Lịch sử 22 trận đối đầu Sunderland vs Brentford: Từ trận cầu 7 bàn đến cú đánh đầu phút 96 của Isidor

Lịch sử đối đầu Sunderland vs Brentford: Mỗi đội có những giai đoạn chiếm ưu thế

Sunderland và Brentford không phải hai đội bóng thường xuyên gặp nhau trong giai đoạn hiện đại, nhưng lịch sử đối đầu giữa họ đã bắt đầu từ gần một thế kỷ trước.

Theo dữ liệu lịch sử tổng hợp của 11v11, hai đội có 22 lần gặp nhau trước trận đấu tại Carabao Cup 2026. Sunderland thắng 10 trận, Brentford thắng bảy trận và hai đội hòa nhau năm lần.

Lần chạm trán đầu tiên diễn ra vào tháng 11/1935, khi Sunderland giành chiến thắng 5-1 trước Brentford. Sau đó, hai câu lạc bộ tiếp tục gặp nhau tại các giải đấu khác nhau, từ hạng đấu cao nhất đến Championship và các giải cúp.

Trong những năm gần đây, Brentford có phần nhỉnh hơn. Đại diện London thắng hai, hòa hai và thua một trong năm cuộc đối đầu được ghi nhận từ năm 2017 đến tháng 9/2026. Tuy nhiên, Sunderland vẫn có những chiến thắng đáng nhớ, đặc biệt là màn ngược dòng tại Stadium of Light năm 2025.

Brentford vs Sunderland năm 1935: Đội bóng áo đỏ thắng đậm 5-1

Ngày 16/11/1935, Sunderland hành quân đến sân Griffin Park trong cuộc chạm trán đầu tiên với Brentford tại giải hạng Nhất Anh, cấp độ cao nhất khi đó.

Sunderland đã có màn trình diễn vượt trội và đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 5-1. Đây vẫn là một trong những chiến thắng có cách biệt lớn nhất của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh trước Brentford.

Kết quả này mở đầu cho giai đoạn Sunderland chiếm ưu thế trong những cuộc đối đầu thời kỳ đầu. Khi đó, đội bóng áo đỏ là một trong những thế lực đáng chú ý của bóng đá Anh, còn Brentford đang từng bước khẳng định vị thế tại giải đấu cao nhất.

Trận thắng 5-1 vì thế không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn đánh dấu sự khởi đầu của lịch sử đối đầu kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai câu lạc bộ.

Brentford vs Sunderland năm 1960: Trận đấu 7 bàn tại Cúp Liên đoàn Anh

Ngày 25/10/1960, Brentford tiếp đón Sunderland tại Cúp Liên đoàn Anh. Đây là một trong những cuộc chạm trán có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giữa hai đội.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-3 nghiêng về Brentford, trong một cuộc so tài mà hàng công hai bên liên tục tạo ra khác biệt.

Bảy bàn thắng giúp cuộc đối đầu này trở thành dấu mốc đáng chú ý của cặp đấu. Khác với những trận đấu có cách biệt lớn trong giai đoạn trước đó, lần gặp năm 1960 chứng kiến Brentford giành chiến thắng bằng cách ghi nhiều hơn đối thủ chỉ một bàn.

Đây cũng là minh chứng cho việc Sunderland và Brentford từng tạo ra những trận đấu giàu cảm xúc ở đấu trường cúp, dù không thường xuyên chạm trán tại giải vô địch quốc gia.

Brentford vs Sunderland năm 2017: Grabban lập cú đúp, Brentford ngược dòng hòa 3-3

Ngày 21/10/2017, Brentford và Sunderland gặp nhau tại Griffin Park trong khuôn khổ Championship. Đây là một trong những trận đấu kịch tính nhất giữa hai đội ở thế kỷ XXI.

Nico Yennaris mở tỷ số cho Brentford ngay phút thứ tám, nhưng Sunderland nhanh chóng giành lại thế trận nhờ sự tỏa sáng của Lewis Grabban.

Tiền đạo đội khách ghi hai bàn trong hiệp một. Cùng với tình huống phản lưới nhà của thủ môn Daniel Bentley, Sunderland bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 3-1.

Tuy nhiên, Brentford không chấp nhận thất bại. Florian Jozefzoon rút ngắn tỷ số xuống 2-3 bằng cú sút phạt đẹp mắt ngay đầu hiệp hai, trước khi Neal Maupay ghi bàn gỡ hòa ở phút 78.

Tỷ số 3-3 được giữ đến hết trận, khép lại cuộc rượt đuổi với sáu bàn thắng. Sunderland đánh mất chiến thắng dù từng dẫn trước hai bàn, còn Brentford cho thấy khả năng phản ứng mạnh mẽ trong thế bất lợi.

