờ nghỉ. Joshua King mở tỷ số ngay ở phút 47 sau đường kiến tạo của David Brooks, trước khi Brooks tự mình nhân đôi cách biệt ở phút 63 bằng pha đảo người qua David Luiz rồi dứt điểm. King hoàn tất cú đúp ở phút 74, còn Charlie Daniels đánh đầu ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ.

Thất bại này khiến Chelsea rơi khỏi top 4 và đánh dấu trận thua thứ hai liên tiếp của họ tại Premier League. Gonzalo Higuain có trận ra mắt giải đấu đầy thất vọng và bị thay ra ở phút 65, kéo theo những tiếng la ó từ khán giả nhà Chelsea dành cho HLV Sarri.

Chelsea vs Bournemouth 2024-2025: The Blues chật vật trước Cherries

Sau trận thua 0-1 trên sân nhà vào tháng 12/2019, Chelsea bắt đầu chuỗi bất bại kéo dài trước Bournemouth. Đáng chú ý nhất là giai đoạn 2022-2024, khi họ thắng liên tiếp các trận 2-0, 3-1, 2-1 và 1-0. Dù vậy, khoảng cách về chất lượng giữa hai đội trên sân cỏ ngày càng bị thu hẹp.

Ở mùa 2025/26, hai đội đều chia điểm ở cả hai lượt trận. Lượt đi trên sân Bournemouth ngày 6/12/2025 kết thúc với tỷ số 0-0. Lượt về tại Stamford Bridge ngày 30/12/2025 lại là trận đấu rượt đuổi hấp dẫn. Bournemouth vượt lên dẫn trước từ phút thứ 6 khi David Brooks đá bồi sau pha cản phá của Robert Sánchez, trước khi Cole Palmer gỡ hòa trên chấm phạt đền và Enzo Fernández sút tung góc lưới đưa Chelsea vượt lên. Tuy nhiên, Justin Kluivert đã kịp ấn định tỷ số 2-2 chỉ ít phút sau đó.

Bốn bàn thắng đều đến trong 30 phút đầu tiên. Kết quả này khiến Chelsea chỉ có một chiến thắng sau 7 vòng Premier League, đồng thời đánh mất tổng cộng 13 điểm từ thế dẫn trước tính đến thời điểm ấy.

Nhận định Chelsea vs Bournemouth: The Blues coi chừng đòn phản công

Nhìn vào chuỗi trận gần đây, Chelsea vẫn cho thấy sức tấn công đáng kể. Họ thắng Brighton 4-3 trong một màn rượt đuổi nghẹt thở, sau đó đánh bại Leeds United 6-3 tại Carabao Cup. Tại Stamford Bridge, đội chủ nhà thường kiểm soát bóng tốt, chủ động dâng cao và đưa nhiều cầu thủ vào 1/3 sân cuối cùng.

Tuy nhiên, trận hòa Hull City 2-2 lại chỉ ra vấn đề quen thuộc. Chelsea giữ bóng nhiều nhưng thường để lộ khoảng trống phía sau khi đối phương phản công. Đây là điểm Bournemouth có thể khai thác, bởi đội khách đang xây dựng lối chơi dựa nhiều vào pressing, chuyển trạng thái và những pha tăng tốc trực diện.

Bournemouth bước vào vòng đấu này với phong độ khó bị xem thường. Họ chỉ thua Liverpool 0-1 trong trận đấu gây nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch, trước đó còn giành chiến thắng 2-1 trước Real Sociedad ngay tại San Sebastián. Những trận hòa 2-2 trước Brentford và Newcastle cũng cho thấy đội khách có thể duy trì cường độ vận hành cao trong các trận đấu mở.

HLV Marco Rose đang có trong tay một tập thể giàu năng lượng, sẵn sàng áp sát ở khu vực giữa sân và nhanh chóng đưa bóng tới Evanilson khi có khoảng trống. Dù vậy, Stamford Bridge vẫn là nơi Chelsea có thể phát huy tối đa ưu thế về chất lượng cá nhân. Bộ khung gồm Cole Palmer, Morgan Rogers, Pedro Neto, Reece James và Moisés Caicedo đủ sức kiểm soát nhịp độ nếu đội chủ nhà hạn chế được những tình huống mất bóng nguy hiểm.