Đây là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu gần đây của Sunderland và Brentford, đồng thời ghi dấu những cầu thủ như Grabban, Jozefzoon và Maupay.

Sunderland vs Brentford năm 2025: Isidor ghi bàn phút 96, Stadium of Light bùng nổ

Ngày 30/8/2025, Sunderland tiếp đón Brentford tại Ngoại hạng Anh. Đây là mùa giải đánh dấu sự trở lại của đội bóng áo đỏ tại sân chơi cao nhất nước Anh, khiến mỗi trận đấu trên sân nhà đều mang ý nghĩa quan trọng.

Hai đội chơi giằng co trong phần lớn thời gian, trước khi Igor Thiago ghi bàn mở tỷ số cho Brentford ở phút 77. Với lợi thế dẫn trước khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, đội khách tưởng như đã tiến rất gần đến chiến thắng.

Tuy nhiên, Sunderland bất ngờ tạo ra màn ngược dòng. Enzo Le Fée thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 82, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Khi đồng hồ bước sang phút bù giờ thứ sáu, Wilson Isidor bật cao đánh đầu từ đường chuyền của Granit Xhaka, ghi bàn quyết định giúp Sunderland thắng 2-1.

Chiến thắng này trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Sunderland trong giai đoạn trở lại Ngoại hạng Anh. Đội bóng áo đỏ không chỉ giành ba điểm mà còn chứng minh họ đủ khả năng thay đổi cục diện trận đấu ở những thời khắc cuối cùng.

Brentford vs Sunderland tháng 1/2026: Igor Thiago lập cú đúp trong chiến thắng 3-0

Ngày 7/1/2026, Brentford tiếp đón Sunderland tại Ngoại hạng Anh với quyết tâm đòi lại món nợ từ trận thua ở lượt đi. Lần này, đội bóng thành London không để đối thủ có cơ hội tạo ra màn ngược dòng tương tự.

Igor Thiago mở tỷ số ở phút 30, giúp Brentford chủ động kiểm soát trận đấu. Sang hiệp hai, tiền đạo người Brazil tiếp tục ghi bàn ở phút 65 để nhân đôi cách biệt.

Đến phút 73, Yehor Yarmoliuk ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Cú đúp của Thiago trở thành điểm nhấn của trận đấu. Đây cũng là màn trình diễn cho thấy sức mạnh hàng công Brentford khi họ tận dụng hiệu quả những cơ hội tạo ra trước hàng phòng ngự Sunderland.

Chiến thắng này giúp Brentford trả lại món nợ ở lượt đi và tiếp tục duy trì lợi thế trong những cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội.

Brentford vs Sunderland tháng 9/2026: Le Fée một lần nữa ghi bàn quan trọng

Ngày 5/9/2026, Brentford tiếp đón Sunderland trong cuộc gặp thuộc Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27. Hai đội tiếp tục tạo ra trận đấu cân bằng, với những thời điểm thay nhau gây sức ép.

Phút 57, Vitaly Janelt ghi bàn mở tỷ số cho Brentford bằng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Đội chủ nhà có lợi thế và tìm cách bảo vệ kết quả trong phần còn lại của hiệp hai.

Tuy nhiên, Sunderland một lần nữa tìm được câu trả lời. Phút 82, Enzo Le Fée thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Le Fée ghi bàn trước Brentford, sau pha lập công ở cuộc đối đầu tháng 8/2025. Tiền vệ người Pháp tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng khi Sunderland cần tìm bàn thắng trong những thời điểm khó khăn.

Nhận định Sunderland vs Brentford: Stadium of Light chờ thêm một cuộc đối đầu khó lường

Sunderland bước vào trận đấu tại vòng 4 Carabao Cup với phong độ chưa tốt. Đội bóng áo đỏ chỉ thắng một trong năm trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, trong khi hệ thống phòng ngự vẫn còn nhiều vấn đề khi đối thủ chuyển trạng thái nhanh.

Brentford có thành tích ổn định hơn với hai chiến thắng, hai trận hòa và một thất bại trong cùng giai đoạn. Khả năng tận dụng khoảng trống của các cầu thủ tấn công giúp đội khách có cơ sở để gây khó khăn cho Sunderland.

Dù vậy, lịch sử đã cho thấy Stadium of Light có thể tạo ra những bất ngờ, đặc biệt là chiến thắng ngược 2-1 của Sunderland năm 2025. Brentford được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ, nhưng đội chủ nhà vẫn có cơ hội nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng tốt những thời điểm quan trọng.