Tình hình lực lượng Chelsea vs Bournemouth

Chelsea sẽ phải thi đấu mà không có Jamie Gittens và João Pedro vì chấn thương. Việc vắng một tiền đạo cắm quan trọng như João Pedro buộc ban huấn luyện phải tìm phương án thay thế trên hàng công, nhiều khả năng là Danny Welbeck.

Bournemouth gặp nhiều khó khăn hơn khi Alex Scott, Eli Junior Kroupi, Julián Araujo và Justin Kluivert đều chấn thương. Sự vắng mặt của Kluivert, người từng ghi bàn vào lưới Chelsea ở lần gặp gần nhất, là tổn thất không nhỏ với đội khách.

Phong độ và lịch sử đối đầu Chelsea vs Bournemouth

Chelsea có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và để thủng lưới 13 lần. Đội chủ nhà tấn công rất bùng nổ, nhưng hàng thủ cũng thường xuyên để lộ sơ hở.

Bournemouth có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất, ghi 10 bàn và để thủng lưới 6 lần. Đội khách thi đấu ổn định hơn, đặc biệt ở khả năng duy trì cường độ trong suốt 90 phút.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về Chelsea. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Chelsea thắng 2 và hòa 3, chưa để thua Bournemouth kể từ tháng 12/2019.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Bournemouth

Chelsea có thể sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 với Emiliano Martínez trong khung thành. Bộ ba trung vệ gồm Levi Colwill, Maxence Lacroix và Wesley Fofana. Tuyến giữa gồm Pep Chavarría, Moisés Caicedo, Reece James và Pedro Neto, phía trên là Morgan Rogers và Cole Palmer hỗ trợ cho Danny Welbeck.

Bournemouth nhiều khả năng đá 4-5-1 với Đorđe Petrović bắt chính. Bộ tứ phòng ngự gồm Adam Smith, James Hill, António Silva và Adrien Truffert. Tuyến giữa có sự góp mặt của Rayan, Tyler Adams, Ryan Christie, David Brooks và Marcus Tavernier, trong khi Evanilson đá cắm duy nhất.

Chelsea vs Bournemouth: Stamford Bridge chờ lời giải

Sau 25 lần chạm trán, Chelsea vẫn là đội nắm ưu thế rõ rệt với 15 chiến thắng. Tuy nhiên, Bournemouth từng ba lần đánh bại The Blues ngay tại Stamford Bridge, và đã cầm hòa đội chủ nhà trong 3 lần gặp gần nhất.

Chelsea của hiện tại có đủ chất lượng để kiểm soát trận đấu, nhưng hàng thủ vẫn là điểm yếu dễ bị khai thác. Nếu không khắc phục được những sơ hở khi chuyển trạng thái, The Blues hoàn toàn có thể tiếp tục bị Bournemouth chia điểm, giống như những gì đã diễn ra ở mùa giải trước. Cuộc đua trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh cũng khiến trận đấu này thêm phần quan trọng với cả hai đội.

Dự đoán tỷ số Chelsea vs Bournemouth

Chelsea có lợi thế sân nhà, chất lượng cá nhân vượt trội và hàng công đang ghi bàn đều đặn. Họ cũng chưa thua Bournemouth trong 9 lần gặp nhau gần nhất.

Bournemouth là đội bóng khó chịu, giàu năng lượng và biết cách trừng phạt những khoảng trống mà đối thủ để lại. Dù vậy, việc vắng nhiều trụ cột khiến đội khách khó duy trì sự sắc bén trong suốt trận đấu. Nếu Chelsea tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà vẫn có nhiều cơ sở để giành trọn 3 điểm trong một trận cầu nhiều bàn thắng.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 3-2 Bournemouth.